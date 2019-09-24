СПЧ при Хабирове обсудит проблему Куштау и арест Дильмухаметова

Президиум Совета по правам человека при главе Башкортостана, прошедший в понедельник вечером, решил вынести на пленарное заседание СПЧ вопросы о целесообразности содержания под стражей известного политика и публициста Айрата Дильмухаметова и разработки горы Куштау.Об этом “Idel.Реалии” сообщил председатель Совета Владимир Барабаш.— В повестке заседания будут значиться не менее десяти вопросов. Среди них мы обсудим проблематику разработки горы Куштау, целесообразности содержания под стражей Айрата Дильмухаметова, ситуации с расселением аварийного жилья и с доступной средой для инвалидов. Будут также затронуты проблемы, с которыми сталкиваются комиссии по делам несовершеннолетних, ситуация с новыми платежками по услугам ЖКХ и так далее. По всем проблемам будут предложены конкретные решения и рекомендации, — сказал Барабаш.Напомним, что ситуация с содержанием под стражей Дильмухаметова и, в целом, его дело обсуждались на прошедшей неделе на заседаниях постоянных комиссий СПЧ. Ряд членов Совета уже изъявили согласие направить в суд личные поручительства за арестованного политика.— Мы предложим другим членам СПЧ выступить с такими же поручительствами, а также сделать заявление от имени всего Совета о нецелесообразности содержания Дильмухаметова под стражей. Если оно не будет принято большинством Совета, под ним все же могут подписаться отдельные члены СПЧ, — сообщил “Idel.Реалии” председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК, шеф-редактор радиостанции “Эхо Москвы” в Уфе” Руслан Валиев.Относительно разработки шихана Куштау предполагается, что Совету будет предложено высказаться за сохранение горы и за то, чтобы рекомендовать содовой компании использовать альтернативные источники сырья.Отметим также, что накануне Владимир Барабаш сообщал, что на недавней встрече с председателем федерального СПЧ Михаилом Федотовым была достигнута договоренность о помощи башкирскому СПЧ в привлечении для обсуждения проблемы Куштау экспертов и технических специалистов. После того, как в понедельник стало известно об отставке Михаила Федотова, Барабаш заявил, что не видит в произошедшей смене председателя федерального СПЧ “ничего критичного”.— Уровень контактов Михаила Федотова никуда не денется с его уходом из СПЧ, и я не думаю, что он теперь откажется нам помогать найти хороших экспертов по проблематике разработки Куштау. Кроме того, я ведь общаюсь по нашим проблемам не только с Федотовым, но и с другими членами федерального СПЧ. А с новым председателем Совета нужно будет также выстраивать конструктивные взаимоотношения, — сказал общественник.Заседание СПЧ планируется провести в пятницу 25 октября. В нем может принять участие глава республики Радий Хабиров.— Нам в администрации главы предварительно подтвердили его участие, — сказал Владимир Барабаш. — В таком формате мы еще ни разу не проводили заседание, и нам самим интересно, как глава будет реагировать на наши предложения, на вынесенные нами темы для обсуждения. Мы нередко наблюдаем по ТВ трансляцию заседаний федерального СПЧ с участием президента и видим, что хотя ему бывают весьма неприятны поднятые членами Совета вопросы, он все же не обрывает их, а вступает в дискуссию, отстаивает свою точку зрения. Надеюсь, что и у нас будет нормальное общение с главой республики, что оно будет проходить как разговор с экспертами, а не с подчиненными.