Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Пропагандон с поганым рто ...

Кацика каменты немножко скрыты,такое ощущение как бы освежителем воз ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

В Уфе проходят обыски у в ...

Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
  Рейтинг: +5  Загадочный

Грустный праздник о том ч ...

Башинформ - за год 15 семей назвали своих сыновей именем Радий.. вот о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Гафур Гилязов: Памяти ...

27 октября в Великобритании в возрасте 76 лет скончался советский диссидент, ...
  5.11.2019   14637    48

Нашли куда девать ...

Сублимированный кумыс из Башкортостана будут экспортировать в страны ...
  5.11.2019   27653    34

Пропагандон: Рабам ...

Дмитрий Киселев связал протесты в стране с наличием высшего образования: ...
  5.11.2019   22343    26

Страна на обочине ...

Россия вновь пробилась на мировую авансцену. Поделили с Эрдоганом Сирию. ...
  5.11.2019   22653    26

Жирующим курултайщикам — ...

В Башкирии разработали положение о приватизации служебного жилья чиновниками и ...
  4.11.2019   37752    15

Последние публикации
Гафур Гилязов: Памяти ...

27 октября в Великобритании в возрасте 76 лет скончался советский диссидент, ...
  5.11.2019   29320    48

Нашли куда девать ...

Сублимированный кумыс из Башкортостана будут экспортировать в страны ...
  5.11.2019   25141    34

Пропагандон: Рабам ...

Дмитрий Киселев связал протесты в стране с наличием высшего образования: ...
  5.11.2019   34649    26

Страна на обочине ...

Россия вновь пробилась на мировую авансцену. Поделили с Эрдоганом Сирию. ...
  5.11.2019   31468    26

Жирующим курултайщикам — ...

В Башкирии разработали положение о приватизации служебного жилья чиновниками и ...
  4.11.2019   42185    15

Мурзагулов: «Навальнята ...

Навальнята имеют добрую традицию — регулярно выливать на меня тонну вранья. На ...
  4.11.2019   19369    16

Путинская Россия как ...

Африканская политика Путина не может пониматься исключительно как экономическая ...
  4.11.2019   16996    57

Времена сменились, а ...

В столице Башкортостана в среду прошла "Молитва памяти" — ежегодная акция ...
  1.11.2019   39973    343

Убойная медицина ...

Как сообщает proufu.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения Башкирии Ирину ...
  1.11.2019   18824    128

Хабиров: «К 75-летию ...

Глава региона пообещал восстановить «Дежневскую лестницу» в Парке Победы к 15 ...
  1.11.2019   34663    23

Читаемое за месяц
В долгах как в шелках, с ...

Минфин прогнозирует падение реальных доходов россиян из-за платежей по ...
  7.10.2019   37565    34

Алга, да не туда ...

Что ж, вернемся снова к тому, что почему-то называется «Транспортная реформа в ...
  7.10.2019   25967    43

Изоляция? А может, ...

Писатель Флюр Галимов о книгопечатании в Башкирии: «У нас башкирская литература ...
  7.10.2019   39232    92

Жаль не посадили ...

Депутат Госдумы от Башкирии, единоросс Инга Юмашева была в течение часа ...
  7.10.2019   18332    55

Поганый рот: Как ...

Общественный активист из Татарстана Еркен Сарсембаев обратился в Следственный ...
  8.10.2019   16387    47

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (11)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Страна на обочине

Оценили
0


Россия вновь пробилась на мировую авансцену. Поделили с Эрдоганом Сирию. Заставили Киев согласиться с кремлевскими условиями мира. Прямо к Путину в Сочи доставили Африку. Но самое главное — Европа в лице Макрона раскрыла нам свои объятия. Разве не повод для ликования, если державность оказалась источником самоутверждения нашей власти! Иных ведь не осталось. Воодушевлённая кремлевская рать заголосила: «Россия становится основным поставщиком стабильности и безопасности в мире».

Страна на обочине


Но тогда почему американский госсекретарь Майкл Помпео в своей программной речи в Нью Йорке (2019 Herman Kahn Award Remarks), говоря о приоритетах внешней политики США, ни разу не упомянул Россию — ни в качестве партнера по диалогу, ни в качестве угрозы? Говорил Помпео только о Китае. Впрочем, и остальной мир не осознал важности возвращения России в качестве гаранта позитивных ценностей.

Более того, российские победы выглядят, как предупреждение о будущих неприятностях. Даже прокремлевские наблюдатели признают: Россия, «захватив ряд «господствующих высот» в международной политике, столкнется с проблемой их удержания и, скорее всего, погрязнет в клубке сложнейших взаимосвязанных обстоятельств. Ну и сама же пожалеет, что в это втянулась».

Действительно: ввязаться в кровавую кашу на Ближнем Востоке, откуда удирают американцы, — это свидетельство скорее безрассудства, чем стратегического расчета.

А как же готовность Зеленского принять российскую интерпретацию «формулы Штайнмайера»? Горькая ирония в том, что Зеленский обречен на свой Майдан, если рискнет это сделать. А объятия красавца Макрона? Тоже ничего обещающего: французский президент пытается использовать Москву для захвата лидерства на опустевшем европейском поле. Кстати, раздражая немцев и остальную Европу. И что получит Россия, став для Макрона трамплином?

Какие вообще могут быть надежды на возвращение России к диалогу с Западом, если Россия превратилась для него в олицетворение чуждого и опасного.

Только взгляните: 60% канадцев, 64% американцев, 59% немцев, 66% французов и испанцев, 67% британцев, 79% шведов и голландцев, 69% поляков говорят о своем негативном отношении к России.

Путину не доверяют 72% канадцев, 74% американцев, 80% немцев, 79 % французов, 75% британцев, 80% шведов, 85% голландцев и 89% поляков.

Какие на этом фоне могут быть основания для вывода о роли России в качестве ключевого «поставщика» глобальной безопасности и стабильности?

Между тем, мировое сообщество теряет интерес к России. Те, кто пишет о России, мучаются в поисках способа удержать внимание на своем предмете. Даже Путин перестал возбуждать воображение.

Эксперты по России рвут жилы, чтобы повысить ее значимость (заодно и собственную). Если раньше было в моде доказывать интеграцию России в западный мир, то теперь нужно обосновывать ее угрозу для этого мира. Иначе не о чем говорить. Перемалывать российские требования и слушать бесконечное российское нытье на тему «вы нас не уважаете!» всем смертельно надоело.

Унизительно не то, что нас перестали уважать и нам не верят. Унизительно то, что нас считают безнадежными. Унизительно то, что мир от нас устал. Нет особого желания даже с нами конфронтировать. Скорее наоборот, западные прагматики говорят: русских не изменить; но с ними не стоит ссориться.

Будем делать вид, что они нам интересны; будем с ними обсуждать планы, которым не суждено сбыться. Лишь бы они нам не гадили. Вот это и есть самое унизительное для российской гордыни — брезгливое безразличие и отношение, как к обреченному анахронизму.

Впрочем, Россия может повлиять на западный мир. Как? Пытаясь осчастливить дружбой того или иного западного лидера. Когда либеральная цивилизация смотрит на Россию, как генетическое зло, это будет верный способ политического убийства. Новый саммит Путина с Трампом вполне может дать новый повод для импичмента последнего.

Так, что мы можем отомстить. Отомстить за нелюбовь, за неуважение, за безразличие. Но насколько это мщение будет равнозначной платой за потерю к нам интереса?

Лилия Шевцова, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.11.2019, 08:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш народ требует от Путина переключения внимания на внутреннюю повестку.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.11.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 - ому
это неправда.
народ от него ждёт одного: "Уходи!"



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.11.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия вновь пробилась на мировую авансцену.
============================
Нихрена история путиноидов не учит!
СССР развалился только потому, что слишком много куда совал свой нос, так то СССР,-сверхдержава!!! А куда лезет путин непонимаю?! Он что в детстве в войнушку не наигрался?!!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.11.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 - ому
это неправда.
народ от него ждёт одного: "Уходи!"

---------------------

Ну, подсунут Медведева. Чем он лучше? На слуху - уничтожение авиастроения. Обогащение чиновничьего лексикона термином "национальные проекты". Что они означают - Х его З. Они смахивают на точечную застройку, разрушающую сложившийся архитектурный ансамбль.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.11.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весь мир содрогается от путина.
А когда он и его олигархи с чиновниками покупали недвижимость у них и поднимали их экономику, это их устраивало



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 05.11.2019, 09:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3900 | Рейтинг: -313,8
Путину не доверяют 72% канадцев, 74% американцев, 80% немцев, 79 % французов, 75% британцев, 80% шведов, 85% голландцев и 89% поляков.
__________________
А зачем они должны ему доверять ?

Горбачеву и Ельцину они доверяли и хватит на этом предателей.



Оценили
8

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 05.11.2019, 09:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13460 | Рейтинг: -1977,9
Горбачеву и Ельцину они доверяли и хватит на этом предателей.
______________________________________
Горбачёва и Ельцина использовали.
О доверии там речь не шла.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.11.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не питайте иллюзий, что после Путина можно выбрать того, кого захочет народ.
Не для этого они расстреливали оппонентов из танков, чтобы отдать власть.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 05.11.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а разве в этом нет вашей вины ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 05.11.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилия Швецова просто в ужасе от успехов России. Кстати, кто она такая вообще?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 05.11.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилька-то? Дык, птыть... Судя по хвамилии - из Швеции. Или... "Швец-жнец"...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 05.11.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.11.2019, 08:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Наш народ требует от Путина переключения внимания на внутреннюю повестку.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Нет, уже не требует, а всей душой желает ему удавиться в сортире и гореть в аду.
Оттого и чебурнет вводят. Проснёшься однажды в Сев. Корее.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 05.11.2019, 14:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13460 | Рейтинг: -1977,9
Оттого и чебурнет вводят. Проснёшься однажды в Сев. Корее.
____________________________________________
А Вы много знаете о Северной Корее?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 05.11.2019, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да обыкновенная либерастиха! Вон как её колбасит словесным поносом! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 05.11.2019, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Поправь наконец часы на сайте! Неудобно потом искать комменты по неправильному времени! Если сам не умеешь, то найми кого-нибудь за плату, не жлобствуй! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 05.11.2019, 15:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18989 | Рейтинг: -3260,6
Скорее наоборот, западные прагматики говорят: русских не изменить; но с ними не стоит ссориться.
-------
А ты дурочка что хотела? Чтобы тебя изменили через колено?
Главное они поняли, что не стоит ссориться с русскими.
А с какого йуха русские должны измениться в угоду кому то?



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 05.11.2019, 16:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66163 | Рейтинг: +12193
Поправь наконец часы на сайте!
_________________________
Ьупой О_Ошка никак не поймет, что сайт находится на сервере страны, где переход на зимнее\летнее время не отменен. И Админ не может править сервер



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 05.11.2019, 16:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1376 | Рейтинг: +349,7
Вся Европа как пол Канады, да и сырья там мало. Им приходится подстаиваться под кремлевского людоеда. Но это вовсе не означает что она будет играть по шулерским правилам. Скорее наоборот, поматросит и бросит. А супердержавы клали болт на масквабад.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 05.11.2019, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 05.11.2019, 16:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66163 | Рейтинг: +12192,8
Поправь наконец часы на сайте!
_________________________
Ьупой О_Ошка никак не поймет, что сайт находится на сервере страны, где переход на зимнее\летнее время не отменен. И Админ не может править сервер
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Плесните этому серверу стакан, пусть наше время ставит! Это что же, если тырнет отключат, то на руснете вещать уже УЖ не будет? Не предполагал, что я из-за границы вещаю! У меня загранпаспорта даже нет, могут за незаконное пересечение границы привлечь! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 05.11.2019, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 05.11.2019, 16:30 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1376 | Рейтинг: +349,6
Вся Европа как пол Канады, да и сырья там мало. Им приходится подстаиваться под кремлевского людоеда. Но это вовсе не означает что она будет играть по шулерским правилам. Скорее наоборот, поматросит и бросит. А супердержавы клали болт на масквабад.
______________
Резус!
На тебя все давно не болт, а оглоблю положили, причём промеж твоих ушей.
Так что не лезь туда, где люди разговаривают - твоё место в обезьяннике!



Оценили
4

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com