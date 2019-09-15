О некоторой особой странности странного «Казаноцентризма»

Сказано «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было Бог», а у нас в начале здешней статьи будет только небольшая справка. Не вдаваясь в «точные» цифры последних переписей, где и в каком количестве на сейчас проживают татары, обратимся за этими данными на сайт Института истории им. Ш.Марджани АН РТ. Татары, согласно данным этого сайта, в России, и даже в ближнем зарубежье расселены вполне широко и повсеместно, но всё же, два самых больших контингента нашего народа проживают в Татарстане и Башкортостане.Указано, что в первой республике 1,76 млн., а во второй 1,12 млн. татар. И вполне ведь сравнимые, сопоставимые эти цифры. А если к этому, правильнее посчитать цифры численности татар по республике Башкортостан? Если же ещё принять во внимание, преобладание татарского языка по сравнению с башкирским языком в республике? Много ведь вопросов с этого всего возникает, но здесь и сейчас мы озадачились вопросом, почему на Татарстанских ресурсах мало, если не сказать, что и вовсе нет, публикаций об истории и о проблемах татар Башкортостана?Прежде чем продолжить далее надо оговориться, в чём же татарский интерес автора к этой теме? Так я родом из БАССР, и вырос там же, а точнее в родном Янауле, что на самом Севере Башкортостана, города, являющегося по меткому выражению Мустая Карима северными вратами республики. И хотя давно уже, я уехал из родного города, но я без него никак, он всегда в моём сердце. Скажу по секрету, и он, мой Янаул, в лице моих друзей, родственников и просто знакомых не забывает меня. Много теплого и интересного я могу рассказать за свой Янаул, и в планах это у меня, но может быть к огорчению моих земляков здесь и сейчас я не стану этого делать, тема у нас другая.Нет, нет, собственно какого-либо Казаноцентризма, или даже Татарстаноцентризма по Татарстанским ресурсам не наблюдается, и даже, наоборот, на них охвачен вниманием весь древний тюрко-татарский мир, как например, на том же упомянутом сайте Татароведение. А вот по татарам Башкортостана на этом ресурсе нет никаких публикаций. Ну, может, где-то, в общем, и как-то, между прочим, может быть и есть что-то, но выверять это мы не стали.Обратили мы внимание на сайт научно-документального журнала Гасырлар авазы (Эхо веков). И, скажем так, на этом сайте есть материалы не только за древнюю Евразию, и тюрко-татарские ханства как на первом, есть ещё и за более поздние, и даже современные времена. Есть на этом сайте материалы и про тюрко-татарскую эмиграцию в Северо-Восточной Азии, и на Дальнем Востоке, есть публикации и про татар в Польше, в Казахстане, и даже про татарский национальный район в Мордовии. Но, и здесь, практически нет ничего об многочисленных татарах Башкортостана. Есть только одна статья как-то за это, что во главе штаба башкирских войск стоял татарин Илиас Алкин. И, в общем-то, всё.Когда я, как раз раздумывал над здешней статьёй, и уже в свободное от прозаических стараний по добыванию хлеба насущного время, начал её уже писать, получил письмо из Екатеринбурга с текстом первого тома сборника научных статей «Сто лет Уральскому государственному юридическому университету (1918-2018 гг.): в 2-х тт. Т. 1: Эволюция российского и зарубежного государства и права: историко-юридические исследования / Под ред. проф. А.С. Смыкалина. – Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2019. – 1147 с.». В этом сборнике была опубликована и моя статья: «ОБРАЗОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ БАШКИРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОТ БАШКИРСКИХ ПЛЕМЁН К БАШКУРДИСТАНУ (МАЛОЙ БАШКИРИИ) И К БОЛЬШОЙ БАШКИРИИ» (с. 660-742). По этой статье у меня состоялся телефонный разговор с татарским историком из Казани, который, как, и не только он, положительно, отозвался про ту мою статью. Однако собственно не по той статье я остановился здесь, а только потому, что в том разговоре я тоже озвучил вопрос, означенный в этой начатой статье. Ничего объяснительного на этот счёт я всё же не получил, но мне было сказано, что вот де например на сайте Всемирного конгресса татар очень активно публикуются соответствующие материалы, и в частности по истории.Заглянул я и на этот сайт, и нашёл там тексты целых 5-ти номеров краеведческого журнала «Туган жир» (Родной край). Год издания первого датируется «далеким» 2017, а 4 изданы уже в 2018 году. В общем-то, сразу возник, как бы вопрос, а что отдали, переложили изложение истории на откуп, на плечи краеведов любителей. Оказалось, всё же нет, и редколлегия этого журнала во главе с д.и.н. Д.М. Исхаковым с другими именами профессиональных, именитых гуманитариев вполне внушительная, и сами они, члены редколлегии совместно с другими профессиональными гуманитариями отмечены в активных авторах этого журнала. Оказалось также, и как это сказано в заглавии Предисловия к первому журналу, и цели этого издания благородные и нужные «Возрождение татарского краеведения». Много чего интересного опубликовано в этих журналах, но как сказал Козьма Прутков «Нельзя объять необъятное»., и интересы автора здешних строк, более частные, скажем так, по татаро-башкирским вопросам.Автор выше объяснил свой татарский интерес к означенному им вопросу, но помимо географии, всё же, получается надо ещё более это конкретизировать, и может даже несколько детализировать этот интерес. Кроме географии, дополним эту конкретизацию ещё и хронологией. Первое, это, скажем так, некоторая предыстория нашего края пред тем эпохальным присоединением некой страны башкир к русскому государству, к Московии. Второе, собственно это присоединение, переходящее в третье, совместное бытование нас татар и башкир в Российской империи. Четвёртое, хотя и вполне краткое по времени, тоже вполне можно дополнить пятым, т.е. переходом от провозглашения автономии Башкурдистана и признания этого большевиками к образованию уже ими, большевиками Большой Башкирии. Шестое и седьмое, это соответственно наше совместное бытиё в советскую эпоху и житиё в нынешнем постсоветском времени. И ко всему этому в историческом времени, наши башкир и татар взаимодействия в крае, наша демография, и, в общем, наши татар и башкир проблемы.А ведь по означенному нами вопросу, и по географии, и детализируя имеющийся мизер этого по хронологии, мало чего есть на этом сайте Всемирного конгресса татар, включая и содержание тех пяти номеров упомянутого журнала. Но будем надеяться на тамошние начинания, и, конечно же, пожелаем удачи. А может и сами, как-то сумеем подключиться к этому, что, в общем-то, было предложено.Сейчас же, прежде чем продолжить далее, взглянем, на всё это наше обсуждаемое, ещё как бы с другой стороны. Тот историк из нашего телефонного разговора, некогда в разговоре при реальной встрече в Казани сказал, мол, де А.З. Асфандияров совершил диверсию, изданием своей книги «Аулы мензелинских башкир». Вместе с тем, Асфандияров в той своей книге помимо аулов Мензелинского уезда бывшей Уфимской губернии представил историю населённых пунктов и других уездов иных губерний Российской империи. А, в общем, Анвар Закирович, как никто другой проделал огромнейшую работу и широко охватил историю премножества сёл и деревень многих районов Башкортостана, и сопредельных территорий тоже. Возникает два вопроса ко всему этому. Первый, если та упомянутая книга это диверсия, то почему до сих пор нет ответа от татарских историков на изложенное в ней? Второй вопрос, если по Мензелинскому уезду бывшей Уфимской губернии это диверсия, то, как с остальными уездами этой губернии? Озвучим и третий вопрос к первым двум, если всякое таковое имеется, как этому противостоять?Однажды в разговоре один московский историк сказал, что работы А.З. Асфандиярова надо читать очень внимательно, на что ваш покорный слуга дерзнул сказать специалисту, да, знаемо это. Уфимский историк М.И. Роднов указывает, что активно приводимые Асфандияровым данные переписи 1920 года, это не собственно сведения этой переписи, а данные из справочника «Населённые пункты Башкортостана. Ч. III. Башреспублика», издания 1926 года. Он же, отмечая, что первым на это обратил внимание его московский коллега А.Д. Корестелев, пишет, что информация из списка населённых пунктов 1926 года – это комбинированные сведения из разных источников. Для «тюрко-татар» бывшей Уфимской губернии в основу были положены дореволюционные материалы переписи 1912–1913 гг. (Роднов М.И. Крестьянство Белебеевского уезда по переписи 1920 года: этнический состав. – Москва: ИЭА РАН, 2009. – 121 с., с.28-29). Следует также указать, что данные этой переписи 1920 по Уфимской губернии, кроме Мензелинского и Стерлитамакского уездов относительно недавно были введены в научный оборот М.И. Родновым. К сказанному, заметим, что были, никак не однократные примеры внимательного прочтения работ А.З. Асфандиярова здешним автором «вслух» в своём блоге ЖЖ. Причём, даже, и с анализом стараний его помощников в более поздних его трудах. А вот татарским историкам, нет до всего этого никакого дела.Иногда и задумаешься, в общем, да, бог знает, куда смотрят татарские историки. Об этом последнем подробнее может быть несколько позднее, а здесь только про один, скажем так, уже даже исторический случай. Есть такой писатель из юристов Уфы Гали Еникеев, автор нескольких книг по «запрятанной истории» татар, и в частности книги «Корона ордынской империи». И в книжонке этой утверждается, что в 1552 году в 30 тысячах защитников Казани, столицы одноименного государства, «уродливого (увечного)» по словам этого писаки, были преимущественно чуваши и черемисы. И к этому им отмечаются ещё только 500 ногаев и 300 «религиозных фанатиков» из числа крымцев. А вот под водительством законных претендентов на казанский престол Ивана Грозного и Касимовского хана Шейхгали у него прописаны в большом количестве отборные татарские войска. Пишут же некоторые всякую такую «заливную рыбу», такую дрянь, но ответов этому от татарских историков не наблюдается, и даже наоборот, пишут они положительные отзывы на писания этого автора Еникеева. На сайте «Татарская электронная библиотека» была представлена его статья «По прозвищу «Звон железа». И пожалуйста, там же представлена более чем положительная рецензия на рукопись книги Г.Р. Еникеева. Какая книга, не указано, но, похоже, имеется в виду как раз та упомянутая книжонка. А вот в авторах рецензии указан известный татарский историк и этнолог Д.М. Исхаков.Отметим, что и на этом упомянутом сайте тоже практически ничего нет по означенному в нашей статье вопросу. Зато представлены, например тексты двух книг Константина Пензева с интересными названиями «Русский Царь Батый» и «Великая Татария: история земли Русской» из той же серии «Тайна Льва Гумилёва», что и та писанка Гали Еникеева. Однако книги К.А. Пензева вослед Гумилёву более только о коллинеарности двух народов, русских и татар, и о том, что эти два народа на протяжении многих веков совместными усилиями строили Российское государство. Юрист же Еникеев, в общем-то, как бы о том же, но, скажем так, ставит против этих двух народов, не коллинеарных с ними жителей Казанского ханства. Кого именно он имеет в виду не особо им представлено, но его казанотатарофобия наглядно в той его писанке наличествует. Представлены на этом сайте ещё и книги Александры Ишимовой. Наверное, администраторами этого сайта думается что её «Большая иллюстрированная энциклопедия истории России для детей» будет, особенно, информативна и полезна для татарских детей, ресурс то этот ведь татарский. А вот чем думают администраторы этого сайта мне совершенно не понятно.Однако далее. Автору здешних строк один татарский историк, и тоже из Казани, заинтересовавшийся его работами, порекомендовал ресурс «Реальное время» для публикаций этих работ, и даже связал с сотрудниками этого ресурса. Однако опыт обращений на этот ресурс с этим оказался не удачным, но дело не в этом, и об этом может быть только потом. По означенному же нами интересу, я просмотрел весь предшествующий архив этого ресурса «Реальное время». Очень широко охватный оказался этот ресурс, о чём там только нет. И это даже только о материалах по истории, которые как бы по нарастающей стали публиковаться там с 2016 года, уже вполне активно в 2017 году, и далее также активно по настоящее время. Во всяком случае, это так по данным архива сайта. И появились на этом ресурсе премного публикаций о роде Османов и прочих султанах, янычарах, турках и младотурках, и даже про их всех, нравы. Есть там во множестве статей про страну контрастов, Индии. Есть немного и про татар Узбекистана, Германии. И ещё много, много чего. По истории тюрков, татар, тюрко-татарских государств и их взаимоотношений с внешним окружением там правит бал украинский историк Ярослав Пилипчук. Почему это так я не понял, но очень плодовитым оказался этот историк на этом ресурсе. Там его публикаций, начиная с 2017 года, я насчитал близко к половине сотни, на самом же ресурсе насчитали более сотни его материалов. Но да, есть по истории тюрков, татар публикации и иных, и в частности татарских историков. Заметим только к слову, что публикаций последних, причем вместе взятых, будет, пожалуй, намного меньше, чем у упомянутого украинского историка. А вот чего и на этом ресурсе практически нет, и собственно от татарских историков, опять же материалов об истории и проблемах татар Башкортостана.Автору всё же удалось найти даже целых две значимых публикаций на эту тему от татарских авторов. Первая, это выдержка из мемуаров Индуса Ризаковича Тагирова о взаимоотношениях татар и башкир, и о Всероссийской переписи 2002 года, опубликованная 07.07.2017. А вторая, это интервью Д.М. Исхакова от 03.04.2018 года о том же, о житии татар с башкирами в республике, и о краеведении. А вместе с тем, именно Дамир Мавляевич, как никто другой уделял внимание вопросам демографии татар и башкир Башкортостана в своих работах. К слову, отметим, что были интересные статьи по этим вопросам и филолога Дарии Рамазан, но тоже только не на этом ресурсе. И всё, не наличествует на этом ресурсе более ничего за означенную тему кроме упомянутого.Зато помимо плодовитого Ярослава Пилипчука вполне активно представлены на этом ресурсе «Реальное время» публикации авторов из Башкортостана, как с проблемами республики, так и по истории наших народов, башкир и татар, причём географически не только республики, но, скажем так, и иных территорий, и в частности, или в особенности Татарстана. Интересны по истории края и в целом о России публикации от И.В. Кучумова отрывков из переводов работ зарубежных историков и путешественников, выполненных под его редакторством. Несколько неожиданным для здешнего автора оказались публикации на этом ресурсе отрывков из работы С.А. Орлова «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было? / С.А. Орлов; Центр этнол. Мониторинга Ин-та истории им. Ш.Марджани АН РТ— Казань, 2006. 72 с.». Почему, да как это оказалось неожиданным, всё же потом, а сейчас остановимся на публикациях собственно от башкирских авторов.Однако, пардон, вначале всё же о публикациях татарского этнолога Ильдара Габдрафикова из Уфы. Поступим сугубо просто, представим названия его публикаций, и, причем без каких-либо особых комментариев, только с очень краткими, как бы вопросами. Этих публикаций на ресурсе три:Первая от 02.09.2016 называется: «В Башкирии насаждался стереотип о башкирах «настоящих» и «ненастоящих», татароязычных». Т.е. значит, и «ненастоящие» башкиры уже по логике названия этой статьи, это тоже, те же самые башкиры.Вторая от 19.12.2016 утверждает: «Башкиры, как и татары, являются составной частью российской нации». Татары, как бы уже несколько априори автором объявляются составной частью этой нации, и к этому таковыми объявляются и башкиры тоже.Третья же публикация от 19.04.2017 после второй звучит вообще парадоксально: «Татары в Башкирии. Человек может быть татаро-башкиром или иметь двойственную идентичность». Если татары уже определены этим автором в некую российскую нацию, и к ним туда же приписаны башкиры, чего же баламутиться то ему с их двойственной татаро-башкирской идентичностью.Мы не стали ставить знаков вопроса к своим замечаниям по этим публикациям, но как бы к последней из них всё же, ответим чуток. Не дают этим этнологам из команды академика В.А. Тишкова покоя татары. Не дают, как бы они ни старались расчленить, низвести татар, в своих построениях теперь уже не общности «советский народ», а реализации некой российской нации. Спросят, а причём здесь поощряемые ими потуги в башкиризации татар.Понятное дело, что не для увеличения численности башкир, а лишь для размытия этнического лица обоих наших народов, в тех же целях, реализации некоего однообразного микса из нас, российских народов. А татары, пожалуй, самое большое препятствие в этом, хотя бы только по своей численности, не говоря уже о других аспектах татарскости нашего народа.О чём только нет от земляков башкир на этом ресурсе «Реальное время» о жизни республики, и даже о нынешних проблемах башкир. Очень показательны за последнее две публикации, и, в общем-то, как бы за один интерес, за сохранение родного башкирского языка в республике. Первая, это статья Зухры Буракаевой с названием «Вскоре мы получим мощную волну «обрусевших» детей…», 23.06.2018. Вторая, как подписано на ресурсе, это крик души за это же жительницы города Салавата Лилии Зигандировой, мамы пятиклассника, 05.11. 2018. Вопрос очень серьёзный и сугубо важный, а этот вопрос, но уже с родным татарским языком разве не стоит в Татарстане. Мы уж без знака вопроса, не уместен он здесь. Как, ещё более не уместен этот вопрос о родном языке татар Башкортостана, как и вообще с татарским языком в республике. Помимо иного татарский язык в республике испытывает ведь ещё давление принуждением татар к изучению башкирского языка. Ситуация вообще парадоксальная. Башкирские гуманитарии объявляют язык населения Северо-Запада республики северо-западным диалектом башкирского языка, но всех чохом, включая татар, принуждают к изучению башкирского языка, основанному преимущественно на куваканском диалекте. Автором здешних строк по данным переписи 2010 года был проведен анализ распространённости диалектов среди сельского населения республики. Соотношения следующие:Диалекты 2010 г.Куваканский 159605Юрматинский 295661"Северо-Западный" 629027А на ресурсе «Реальное время» практически нет ничего за проблемы с татарским языком ни в Татарстане, ни, тем более, в Башкортостане. В интервью, в котором были затронуты и проблемы татарского языка, было не отказано лишь только именитой Леокадии Дробижевой, 23.05.2017.А теперь чуть подробнее о некоторых других публикациях по истории от земляков башкир на Татарстанском ресурсе «Реальное время». Первая ласточка, чуть запозднившись с весною, прилетела в начале лета, но уже 08.06.2016 года, когда вообще публикаций по истории на ресурсе было ещё очень мало, мало. Прилетело это, в виде интервью одного башкирского казака Ильдара Шаяхметова в чине капитана каких-то войск, обозначенных, вроде луком со стрелой, со звездой на шапке и с гвардейским значком Советской армии на груди, восседающим на лошадке с кураем во рте. Ласточка эта уже только одним своим названием: «Татарский конный полк – это одно из неприятных явлений в русской армии» оказалась весьма провокационной, если не сказать более откровенно. Нам неизвестно кто такой на этом ресурсе, бравший интервью у этого казачка, Тимур Рахматуллин, но он прекрасно всё понял о содержании этого интервью, и, в общем-то, заинтересованно это принял. Да, что вокруг, да около ходить, оно же, это интервью, и, в общем, его содержание, получается, произошло никак не без участия этого товарища Рахматуллина. Если не сказать, что, наверное, и задумано оно было именно им.И потому как бы в унисон названия интервью, этот товарищ в предваряющих его словах отписал якобы вопрос: «почему татарам не место в казачьих рядах». Интервью это, в общем, и. в целом, скажем так, очень нехорошее, но не будем здесь и сейчас за это. Автору здешних строк, это, как в арифметике, уже « на «ум» пошло, разберёмся и с этим Алла бирса. А пока, заметим только, что этому несколько был уже некоторый ответ на этом ресурсе в том же месяце июне того же года от Рустама Аминова. Но, надо будет всё же, к этому непременно добавить тому казачку с кураем во рте, и иным тоже, включая Рахматуллина.После некоторого вполне приличного отсутствия по времени на Татарстанском интернет ресурсе «Реальное время» выступлений по истории из Башкортостана, появилась уже другая птица, скажем так, более высокого полёта. Как представлено на ресурсе, это историк и публицист из Уфы Салават Ишмухаметович Хамидуллин. И объявился он 08.11.2017 с интервью тому же Тимуру Рахматуллину с громко говорящим заголовком «Башкиры штыками завоевали свою автономию, а проект Татаро-Башкирской республики был обречен на провал». Выше мы отмечали, что несколько неожиданным оказались публикации на ресурсе отрывков из работы С.А. Орлова «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было?». А, в общем-то, пожалуй, всё объяснимо. Эти публикации появились 14.08.2017, как раз пред тем упомянутым интервью Салавата Хамидуллина. Сама означенная брошюра Сергея Орлова была опубликована в 2006 году. Книга эта, помимо своего содержания, примечательна ещё и её критикой. Первым «мощно» обрушился на нее, конечно же, известный борец с «фольксхистори», кандидат философских наук и главный «традиционалист» Башкортостана А.Т. Бердин. Причем, обрушился с критикой сразу двух работ С.А. Орлова своим Авторским историко-критическим сборником: «Призрак «Уфимской Атлантиды»: как он создается. — Уфа: РИО РУНЦ МО РБ, 2007. — 247 с.». И да, хотя этот борец в своём историко-критическом сборнике в самом же её начале объявляет, что: «данная работа не преследует собой обличительных целей» (стр.8), она как раз за это, и, причём почти до каждой запятой С.А. Орлова. И он сам же подтверждается в комментарии в блоге Сергея Орова: «Это я да специалисты раскатали» (Орлова С.А. работу — И.Г.). Ну, его побивахом, как и тех специалистов весьма сомнителен, но речь о работе С.И. Хамидуллина и Р.С. Таймасова «Образование «Большой Башкирии». Как это было... - Уфа, 2008». И пазл, вроде как складывается. Если название работы Сергея Орлова было со знаком вопроса, то у наших раскатателей нет никаких вопросов, они всё знают, и потому обличают, раскатывают. Думается, что и на ресурсе «Реальное время» преследовалась подобная же цель, представить правду матку, а то, мол, пишут всяко, разно. Имея в виду под последним работу Сергея Орлова.А далее, как говорится, понеслась торба по кочкам, уже, и без всякого такового. Конечно, несколько менее чем Ярослав Пилипчук стал частить Салават Хамидуллин на ресурсе «Реальное время», но весьма активно. Во всяком случае, тоже более чем татарские историки. Мы за 2018 год насчитали семнадцать исторических откровений от этого, тоже плодовитого товарища. Но, как и в случае с тем украинским историком, может мы и не правильно, посчитали? И да, если тот украинец более только о давней истории тюрков, татар, тюрко-татарских государств и их взаимоотношений с внешним миром частит, то наш историк земляк очень многогранен и даже по времени своих исторических изысканий.Несколько отвлёкшись двумя своими публикациями в январе 2018 года на важную Сеянтусскую трагедию, Салават Хамидуллин вернулся к вопросу образования «Большой Башкирии», но, правда и здесь, как бы без прежнего соавтора Р.С. Таймасова. И, уже в начале февраля 2018 года представил две публикации о Вилочном восстании. Они с тем соавтором в упомянутом их труде писали, что население, остававшейся во вне Башкурдистана Уфимской губернии, включая даже православных попов, очень активно рвалось присоединиться к автономии «башкирского короля» Заки Валиди. И это выступление в 1920 году на территории Уфимской губернии, получившее ещё название восстание «Чёрный Орёл», этими авторами видится одним из главных свидетельств этого. В своей первой публикации от 06.02.2018 её названием «Восстание возникло на почве стремления создать Башкиро-Татарскую республику…» Хамидуллин привносит, как бы ещё дополнительный штрих. Сам же в этой статейке он пишет, что восстание, начавшееся как стихийный бунт русских крестьян, оно переросло в национальное движение татар и башкир. И нате вам, оказывается, даже татары, вместе со всем населением губернии были ещё и против Татаро-Башкирской республики, и ещё потому рвались в Башкурдистан. Во второй публикации, представленной на следующий же день, её названием объявлено: «Как вилочники объявили войну коммунистам за «башкирского короля».Оставим пока про старания Салават Хамидуллина, и обратимся к публикациям на ресурсе его соавтора по этой теме Р.С. Таймасова, который присоединился к первому в начале 2019 года. Начал он уже в январе этого года с двух публикаций по биографии соратника Заки Валиди генерале Хаджи-Ахмете Ишбулатове, который в 1918 году возглавил основное ядро башкирских войск. А уже в феврале Таймасов представил две публикации о том, как татарские офицеры поддержали политический проект Заки Валиди. Вопрос поддержали ли татарские офицеры собственно этот проект весьма не простой, но действительно, как пишет сам Таймасов, на ранних этапах татарские офицеры участвовали в создании башкирской автономии Башкурдистана. Но в той совместной работе вместе с Хамидуллиным, эти авторы не отмечают, что они вместе с православными попами и всем населением Уфимской губернии ратовали за присоединение губернии к башкирской автономии. Отметим, что более того, и башкирские войска, и их офицеры не участвовали в том восстании «Чёрный Орёл», которое эти наши авторы пытаются объявить одним из главных свидетельств, стремления населения Уфимской губернии присоединиться к Башкурдистану.Однако вновь к стараниям самого Салавата Хамидуллина. Часть его стараний, и даже его «Взгляд из Башкирии на падение Казани» мы просто пропустим.Здесь же только заметим, что означенный «Взгляд» и его рассуждения к Дню республики 11 октября, требует отдельного и внимательного взгляда, и подробного освещения, и мы это тоже записали как в арифметике на ум пошло. В его же рассуждения, причём представленные со знаком вопроса в публикации «Отважный воин-поэт или разбойник: кем был Салават Юлаев?» мы даже близко не будем подступаться и тем более встревать.Второго марта 2018 года наш историк и публицист представил публикацию о «непризнанном» герое ВОВ – генерале Минигали Шаймуратове. Возникает вопрос, почему же генерал Шаймуратов не признанный герой? Если ему не было присвоено звание героя Советского Союза, так и не менее выдающемуся герою, и тоже нашему земляку Даяну Мурзину это звание тоже не было присвоено. Конечно же, здешний автор за присвоение этого звания обоим этим выдающимся людям, но заметим, что всё же эти старания Салавата Хамидуллина о другом признании, как и старания Рустема Таймасова о генерале Ишбулатове. Как бы к слову, во время той страшной войны на территории БАССР было сформировано 10 дивизий, из которых 4 были кавалерийскими, но почему-то только дивизию генерала Шаймуратова вместе с ним объявляют в Башкортостане непременно башкирской. Однако не будем здесь и сейчас вдаваться во всё это.Особо же наш историк расстарался с публикациями по истории башкирских родов, их на ресурсе вроде уже 8, а может и более. Думается не стоит сказывать, что эти публикации ничто не иное как некоторое изложении материала из многотомного издания: «Истории башкирских родов», число которых, начиная с 2014 года, перевалило уже за 30 (тридцать). Не стоит и подсказывать, что преимущественное большинство из них, и изначально же, представлено территориально по Северо-Западу Башкортостана и сопредельным этому территориям, включая, и Юго-Восток Татарстана. На Башкортостанском ресурсе: информационное агентство «Медиакорсеть», этому изданию статьёй «Многотомная зажигалка. Татар вновь записали башкирами» дали вполне ясное и однозначное определение. Уфимский историк И.В. Кучумов в работе, опубликованной в коллективной монографии «Вызовы этничности и тенденции проявления идентичности» (отв. ред. д.и.н. Ф.Г. Сафин. СПб.: Своё издательство, 2015. 148 с.) представил аналитическую и сугубо обоснованную отповедь этой «зажигалке». А на Татарстанском ресурсе «Реальное время» с пребольшим интересом публикуют старания из этого издания его организатора Салавата Хамидуллина. И, в общем-то, даже в помощь этому организует «критику» этих стараний читательскими комментариями, и даже отдельной с таковым, публикацией с названием «Молодец автор, шаблоны рвёт на части. Это болото историков надо встряхнуть!». И к слову, надо заметить, что этих комментаторов с одобрямс этому Хамидуллину, и не только ему, и с негативом в адрес татарской истории на означенном ресурсе премножество. И уже даже не на БСТ к фильмцам и рассказам человека в безрукавочке обращаются и ссылаются земляки, а более уже на этот ресурс «Реальное время», к тамошним публикациям. Мы не станем озвучивать к этому вопрос, почему всё это так, поскольку даже «если звезды зажигают – значит это, кому-нибудь нужно». А вопрос кому это нужно на этом ресурсе, просто обязателен, так кому же?И здесь как бы к слову, уместно сказать, почему автору здешних строк было отказано в публикациях на этом ресурсе «Реальное время»», т.е. как это было объявлено. Всё банально и просто, и это оказалось проблемным уже на этапе рассмотрения моих текстов главредом, поскольку они были размещены автором на других ресурсах, например в собственном блоге ЖЖ. И это оказывается, автоматически не позволяло публиковать их на том ресурсе. Правда, это было сообщено автору почти после годового общения с сотрудниками ресурса. Судьба Ирека Таттарыча хранила, сперва мужчина с ним общался, потом мадам его сменила. Первый на тексты от автора писал, материал интересный, эксклюзивный, а потом просто сообщил, что он уже уволился с этого ресурса. Высылались ли статьи, объявившейся сменившей его сотруднице, не помниться. Но после вопроса автора, отписанного уже тоже после продолжительного времени, чего же, он как в белый свет высылал свои работы, а нет, ни ответа, ни привета, эта сотрудница в марте сего года прислала ответ с тем объяснением отказа в публикациях. Очень аргументированный отказ, если учесть, что тексты стараний того же Салавата Хамидуллина пока ещё и из утюгов не публикуются, не распространяются.К сотрудникам этим у меня нет претензий, кроме только вопроса, почему долго не отвечали, если ответ был почти априори и автоматически готов, и потому автору жаль потраченного своего времени, коего у меня очень мало, как относительного, так, и абсолютного, отпущенного Всевышним. Огорчений же, сожалений, что на том ресурсе не стали публиковать мои тексты, совершенно нет. Есть у автора собственный блог ЖЖ для публикаций, транслирую я их и на Фэйсбук, публикуются они и на других ресурсах. Недавно понял, что на ресурсе ВКонтакте публиковать работы даже более удобно, можно целиком представлять тексты больших объёмов. И, в общем-то, к этому уже приступил, представив на своей странице и в двух группах текст целого сборника весом более чем в тысячу страниц. В этом сборнике, как уже выше было отмечено, представлена и моя статья, и вроде она самая объёмная, хотя и не в объёмы «играем». А о чём думает, размышляет автор, и в далеком Екатеринбурге поняли, и из Казани уже не просто похлопывания по плечу, мол, знаем Ху из Ху, а проявляется уже вполне серьезное внимание. Общался автор и в реале с историками, и здесь в Москве, и в Казани, и в Уфе.Пока критики и возражений моим работам от историков профессионалов не было, и нет, а скорее даже наоборот, они вполне положительно ими оцениваются. И что особо важно, и очень интересно, нет критики и опровержений от земляков, башкирских гуманитариев. Сказать, что и они относятся положительно к работам автора, не получается, как и то, что они не обращают на них внимание.И всё же не получается у автора закончить эту свою статью только на этой ноте, в общем-то, ни положительной, ни отрицательной. Мы рассмотрели, скажем, так, одну особенность татарских и Татарстанских интернет ресурсов, переходящую на одном из них даже в некоторую башкирскую асабость.Однако ведь эта особенность присуща, и, в общем, татарским историкам. За некоторым исключением, практически никому из них нет дела до истории и проблем татар Башкортостана. И как бы к слову, и в завершение здешней статьи. Подвинулись было в Казани на издание трехтомника «История татар Западного Приуралья», и издали в 2016 году целый первый том, и всё… И заметим, ко второму тому, по просьбе из Казани были отправлены материалы и автором здешних строк, но публикация этого тома зависла.И всё же вопрос, почему всё так? Своё мнение пока оставим при себе, а кто и как думает за это, будет интересно и очень важно для автора.