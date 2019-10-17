Мединский в ярости: Башкирия тормозит с воровством и распилом

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта «Культура» регионам. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что Башкирия является одним из регионов, где не выполняются показатели национального проекта «Культура», предусматривающие рост посещаемости учреждений культуры на 15%, сообщает Znak.com.К категории отстающих он также отнес Дагестан, Новгородскую область, Северную Осетию, Калмыкию и Кабардино-Балкарию. Заявление было сделано на заседании координационного совета по культуре, который прошел в Санкт-Петербурге.«Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг при распределении грантов на следующий сезон»,— передает его слова издание.