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Казанский Кремль ответит на критику башкирских общественников Татарского диктанта

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Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала письмо башкирских общественников, которые выступили с критикой проведения в Башкортостане акции "Татарча диктант" ("Татарский диктант").

Казанский Кремль ответит на критику башкирских общественников Татарского диктанта


По ее словам, письмо зарегистрировано и направлено в адрес вице-премьера, который курирует деятельность общественных организаций, пишет "Реальное время".

— Письмо поступило в управление по работе с гражданами, когда президент (Рустам Минниханов, — прим. ред.) находился в отпуске. Оно зарегистрировано. По компетенции письмо направлено в адрес вице-премьера, который курирует деятельность общественных организаций. В регламентные сроки на это письмо будет дан ответ, — заявила Галимова.

Напомним, 19 октября состоялась акция "Татарча диктант 2019" (Татарский диктант), которую совместно с Казанским Федеральным университетом организовал Всемирный форум татарской молодежи. Диктант написало более 85 тыс. человек, а сама акция прошла на 1410 площадках, расположенных в 47 субъектах Российской Федерации и 22-х странах мира. В Башкортостане же проведение данной акции обернулось скандалом.

На имя Рустама Минниханова от депутата Госдумы, руководителя Ассамблеи народов Башкортостана Зугуры Рахматуллиной было направлено письмо, в котором она и подписавшиеся под документом раскритиковали саму идею проведения "Татарского диктанта" на территории РБ. По их мнению, подобные действия, которые "нарушают все нормы деловой этики", могут привести к "пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации".

В свою очередь Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова с критикой действий министерства образования РБ, которое, по мнению организации, попыталось помешать проведению "Татарского диктанта". А также общественники считают, что башкирские чиновники "вбивают клин между народами".

Напомним, Минобр РБ никак не прокомментировал события вокруг проведения "Татарского диктанта" в Башкортостане.

Идель.Реалии
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  • 1 | 15.11.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошо живут люди, нет других забот(((



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1

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  • 2 | 15.11.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диктант написало более 85 тыс. человек, а сама акция прошла на 1410 площадках, расположенных в 47 субъектах Российской Федерации и 22-х странах мира. В Башкортостане же проведение данной акции обернулось скандалом.
===============================
Это наглядно показывает об уровне тлерантности башкирских племен, их интелектуальной и культурной зрелости.
Мне какжется доказывать им что либо, бесполезно,-они просто непоймут.



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7

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  • 3 | 15.11.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..." от депутата Госдумы ........ руководителя Ассамблеи народов Башкортостана Зугуры Рахматуллиной было направлено письмо, в котором она и подписавшиеся под документом раскритиковали саму идею проведения "Татарского диктанта" на территории РБ. По их мнению, подобные действия, которые "нарушают все нормы деловой этики", могут привести к "пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации..."
=================================================
Как и в каком развитии и в глубокомысленном ли состоянии
москИ у депутата ГД РФ от представительства РБ ,
делать такие умозаключения . Может еще что - то еще
" умное " выноситься в ее детских москах !



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2

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  • 4 | 15.11.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На УЖе каждый день вбивают клин между народами. Если бы не ваши статьи, никто бы об этих "скандалах" не знал.



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8

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  • 5 | 15.11.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой клин вбивает УЖ, идиот? Тут даже своих статей нет, смотри откуда взято, обмудок



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5

  • # 6 | 15.11.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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пляши Зугура - тебе письмо из Казанского Кремля............



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7

  • # 8 | 15.11.2019, 10:10 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38230 | Рейтинг: +5414,4

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 9 | 15.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как на это безобразие отреагирует Псковский кремль?



Оценили
3

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  • 10 | 15.11.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А как на это безобразие отреагирует Псковский кремль?

-------------------
...
- Пусть на oбратнoм пути Казань вoзьмут.

- Как же этo так, батюшка, ведь Казань-тo наша! Мы ее давным-давнo
взяли!

- Да?!



Оценили
2

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  • 11 | 15.11.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.11.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован

Хорошо живут люди, нет других забот(((
====
а яки оценку за тат/диктант получил групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич, да...да, тот самый что лет более 15 назад обещал выучить БЮ/Я и потом его Путин во оглавлении предвыборного списка ЕР в депутаты ГД ФС РФ назначил, но потом не продлив полномочия, подсунул руками своего избранника Радия в вице-премьеры РБ ?



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3

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  • Эксперт
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  • 12 | 15.11.2019, 12:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30966 | Рейтинг: -711,9
Эту татарскую общественность за порог не впускать.

Именно татары развели грязную кампанию по "развенчанию" башкирских героев Салавата и Валиди. Справшивается, ради чего? Что плохого сделали Салават и Валидов против татар? Ради получения кусочка Чекмагуша?



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1

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  • Гость
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  • 13 | 15.11.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.11.2019, 12:27 | Автор: Зулия

Эту татарскую общественность за порог не впускать.

Именно татары развели грязную кампанию по "развенчанию" башкирских героев Салавата и Валиди. Справшивается, ради чего? Что плохого сделали Салават и Валидов против татар? Ради получения кусочка Чекмагуша?
================================================
Как всегда сами башкиры начинают , сами же получают плиз
дюлей и в итоге , а нас то за что ?!



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3

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  • 14 | 15.11.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.11.2019, 12:27 | Автор: Зулия

Эту татарскую общественность за порог не впускать.

Именно татары развели грязную кампанию по "развенчанию" башкирских героев Салавата и Валиди. Справшивается, ради чего? Что плохого сделали Салават и Валидов против татар? Ради получения кусочка Чекмагуша?
================================================
Это тебя , старый малахай от башкирской пис..тыы ,
не надо за порог татарских домов впускать .



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3

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  • Начинающий
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  • 15 | 15.11.2019, 13:09 | Автор: Туймазинец
    Публикации: 0 | Комментарии: 14 | Рейтинг: +0,6
Идиоты башисты. С такими темпами вы умеренных и инертных татар заставите отделиться от вас и провести референдум. И поверьте мне большинство жителей западной части нынешнего Башкортостана проголосует за присоединение к Татарстану. Старайтесь дальше



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 15.11.2019, 13:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30966 | Рейтинг: -711,9
15 | 15.11.2019, 13:09 | Автор: Туймазинец
Публикации: 0 | Комментарии: 14 | Рейтинг: +0,6
Идиоты башисты. С такими темпами вы умеренных и инертных татар заставите отделиться от вас и провести референдум. И поверьте мне большинство жителей западной части нынешнего Башкортостана проголосует за присоединение к Татарстану. Старайтесь дальше
-----------------------------
Точечных референдумов не бывает. Опросить западную часть отдельно от остальных частей республики? Пройтись по татарским деревням, обходя стороной населенные пункты с многонациональным населением?

В таком случае можно выторговать Касимовское королевство



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0

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  • Гость
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  • 17 | 15.11.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.11.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.11.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован

Хорошо живут люди, нет других забот(((
====
а яки оценку за тат/диктант получил групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевич, да...да, тот самый что лет более 15 назад обещал выучить БЮ/Я и потом его Путин во оглавлении предвыборного списка ЕР в депутаты ГД ФС РФ назначил, но потом не продлив полномочия, подсунул руками своего избранника Радия в вице-премьеры РБ ?

-------------------------------------------

сибайская сплетница теперь сидит на УЖе?



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1

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  • Эксперт
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  • 18 | 15.11.2019, 13:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30966 | Рейтинг: -711,9
13 | 15.11.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован

Как всегда сами башкиры начинают , сами же получают плиз
------------------------
Башкиры рисовали порнографию? Сочиняли похабные стишки?



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1

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  • Участник
  •  
  • 19 | 15.11.2019, 13:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13514 | Рейтинг: -1980,3
Точечных референдумов не бывает. Опросить западную часть отдельно от остальных частей республики? Пройтись по татарским деревням, обходя стороной населенные пункты с многонациональным населением?

В таком случае можно выторговать Касимовское королевство
___________________________________________
Зулия, не слушай идиотов.
Это они пытаются убедить (кого? себя или других?), что в западной Башкирии люди только и ждут, чтобы отсоединиться от Башкирии.
Да хрен там клали на таких аналитиков.



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2

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  • Гость
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  • 20 | 15.11.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.11.2019, 12:27 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30963 | Рейтинг: -711,9
Эту татарскую общественность за порог не впускать.

Именно татары развели грязную кампанию по "развенчанию" башкирских героев Салавата и Валиди. Справшивается, ради чего? Что плохого сделали Салават и Валидов против татар? Ради получения кусочка Чекмагуша?

.......................................................
Ты сидишь в Астрахани и делаешь арбуз и рыбу,спрашивается - на кой тебе чтоб Мензили отдали башкирам племени бурзян?
Когда требуешь таких странных вещей - ты себе должна отказывать в удовольствии покидать административные пределы Башкирии.

Странно получается -сама сидишь на русской инфраструктуре в Астрахани,и за чужой счет поддерживаешь желание бурзян отхватить полТатарии,а они не состоянии даже бурзяном управлять,сидят на бюджете и за счет русских денег сочиняют небылицы которые показывают на местном телевидении,и это такие небылицы,если их сочиняет даже профессор,может развенчать среднестатистический школьник.



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