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Жаль не посадили

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Депутат Госдумы от Башкирии, единоросс Инга Юмашева была в течение часа допрошена сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка, куда прибыла для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», сообщают информагентства. Депутат обратилась в посольство России в США.

Жаль не посадили


Посол Анатолий Антонов сообщил журналистам, что допрос прошел два дня назад. «Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа. Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение»,— сообщил посол.

Он подчеркнул, что представить себе не может, чтобы российские «соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса» и «соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево».

Посол назвал такие действия «неприемлемыми» и «возмутительными». В Госдепартамент США направлена нота протеста.

Инга Юмашева является координатором депутатской группы по связям с Конгрессом США. От комментариев, сообщают «РИА Новости», она воздержалась.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 07.10.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пути Господни неисповедимы...Сколько раз писал ей обращения как депутату из Башкирии, всё проигнорировала.. Как говорится Бог не фраер, всё видит...



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  • 2 | 07.10.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему заголовок "Жаль не посадили" ? Что она при жизни сотворила? Просто спортивный интерес, я её вообще не знаю и чтобы все знали.



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.10.2019, 09:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
Встретилась версия, что ФБР заподозрило ее в желании остаться в США нелегально и в связи с этим допрашивали.
Поскольку ей "посоветовали" хранить молчание в связи с чем ее допрашивали, в первую очередь в ГД и МИДе РФ, версия вполне может иметь место быть.



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  • 4 | 07.10.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он подчеркнул, что представить себе не может, чтобы российские «соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса»
================================
Ну, и правильно делает,- нехрен сравнивать хрен с пальцем!
Америка захочет и самому путину «соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов». Современная РФ - это колос на глиняных ногах.



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  • 5 | 07.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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В чужой монастырь со своим уставом не прутся Отправляясь в чужую страну веди себя подобающе - значить дала повод



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  • 6 | 07.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцы еще раз демонстративно показали место путинской россии в современном Мире. Могли же в тихоря "побеседовать", так ведь нет сделали это публично, напоказ! Им и нахрен ненужна эта депутатша, тут дело в другом...



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  • 7 | 07.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцы еще раз демонстративно показали место путинской россии в современном Мире. Могли же в тихоря "побеседовать", так ведь нет сделали это публично, напоказ! Им и нахрен ненужна эта депутатша, тут дело в другом...
___________________
Гитлер тоже всем демонстративно показывал место в современном ему мире, а потом травился как крыса цианидом в подвале Рейхсканцелярии.
У американцев же всё впереди, ибо их ничего не учит: "Ну, тупые!", - как говорил Задорнов.



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  • 8 | 07.10.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль не посадили
-----------------
Наталке с Кухаркой конечно жаль. А дело было так - ФБР-овец влюбился по уши с первого взгляда, и захотел пригласить девчонку в ресторан, она просто прехорошенькая!



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  • Участник
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  • 9 | 07.10.2019, 11:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8662 | Рейтинг: -637,9
2 | 07.10.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему заголовок "Жаль не посадили" ? Что она при жизни сотворила? Просто спортивный интерес, я её вообще не знаю и чтобы все знали.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не иначе, как злобная Кухерка с такми заголовком постарарась.
И как бы к слову, вчера я повторно отправил на УЖ публикацию свою, однако вновь она не прошла. Не иначе, что и в этом тщится эта дереза.
А что, а какие ещё интересы, радости у этой Кухерки, никаких.

PS. А про Ингу Юмашеву я ранее вообще не слышал. Но что отмечу, а ведь красава. Уже из-за этого здешняя медам могла сгадюшничать в её адрес.



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  • Участник
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  • 10 | 07.10.2019, 11:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
Жаль не посадили
__________________________________________
А хотелось бы, да?
Вот просто хочется, чтобы посадили и всё.



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  • Гость
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  • 11 | 07.10.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Погуглил - обалденно красивая деффка. Судороги америкосов понятны.



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  • 12 | 07.10.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Надо было пощёчин за такое непристойное предложение надавать, вот это было бы по нашему! Кстати, а чего это феминистки за неё не вступились, а скромно помалкивают? Не из той банды? Очень Опытный



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  • 13 | 07.10.2019, 11:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8662 | Рейтинг: -637,9
Судороги америкосов понятны.
+++++++++++++++++++++++++
А здешних шоблятых судороги ещё более понятны.



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  • 14 | 07.10.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Видеокадры отдыха главы государства в ночь на 7 октября опубликовало «РИА Новости».



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  • 15 | 07.10.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарку бы сразу в Гуантанамо отправили.



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перепутали пиндосы....с не въездной в штаты Чапман



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  • 17 | 07.10.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А может это была реализация разведкой сша легенды прикрытия своего агента в высших эшелонах нашей власти.
Сказал же американский разведчик нашему - вы ахнете, когда узнаете, кто и сколько в россии работает на правительство сша.
Доверять гостайны депутатше никак нельзя.



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два мужика пошли в лес за ягодами и потеряли ориентацию



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  • 19 | 07.10.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 07.10.2019, 11:49 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4191 | Рейтинг: -364,9
два мужика пошли в лес за ягодами и потеряли ориентацию===========
Это в каком смысле "ориентацию"?



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  • 20 | 07.10.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.10.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Видеокадры отдыха главы государства в ночь на 7 октября опубликовало «РИА Новости».
=======================
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