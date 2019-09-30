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Башкорт грозится массовыми митингами в Уфе

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Акция будет направлена на защиту шихана Куштау. "Многие люди давно пишут, что необходимо провести митинг, мы с ними солидарны. Чтобы донести нашу твердую позицию до федерального центра, наша организация объявляет о намерении в ноябре месяце провести массовый митинг в Уфе в защиту Куштау! Точная дату проведения митинга мы опубликуем чуть позже", — написали активисты на официальной странице организации в Facebook.

Башкорт грозится массовыми митингами в Уфе


Ранее "Idel.Реалии" писали о том, что в Башкортостане идет флешмоб в защиту шихана Куштау.

Известные общественники Башкортостана — пользователи интернета присоединились к флешмобу в защиту горы, которой угрожает промышленная разработка со стороны "Башкирской содовой компании" (БСК). О начале такой акции объявили активисты организации "Башкорт".

Известно, что БСК еще в начале августа получила официальную лицензию на разведку и разработку месторождения Куштау сроком до 2039 года. Выдача разрешения произошла во исполнение достигнутой договоренности в правительстве РФ о будущей разработке Куштау, о чем врио главы Башкортостана Радий Хабиров сообщал еще в декабре 2018 года.

Ролики и посты в соцсетях размещаются с тегом #Куштау и дублируются на странице организации "Башкорт" .

В сентябре свой новый клип в защиту Шихан записали Юрий Шевчук и группа уфимских музыкантов.

Президиум Совета по правам человека при главе Башкортостана, прошедший в понедельник вечером, решил вынести на пленарное заседание СПЧ вопрос разработки горы Куштай. Об этом сообщал председатель Совета Владимир Барабаш.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 28.10.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот молять, других, насущных проблем у народа нет, кроме шихан!!!
Тенперь понял почему эти националистические группировки путин не разгоняет,-они ему наруку, они отвлекакют народ высосанными из пальца проблемами. Неудевлюсь если узнгаю что путин их спансирует!!!



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  • 2 | 28.10.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.10.2019, 08:58 | Автор:
Вот молять, других, насущных проблем у народа нет, кроме шихан!!!
Тенперь понял почему эти националистические группировки путин не разгоняет,-они ему наруку, они отвлекакют народ высосанными из пальца проблемами. Неудевлюсь если узнгаю что путин их спансирует!!!
====================================================
Так давай тогда распродадим за бугор и наши
могилы отцов , матерей и всех родных !
Ни памяти , ни достопримечательности , ни истории !
Все на Х..Й и ты свободен посреди равнины !



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8

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  • 3 | 28.10.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любовались в интернете видом Шихан - Куштау..
Тяжело представить что на его месте будет мертвое белесое озеро с продуктами разработки -вид как на луне



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  • 4 | 28.10.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего в Уфе то...Нам,уфимцам,по барабану ваш Кыштау,у нас своих проблем хватает.Езжайте на этот пригорок,там и бастуйте.Только,как обычно,не перепейтесь...



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  • Участник
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  • 5 | 28.10.2019, 10:21 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: -727,6
4 | 28.10.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


А чего в Уфе то...Нам,уфимцам,по барабану ваш Кыштау,у нас своих проблем хватает.Езжайте на этот пригорок,там и бастуйте.Только,как обычно,не перепейтесь...
------------------------
Вот типичная позиция КИЛМИШАКА, это же позиция у Кухарка. Для них Башкирия не родная земля, а место где можно отсидеться и разграбить и дальше по России......



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  • 6 | 28.10.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.10.2019, 10:11 | Автор:
А чего в Уфе то...Нам,уфимцам,по барабану ваш Кыштау,у нас своих проблем хватает.Езжайте на этот пригорок,там и бастуйте.Только,как обычно,не перепейтесь...
================================================
Конечно плиз деть , не мешки ворочать !
Не подпускать ***унов на пушечный выстрел.
Единственный рабочий вариант — сохранить .



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  • 7 | 28.10.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочно в разработку Шиханы. У меня в кипрских офшорах денежная масса уменьшается, скоро по совету Жирика просроченными лобстрами питаться придется



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  • Эксперт
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  • 8 | 28.10.2019, 10:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30888 | Рейтинг: -712,5
1 | 28.10.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован

Неудевлюсь если узнгаю что путин их спансирует!!!
----------------------
спансор линдеман нанял бота который самый подешевле. Посещаемость падает, рекламки плохо окупаются. увы-увы



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  • 9 | 28.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дед... иди накуй. я "понаехал", но мне совсем не безразлична судьба Шихан. позицию Кухарки по Шиханам ты тоже знаешь - не отдавать ни в коем случае. зачем напраслину возводить?
турк



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  • Участник
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  • 10 | 28.10.2019, 11:35 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: -727,6
9 | 28.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Дед... иди накуй. я "понаехал", но мне совсем не безразлична судьба Шихан. позицию Кухарки по Шиханам ты тоже знаешь - не отдавать ни в коем случае. зачем напраслину возводить?
турк
-------------------------
А вот для человека, который не понимает что такое КУШТАУ и кыштау, все равно..... Если ты принял в свой адрес, значит на то была у тебя причина!



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2

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  • 11 | 28.10.2019, 11:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Дедорас. Накуй иди!
Я не считаю гору Долгая(именно так ее именовали в 80-е горнолыжники) - горой башкир. Вас тут 250 миллионов лет не стояло, когда стояла эта гора. На дне Пермкого моря.



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  • 12 | 28.10.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе постоянно горят дома-памятники русской культуры прошлого и позапрошлого веков.Что ж эти "защитники" здесь не отметились? Это НЕ ИХ КУЛЬТУРА. Однобоко получается! Кыштау-АЕ,Русская культура-ЮК...



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6

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  • 13 | 28.10.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот для человека, который не понимает что такое КУШТАУ и кыштау, все равно..... Если ты принял в свой адрес, значит на то была у тебя причина!
_____________________________
ничё не понял, ппперрреведи на РЯ
турк



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2

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  • 14 | 28.10.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 28.10.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфе постоянно горят дома-памятники русской культуры прошлого и позапрошлого веков.Что ж эти "защитники" здесь не отметились? Это НЕ ИХ КУЛЬТУРА. Однобоко получается! Кыштау-АЕ,Русская культура-ЮК...
------------------------
Ты ни там ни там не отметилось. Только писдишь анонимно.



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  • 15 | 28.10.2019, 13:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38725 | Рейтинг: +6476,6
14 | 28.10.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
===
Судя по хамству вы из правоверных будете?

Когда под Уфой возле водозаборов тыкали шпановый заводик, вы себе только своё достоинство чесали, а из-за бугра прям наизнанку выворачиваетесь.

Забавная у вас культурка, однако.



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  • 16 | 28.10.2019, 13:28 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38725 | Рейтинг: +6476,6
Самое простое решение проблемы с бугром.

1. Бугор срыть до ямы.
2. Обязать производство отсыпать рядом точно такой же.
3. Тада будет бугор с озером.
4. Придумать про эту инсталляцию эпосов, и навешать их населению.

Лет через пять, все будут галдеть, что всё так и бУло все последние 270 млн лет.



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  • 17 | 28.10.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще-то, т.н. "зелёных" (англ. Greenpeace - "зелёный мир") давно
используют ТНК в борьбе за место под солнцем. Здесь тоже не исключена
многоходовочка. Турция может занять наш содовый рынок моментально.



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  • 18 | 28.10.2019, 14:35 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1189 | Рейтинг: +539
Насколько я понимаю,шихан Куштау включён в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES». О какой разработке горы может идти речь?К тому же,что не менее важно,Куштау-святыня для башкир.Разработка горы со всеми плюсами-явление временное,а Святыня пропадёт навсегда.Искренне желаю башкирам отстоять шихан Куштау!



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  • 19 | 28.10.2019, 14:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30888 | Рейтинг: -712,5
Ленинские горы.
Друзья, люблю я Ленинские горы,
Там хорошо рассвет встречать вдвоём:
Видны Москвы чудесные просторы
С крутых высот на много вёрст кругом.
Стоят на страже трубы заводские,
И над Кремлём рассвета синева…
Надежда мира, сердце всей России,
Москва-столица, моя Москва.
--------------------------------
Кухарка, надежда мира, понятно тебе?!
.................
Воробьёвы горы, - Родина моя!
Только в синем Небе,
Вижу я просторы,
На Земле же тесно,-
Так считаю я!

Сколько оком глянешь, - видишь синь Небес ты.



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  • 20 | 28.10.2019, 15:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30888 | Рейтинг: -712,5
Вас тут 250 миллионов лет не стояло, когда стояла эта гора. На дне Пермкого моря.
---------------------------
Кухарка, на Фудзияме японцев 250 миллионов лет не стояло. что с того.

Земле сколько миллиардов лет? А считается Русской. Хотя не стояло не только русских, но даже микробов



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