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Мало нам совка

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В Уфе за экстремистские высказывания судят человека, считающего себя депутатом Верховного совета СССР.

Мало нам совка


В Октябрьском суде Уфы начался процесс по делу 59-летнего Равиля Тухватуллина, который называет себя руководителем незарегистрированной общественной организации «Община коренных народов Руси Уфимской губернии» и «депутатом Верховного совета СССР 14 созыва от казахского избирательного округа».

Уголовное дело в отношении него было возбуждено в марте текущего года следственным отделом башкирского УФСБ по результатам «оперативно-розыскной деятельности». Равиля Тухватуллина обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя страны (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Как сообщил на процессе гособвинитель, следствие установило, что в феврале и октябре 2018 года на странице пользователя «Равиль Тухватуллин» в социальной сети «В контакте» было опубликовано два поста, в которых автор «оспаривал законность существования Российской Федерации» и призывал «к возрождению СССР». В первом посте был опубликован видеоролик неизвестного авторства под названием «Вживление чипов гражданам России.

Закон уже подписан», состоявшего из стихотворения со словами «Чипы готовы, осталось вживить. Прячься – не прячься, быдлу роботом быть. Землю забрали, лишили страны…» и призывом «вставать защитникам русской земли», «вспомнить заветы арийской страны». Во втором посте на той же странице была опубликована фотография, на которой было написано «Власть Российской Федерации нас нагло обманула» и надпись «Пора, пора взорвать Россию и власть в стране народу взять».

Следствие признало автором постов Равиля Тухватуллина, так как его мобильный телефон был указан при регистрации страницы в социальной сети.

Психолого-лингвистическая экспертиза, заказанная УФСБ в Башгосуниверситете, как заявил обвинитель, признала в текстах «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению враждебных, вооруженных насильственных и разрушительных действий, направленных против действующей власти».

Сам Равиль Тухватуллин авторство постов отрицает, вину не признает. На судебном процессе он неоднократно заявлял отвод суду, секретарю суда, следователю УФСБ, прокурору, назначенному адвокату, подчеркивал, что будучи «действующим депутатом Верховного совета СССР» он имеет право неприкосновенности.

Судья Андрей Лебедев сначала рассматривал отводы и отклонял их, а потом счел, что подсудимый злоупотребляет своим правом и пытается затянуть рассмотрение дела.

Адвокат обвиняемого Вячеслав Надыров поставил под сомнение результаты лингвистической экспертизы, заявив, что непонятно, как такие «туманные» выражения, которые содержались в постах, могут восприниматься как призывы к свержению власти.

Взорвать Россию невозможно. Взорвать можно только здание»,— заметил защитник.

Сегодня в суде Равиль Тухватуллин также заявил ходатайство о назначении его защитником некоего жителя Москвы Владимира Кувшинова. Сам господин Кувшинов по телефону секретарю суда сообщил, что статуса адвоката не имеет, соглашение с обвиняемым о защите его интересов не заключал. Ходатайство было отклонено.

Процесс продолжится 1 ноября. Суд намерен приступить к допросу свидетелей.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 21.10.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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"Мало нам совка"

------------------------

Ты при нём жил? Тебе лет 30? Дяди так говорили про СССР?



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  • 2 | 21.10.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рамиля Саитова тоже куштау прицепила к рф. Кто её водит ?



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  • 3 | 21.10.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне одному режет глаз полная идентичность мировоззрений Тухватуллина и Кухарки?



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  • 4 | 21.10.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Мало нам совка
===========================
Соаком много не наворуеш, рука устанет.
Нынешним новоришам нужен не совок а лопата, и желательно побольше вроде той что убтрают снег, ей один раз хапнишь и на долго хватит....



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  • 5 | 21.10.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 21.10.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне одному режет глаз полная идентичность мировоззрений Тухватуллина и Кухарки?
_________________________
Тухватулин за Совок, Кухарка - против совка
турк



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  • 6 | 21.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.10.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало нам совка
===========================
Совком много не наворуешь, рука устанет.

--------------------

"Совок" не для воровства был, а им выбрасывали всякое дерьмо,
вроде "проклятых расхитителей социалистической собственности".



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  • 7 | 21.10.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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А докУмент у него имеется?



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  • 8 | 21.10.2019, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Тухватуллиных лечить нужно, а не сажать. Таких полно в сетях.

А совок мы все получили - в наихудшем его качестве.
За инакомыслие - сажают, 95% населения живет от зарплаты до зарплаты, в лучшем случае - копя или беря кредит на отпуск, после которого зубы кладет на полку. Партийцы измываются над народом как хотят - вон на соседней ветке их уже свои окорачивают, мол меньше наглейте в своих высказываниях.



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  • 9 | 21.10.2019, 13:36 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
15 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка-Калатушка, юнг верно вопрос ставит. И вы согласны. Но то ж - юнг!
Пущай возьмут мою невинность - ни в жисть!.. Так?
============================================================

==
17 | 21.10.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
.....- зае-бёшься!
Юнг - мелкотравчатый, что у него в подкорке записалось последним - то и воспроизводит.
============================================================

==
..............Не тебе , старая ведьма с булгахтерскими курсами рассуждать о моей подкорке. Ты давай по любимой теме-"износам". О лобковых волосах, о том, как дознавательница билась об лестницу. Это тебе ближе и заодно влажность возникает!



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  • 10 | 21.10.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.10.2019, 13:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65904 | Рейтинг: +12224,7
...

Партийцы измываются над народом как хотят - вон на соседней ветке их уже свои окорачивают, мол меньше наглейте в своих высказываниях.

==============

Ну вот, опять актуально:

Петька читает: "Патриции предавались оргиям с гетерами"...

- Василий Иванович, что такое "оргии"?

- Пьянки.

- А "гетеры"?

- Да бляди, Петька.

- Ну а "патриции"?

- Ну-ка... Опечатка. Партийцы, Петька, партийцы!..



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  • 11 | 21.10.2019, 13:44 | Автор: Larissa
    Публикации: 42 | Комментарии: 2631 | Рейтинг: -611,1
Недавно секту "Назад в СССР" признали экстремистской. И правильно сделали.
Сейчас столько больных на голову "защитников Родины" развелось, что творится в соцсетях,просто жуть.



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  • 12 | 21.10.2019, 13:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30836 | Рейтинг: -712,5
Это про него?
Вот смотрите, паспорт Советского Союза получен 11 февраля 2015 года

https://clck.ru/Jb8NA
12.03.2019

Параллельные реальности: интервью с уфимцем, который до сих пор живет в СССР

И у мужчины действующий паспорт Советского Союза.
Когда заходишь в кабинет, попадаешь в Советский Союз. На стенах флаги, гербы и символика Союза.
руководитель организации Равиль Тухватуллин, показывает паспорт СССР и удостоверение депутата.

Мы называемся «Община коренных народов Руси, уфимской губернии
................................
Публика должна приветствовать, уфимская губерния, говорит.
коренным народом Руси может именоваться любой понаехавший, даже если в первом поколении



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  • 13 | 21.10.2019, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Ну ты-то Ларисска конкретно совок - доносы строчишь))))

06.10.2019, 14:48 | Автор: Larissa
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Харрисон, вы можете подать на Кухарку за клевету.
Это уголовная статья, между прочим.
____________________________
Ну ты-то откуда знаешь - клевета это или правда?))))) Харя знает, что не клевета, вот и не подает.

Православие головного мозга вылечила или так им и страдаешь?



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  • 14 | 21.10.2019, 15:37 | Автор: Larissa
    Публикации: 42 | Комментарии: 2631 | Рейтинг: -611,1
13 | 21.10.2019, 13:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65919 | Рейтинг: +12223,6
Ну ты-то Ларисска конкретно совок - доносы строчишь))))
------------------------------------
Либерастия головного мозга плюс интернетзависимость тяжело поддаётся лечению.
Практически никак.



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  • 15 | 21.10.2019, 15:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
А это, Ларисска, не болезни))))
Либеро - это СВОБОДА!
Интернетзависимость - получче пуйло-тв-зависимости, поскольку у меня есть возможность оценивать и анализировать и пуйло-вранье, и анти-пуйло-вранье.



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  • 16 | 21.10.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Либеро - это СВОБОДА!"--- не ври, для тебя это просто безделье и безнаказанность.



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6

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  • 17 | 21.10.2019, 16:39 | Автор: Larissa
    Публикации: 42 | Комментарии: 2631 | Рейтинг: -611,1
15 | 21.10.2019, 15:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65921 | Рейтинг: +12223,6
А это, Ларисска, не болезни))))
-----------------------------------
Да? А зачем минус тогда? Болезнь однозначно.
Понимаю,что задам избитый вопрос,но всё же. Ты хоть чем-то в жизни интересуешься,кроме этого сайта?
Вижу много пенсионеров,которые ,как и ты,сидят сутками в интернете,набирают подписчиков,следят за лайками и считают себя "борцами с режимом". Люди не нашли себя в жизни и отрываются в интернете. Печально всё это.
Я уже и забыла,что писала неделю(или две) назад о клевете,а ты всё жуёшь этот вопрос в своей голове и не можешь успокоиться.



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  • 18 | 21.10.2019, 16:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Обвиняемый в убийстве родной сестры миллионер из Башкирии избежал тюрьмы10:00 21 Октября 2019 | 749
Автор: Валерия ПАНАЕВА
Все материалы автора Стала известна дальнейшая судьба основателя всемирно известного приложения LinguaLeo, уроженца Башкирии Айнура Абдулнасырова.
Обвиняемый в убийстве родной сестры миллионер из Башкирии избежал тюрьмы
Фото: vk.com
Дюртюлинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летнего миллионера из Башкирии, обвиняемого в убийстве родной сестры. Напомним, трагедия произошла в мае этого года в селе Дюртюли. По предварительным данным, обвиняемый Айнур Абдулнасыров несколько раз ударил ножом свою сестру, после чего та скончалась. Мужчина не стал отрицать свою вину, и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, «поводом для расправы послужили психическое заболевание родственницы, ее неадекватное состояние, которые раздражали мужчину».
У следствия возникли сомнения по поводу вменяемости Абдулнасырова. По результатам экспертизы, у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

- При этом в ходе поведения экспертизы и судебных заседаний были исследованы медицинские документы и показания свидетелей, согласно которым, первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году, - говорится в сообщении Дюртюлинской межрайонной прокуратуры.

Районный суд вынес решение о принудительном лечении миллионера из Башкирии в психиатрическом стационаре специализированного типа.
__________________________________________________
Почем нынче свобода долларовым миллионерам обходится за убийство?

Айнур Абдулнасыров стал широко известен в 2010 году после создания приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo — спустя три года сервис уже заработал около $5 млн. На январь 2018 года число пользователей сервиса составляло более 17,5 млн человек.

Сколько миллионов долларов у него было на момент убийства больной сестры? А сколько теперь осталось?



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  • 19 | 21.10.2019, 16:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Я уже и забыла,что писала неделю(или две) назад о клевете
__________________________________
Не удивительно))) Сделать гадость другому и забыть. Походя гадить... Это как раз православие головного мозга.
Требовать смертной казни по решению суда, забывая, что ваш кумир был казнен именно по решению суда возглавляемого Понтием Пилатом...

А какое твое собачье дело - чем еще я занимаюсь?)))) Не собираюсь пред говном отчитываться.
Говорить о том, что люди не нашли себя - не зная этих людей, считая, что они на пенсии еще кому-то что-то должны - это верх идиотизма. Ну ты и есть - идиотка.
Люди отпахали по 40-45 лет - не найдя себя? Вырастили детей, растят внуков - и не нашли себя? Имеют квартиры, освоили интернет и не только на попи-здеть, а и для улучшения качества своей жизни(клиент-банки, заказ и оплата интернет-покупок, отправка жалоб и заявлений на сайты чиновников, надзорных органов, ресурсоснабжающих организаций и многое другое. Благотворительность в конце концов!

Запомни, Ларисска!
Я НИКОМУ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА! НИ-КО-МУ! Только себе))))
А уж тебе тем более! Дура ты, стоеросовая!



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  • 20 | 21.10.2019, 17:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30836 | Рейтинг: -712,5
19 | 21.10.2019, 16:57 | Автор: Кухарка
ваш кумир был казнен именно по решению суда возглавляемого Понтием Пилатом...
-------------------------
Между прочим, Иисус из Назарета есть нереабилитированный преступник.

Израильский юрист Хаим Коэн. дело о реабилитации Йешуа из Нацерета (Суд над Иисусом из Назарета).
выводы Коэна можно формулировать так:
реабилитации обвиняемый Йешуа из Нацерета по закону не подлежит.

По римскому праву - несомненно совершил то правонарушение, в котором его обвинил Пилат («оскорбление Величества») и наказан был судьей в соответствии с действующим имперским законом. Это было жестокое, несправедливое, но юридически, увы, неотменяемое наказание.



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