Мединский в ярости: Башкирия тормозит с воровством и распилом

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
В Уфе проходят обыски у в ...

Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
  Рейтинг: +5  Загадочный

Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Откуда у ЕдРа этические н ...

Откуда у ЕдРа этические нормы? ================================= 13 ци ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   38700    66

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   42911    52

Мединский в ярости: ...

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта ...
  15.11.2019   21969    35

Конец мифа о духовности ...

Руководители российской пропаганды много лет использовали такой прием. Как ...
  15.11.2019   35488    23

Глава района с повадками ...

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают ...
  14.11.2019   34403    38

Последние публикации
Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   12892    66

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   26602    52

Мединский в ярости: ...

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта ...
  15.11.2019   23727    35

Конец мифа о духовности ...

Руководители российской пропаганды много лет использовали такой прием. Как ...
  15.11.2019   26967    23

Глава района с повадками ...

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают ...
  14.11.2019   31600    38

И это проглотят, хлопая ...

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был ...
  14.11.2019   16389    31

Палата номер шесть ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена ...
  14.11.2019   13362    13

Между КрымНашем и Уфой: ...

Башкирский госсанаторий «Янган-тау» направил в арбитражный суд республики иск к ...
  14.11.2019   14323    18

Глубинный народ на ...

В селе Санниково под Барнаулом пенсионерка встала на колени перед премьером РФ ...
  14.11.2019   16880    11

Курятники из профнастила ...

В Башкирии установили новые остановки из профнастила за 100 тысяч рублей ...
  13.11.2019   38197    79

Читаемое за месяц
Нашелся, муфтий ...

Председателем Духовного управления мусульман Башкирии сегодня на съезде на ...
  17.10.2019   20345    46

Загадывают до ...

В горсовете Уфы вчера неожиданно провалилось голосование по вопросу утверждения ...
  17.10.2019   23879    11

Гарифуллин: «Нельзя ...

Расшифровка эфира программы «Персонально Ваш» от 09.10.2019. Гость: журналист ...
  17.10.2019   14724    97

«Башкорт» снова пиарится ...

БОО «Башкорт»: «Мы заявляем о том, что начинаем протестные акции, направленные ...
  18.10.2019   15197    51

Фальшивый потерпевший на ...

Гость: ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ ...
  18.10.2019   39452    181

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (49)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Мединский в ярости: Башкирия тормозит с воровством и распилом

Оценили
0


Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта «Культура» регионам. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что Башкирия является одним из регионов, где не выполняются показатели национального проекта «Культура», предусматривающие рост посещаемости учреждений культуры на 15%, сообщает Znak.com.

Мединский в ярости: Башкирия тормозит с воровством и распилом


К категории отстающих он также отнес Дагестан, Новгородскую область, Северную Осетию, Калмыкию и Кабардино-Балкарию. Заявление было сделано на заседании координационного совета по культуре, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг при распределении грантов на следующий сезон»,— передает его слова издание.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 15.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мединский заявил, что Башкирия является одним из регионов, где не выполняются показатели национального проекта «Культура», предусматривающие рост посещаемости учреждений культуры на 15%
=====================================
Ну всё! Писец!
ЩАс, радий своим личным указом, обяжет все учебные заведения, детские сады и ясли, а также бюджетные организации, организовать массовое посещение культур-мультурных учреждений. И страна башкир станет самой культурной! Одновременно с этим, хлынет поток туристов из всех уголков Земного шара, с целью полностью окунутся в культур-мультурную атмосверу, что положительно скажется на на всех отраслях экономики!
У мля,-заживем!!!!!



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 15.11.2019, 09:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3914 | Рейтинг: -314
Для нац республик надо было другой проект создать - "Культур- мультур".



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 15.11.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как-то, культура и Мединский кажется понятия несовместимые



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.11.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...показатели национального проекта «Культура», предусматривающие рост посещаемости учреждений культуры ..."

---------------------

Значит, рост посещаемости падает. А что предлагают смотреть? Вот киномеханик дядя Юра привозил индийские фильмы - народ валом валил.
Да и всякие "операции Ы" собирали аншлаг. Самодеятельность была.

Какая культура сейчас-то, Мединский? Андеграунд с поеданием фекалий
становится мейнстримом. Экран заполонили криминальные разборки.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.11.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...«Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу
региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг
при распределении грантов на следующий сезон»,— передает
его слова издание..."
=============================================
А Шоо , у Вас нема грантов на разжигание
межнациональной срачки в РБ ?
Мы по энтому делу в РБ завсегда готовы все ваши
гранты освоить !
В реализации нацпроектов « Современная культура
Мифологии истории башкир »



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 15.11.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что делать в учреждениях культуры? У всех дома всё есть - может смотреть в обычном формате и может в 3D и желаемой акустикой и желаемой тематикой. А у нас культура почему то сводится только к башкирскому кураю и кубызу, а флейта намного больше душу трогает. Насилие всегда дает отрицательные результаты.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
пролетарка пролетарий посетите планетарий



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 15.11.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.11.2019, 10:00 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4268 | Рейтинг: -361,3

пролетарка пролетарий посетите планетарий

----------------

Первому планетарию в СССР исполнилось 90 лет. Можно много говорить
о его просветительской и атеистической направленности при Советской Власти, но сейчас наблюдается крен в сторону коммерциализации.

Поэтому принципиально не посещу. И так знаю, что амеры на Луне - это блеф. Афера века.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 15.11.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как дело обстоит с посещаемостью культовых учреждений?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 15.11.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всё! Писец!
ЩАс, радий своим личным указом, обяжет все учебные заведения, детские сады и ясли, а также бюджетные организации, организовать массовое посещение культур-мультурных учреждений. И страна башкир станет самой культурной! Одновременно с этим, хлынет поток туристов из всех уголков Земного шара, с целью полностью окунутся в культур-мультурную атмосверу, что положительно скажется на на всех отраслях экономики!
____________________________________________________________
___
Вполне вероятно. Выписывают же сотрудники учебных заведений в приказном порядке местную макулатурку на свою мизерную зарплату. Суббота считается бесплатным рабочим днем обязательным, хотя у нас якобы 5ти дневка, и так далее за счет холопов, а гранты потом получит и распилит кто надо



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 15.11.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая может быть культура, если гиды Каповой пещеры гонят шнягу про Урал- батыра, а в Уфе высоту памятника СЮ меряют тоннами?
Маркерами сегодняшней башкирской культуры является государственный детский театр кукол, зона рекреации детей на подходах к нему и крайне безуспешный министр культуры страны башкир.
О культуре быта умолчу.
Лет 6 назад видел смеющихся иностранных туристов, фоткающих туалет розницы Башнефти.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 15.11.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.11.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
7 | 15.11.2019, 10:00 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4268 | Рейтинг: -361,3
пролетарка пролетарий посетите планетарий
--------
Первому планетарию в СССР исполнилось 90 лет. Можно много говорить
о его просветительской и атеистической направленности при Советской Власти, но сейчас наблюдается крен в сторону коммерциализации.
Поэтому принципиально не посещу. И так знаю, что амеры на Луне - это блеф. Афера века.
--------
Какая глупенькая, ты кому веришь, - Путину, который на пару со своим политпапиком Ельциным около 30 институтов авиа направленности ЗАКРЫЛИ !"!! Закрыли, это в переводе с яза ЕГЭ означает ликвидация не только авиа институтов, но и всей авиа промышленности России, которая "подтягивает" работу других отраслей металло горной геологической нефтяно-газовой и т.п. и, вследствие закрытие рабочих мест!

Ярчайший аналог, схема та же: по ошибке в Министры попал честный человек (с мерзкими кадрами всегда проблема) и по простоте душевной он заявил, что нет проблем в каждом порту по НПЗ поставить. Они не были построены!
Угадайте через какое время Путин его уволил?

Через три недели!!! Но его уволил не какой то там Путин, а персонально "дарагие расеяне" которые наняли Путина для увольнение честного человека озаботившегося жизнеобеспечением этих же россян. Только его предложение позволило бы бензин продавать за 8 центов, - это в рублях 5...5,5 руб за 1 литр бензина!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 15.11.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Баядерка Минкуса в Народном доме может стать туристическим и культурным брендом Уфы.
Красиво, зрелищно, талантливо.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 15.11.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.11.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

И так знаю, что амеры на Луне - это блеф. Афера века.
--------
... ты кому веришь, - Путину, который на пару со своим политпапиком Ельциным около 30 институтов авиа направленности ЗАКРЫЛИ !"!!

-----------------------

Вобля... Мозги свернул - не уловил связи между моими словами и твоим
обличительным пафосом. Я про Фому, ты про Ерёму. Не ломись, открыто.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 15.11.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в
реализации нацпроекта «Культура» регионам..."
=====================================================
Одно мне не ясно , Владимир Мединский сильно озабочен
низкой культурой граждан РФ или сильно озабочен
пополнением стабильно обворовываемоего финансового
состояния Министерства Культуры РФ !



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 15.11.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66299 | Рейтинг: +12171,8
Дануна! Он чо наши Б-станские фильмы не смотрел? Да наши творцы их клепают - смотреть не успеваем!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 15.11.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66299 | Рейтинг: +12171,8
Кстати - по уровню культурных ценностей - они как раз вровень с потребностями самого Медынского)))) и фальсификаций там вполне хватает - ни чем не уступают 28-ми панфиловцам.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 15.11.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот тока что на вотсап из школы прилетело - Уважаемые классные руководители 1-11 классов! 16 ноября в 11.30 в центре спортивной подготовки на камышлинской состоится торжественная церемония открытия Всероссийского турнира по борьбе корэш. Обеспечить по 5 человек от каждого класса на мероприятие. Участие обязательное.
_________________________
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 15.11.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
назвается - дышите глубже ... и 2х дней не прошло
кстати по этому центру - искал их сайт (обязательное условие для всех региональных . муниципальных учреждений) с целью ознакомиться какие секции как работают.
при строительстве энд открытии данного центра было неединожды заявлено - любой может заниматься в данном центре... Инфы никакой нет
ипучие министры , ипучие руководители - бла. бла, бла..
а для меня это было бы очень удобно
турк



Оценили
1

  • # 20 | 15.11.2019, 14:09 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38230 | Рейтинг: +5414,4

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com