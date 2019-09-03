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Чадлин: «О тварях. Малолетних, и во власти»

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Константин Чадлин — бывший активист МГЕР, член «Открытой России». Посмотрите на фото и задумайтесь. Кого вы видите? Солдат Третьего рейха? Героев-освободителей, воевавших против оккупации советами родной земли? Врагов? Молодых парней улыбающихся чуду природы в спокойную минуту окопной жизни? Не важно.

Чадлин: «О тварях. Малолетних, и во власти»


В первую очередь это люди. Люди умеющие любить и ценить природу. Возможно час назад они стреляли в других людей, возможно через час их уже не станет, но на войне они нашли силы, мужество, чтобы ценить прекрасное. Дать котёнку цветочек, подстелить коврик и играть с малышом.

Знаете, начнись обстрел, бомбардировка, я уверен почти на 90%, что каждый из них закрыл бы малыша своим телом.

В чем я уверен ещё? В том, что в СМИ пошли вбросы, чтобы смягчить историю и «защитить», вывести из под удара малолетних тварей из Стерлитамака, по-фашистски расправившихся с беззащитными животными, которые не то чтобы заступиться за себя не могут, которых и защитить то некому. Почему такие выводы? Потому что чиновники городской администрации Уфы, Октябрьского района, хотят построить в моём родном городе концентрационный лагерь для морских млекопитающих. Весь цивилизованный мир отказывается от эксплуатации животных в цирке, идёт к тому, чтобы признать наших братьев СТАРШИХ субъектами права, а уфимские чиновники наоборот, доперли в XXI веке до дельфинария…

Но меня радует, что минимум пятьдесят три тысячи человека не против этой антигуманной практики.

И у меня сохраняется надежда, что ответственный люди. Сергей Плотников и его команда, с командой таких прогрессивных людей, как Рустем Ахмадинуров и Rostislav Murzagulov, недавно созданный СПЧ под председательством Владимир Барабаша учтут общественное мнение, последние мировые тенденции в области гуманизма и защиты прав животных и не допустят появления пыточной-тюрьмы для дельфинов в прекрасном Башкортостане буднего. И дети Башкортостана не будут считать отсутсвие эмпатии к животным нормой, наблюдая на то, как над ними издеваются на потеху. Потому что корни стерлитамакской трагедии лежать в отношении общества, общества дельфинариев, передвижных зоопарков, цирков со зверьми и негуманной эксплуатацией животного человеком.

На фото добровольцы из 20-й гренадерской дивизии СС (1-й эстонской) с котенком по имени Нина, Эстония, 1944 год.

Эхо Москвы
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  • 1 | 02.10.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото добровольцы из 20-й гренадерской дивизии СС (1-й эстонской) с котенком по имени Нина, Эстония, 1944 год.
------------------------------
Эти эстонские вояки прославились своей жестокостью к мирному населению. Чадлин умиляется, что они играются с котенком. Так эти ребята и с людьми игрались. Только людям от этого не становилось хорошо.



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  • 2 | 02.10.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." На фото добровольцы из 20-й гренадерской дивизии СС (1-й
эстонской) с котенком по имени Нина, Эстония, 1944 год....."
======================================================
НЕ ПОНИМАЮ ! Всей этой иносказательности Фотографии !
Почему дивизия СС и почему котенок .( от того ,что у этих
солдат была исключительная жестокость к людям ?)
Или еще , что -то ?
Почему не красногвардейцы СССР и их животные , нет таких
фотографий ?



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  • 3 | 02.10.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чиновники городской администрации Уфы, Октябрьского района, хотят построить в моём родном городе концентрационный лагерь для морских млекопитающих.
==================
Прежде чем протестовать против строителства "концентрационного лагеря для морских млекопитающих"., надо освободит сухопутных млекопетающих, то биш Российских Людей, из большого такого концентрационного лагеря, где их 25 часов в сутки зоибируют, где по решению дорвавшихся до власти людишак, им расчитывают "нормы потребления" пищи(!!!), где они не живут, а выживают!!!!



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  • 4 | 02.10.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех этих живодеров после окончанию школы отправить на работу на мясокомбинат в убойный цех. Пусть упражняются. Колбасу и мясо еще никто не отменял.



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  • 5 | 02.10.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕ ПОНИМАЮ ! Всей этой иносказательности Фотографии !
Почему дивизия СС и почему котенок .( от того ,что у этих
солдат была исключительная жестокость к людям ?)
--------------------------
Потому что Чадлин теперь в Эстонии живет, вот у него и новые герои, солдаты эстонской дивизии СС.



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  • 6 | 02.10.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
28 сентября 2019 года на Уфимском ипподроме было довольно оживленно. Народу нужны были не только хлеб, но и зрелища. Состоялись скачки. Приняли участие и «Кушнаренковские» лошадки. В кавычках потому, что они были из Дюртюлей. Конезаводчик Ильшат Махмутов любезно предоставил породистых скакунов, бывшему директору Республиканского ипподрома Ринату Гизатуллину, нынешнему главе Кушнаренково. Очевидно по знакомству, но дружба дружбой, а табачок врозь. По непроверенным данным из райбюджета разграбленного нищего района за аренду коней заплатили солидную сумму под сто тысяч рублей, а жокеям дали по 10000 целковых. Правда призовых из них никто не взял, а во втором заезде наездник Артур вообще вылетел из седла.
Основные зрители глава Гизатуллин, его заместители Рамазанов, Нурмухаметов, новый председатель сельсовета Р.Галеев ръяно «болели» за своих. При этом наблюдался забавный момент, как только начинал хлопать Руслан Ринатович вслед за ним после паузы шевелил ладошками Ремек Ирасович.
Все это было бы смешно, но на самом деле грустно. Кушнаренковцам вновь не повезло с правителем. По факту новый проходимец разоряет район, вся работа Р. Гизатуллина заключается в пиаре: то танцы устроит на воздухе, то снимки опубликует на сайте Наше Кушнаренково, где демонстрирует силу поднимая лежа штангу. Улицы райцентра как были в ямах и колдобинах, так и остались. Грабеж поставлен на широкую ногу, сейчас судят бывшего директора ООО «Добрый Хлеб» Марса Емашева. Ему вменяют ущерб на 10 миллионов рублей, из них значительная часть ушла его дочке. При нынешнем составе Кушнаренковского райсуда вор может избежать наказания.



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  • 7 | 02.10.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем протестовать против строителства "концентрационного лагеря для морских млекопитающих"., надо освободит сухопутных млекопетающих, то биш Российских Людей, из большого такого концентрационного лагеря, где их 25 часов в сутки зоибируют, где по решению дорвавшихся до власти людишак, им расчитывают "нормы потребления" пищи(!!!), где они не живут, а выживают!!!!

Не радей за "Российских Людей", они получают то, что желают. Такова жизнь. Человек - общественное двуногое существо и стадное чувство у него на первом месте. Нельзя осчастливить человека вопреки его желанию. Иногда в отаре заводится паршивая овца, но ее быстро определяют и отселяют в отдельный загон, пока другие не заразились. Так что, приятель, кажется, тебе пора с вещичками на выход.



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  • Участник
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котенок зпт ZZ зпт взорванные щенки зпт дельфины зпт концентрационный лагерь для морских млекопитающих зпт дурдом дурдом дурдом тчк после прочтение сжечь



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  • Участник
  •  
а дельфинотерапия? лечение дельфинами широко практикуется,особенно для больных детей врачи прописывают дельфинотерапию.

Например,если построить в Уфе дельфинарий, там на дельфинах могли бы целыми днями кататься больные дети, и дети с синдромом Дауна.



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2

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  • 10 | 02.10.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Константин Чадлин — бывший активист МГЕР, член «Открытой России». Посмотрите на фото и задумайтесь. Кого вы видите? Солдат Третьего рейха? Героев-освободителей, воевавших против оккупации советами родной земли?______________________________________________________
____________________________________________________________
______________ Совсем йобнутый! Другого про это не напишешь! Очень Опытный



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2

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  • 11 | 02.10.2019, 11:21 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8602 | Рейтинг: -630,3
Даже мощные касатки не отмечены во враждебности к людям, а как поступают люди с дельфинами. Знак вопроса не ставлю, по животному.
Цирк с животными приёмлю только с собаками или кошечками, как у Куклачева, ну или с мартышечками какими.



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  • 12 | 02.10.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Уж пропагандирует СС! Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», преступниками! Уж пропагандирует преступную организацию, за это статья есть! Немедленно удалите этого фашиста Чадлина! Очень Опытный



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4

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  • Участник
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6 | 02.10.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
28 сентября 2019 года на Уфимском ипподроме было довольно оживленно. Народу нужны были не только хлеб, но и зрелища. Состоялись скачки. Приняли участие и «Кушнаренковские» лошадки. В кавычках потому, что они были из Дюртюлей. Конезаводчик Ильшат Махмутов любезно предоставил породистых скакунов
============================
Коней на свободу!!!
из концентрационных конюшен заводчика Махмутова!!!!!



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4

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  • 14 | 02.10.2019, 12:03 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1174 | Рейтинг: +539,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1-му.Люди между собой сами устанавливают отношения.А котёнок-глубинная часть души любого нормального человека.Советские солдаты тоже на руки брали котят,но никогда не стреляли в мирное население.Впрочем, война есть война.И мы знаем только то,о чём говорили нам.



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  • 15 | 02.10.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.10.2019, 12:03 | Автор: черепаха
Публикации: 47 | Комментарии: 1171 | Рейтинг: +540,4

1-му.Люди между собой сами устанавливают отношения.А котёнок-глубинная часть души любого нормального человека.Советские солдаты тоже на руки брали котят,но никогда не стреляли в мирное население.Впрочем, война есть война.И мы знаем только то,о чём говорили нам.
----------------------------
А эстонские военные СС прославились не в боях а именно зверствами по отношению к мирному населению.



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  • 16 | 02.10.2019, 12:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1357 | Рейтинг: +348
Черепашенция, а что же тогда роССгвардейцы дубасят мирных митингующих? А даст ботексный команду и расстреляют не думая.



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  • 17 | 02.10.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значит хозяев котёнка расстреляли, а котёнка пожалели? Если присмотреться, то сразу заметно, что котёнок-то еврейский.



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  • 18 | 02.10.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Резус, тебе сколько лет, кто по профессии, семейное положение, где живешь. Так, приблизительно можешь. Короче докажи что не кукайкин клон.



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  • 19 | 02.10.2019, 13:13 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1174 | Рейтинг: +539,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Резус,я о том же. Есть Приказ и его обязаны исполнять и есть Душа у человека,которая редко,но выскакивает наружу.Это же относится и к роССгвардейцам.Мы с Вами можем это изменить?...Ну,да.Ещё и котёнок еврейский.Бей всех котят и щенят!
Моё мнение-человек должен оставаться собой при любой власти.Военнообязанные-другая статья.



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  • 20 | 02.10.2019, 13:20 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1825 | Рейтинг: +491
Сайт публикует тексты от сексота и крымнашиста Константина Чадлина — "бывший активист МГЕР, (и разве? ) член «Открытой России»//???

Хотя полезно видеть, кого поименно хвалит Константин Чадлин — "активист МГЕР": "ответственный люди. Сергей Плотников и его команда,

с командой таких прогрессивных людей(!!!) , как Рустем Ахмадинуров (едро) и Rostislav Murzagulov (контроль сми, личный предствитель Р.Х.),

недавно созданный СПЧ под председательством Владимира Барабаша (спойлер на невыборах)".
____________________

Почему Потылицина (нач штаба Барабаша и начальник, товарищ Чадлина по политическим провокациям) и Гайсину (лесник с яблоком) не похвалил?



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