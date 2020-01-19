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Как музеи участвуют в башкиризации татар

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о специфике работы Национального музея Башкортостана в контексте предстоящей переписи населения.

Как музеи участвуют в башкиризации татар


Удивительные метаморфозы преподносит Башкортостан, особенно в последний год. Связаны они с предстоящей в октябре переписью населения.

Вот любопытный документ, весьма наглядно характеризующий реальность сложившейся административной конфигурации в РБ.

Как музеи участвуют в башкиризации татар


Как музеи участвуют в башкиризации татар


Если коротко, то Национальный музей республики Башкортостан приказывает всем отделам культуры муниципальных районов и районным музеям проводить не реже 2-3-х раз в квартал (т.е. ежемесячно) мероприятия по продвижению башкирского языка, истории, культуры. И именно всем муниципальным музеям республики. И подтверждать проведение этих мероприятий необходимо разного рода фото- и видеоматериалами с обязательным отчетом "наверх".

Ну, и что здесь не так, спросите вы? В этой истории смущает многое.

Первое и самое главное — Национальный музей отдает приказ органам местного самоуправления. Странно, не правда ли? Т.е. государственное бюджетное учреждение, подчиняющееся министерству культуры Башкортостана, напрямую вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а также финансируемых и подототчетных им муниципальных музеев, напрямую указывая идеологическое направление их работы. Слово "вмешивается" тут не образное выражение, а реальность. В приведенном документе черным по белому пишется "В обязательном порядке предоставить отчет".

Второе. Обратите внимание на то, что распоряжение музеям дается на основании поручения главы республики по итогам встречи с представителями местных курултаев башкир районов и городов РБ. То есть власти напрямую вмешиваются в деятельность органов местного самоуправления и подконтрольных им организаций, руководствуясь интересами башкирского этноса. Стоит отметить, что помимо встречи с представителями башкир руководство Башкортостана провела лишь встречу с представителями русских — речь идет о том, что Радий Хабиров участвовал в работе V съезда русских Башкортостана (апрель 2019-го). Почему для представителей русского народа было сделано такое исключение, понятно — как теперь принято говорить устами московских политтехнологов, народ это государствобразующий, а значит, требующий особого внимания. А вот другие народы Башкортостана, в том числе и татары, которые в реальности не уступают по численности двум вышеобозначенным этническим группам и составляют третью часть населения республики, такой преференции не получили. И это не случайно.

Не стоит забывать, что башкирскими можно считать только юго-восточные и частично северо-восточные (за исключением Кигинского) районы Башкортостана. Только эти районы являются территориями компактного проживания башкирского населения. Территория к западу от Уфы — это зона сплошного компактного проживания татарского населения. Вот и выходит, что музей какого-нибудь условного Чекмагушевского или Туймазинского района будет обязан проводить мероприятия по пропаганде башкирского языка, культуры на территории, где проживает татарское население. Учитывая скудные финансовые бюджеты таких муниципальных музеев, на практике это будет означать, что, собственно, на продвижение татарского языка, истории и культуры уже не останется ни сил, ни возможностей. Тем более, сохранение "татарскости" в Башкортостане уже давно не приветствуется, а обществу постоянно посылаются месседжи в духе "татарскому языку, татарской идентичности, да и вообще татарскости здесь не место".

Ну, а если не забывать об активно проводимом официальными структурами и рядом государственных СМИ Башкортостана пропагандистском проекте по изменению этнического самосознания татар, то нетрудно понять, что в конечном итоге это распоряжение также является частью массированной кампании по подготовке к очередной фальсификации переписи, возможно даже большей чем в 2002 и 2010 годах. Т.е. цель всё та же — переписать татар башкирами, используя административный ресурс уже на этапе подготовки, закрепив всё это потом, по мере необходимости, уже прямыми приписками при подведении итогов. Естественно, говорить о каких-либо конституционных правах и свободах, а уж тем более о равноправии народов Башкортостана просто не приходится.

А еще за последние полгода в татароязычных районах Башкортостана появилась доселе непрактиковавшаяся тенденция назначения на должности руководителей местных администраций (к примеру, Бураевский, Стерлибашевский и Кигинский районы) и заведующих отделов культуры (к примеру, Туймазинский) "варягов" — этнических башкир с юго-востока республики. Это, конечно, тоже неспроста: данные назначения также напрямую связаны как с предстоящей переписью, так и с общим вектором на башкиризацию татар.

Наблюдается ли аналогичное рвение властей Башкортостана в деле отстаивания интересов татарского населения республики, сохранения и развития татарского языка? Конечно же, нет. Более того, даже частным иницитативам татарских общественных организаций ставятся всяческие препоны. Помимо скандала с "Татарским диктантом" чуть не случился еще один: начальник Управления национального образования минобра РБ Булат Зинуров попытался запретить школьникам-призерам региональной олимпиады по татарскому языку ехать в Казань для участия в её финальной части. И это далеко не всё! Со слов самих татарских общественников, выяснилось, что этот же чиновник и вовсе пытался запретить сам республиканский этап, проводившийся в январе в Уфе. Только жалобы татарских активистов и перспектива нового скандала позволила дать "задний ход". Но, как говорится, "осадок-то остался".

Большинство школ в республике также муниципальные, т.е. де-юре должны подчиняться напрямую органам местного самоуправления. Но и тут на деле выходит, что это не так.

Совершенно чётко видно, что вся конфигурация выстроена таким образом, что местное самоуправление целиком и полностью встроено в систему вертикали республиканской власти.

Принцип встраивания местного самоуправления в систему этой самой "вертикали" заложен в одну из поправок, внесенных Владмимром Путиным, в рамках предстоящего изменения Конституции РФ. Этот пункт подвергается резкой критике многим правоведами — как прямо противоречащий принципу независимости местного самоуправления. Тем не менее, идея еще только обсуждается и не принята. В Башкортостане же, выходит, этот пункт давно реализован на практике.

И ладно, если бы этот ценный административный ресурс тратился исключительно на социально-экономическое развитие республики, а не на реализацию сомнительных политических проектов по башкиризации татар. Мало того, распоряжения муниципальной власти могут отдавать даже "государственные музеи". И неважно, что всё это противоречит как действующей Конституции, так и всем гражданским правам и свободам, гарантирующим, в том числе, равноправие всем народам нашей федерации.

Принцип "всё для фронта (переписного)" в РБ реализован по полной.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 18.02.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
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А чему тут удивляться .Все для башкир ,умышленно все .И глава интернационалист ,но в душе он глубокий предпочтенец башкир и только башкир.Вот только женится почему то не на башкирках ?



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  • 2 | 18.02.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Не стоит забывать, что башкирскими можно считать только юго-восточные и частично северо-восточные (за исключением Кигинского) районы Башкортостана.
===============================
Так как, до покарения Иваном Грозным Казанского ханства, все вышеуказанные территории принадлежали и контролировались Татарами, а затем Русским то считаю, что НЕ следует их считать башкирскими, а просто территориями частично, временно, населенными башкирами.
Исконное место башкир за Уралом, в Темясово относящегося к второй юрте шестого кантона Оренбургской губернии.



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  • 3 | 18.02.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Отвлекают внимание общественности от деятельности Рахимовых. Почему бы им не выделить пару миллиардов ворованных долларов на решение экологических проблем сибая? Там бы пару сотен миллионов добавили Хамитовы. Ведь Муртаза отдал ГОКи Махмудову, Хамитов ловко забыл о необходимости рекультивации карьера.



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  • 4 | 18.02.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Охота вам по десятому кругу. Нам-то что делать в этой теме? Пообсуждать
бы требование судьи КС Арановского отказаться России от наследия СССР.
Этот друган Д.Медведева даже не понимает, какой ящичек Пандоры вскрыл.



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  • 5 | 18.02.2020, 09:37 | Автор: юнг
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А что Вы смеетесь? Мне вот уже раза три звонили из Центробанка, по поводу проведенной мной оплаты по карте. У меня правда карты нет, но приятно, заботятся, волнуются. Когда я спросил, первый он зам Набиулиной или второй. Он немного растерялся. Пришлось фамилию Набиулиной повторить дважды, он не мог понять о ком речь. После пояснений (что обычно мне звонят не ниже первого зама) и непродолжительного разговора, "сотрудник Центробанка", перешел на русский матерный и бросил трубку, видимо пошел выяснять свою должность.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'



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  • 6 | 18.02.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Послать надо этот Национальный музей! С какой стати он отдаёт приказы-команды муниципальным районам?



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  • 7 | 18.02.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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........" А вот другие народы Башкортостана, в том числе и татары, которые в реальности не уступают по численности двум вышеобозначенным этническим группам и составляют третью часть населения республики, такой преференции не получили. И это не случайно....."
==================================================
Чтой - то зарапортовался журналист !
По переписи населения в РФ 2 010 года -
1 . Русских - 111 016 896 77, 71 %
2. Татары - 5 243 952 3, 72 %
3. Украинцы - 1 927 988 1 ,35
4. Башкиры - 1 584 554 1 , 11 %
Татар более пяти миллионов , а башкир более миллиона !
Башкиры не уступают татарам ?



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  • 8 | 18.02.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, кулиненгер, онанист, мразота и ощень говнястый пелмень.
Башкортостанец©



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  • 9 | 18.02.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.02.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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... которые в реальности не уступают по численности ...

-----------------------

"Вот тут что написано: "1 млн 360 тысяч жителей… так… ... и великолепию зданий не уступают первым городам мира." НЕ УСТУПАЮТ, Шура!.."



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  • 10 | 18.02.2020, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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"...представителями курултаЕВ башкир муниципальных районов", а сколько курултаев (Госсобраний) в Башкирии? А разве курултай не один? Почему "согласно служебноГО письма Минкультуры", а не служебноМУ письму? Короче, изучайте русский язык, а на башкирском говорите дома.



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  • 11 | 18.02.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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совсем недавно я писал о двойственном подчинении врачей, учителей.. и вот теперь культур-мультур
ответа мне никто не дал , а ответ на поверхности - деньги из своего мизерного бюджета платит муниципал, а приказы и задания раздает министерство
ЗБ система построена!!!
в конкретно данном мероприятии не вижу ничего особенного и антитатарского. живём в башкирии и изучаем историю башкир. Татарам указанных районов , необходимо присутствовать на данных мероприятиях , дабы своими вопросами организаторам , заставить их говорить не по писанному... мож тогда и серединка истины проявится. Это ж очевидно!!! такой шанс донести свои мысли, знания "широкой аудитории" , которую согласно распоряжения соберут районные музеи. А если они не соберут - чё волноваться то? вот щас наши биатлонистки - мельдониевки прямо руки потирают в ожидании суда над собой, что бы на суде высказать "правду-матку", что бы общественность их услышала. вот и татарм - нех ныть, радоваться надо , что появилась такая возможность .. будут собирать аудиторию где можно донести свою правду

гаражный мудазвон , примешь участие??? поборешься за права своих? или как Кацундер с Шиханами в кусты спрыгнешь?
турк



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  • 12 | 18.02.2020, 10:31 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19360 | Рейтинг: -3296,6
В БАШКИРИИ БАШКИРЫ хотят провести мероприятия по изучению истории своего народа. А с какого йуха тут татары? Ни один башкир НИКОГДА не был за то, чтобы татар привлечь в башкиры. Такие хитрожопые татары башкирам нах не нужны!



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  • 13 | 18.02.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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как уже зае...ли мериться. Пока другие регионы занимаются экономикой, эти выясняют кого больше по численности и кому какой язык учить. Побыстрей бы уже руководство страны решило этот вопрос раз и навсегда, а то какая то деградация происходит, люди уезжают из региона, а те кто остаются никакой активности не производят, начиная от работы, заканчиваю покупательской способностью, и бизнес у людей страдает... , т.к. уезжает в основном активное и платежеспособное население



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  • 14 | 18.02.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А чему тут удивляться .Все для башкир ,умышленно все .И глава интернационалист ,но в душе он глубокий предпочтенец башкир и только башкир.Вот только женится почему то не на башкирках ?
------------------------------------------------
Главе идейный план уже, должно быть, дан давно: работать таким образом, чтобы войти в рамки всех республик, которых хотя скоро ликвидируют. Республикаобразующий народ - с населением не менее 40%; и другие народы, кроме русских, которых должно быть около 50%.
По их планам татары, ныне составляющие 42-45% должны сойти до численности малых народов.
Не забывайте, это по их планам. Но как бы ни пытались главные чиновники в купе со всеми начальниками музеев и прочиеми командирами, это их дело. Татары останутся татарами и при переписи запишутся татарами.



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  • 15 | 18.02.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 18.02.2020, 10:31 | Автор: кац

В БАШКИРИИ БАШКИРЫ хотят провести мероприятия по изучению истории своего народа. А с какого йуха тут татары? Ни один башкир НИКОГДА не был за то, чтобы татар привлечь в башкиры. Такие хитрожопые татары башкирам нах не нужны!
================================================
кац . ты свой сифилисный х..й , для простожопых башкирок приготовь и надрочи ! Позор и " жертва неудачного башкирского аборта " с патологией в умственном развитии. !



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  • 16 | 18.02.2020, 10:57 | Автор: кац
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Карпини писал про татар.
Татары гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью. Это грязные люди, когда они принимают пищу и питье и в других делах своих. Все зло, какое они хотят сделать другим людям, они удивительным образом скрывают, чтобы те не могли позаботиться о себе или найти средство против их хитростей. Пьянство у них считается почетным, и, когда кто много выпьет, там же извергает обратно, но из-за этого не оставляет выпить вторично. Они очень алчны и скупы, огромные мастера выпросить что-нибудь, а вместе с тем весьма крепко удерживают все свое и очень скупые дарители. Убийство других людей считается у них ни за что. И, говоря кратко, все дурные нравы их по своей пространности не могут быть изображены в описании.
----------
И кто то из башкир может сакой народец взять к себе в состав народа?



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  • 17 | 18.02.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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В БАШКИРИИ БАШКИРЫ хотят провести мероприятия по изучению истории своего народа. А с какого йуха тут татары? Ни один башкир НИКОГДА не был за то, чтобы татар привлечь в башкиры. Такие хитрожопые татары башкирам нах не нужны!
________________________________________________________
Хотя бы с того, что в нарисованной республике, по численности они стоят впереди башкир. И получается что нацменьшинство опять диктует всем свои хотелки. Как с бя, решили заставить русских и татар учить свое наречие



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  • 18 | 18.02.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему курултаи башкир определяют повестку дня в республике? Остальное население - не граждане?



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  • 19 | 18.02.2020, 12:56 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39453 | Рейтинг: +5271,5
4 | 18.02.2020, 09:27 | Автор: Корней

Наташке надо не Сколково обсуждать, пусть даже храмое, а в начальную школу походить, русский язык подучить.
=============================================
Не обижай даму. Она хорошо знает русский язык. Даже "пи--рас еб--чий"!
И наша Лена тоже такие слова любит. Особенно "лобковые волосы"!



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  • 20 | 18.02.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первое и самое главное — Национальный музей отдает приказ органам местного самоуправления. Странно, не правда ли? Т.е. государственное бюджетное учреждение, подчиняющееся министерству культуры Башкортостана, напрямую вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а также финансируемых и подототчетных им муниципальных музеев, напрямую указывая идеологическое направление их работы. Слово "вмешивается" тут не образное выражение, а реальность. В приведенном документе черным по белому пишется "В обязательном порядке предоставить отчет".


Ильдар, не могу с вами согласиться по поводу вашего заявления (см.выше).Вы не привели копию Минкульта от 17.01.20., может быть там Нац.музею и поручается контроль за поручением. Да, в адресатах указаны отделы культуры муниципальных образований, но в тексте письма им не дается поручений, а только музеям республики.
Возможно, сказывается отсутствие у вас опыта работы с документами хотя бы на уровне главного специалиста в одном из госужреждений. Видно, что вы никогда не составляли документы подобного рода. Относитеь к документам внимательно, особенно к их прочтению.
Во всем остальном полностью с вами согласен. Иного ожидать и не следовало. Мы - диаспора здесь, господа татары. И "проглатываем", что дают, коль скоро не можем возразить.

Миннебай Улы.



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