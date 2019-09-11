Хабиров: «Нам уже много десятилетий подряд есть чем гордиться»

Радий Хабиров поделился успехами с правительством России. Он рассказал председателю российского правительства о достижениях одной из сфер экономики Башкирии.Глава Башкирии Радий Хабиров в составе делегации республики на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву о достижениях башкирских аграриев.Здесь нам уже много десятилетий подряд есть чем гордиться. В этом году условия погодные - тяжелейшие за десяток лет, а зерна намолотили уже 3.2 млн тонн, на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Чтобы их тяжёлый труд не обесценивался - нам нужно сделать серьёзный акцент на переработке, на создании добавленной стоимости. Мы участвуем во всех программах федерального правительства, объем проектов по этому году - около 40 млрд рублей. Кроме того - развиваем сельхозкооперацию, выделили на нее в этом году 300 млн рублей. Ну и, конечно же, создаём максимально комфортные условия для инвесторов в сельское хозяйство. Дмитрий Анатольевич доклад наш одобрил, пообещал и дальше поддерживать аграрной сектор, - написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.Отметим, что XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 4 по 13 октября. В работе форума в этом году принимают участие свыше 1500 предприятий из 50 субъектов Федерации и 17 зарубежных стран.