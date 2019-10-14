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Википутия

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С Википедией вышло по-своему забавно. Чуваки, который держат по ветру свой нос, свою задницу и другие органы чувств, услыхав слова Путина, принялись, распихивая друг друга локтями, клеймить Википедию предпоследними словами, напирая на то, что Википедия — какое-то мутное фейковое гнездо, в котором прописались еще и какие-то оппозиционеры. Хотя на самом деле Википедия – это всемирное собрание статей абсолютно обо всем на свете. Миллионы заметок, написанных десятками миллионов авторов. Написанных бесплатно. Написанных из любви к искусству и азарту просвещения.

Википутия


Конечно, там полно сведений не вполне достоверных, чудных, далеких от энциклопедизма. Вы будете, смеяться, но в Википедии есть даже статья про такую совсем уж малозначительную личность, как я! Статья, в которой 90 процентов – это какая-то дребузня.

Но я точно знаю, что в Википедии полным-полно действительно интересных, очень точных сведений, которые иной раз и негде больше найти, потому что бывают слишком специфические, нишевые вещи, в которых, в принципе, разбираются очень немногие. И никакой академический коллектив не осилит ту работу, которую проводят миллионы волонтеров по всей планете.

Но после слов Путина все сделали однозначный вывод о том, что вместо русской версии Википедии, будут сочинять электронную Большую российскую энциклопедию. Да и ради бога! Чем больше источников информации – тем лучше! Если академики качественно и объемно выполнят такую работу – респект им и уважуха!

Но почему-то в нашем богоспасаемом Отечестве постоянно вопрос ставится ребром. Или – или! Одно создать, а другое уничтожить, запретить, заблокировать! И, к сожалению, в Отечестве нашем, богоспасаемом, почему-то в последнее время получается так, что под любой проект выделяются миллиарды рублей, а потом вместо проекта получается какой-то пшик, а миллиарды растворяются. Энциклопедия – дело небыстрое. Ее можно писать годами и годами требовать увеличения финансирования на авторов, исследования и всякие микрочипы.

Но самое забавное, конечно, во всей этой истории – Путин и интернет. Наш президент не читает Википедию. И вообще знает об интернете, в лучшем случае, со слов Пескова. Вот так: в век интернета страной 20 лет руководит человек, который об интернете понятия не имеет, и в этом вопросе миллионы простых россиян разбираются на порядок лучше своего президента. Но судьба интернета и русской Википедии зависит именно от этого человека. И получается не Википедия, а Википутия.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 11.11.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но самое забавное, конечно, во всей этой истории – Путин и интернет. Наш президент не читает Википедию. И вообще знает об интернете, в лучшем случае, со слов Пескова.

----------------------------------

Смутно припоминается, как ВВП поинтересовался у приближённых -
что о нём пишут в соцсетях. Те посоветовали лучше не читать. Вот и объяснение.



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  • 2 | 11.11.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш президент не читает Википедию. И вообще знает об интернете, в лучшем случае, со слов Пескова.
================================
Фраза "Я Пастернака не читал, но осуждаю" стала у нас поговоркой, стала символом тупости советского "обличения инакомыслящих" и мемом из серии "я свидетель, что случилось?".
Что опять снова да ладом?!
То же яйцо только в профель?!



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  • 3 | 11.11.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш президент не читает Википедию. И вообще знает об интернете, в лучшем случае, со слов Пескова.
===============================
Родился анекдот по типу:
Встречаются двое
1-й - Я щаляпина не люблю!
2-й - А ты его слушал?
1-й - Нет, но мне его Вася из первого подъезда напел...
Импровизация:
- Владимир Владимирович как вы относитесь к википедии?
- Я её не люблю!
- А вы ей пользовались?
- Нет мне песков расказывал...



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  • 4 | 11.11.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фраза "Я Пастернака не читал, но осуждаю" стала у нас поговоркой, стала символом тупости советского "обличения инакомыслящих"

--------------
...
Спасибо, спасибо
Трём тысячам лет,
В трудах без разгиба
Оставившим свет.

Спасибо предтечам,
Спасибо вождям.
Не тем же, так нечем
Отплачивать нам.
...
И вечно, обвалом
Врываясь извне,
Великое в малом
Отдастся во мне.

И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин,
И эти стихи!
...
1935, Борис Пастернак



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  • 5 | 11.11.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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в ссвязи с убийством известным историком СпБГу Соколовым требую проверить гараж Ирека
турк



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  • 6 | 11.11.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"тупости советского "обличения инакомыслящих"

-------------------

"Тупости" не было. Была нормальная цензура. В литературе - литсоветы.
В искусстве - худсоветы. Это благотворно влияло на результат. "На то и щука в озере, чтобы карась не дремал".

Надысь произошел скандал из-за премьеры спектакля "Норма" по произведению Владимира Сорокина в Театре на Малой Бронной.
Любящий удивлять публику режиссер Константин Богомолов превзошел сам себя: в одной из сцен актеры поедали фекалии!

Это - отсутствие цензуры. Нравится? Не-ет, тут нужен хрущёвский бульдозер.



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  • 7 | 11.11.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надысь произошел скандал из-за премьеры спектакля "Норма" по произведению Владимира Сорокина в Театре на Малой Бронной.
Любящий удивлять публику режиссер Константин Богомолов превзошел сам себя: в одной из сцен актеры поедали фекалии!

Это - отсутствие цензуры. Нравится? Не-ет, тут нужен хрущёвский бульдозер.
________________________________
да ты чё... а мож просто не ходить ?
- Билли , ты съешь мою кучу дерьма за 200 баксов?
- да!
- Джони а ты мою за 200 съешь?
- да!
- чё та мне кажется что мы за бесплатно дерьма нажрались
суть - на)(ера бульдозер? пускай жрут дерьмо .. мне от этого ни жарко ни холодно. а если есть долбообы, которые за это деньги платят - флаг им в руки
турк



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