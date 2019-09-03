Чадлин: «О тварях. Малолетних, и во власти»

Константин Чадлин — бывший активист МГЕР, член «Открытой России». Посмотрите на фото и задумайтесь. Кого вы видите? Солдат Третьего рейха? Героев-освободителей, воевавших против оккупации советами родной земли? Врагов? Молодых парней улыбающихся чуду природы в спокойную минуту окопной жизни? Не важно.В первую очередь это люди. Люди умеющие любить и ценить природу. Возможно час назад они стреляли в других людей, возможно через час их уже не станет, но на войне они нашли силы, мужество, чтобы ценить прекрасное. Дать котёнку цветочек, подстелить коврик и играть с малышом.Знаете, начнись обстрел, бомбардировка, я уверен почти на 90%, что каждый из них закрыл бы малыша своим телом.В чем я уверен ещё? В том, что в СМИ пошли вбросы, чтобы смягчить историю и «защитить», вывести из под удара малолетних тварей из Стерлитамака, по-фашистски расправившихся с беззащитными животными, которые не то чтобы заступиться за себя не могут, которых и защитить то некому. Почему такие выводы? Потому что чиновники городской администрации Уфы, Октябрьского района, хотят построить в моём родном городе концентрационный лагерь для морских млекопитающих. Весь цивилизованный мир отказывается от эксплуатации животных в цирке, идёт к тому, чтобы признать наших братьев СТАРШИХ субъектами права, а уфимские чиновники наоборот, доперли в XXI веке до дельфинария…Но меня радует, что минимум пятьдесят три тысячи человека не против этой антигуманной практики.И у меня сохраняется надежда, что ответственный люди. Сергей Плотников и его команда, с командой таких прогрессивных людей, как Рустем Ахмадинуров и Rostislav Murzagulov, недавно созданный СПЧ под председательством Владимир Барабаша учтут общественное мнение, последние мировые тенденции в области гуманизма и защиты прав животных и не допустят появления пыточной-тюрьмы для дельфинов в прекрасном Башкортостане буднего. И дети Башкортостана не будут считать отсутсвие эмпатии к животным нормой, наблюдая на то, как над ними издеваются на потеху. Потому что корни стерлитамакской трагедии лежать в отношении общества, общества дельфинариев, передвижных зоопарков, цирков со зверьми и негуманной эксплуатацией животного человеком.На фото добровольцы из 20-й гренадерской дивизии СС (1-й эстонской) с котенком по имени Нина, Эстония, 1944 год.