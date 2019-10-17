Казанский Кремль ответит на критику башкирских общественников Татарского диктанта

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала письмо башкирских общественников, которые выступили с критикой проведения в Башкортостане акции "Татарча диктант" ("Татарский диктант").По ее словам, письмо зарегистрировано и направлено в адрес вице-премьера, который курирует деятельность общественных организаций, пишет "Реальное время".— Письмо поступило в управление по работе с гражданами, когда президент (Рустам Минниханов, — прим. ред.) находился в отпуске. Оно зарегистрировано. По компетенции письмо направлено в адрес вице-премьера, который курирует деятельность общественных организаций. В регламентные сроки на это письмо будет дан ответ, — заявила Галимова.Напомним, 19 октября состоялась акция "Татарча диктант 2019" (Татарский диктант), которую совместно с Казанским Федеральным университетом организовал Всемирный форум татарской молодежи. Диктант написало более 85 тыс. человек, а сама акция прошла на 1410 площадках, расположенных в 47 субъектах Российской Федерации и 22-х странах мира. В Башкортостане же проведение данной акции обернулось скандалом.На имя Рустама Минниханова от депутата Госдумы, руководителя Ассамблеи народов Башкортостана Зугуры Рахматуллиной было направлено письмо, в котором она и подписавшиеся под документом раскритиковали саму идею проведения "Татарского диктанта" на территории РБ. По их мнению, подобные действия, которые "нарушают все нормы деловой этики", могут привести к "пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации".В свою очередь Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова с критикой действий министерства образования РБ, которое, по мнению организации, попыталось помешать проведению "Татарского диктанта". А также общественники считают, что башкирские чиновники "вбивают клин между народами".Напомним, Минобр РБ никак не прокомментировал события вокруг проведения "Татарского диктанта" в Башкортостане.