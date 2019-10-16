И это проглотят, хлопая в ладоши

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был лишен судейского статуса в ноябре 2012 года, может войти в состав Конституционного суда Башкирии. Его кандидатура внесена главой республики Радием Хабировым для рассмотрения на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая. Заседание комитета прошло сегодня.Мунир Валеев занимал должность председателя Кировского районного суда Уфы с 2009 года. В июле 2012 года он вынес оправдательный приговор бывшему премьер-министру правительства Башкирии Раилю Сарбаеву (сейчас руководит «Корпорацией развития Республики Башкортостан»), которого обвиняли в растрате 1,6 млн руб. из бюджета.В ноябре 2012 года Квалификационная коллегия судей республики лишила господина Валеева статуса судьи за дисциплинарные нарушения. Высшая квалификационная коллегия судей России оставила это решение в силе.Сам Мунир Валеев связывал свое увольнение с конфликтом с прежним председателем Верховного суда Башкирии Михаилом Тарасенко.До 2016 года он предпринимал попытки вернуть утерянный статус, но безуспешно. В настоящее время он работает заместителем руководителя ГБУ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация», следует из информации на сайте бюджетного учреждения.О том, как лишали статуса судью, оправдавшего башкирского экс-премьера, подробнее в материале «Суд удаляется на увольнение».***Квалификационная коллегия судей Башкирии лишила статуса судьи Мунира Валеева, с 2009 года возглавлявшего Кировский районный суд Уфы. По официальной версии, к его работе возникли претензии у председателя Верховного суда (ВС) республики и у районных судей. Собеседники „Ъ” связывают увольнение господина Валеева с оправдательным приговором, который он вынес в июле экс-премьеру Башкирии Раилю Сарбаеву. Они также полагают, что региональные власти стремятся установить контроль над деятельностью Кировского суда, в котором рассматриваются наиболее резонансные дела.Члены Квалификационной коллегии судей (ККС) Башкирии на заседании в минувшую пятницу приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя и судьи Кировского райсуда Уфы Мунира Валеева. Он также лишен третьего квалификационного класса судьи. До принятия этого решения члены коллегии на протяжении четырех часов рассматривали представление главы ВС республики Михаила Тарасенко. Он требовал привлечь господина Валеева к дисциплинарной ответственности за нарушения в работе суда.Мунир Валеев возглавлял суд с 2009 года, его полномочия истекали в 2015 году. В Кировском суде Уфы, где зарегистрированы все основные органы власти республики, рассматриваются наиболее резонансные дела.Господин Тарасенко в представлении, направленном в ККС (оно заняло более 50 страниц), указал на то, что проверка ВС и управления судебного департамента вскрыла «многочисленные факты нарушения» Кировским судом внутренних инструкций и положений. Судья Валеев, по мнению главы ВС, «ненадлежаще организовал работу» и «неудовлетворительно осуществлял общее руководство деятельностью» аппарата. В упрек господину Валееву поставили «недостоверные сведения» в статистической отчетности и в организации делопроизводства, а также указали, что в нарушение инструкций он лично принимал заявления от истцов на приеме граждан. Серьезным «дисциплинарным проступком» ККС сочла то, что судья Валеев якобы вмешивался в деятельность других судей. Например, в мае этого года он отозвал выданные его коллегой исполнительные листы по земельному спору. Это обстоятельство в ККС сочли свидетельством того, что председатель суда проявлял «заинтересованность в исходе дела в пользу одной из сторон».Наконец, отметил глава ВС в своем представлении, его рекомендации восстановить «должный контроль» над работой председатель Кировского суда оставлял без внимания.Недовольство работой господина Валеева высказали и двое его коллег. Его заместитель Вера Яковлева рассказала, что председатель объявил ей «утрату доверия» и чинил препятствия в работе, подозревая, что она против него «что-то затевает». Судья Ильдар Сиражетдинов сообщил, что в суде «нервозная обстановка», так как председатель находился в привилегированном положении. Господин Сиражетдинов обратил внимание на то, что господин Валеев с начала года рассмотрел 61 дело, в то время как другие судьи — более 900.Статья 12.1 ФЗ «О статусе судей» предусматривает два вида дисциплинарных взысканий для судей: предупреждение и лишение полномочий.Предупреждение господину Валееву ККС республики выносила в сентябре прошлого года, однако в январе текущего его отменила Высшая квалификационная коллегия судей России.Будет ли Мунир Валеев обжаловать решение ККС в Дисциплинарном судебном присутствии, неизвестно. В заседании коллегии он не участвовал, так как находился на больничном листе. Собеседник в его приемной, узнав о решении коллегии судей, сказал „Ъ”: «Значит, добили до конца».Собеседники „Ъ” высказали предположение, что глава Кировского суда поплатился должностью не за нарушения, а за резонансный оправдательный приговор, который он вынес в июле экс-премьеру республики Раилю Сарбаеву (см. „Ъ” от 28 июля). Бывшего главу правительства обвиняли в растрате.А президент республики Рустэм Хамитов после назначения обещал прессе «разные интересные процессы» и «посадки».Приговор по делу экс-премьера может быть пересмотрен сегодня в ВС — его обжаловала прокуратура.Депутат Курултая, единоросс Олег Полстовалов полагает, что, «конечно, дело в приговоре Сарбаеву». Решение ККС он расценивает как «подтверждение тому, что региональная администрация стремится укрепить влияние на судебную систему». «У нас есть куда более тяжелые ситуации в ряде судов, с которыми ВС республики спокойно мирится»,— отметил депутат.В администрации президента республики решение ККС не комментировали под предлогом того, что не могут «обсуждать решения судебных инстанций».Адвокат коллегии «Муратов и партнеры» Андрей Рагулин полагает, что у Мунира Валеева есть шанс сохранить судейские полномочия. «Дисциплинарное судебное присутствие может, например, оставить в силе решение ККС в части отстранения судьи от должности председателя, но вернуть ему статус федерального судьи. Шансы увеличатся, если Валееву удастся доказать политическую составляющую в решении ККС, которая, безусловно, присутствует»,— отмечает господин Рагулин.