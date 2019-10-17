К категории отстающих он также отнес Дагестан, Новгородскую область, Северную Осетию, Калмыкию и Кабардино-Балкарию. Заявление было сделано на заседании координационного совета по культуре, который прошел в Санкт-Петербурге.
«Башкортостан, вы чего? Вы где? Стыдоба, позор! Я прошу региональный департамент обратить внимание на этот рейтинг при распределении грантов на следующий сезон»,— передает его слова издание.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Мединский в ярости: Башкирия тормозит с воровством и распилом
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