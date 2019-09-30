Башкорт грозится массовыми митингами в Уфе

Акция будет направлена на защиту шихана Куштау. "Многие люди давно пишут, что необходимо провести митинг, мы с ними солидарны. Чтобы донести нашу твердую позицию до федерального центра, наша организация объявляет о намерении в ноябре месяце провести массовый митинг в Уфе в защиту Куштау! Точная дату проведения митинга мы опубликуем чуть позже", — написали активисты на официальной странице организации в Facebook.Ранее "Idel.Реалии" писали о том, что в Башкортостане идет флешмоб в защиту шихана Куштау.Известные общественники Башкортостана — пользователи интернета присоединились к флешмобу в защиту горы, которой угрожает промышленная разработка со стороны "Башкирской содовой компании" (БСК). О начале такой акции объявили активисты организации "Башкорт".Известно, что БСК еще в начале августа получила официальную лицензию на разведку и разработку месторождения Куштау сроком до 2039 года. Выдача разрешения произошла во исполнение достигнутой договоренности в правительстве РФ о будущей разработке Куштау, о чем врио главы Башкортостана Радий Хабиров сообщал еще в декабре 2018 года.Ролики и посты в соцсетях размещаются с тегом #Куштау и дублируются на странице организации "Башкорт" .В сентябре свой новый клип в защиту Шихан записали Юрий Шевчук и группа уфимских музыкантов.Президиум Совета по правам человека при главе Башкортостана, прошедший в понедельник вечером, решил вынести на пленарное заседание СПЧ вопрос разработки горы Куштай. Об этом сообщал председатель Совета Владимир Барабаш.