Мало нам совка ...

В Уфе за экстремистские высказывания судят человека, считающего себя депутатом Верховного совета СССР.В Октябрьском суде Уфы начался процесс по делу 59-летнего Равиля Тухватуллина, который называет себя руководителем незарегистрированной общественной организации «Община коренных народов Руси Уфимской губернии» и «депутатом Верховного совета СССР 14 созыва от казахского избирательного округа».Уголовное дело в отношении него было возбуждено в марте текущего года следственным отделом башкирского УФСБ по результатам «оперативно-розыскной деятельности». Равиля Тухватуллина обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя страны (ч. 2 ст. 280 УК РФ).Как сообщил на процессе гособвинитель, следствие установило, что в феврале и октябре 2018 года на странице пользователя «Равиль Тухватуллин» в социальной сети «В контакте» было опубликовано два поста, в которых автор «оспаривал законность существования Российской Федерации» и призывал «к возрождению СССР». В первом посте был опубликован видеоролик неизвестного авторства под названием «Вживление чипов гражданам России.Закон уже подписан», состоявшего из стихотворения со словами «Чипы готовы, осталось вживить. Прячься – не прячься, быдлу роботом быть. Землю забрали, лишили страны…» и призывом «вставать защитникам русской земли», «вспомнить заветы арийской страны». Во втором посте на той же странице была опубликована фотография, на которой было написано «Власть Российской Федерации нас нагло обманула» и надпись «Пора, пора взорвать Россию и власть в стране народу взять».Следствие признало автором постов Равиля Тухватуллина, так как его мобильный телефон был указан при регистрации страницы в социальной сети.Психолого-лингвистическая экспертиза, заказанная УФСБ в Башгосуниверситете, как заявил обвинитель, признала в текстах «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению враждебных, вооруженных насильственных и разрушительных действий, направленных против действующей власти».Сам Равиль Тухватуллин авторство постов отрицает, вину не признает. На судебном процессе он неоднократно заявлял отвод суду, секретарю суда, следователю УФСБ, прокурору, назначенному адвокату, подчеркивал, что будучи «действующим депутатом Верховного совета СССР» он имеет право неприкосновенности.Судья Андрей Лебедев сначала рассматривал отводы и отклонял их, а потом счел, что подсудимый злоупотребляет своим правом и пытается затянуть рассмотрение дела.Адвокат обвиняемого Вячеслав Надыров поставил под сомнение результаты лингвистической экспертизы, заявив, что непонятно, как такие «туманные» выражения, которые содержались в постах, могут восприниматься как призывы к свержению власти.Взорвать Россию невозможно. Взорвать можно только здание»,— заметил защитник.Сегодня в суде Равиль Тухватуллин также заявил ходатайство о назначении его защитником некоего жителя Москвы Владимира Кувшинова. Сам господин Кувшинов по телефону секретарю суда сообщил, что статуса адвоката не имеет, соглашение с обвиняемым о защите его интересов не заключал. Ходатайство было отклонено.Процесс продолжится 1 ноября. Суд намерен приступить к допросу свидетелей.