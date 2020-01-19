Как музеи участвуют в башкиризации татар

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о специфике работы Национального музея Башкортостана в контексте предстоящей переписи населения.Удивительные метаморфозы преподносит Башкортостан, особенно в последний год. Связаны они с предстоящей в октябре переписью населения.Вот любопытный документ, весьма наглядно характеризующий реальность сложившейся административной конфигурации в РБ.Если коротко, то Национальный музей республики Башкортостан приказывает всем отделам культуры муниципальных районов и районным музеям проводить не реже 2-3-х раз в квартал (т.е. ежемесячно) мероприятия по продвижению башкирского языка, истории, культуры. И именно всем муниципальным музеям республики. И подтверждать проведение этих мероприятий необходимо разного рода фото- и видеоматериалами с обязательным отчетом "наверх".Ну, и что здесь не так, спросите вы? В этой истории смущает многое.Первое и самое главное — Национальный музей отдает приказ органам местного самоуправления. Странно, не правда ли? Т.е. государственное бюджетное учреждение, подчиняющееся министерству культуры Башкортостана, напрямую вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а также финансируемых и подототчетных им муниципальных музеев, напрямую указывая идеологическое направление их работы. Слово "вмешивается" тут не образное выражение, а реальность. В приведенном документе черным по белому пишется "В обязательном порядке предоставить отчет".Второе. Обратите внимание на то, что распоряжение музеям дается на основании поручения главы республики по итогам встречи с представителями местных курултаев башкир районов и городов РБ. То есть власти напрямую вмешиваются в деятельность органов местного самоуправления и подконтрольных им организаций, руководствуясь интересами башкирского этноса. Стоит отметить, что помимо встречи с представителями башкир руководство Башкортостана провела лишь встречу с представителями русских — речь идет о том, что Радий Хабиров участвовал в работе V съезда русских Башкортостана (апрель 2019-го). Почему для представителей русского народа было сделано такое исключение, понятно — как теперь принято говорить устами московских политтехнологов, народ это государствобразующий, а значит, требующий особого внимания. А вот другие народы Башкортостана, в том числе и татары, которые в реальности не уступают по численности двум вышеобозначенным этническим группам и составляют третью часть населения республики, такой преференции не получили. И это не случайно.Не стоит забывать, что башкирскими можно считать только юго-восточные и частично северо-восточные (за исключением Кигинского) районы Башкортостана. Только эти районы являются территориями компактного проживания башкирского населения. Территория к западу от Уфы — это зона сплошного компактного проживания татарского населения. Вот и выходит, что музей какого-нибудь условного Чекмагушевского или Туймазинского района будет обязан проводить мероприятия по пропаганде башкирского языка, культуры на территории, где проживает татарское население. Учитывая скудные финансовые бюджеты таких муниципальных музеев, на практике это будет означать, что, собственно, на продвижение татарского языка, истории и культуры уже не останется ни сил, ни возможностей. Тем более, сохранение "татарскости" в Башкортостане уже давно не приветствуется, а обществу постоянно посылаются месседжи в духе "татарскому языку, татарской идентичности, да и вообще татарскости здесь не место".Ну, а если не забывать об активно проводимом официальными структурами и рядом государственных СМИ Башкортостана пропагандистском проекте по изменению этнического самосознания татар, то нетрудно понять, что в конечном итоге это распоряжение также является частью массированной кампании по подготовке к очередной фальсификации переписи, возможно даже большей чем в 2002 и 2010 годах. Т.е. цель всё та же — переписать татар башкирами, используя административный ресурс уже на этапе подготовки, закрепив всё это потом, по мере необходимости, уже прямыми приписками при подведении итогов. Естественно, говорить о каких-либо конституционных правах и свободах, а уж тем более о равноправии народов Башкортостана просто не приходится.А еще за последние полгода в татароязычных районах Башкортостана появилась доселе непрактиковавшаяся тенденция назначения на должности руководителей местных администраций (к примеру, Бураевский, Стерлибашевский и Кигинский районы) и заведующих отделов культуры (к примеру, Туймазинский) "варягов" — этнических башкир с юго-востока республики. Это, конечно, тоже неспроста: данные назначения также напрямую связаны как с предстоящей переписью, так и с общим вектором на башкиризацию татар.Наблюдается ли аналогичное рвение властей Башкортостана в деле отстаивания интересов татарского населения республики, сохранения и развития татарского языка? Конечно же, нет. Более того, даже частным иницитативам татарских общественных организаций ставятся всяческие препоны. Помимо скандала с "Татарским диктантом" чуть не случился еще один: начальник Управления национального образования минобра РБ Булат Зинуров попытался запретить школьникам-призерам региональной олимпиады по татарскому языку ехать в Казань для участия в её финальной части. И это далеко не всё! Со слов самих татарских общественников, выяснилось, что этот же чиновник и вовсе пытался запретить сам республиканский этап, проводившийся в январе в Уфе. Только жалобы татарских активистов и перспектива нового скандала позволила дать "задний ход". Но, как говорится, "осадок-то остался".Большинство школ в республике также муниципальные, т.е. де-юре должны подчиняться напрямую органам местного самоуправления. Но и тут на деле выходит, что это не так.Совершенно чётко видно, что вся конфигурация выстроена таким образом, что местное самоуправление целиком и полностью встроено в систему вертикали республиканской власти.Принцип встраивания местного самоуправления в систему этой самой "вертикали" заложен в одну из поправок, внесенных Владмимром Путиным, в рамках предстоящего изменения Конституции РФ. Этот пункт подвергается резкой критике многим правоведами — как прямо противоречащий принципу независимости местного самоуправления. Тем не менее, идея еще только обсуждается и не принята. В Башкортостане же, выходит, этот пункт давно реализован на практике.И ладно, если бы этот ценный административный ресурс тратился исключительно на социально-экономическое развитие республики, а не на реализацию сомнительных политических проектов по башкиризации татар. Мало того, распоряжения муниципальной власти могут отдавать даже "государственные музеи". И неважно, что всё это противоречит как действующей Конституции, так и всем гражданским правам и свободам, гарантирующим, в том числе, равноправие всем народам нашей федерации.Принцип "всё для фронта (переписного)" в РБ реализован по полной.