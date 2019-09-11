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Хабиров: «Нам уже много десятилетий подряд есть чем гордиться»

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11708 | Комментарии: 43
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Радий Хабиров поделился успехами с правительством России. Он рассказал председателю российского правительства о достижениях одной из сфер экономики Башкирии.

Хабиров: «Нам уже много десятилетий подряд есть чем гордиться»


Глава Башкирии Радий Хабиров в составе делегации республики на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву о достижениях башкирских аграриев.

Здесь нам уже много десятилетий подряд есть чем гордиться. В этом году условия погодные - тяжелейшие за десяток лет, а зерна намолотили уже 3.2 млн тонн, на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Чтобы их тяжёлый труд не обесценивался - нам нужно сделать серьёзный акцент на переработке, на создании добавленной стоимости. Мы участвуем во всех программах федерального правительства, объем проектов по этому году - около 40 млрд рублей. Кроме того - развиваем сельхозкооперацию, выделили на нее в этом году 300 млн рублей. Ну и, конечно же, создаём максимально комфортные условия для инвесторов в сельское хозяйство. Дмитрий Анатольевич доклад наш одобрил, пообещал и дальше поддерживать аграрной сектор, - написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Отметим, что XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве с 4 по 13 октября. В работе форума в этом году принимают участие свыше 1500 предприятий из 50 субъектов Федерации и 17 зарубежных стран.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 10.10.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один врет что много сделал - другой врет что и дальше поможет , а на полях бурьян да самосев - вот уж воистину пи%деть не мешки ворочать !



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6

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  • Гость
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  • 2 | 10.10.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Нам уже много десятилетий подряд есть чем гордиться»
======================================
Балабол млят!!!



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7

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  • Эксперт
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  • 3 | 10.10.2019, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
evgolius7
09 октября 2019 | 21:33
— Владимир Владимирович, США, Канада, Япония и ЕС ввели санкции против Ваших друзей и корешей. Как ответим супостатам?
— Запретим нашим людям есть их еду в России.
— Но тогда народ будет втридорога покупать отечественное дерьмо и выйдет на улицы!
— Нет. Весь народ будет сидеть в сортирах и громко пукать: "Затокрымнаш!".



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4

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  • Участник
  •  
  • 4 | 10.10.2019, 10:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
3 | 10.10.2019, 09:51 | Автор: юнг
Публикации: 153 | Комментарии: 38050 | Рейтинг: +5441,1

... Но тогда народ будет втридорога покупать отечественное дерьмо и выйдет на улицы!
— Нет. Весь народ будет сидеть в сортирах и громко пукать: "Затокрымнаш!".
_____________________________________________
Юнг, ты считаешь отечественные продукты дерьмом?
И только продукты из ЕС отличной едой?



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0

  • Изображение
  • Эксперт
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  • 5 | 10.10.2019, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я считаю, что анекдот весёлый. А продукты покупаю на рынке.



Оценили
1

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  • Участник
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  • 6 | 10.10.2019, 10:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
5 | 10.10.2019, 10:19 | Автор: юнг
Публикации: 153 | Комментарии: 38052 | Рейтинг: +5440,6

Я считаю, что анекдот весёлый. А продукты покупаю на рынке.
____________________________________
Анекдот тупой, а на рынке ты, надеюсь, не ножки Буша покупаешь, а отечественные продукты.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 10.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.10.2019, 10:33 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13236 | Рейтинг: -1966,9
5 | 10.10.2019, 10:19 | Автор: юнг
Публикации: 153 | Комментарии: 38052 | Рейтинг: +5440,6

Я считаю, что анекдот весёлый. А продукты покупаю на рынке.
____________________________________
Анекдот тупой, а на рынке ты, надеюсь, не ножки Буша покупаешь, а отечественные продукты.
===================
"Анекдот тупой"
Какой рассказчик, такой и анекдот!



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1

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  • 8 | 10.10.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65857 | Рейтинг: +12231,2
Рекордный урожай яблок он тоже себе в заслугу запишет?

Погода благоприятствовала и при посеве, и при уборке. Срадию гордиться абсолютно нечем, как тем мухам которые "И мы пахали"©



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  • 9 | 10.10.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65857 | Рейтинг: +12231,2
Какой рассказчик, такой и анекдот!
______________________________
У старого пидораса по кличке доцент - деменция в бурной стадии. Он не только сам пишет дебильные комменты типа про Лавров спит с Юмашевой, но и ворует еще более дебильные "анекдоты" и комменты у таких же идиотов, как он сам...
Интеллектуальный уровень - ниже городской канализации на пару десятков километров...



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  • 10 | 10.10.2019, 12:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4665 | Рейтинг: -725,3
Как вас зовут
Аваз
Меня Юрий Николаевич. А вас.
Аваз.
Меня юн. А вас вас.
Тупой доцент и тупой стулент



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  • 11 | 10.10.2019, 12:39 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3859 | Рейтинг: -311,5
Хабиров выступает в Курултае:

- Мы провели транспортную и мусорную реформу ! (Бурные овации, Урря ! Да здравствует !)

- Мы отремонтировали дороги и подъезды ! (Бурные овации, Урря ! Да здравствует !)

- Мы победили смерть и увеличили надои ! (Бурные овации, Урря ! Да здравствует !)

- Теперь мы полетим на Солнце !

Мустафин: - Радий Фаритович, там жарко, можем сгореть.

Хабиров: - Для особо тупых повторяю, мы полётом на Солнце ночью !



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2

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  • 12 | 10.10.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 10.10.2019, 12:39 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3858 | Рейтинг: -311,3
Хабиров выступает в Курултае:

- Мы провели транспортную и мусорную реформу ! (Бурные овации, Урря ! Да здравствует !)

- Мы отремонтировали дороги и подъезды ! (Бурные овации, Урря ! Да здравствует !)

- Мы победили смерть и увеличили надои ! (Бурные овации, Урря ! Да здравствует !)

- Теперь мы полетим на Солнце !

Мустафин: - Радий Фаритович, там жарко, можем сгореть.

Хабиров: - Для особо тупых повторяю, мы полётом на Солнце ночью !
___________________
своевременно, но борода и тупо
тупой Хруль, тупой Юнг
специальный индикатор тупости на страницах УЖа... кто еще не убедился - пжста, читайте анекдоты от тупых
турк



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1

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  • 13 | 10.10.2019, 13:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8681 | Рейтинг: -640,7
9 | 10.10.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65855 | Рейтинг: +12230,6
Какой рассказчик, такой и анекдот!
______________________________
У старого пидораса по кличке доцент - деменция в бурной стадии. Он не только сам пишет дебильные комменты типа про Лавров спит с Юмашевой, но и ворует еще более дебильные "анекдоты" и комменты у таких же идиотов, как он сам...
Интеллектуальный уровень - ниже городской канализации на пару десятков километров...
+++++++++++++++++++++++++++++
Два самых озабоченных здешних интеллектуала значали свои интеллектуальные беседы о друг-друга тупизне и не разделённой любви.



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  • # 14 | 10.10.2019, 13:09 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 15 | 10.10.2019, 13:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18789 | Рейтинг: -3243,1

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 16 | 10.10.2019, 13:22 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7

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  • # 17 | 10.10.2019, 13:23 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8681 | Рейтинг: -640,7

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  • 18 | 10.10.2019, 13:27 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8681 | Рейтинг: -640,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Юнге, если ты ещё что-то мужское в себе сохранил, перестань уже, достало. Ты более чем она смешон, причём до безобразия.



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  • 19 | 10.10.2019, 13:29 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если ты внимательно читаешь, то должен заметить, что я терплю и не отвечаю до тех пор, пока ведьма меня не трогает.
Сегодня у ведьмы обострение.



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  • 20 | 10.10.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнгу и Кухарке - как бы ты не поссорился с человеком - выставлять на общее обозрение его бывшие "грешки" - низко !!
пишите лучше про "ЩАС"... дабы ум и тупость каждого были видны всем. а ваши прошлые отношения должны остаться тока между ВАМИ.
ЗАЕПАЛИ
турк



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