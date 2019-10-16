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И это проглотят, хлопая в ладоши

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Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был лишен судейского статуса в ноябре 2012 года, может войти в состав Конституционного суда Башкирии. Его кандидатура внесена главой республики Радием Хабировым для рассмотрения на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая. Заседание комитета прошло сегодня.

И это проглотят, хлопая в ладоши


Мунир Валеев занимал должность председателя Кировского районного суда Уфы с 2009 года. В июле 2012 года он вынес оправдательный приговор бывшему премьер-министру правительства Башкирии Раилю Сарбаеву (сейчас руководит «Корпорацией развития Республики Башкортостан»), которого обвиняли в растрате 1,6 млн руб. из бюджета.

В ноябре 2012 года Квалификационная коллегия судей республики лишила господина Валеева статуса судьи за дисциплинарные нарушения. Высшая квалификационная коллегия судей России оставила это решение в силе.

Сам Мунир Валеев связывал свое увольнение с конфликтом с прежним председателем Верховного суда Башкирии Михаилом Тарасенко.

До 2016 года он предпринимал попытки вернуть утерянный статус, но безуспешно. В настоящее время он работает заместителем руководителя ГБУ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация», следует из информации на сайте бюджетного учреждения.

О том, как лишали статуса судью, оправдавшего башкирского экс-премьера, подробнее в материале «Суд удаляется на увольнение».

Олег Вахитов, Коммерсант
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Суд удаляется на увольнение

Квалификационная коллегия судей Башкирии лишила статуса судьи Мунира Валеева, с 2009 года возглавлявшего Кировский районный суд Уфы. По официальной версии, к его работе возникли претензии у председателя Верховного суда (ВС) республики и у районных судей. Собеседники „Ъ” связывают увольнение господина Валеева с оправдательным приговором, который он вынес в июле экс-премьеру Башкирии Раилю Сарбаеву. Они также полагают, что региональные власти стремятся установить контроль над деятельностью Кировского суда, в котором рассматриваются наиболее резонансные дела.

Члены Квалификационной коллегии судей (ККС) Башкирии на заседании в минувшую пятницу приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя и судьи Кировского райсуда Уфы Мунира Валеева. Он также лишен третьего квалификационного класса судьи. До принятия этого решения члены коллегии на протяжении четырех часов рассматривали представление главы ВС республики Михаила Тарасенко. Он требовал привлечь господина Валеева к дисциплинарной ответственности за нарушения в работе суда.

Мунир Валеев возглавлял суд с 2009 года, его полномочия истекали в 2015 году. В Кировском суде Уфы, где зарегистрированы все основные органы власти республики, рассматриваются наиболее резонансные дела.

Господин Тарасенко в представлении, направленном в ККС (оно заняло более 50 страниц), указал на то, что проверка ВС и управления судебного департамента вскрыла «многочисленные факты нарушения» Кировским судом внутренних инструкций и положений. Судья Валеев, по мнению главы ВС, «ненадлежаще организовал работу» и «неудовлетворительно осуществлял общее руководство деятельностью» аппарата. В упрек господину Валееву поставили «недостоверные сведения» в статистической отчетности и в организации делопроизводства, а также указали, что в нарушение инструкций он лично принимал заявления от истцов на приеме граждан. Серьезным «дисциплинарным проступком» ККС сочла то, что судья Валеев якобы вмешивался в деятельность других судей. Например, в мае этого года он отозвал выданные его коллегой исполнительные листы по земельному спору. Это обстоятельство в ККС сочли свидетельством того, что председатель суда проявлял «заинтересованность в исходе дела в пользу одной из сторон».

Наконец, отметил глава ВС в своем представлении, его рекомендации восстановить «должный контроль» над работой председатель Кировского суда оставлял без внимания.

Недовольство работой господина Валеева высказали и двое его коллег. Его заместитель Вера Яковлева рассказала, что председатель объявил ей «утрату доверия» и чинил препятствия в работе, подозревая, что она против него «что-то затевает». Судья Ильдар Сиражетдинов сообщил, что в суде «нервозная обстановка», так как председатель находился в привилегированном положении. Господин Сиражетдинов обратил внимание на то, что господин Валеев с начала года рассмотрел 61 дело, в то время как другие судьи — более 900.

Статья 12.1 ФЗ «О статусе судей» предусматривает два вида дисциплинарных взысканий для судей: предупреждение и лишение полномочий.

Предупреждение господину Валееву ККС республики выносила в сентябре прошлого года, однако в январе текущего его отменила Высшая квалификационная коллегия судей России.

Будет ли Мунир Валеев обжаловать решение ККС в Дисциплинарном судебном присутствии, неизвестно. В заседании коллегии он не участвовал, так как находился на больничном листе. Собеседник в его приемной, узнав о решении коллегии судей, сказал „Ъ”: «Значит, добили до конца».

Собеседники „Ъ” высказали предположение, что глава Кировского суда поплатился должностью не за нарушения, а за резонансный оправдательный приговор, который он вынес в июле экс-премьеру республики Раилю Сарбаеву (см. „Ъ” от 28 июля). Бывшего главу правительства обвиняли в растрате.

А президент республики Рустэм Хамитов после назначения обещал прессе «разные интересные процессы» и «посадки».

Приговор по делу экс-премьера может быть пересмотрен сегодня в ВС — его обжаловала прокуратура.

Депутат Курултая, единоросс Олег Полстовалов полагает, что, «конечно, дело в приговоре Сарбаеву». Решение ККС он расценивает как «подтверждение тому, что региональная администрация стремится укрепить влияние на судебную систему». «У нас есть куда более тяжелые ситуации в ряде судов, с которыми ВС республики спокойно мирится»,— отметил депутат.

В администрации президента республики решение ККС не комментировали под предлогом того, что не могут «обсуждать решения судебных инстанций».

Адвокат коллегии «Муратов и партнеры» Андрей Рагулин полагает, что у Мунира Валеева есть шанс сохранить судейские полномочия. «Дисциплинарное судебное присутствие может, например, оставить в силе решение ККС в части отстранения судьи от должности председателя, но вернуть ему статус федерального судьи. Шансы увеличатся, если Валееву удастся доказать политическую составляющую в решении ККС, которая, безусловно, присутствует»,— отмечает господин Рагулин.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 14.11.2019, 08:47 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4715 | Рейтинг: -728,3
Кировский суд,. суд не высшей инстанции. Есть Верховный суд РБ,. а потом РФ. Если этого недостаточно можно обращаться в суд по правам человека в Европейский суд.
Так что ваши утверждения что Валеев вынес оправдательный приговор не есть плохая работа суда, а ваше недоработка.



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  • 2 | 14.11.2019, 08:48 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Аульные, выдвинутые Муртзой , показали свою дебильность.



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  • 3 | 14.11.2019, 08:50 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
# 63 | 13.11.2019, 20:43 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 154 | Комментарии: 38214 | Рейтинг: +5416,2

Комментарий скрыт модератором

72 | 13.11.2019, 23:51 | Автор: Ирек
Бидняжка Кухерка. Мой, вроде на сегодня единственный комментарий и то минусом отследила. Бидняжка она, но, и дура. Тётенька, надо было бы знать тыбе, что можешь попасть ты на запах селёдки, пусть и виртуально. Вот, и попала, нюхай.
============================================================

==
Старая ведьма не только отрабатывает свои 15 тыров за модераторство, но и говняет на весь сайт. Отольётся ей , когда захлебнется жаба в своей желчи и покинет сайт. Аминь!



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  • 4 | 14.11.2019, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг, есть ли на свете более дебильный дебил, чем ты?



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  • 5 | 14.11.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Турка науськай.



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  • 6 | 14.11.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
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И это проглотят, хлопая в ладоши
=======================================
Не удивлюсь, если радий начнёт, в ддобровольно принудительном порядке собирать средства на 50 метровый, прижизненный пямятник муртазлу.
И ведь, мля буду (!!!!)-соберет, и поставит, а молодожены будут возлагать к нему цветы....



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  • 7 | 14.11.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Для меня много непонятного:
- Если валеева лишили судебного статуса за оправдательный приговор сарбаеву, то почему дело о хищении 1,6 лямов не пересмотрели?
- Если сарбаев скомуниздил 1,6 лямов, то какого хрена он делаетв в Корпорации развития Республики Башкортостан, что больше никого в сране башкир не нашлось?
- Чего делает бывший судья, на таком хлебном месте как «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация»?



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  • 8 | 14.11.2019, 09:27 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
4 | 14.11.2019, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, есть ли на свете более дебильный дебил, чем ты?

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==
Хороший вопрос!
Мне кажется - есть. Для этого достаточно заглянуть в профили участников. У всех нормальных он занимает 5-10 строчек. И только у одной-460 к/байт , или 2 страницы. На них она излагает не только свою жизненную позицию, но и пытается подтведить свою исключительность.
Мой опыт психиатра свидетельствует о мании величия. Люди, не обремененные знаниями, чувствуя свою неполноценность и завидуя, пытаются показать своё превосходство. К сожалению, это выглядит смешно и печально!



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  • 9 | 14.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 14.11.2019, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Юнг, есть ли на свете более дебильный дебил, чем ты?
-------------------------------
А турк? А Ирик? Их животинок почто обижаешь?



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  • 10 | 14.11.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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а Вы когда-нибудь слышали о конституционном суде башкирии? чем он занимается и что сделал полезного? я прочитав эту статью узнал - оказывается есть у нас конституционный суд! а конституция республики есть?



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  • 11 | 14.11.2019, 10:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30957 | Рейтинг: -712
2 | 14.11.2019, 08:48 | Автор: юнг
Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Аульные, выдвинутые Муртзой , показали свою дебильность.
-------------------------
Совсем другое дело - судьи Шемяки, выдвинутые госудярями - показали свою мудрость



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  • 12 | 14.11.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фи! Суд РБ! ничего не значит! Да пускай там хоть упьется, хоть об стол упьется!



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  • 13 | 14.11.2019, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
"Судья продажная!"©
Незамаран уголовкой или чем-то еще - нет хода в коБанду СРАдия!
Хабиров перенял принцип Путина - назначать на высокие должности только тех, на кого есть серьезный компромат, чтобы держать за причинное место назначенца в беспрекословном послушании.



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  • 14 | 14.11.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий! Если снова республику накроет темнота, если снова поднимут головы те, кто вверг республику в упадок, мы тебя не простим! Народ полюбил тебя, как освободителя, молиться на тебя готов, если ты нас предашь, тебя перестанут уважать. Помни о нас. Если ты нас предашь, я тебя прокляну!!!



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  • # 15 | 14.11.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 16 | 14.11.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 14.11.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 14.11.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий! ... Народ полюбил тебя, как освободителя, ... если ты нас предашь, тебя перестанут уважать.

------------------------------------

Александр II вошёл в Историю, как Освободитель (в связи с отменой крепостного права).

Чтобы выплатить компенсации помещикам за утраченных ими крепостных -
продал Аляску вместе с русскими поселениями. За 7,2 миллиона долларов.



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  • 18 | 14.11.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритович! Не подведите нас! Не по нацпризнаку работайте! Развивать надо экономику, тогда любому народу хорошо будет! Как это можно не понимать,?!



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  • 19 | 14.11.2019, 13:36 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4715 | Рейтинг: -728,3
18 | 14.11.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Радий Фаритович! Не подведите нас! Не по нацпризнаку работайте! Развивать надо экономику, тогда любому народу хорошо будет! Как это можно не понимать,?!
--------------------------------
А где ты видел нац признак???? Срочно выпиши очки,. если не поможет встань на очередь по замене головного мозга!!!



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  • 20 | 14.11.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Где видел, тупая ты скатиняка? А кто воров обратно на должности сажает? Они же все башисты! Я, что ли?!



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