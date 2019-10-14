Википутия ...

С Википедией вышло по-своему забавно. Чуваки, который держат по ветру свой нос, свою задницу и другие органы чувств, услыхав слова Путина, принялись, распихивая друг друга локтями, клеймить Википедию предпоследними словами, напирая на то, что Википедия — какое-то мутное фейковое гнездо, в котором прописались еще и какие-то оппозиционеры. Хотя на самом деле Википедия – это всемирное собрание статей абсолютно обо всем на свете. Миллионы заметок, написанных десятками миллионов авторов. Написанных бесплатно. Написанных из любви к искусству и азарту просвещения.Конечно, там полно сведений не вполне достоверных, чудных, далеких от энциклопедизма. Вы будете, смеяться, но в Википедии есть даже статья про такую совсем уж малозначительную личность, как я! Статья, в которой 90 процентов – это какая-то дребузня.Но я точно знаю, что в Википедии полным-полно действительно интересных, очень точных сведений, которые иной раз и негде больше найти, потому что бывают слишком специфические, нишевые вещи, в которых, в принципе, разбираются очень немногие. И никакой академический коллектив не осилит ту работу, которую проводят миллионы волонтеров по всей планете.Но после слов Путина все сделали однозначный вывод о том, что вместо русской версии Википедии, будут сочинять электронную Большую российскую энциклопедию. Да и ради бога! Чем больше источников информации – тем лучше! Если академики качественно и объемно выполнят такую работу – респект им и уважуха!Но почему-то в нашем богоспасаемом Отечестве постоянно вопрос ставится ребром. Или – или! Одно создать, а другое уничтожить, запретить, заблокировать! И, к сожалению, в Отечестве нашем, богоспасаемом, почему-то в последнее время получается так, что под любой проект выделяются миллиарды рублей, а потом вместо проекта получается какой-то пшик, а миллиарды растворяются. Энциклопедия – дело небыстрое. Ее можно писать годами и годами требовать увеличения финансирования на авторов, исследования и всякие микрочипы.Но самое забавное, конечно, во всей этой истории – Путин и интернет. Наш президент не читает Википедию. И вообще знает об интернете, в лучшем случае, со слов Пескова. Вот так: в век интернета страной 20 лет руководит человек, который об интернете понятия не имеет, и в этом вопросе миллионы простых россиян разбираются на порядок лучше своего президента. Но судьба интернета и русской Википедии зависит именно от этого человека. И получается не Википедия, а Википутия.