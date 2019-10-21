Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Откуда у ЕдРа этические н ...

Откуда у ЕдРа этические нормы? ================================= 13 ци ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   24263    42

Уфимский штаб Навального ...

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева опубликовала новую ...
  18.11.2019   13937    76

Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь ...
  18.11.2019   42468    58

Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   19983    369

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   33575    249

Последние публикации
Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   18800    42

Уфимский штаб Навального ...

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева опубликовала новую ...
  18.11.2019   37045    76

Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь ...
  18.11.2019   16862    58

Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   11952    369

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   20240    249

Мединский в ярости: ...

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта ...
  15.11.2019   20199    87

Конец мифа о духовности ...

Руководители российской пропаганды много лет использовали такой прием. Как ...
  15.11.2019   41924    49

Глава района с повадками ...

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают ...
  14.11.2019   13284    42

И это проглотят, хлопая ...

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был ...
  14.11.2019   16120    34

Палата номер шесть ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена ...
  14.11.2019   41382    14

Читаемое за месяц
Очередной путинский ...

Ночью 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края ...
  21.10.2019   30306    109

Мало нам совка ...

В Уфе за экстремистские высказывания судят человека, считающего себя депутатом ...
  21.10.2019   16776    61

Откуда у ЕдРа этические ...

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко накануне ...
  21.10.2019   35951    30

Мурзагулов принес ...

Вчера председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов записал ...
  21.10.2019   33948    23

Помянем. Путинский СПЧ ...

Что и требовалось доказать. Запах прав человека улетучивается из Совета по ...
  22.10.2019   16991    19

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (52)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Страна в футляре

Оценили
1


«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!» («Человек в футляре»., А.П.Чехов, 1898 г.).

Страна в футляре


Эх, да что там Чили. Вон в столице другой, не настолько далекой от нас страны на букву Ч, на улицу вышло около 300 тысяч человек.

16 ноября в Праге протестующие потребовали от премьера Чехии Андрея Бабиша — либо избавиться от своего бизнеса, либо уйти в отставку. Срок выдвинутого народом ультиматума истекает 31 декабря.

Про «избавиться от бизнеса» и «ультиматум» для нас, россиян, конечно, звучит невообразимо. В стране, где чуть ли не каждую неделю у высокопоставленного чиновника, то ФБК, то еще какой-нибудь расследователь находит очередную незаконную собственность, в том числе в клятой загранице. Да у нас даже против кражи целой страны (на поддельных выборах) и то столько никогда митинговать не выходило!

Вспомните, сколько насчитывали самые многочисленные митинги, например, в Москве (12,6 млн населения) или Питере (почти 5,4 млн). В лучшем случае — десятки тысяч.

А вышло бы в одной российской столице «по-чешски» 3 млн, в другой — больше миллиона, в крупных городах по сотне тысяч — не получали бы тогда дубинками по почкам и голове.

Да что там… Не сидели бы за репосты и митинги. Не боялись бы публично высказывать свое мнение. Не получили бы пенсионного и налогового ограбления. Не работали бы за еду, трясясь за свое рабместо $250 в месяц в богатейшей ресурсами стране. Не имели бы более 20 млн нищих при постоянном росте числа миллиардеров. Не отдавали бы страну на распил политикам и чиновникам-коррупционерам и их дружкам-бизнесменам, оплачивая их офшоры, яхты, поместья и дворцы. Не получали бы плевки в лицо от чиновников, начиная от фальсификаций на выборах, заканчивая будничными унижениями в собесах.

Не кормили бы Африку, Мадуро и Асада. Не финансировали бы путинскую войну с украинцами, сирийскую авантюру, пригожинских интернет-троллей, наемников в странах третьего мира и политических марионеток на Западе.

Не превратили бы свою страну в пугало, посмешище, мировую бензоколонку и китайскую лесопилку. Не ели бы тоннами пальмовое масло и не давили бы бульдозерами нормальную еду. Не задыхались бы от вони незаконных мусорных полигонов и искусственных лесных пожаров. Не дожидались бы массового закрытия школ, больниц и предприятий.

Не слушали бы ежедневно «вечерних мудозвонов» при тотальной цензуре и борьбе с интернетом. Не утирались бы от угроз золотовых и кадыровых. Не имели бы басманного кривосудия. Не содержали бы полицаев и прочих силовиков, пытающих нас в СИЗО и отжимающих последнее. Не мирились бы с очередными идиотскими запретами властей и ликвидацией конституционных прав и свобод…

Очень уж много еще этих «не». Главное из которых — не соучаствовали бы в этом во всем. Может, уже хватит?

А то, что в итоге-то? Максимум видеочелобитную царю записать или его же местоблюстителю в ножки бухнуться.

Классик завещал нам «по капле выдавливать из себя раба». А мы в большинстве своем, наоборот, выдавили из себя остатки гражданина, а многие — и человека. И продолжаем давить, давить. Надеясь отгородиться, закрыться от происходящего «с другими, а не с нами» в собственном безопасном «футляре».

На самом же деле, добровольно запирая себя в изолированной от остального мира «Палате номер шесть», оправдывая и себя, и происходящее. По сути, крадя у самих себя жизнь и будущее у потомков.

«Не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость». («Палата номер 6», А.П.Чехов, 1892 г.)

Простите нас, Антон Павлович! Мы вас давно не читаем…

P.S. 29 января исполняется 160 лет со дня рождения писателя.

СерпомПо, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.11.2019, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"16 ноября в Праге протестующие потребовали ..."

---------------

В 1968-м протестующие требовали капитализма.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.11.2019, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На самом же деле, добровольно запирая себя в изолированной от остального мира «Палате номер шесть», оправдывая и себя, и происходящее. По сути, крадя у самих себя жизнь и будущее у потомков.
============================================
"Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать. ... В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их."
Джордж Оруэлл



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.11.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СерпомПо, Эхо Москвы
Оригинал публикации

-------------------------------

Для вас серп - орудие кастрации, для нас Серп - символ крестьянского труда.

Вы призываете к облагораживанию капитализма, мы - к замене
экономической модели на социалистическую.

Цели абсолютно разные. Митинговать за "очеловечивание" капитализма - пустое.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.11.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не превратили бы.,, мировую бензоколонку и китайскую лесопилку...
=====
вы не повторяйте путинскую ложь!
РФ не мировая бензоколонка, а поставщик сырой нефти, один министр попытался её превратить в мировую бензоколонку что дало бы прибыли стране в 10...12 раз больше, но Путин его в течении трёх недель выгнал с работы, к тому ещё задрал налог за добычу полезных ископаемых включая нефть-газ, т.е.ввёл налог на бедность, и резко, в несколько раз снизил пошлины за продажу сырой нефти для его забугорных партнёров.

Для ЕГЭшнутых разъясняю, что лесопилка это "фабрика" для производства (распиловки) досок, а Путин лес позволяет гнать в Китай без распиловки, т.е.лишь бы не дать не оплачивать рабочие места россиянам!
Вам же сказал Явлинский что он мафиозник, а вы не "услышали"...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.11.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Простите нас, Антон Павлович! Мы вас давно не читаем…"

-----------------

Не передёргивай, "старпом по яйцам". Только классика нас и спасает.
Как говорится, "во дни сомнений, во дни тягостных раздумий" она одна нам
"надежда и опора". Не извращенцев же "сорокиных" читать.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 18.11.2019, 10:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
мы - к замене
экономической модели на социалистическую.
_____________________________
ААААААА! Ну давай расскажи нам как прекрасно живется людям в странах победившего социализма, а я послушаю.
Сначала - перечисли их... хотя бы.

Ну ладно - я тебе помогу:

Социалистические страны
Существующие

Многонациональное Государство Боливия
Боливарианская Республика Венесуэла
Социалистическая Республика Вьетнам
Китайская Народная Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Республика Куба
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Федеративная Демократическая Республика Непал
Республика Никарагуа
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

С какой начать завидовать?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.11.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С какой начать завидовать?
------------
Тебе не все ли равно? Зависть твое перманентное состояние, сиди и завидуй так, в общем и целом.



Оценили
8

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 18.11.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
Около 2 млн человек покинуло Россию за 3-й (2012-2018) срок пуйла.

Россия находится на 3 месте в мире по общему числу эмигрировавших. Впереди России только Индия и Мексика.

При этом Россия обогнала по темпам эмиграции даже Китай. Позади РФ остался Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.11.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно по этому пути, что призывает товарищ с серпом, пошла Россия после капиталистической революции и достигла на этом поприще небывалых успехов. Потом пришёл Путин и всё испортил.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 18.11.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чо, седня опять про Путина целый день будет? Докладчик Кухарка? Крыша не едет еще?



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 18.11.2019, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
А чо, седня опять про Путина целый день будет
__________________________
Ну... терпи, терпила))) Новые эпизоды из жизни твоего кумира:

У Путина, Ротенберга и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?" Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности. Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ.

Николай Ващилин



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.11.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лена, ты ещё и тупишь ……….освежись идеями гибридного мира и такой же воны. Ты на чьей стороне и это всегда !



Оценили
1

  • # 13 | 18.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.11.2019, 10:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66315 | Рейтинг: +12171

А чо, седня опять про Путина целый день будет
__________________________
Ну... терпи, терпила))) Новые эпизоды из жизни твоего кумира:

У Путина, Ротенберга и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?" Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности. Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ.

Николай Ващилин
______________________________________________________
Мне одному кажется, что Николаю садились на лицо и пердели сразу в нос? Инчае откуда столько обиды и столько деталей?



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 18.11.2019, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
В секции, где занимались Путин и Ротенберг, преподавал Леонид Усвяцов, уголовник с двумя судимостями (групповое изнасилование и махинации с валютой). "Леня-спортсмен" почти 20 лет провел за решеткой. Именно он ходил с Путиным на юрфак ЛГУ и отбивал его от перехода в "Буревестник", а Ротенберга – устроил служить в спортивную роту при СКА ЛЕНВО и в институт физкультуры на заочное отделение в 1974 году. У Усвяцова были хорошие знакомства на "Ленфильме", и благодаря ему самбисты, в том числе Путин и Ротенберг, подрабатывали в спортивной массовке. В своих воспоминаниях Владимир Путин тепло вспоминает о наставнике, погибшем в 1994 году в криминальной разборке. "Я умер, но бессмертна мафия", – написано на надгробии Усвяцова.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.11.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.11.2019, 10:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66314 | Рейтинг: +12170,8
мы - к замене
экономической модели на социалистическую.
_____________________________
ААААААА! Ну давай расскажи нам как прекрасно живется людям в странах победившего социализма, а я послушаю.
Сначала - перечисли их... хотя бы.

Ну ладно - я тебе помогу:

Социалистические страны
Существующие

Многонациональное Государство Боливия
Боливарианская Республика Венесуэла
Социалистическая Республика Вьетнам
Китайская Народная Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Республика Куба
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Федеративная Демократическая Республика Непал
Республика Никарагуа
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

С какой начать завидовать?
_______________________
Начни с Гаити - там проамериканский капитализм! Не жизнь там, а малина!
И развитие экономики, науки, образования, искусства ого-го - не то, что в каком-то социалистическом Китае!



Оценили
4

  • # 17 | 18.11.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 18.11.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.11.2019, 10:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66316 | Рейтинг: +12170

В секции, где занимались Путин и Ротенберг, преподавал Леонид Усвяцов, уголовник с двумя судимостями (групповое изнасилование и махинации с валютой). "Леня-спортсмен" почти 20 лет провел за решеткой. Именно он ходил с Путиным на юрфак ЛГУ и отбивал его от перехода в "Буревестник", а Ротенберга – устроил служить в спортивную роту при СКА ЛЕНВО и в институт физкультуры на заочное отделение в 1974 году. У Усвяцова были хорошие знакомства на "Ленфильме", и благодаря ему самбисты, в том числе Путин и Ротенберг, подрабатывали в спортивной массовке. В своих воспоминаниях Владимир Путин тепло вспоминает о наставнике, погибшем в 1994 году в криминальной разборке. "Я умер, но бессмертна мафия", – написано на надгробии Усвяцова.
________________________________________________________
Можно прямо какие нибудь "3 мушкетера" новые по мотивам писать. Сплошной криминал, разбой и романтика. Ленфильм опять же, значит к искусству с юности люди тянулись.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 18.11.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.11.2019, 10:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66314 | Рейтинг: +12171
мы - к замене
экономической модели на социалистическую.
_____________________________
ААААААА! Ну давай расскажи нам как прекрасно живется людям в странах победившего социализма, а я послушаю.

----------------------

Начнём с того, что США суют свой нос везде, где запахнет социализмом.
Размазать по стенке сравнительно небольшие страны им - раз чихнуть.

Вспомни ливийскую Джамахирию - какие там были социальные гарантии!
Хиля Клинтон аж зашлась в оргазме при виде растерзанного Каддафи.

Так США поступают со всеми странами социалистической ориентации.

При СССР был блок, был СЭВ, был Варшавский Договор. С нами считались.

А сегодня можно позавидовать китайцам. Они не предали Идею, у них популярны туристические "красные маршруты". Генри Киссинджер уже
констатировал конец американского доминирования. Думается, Китай
станет ориентиром для многих развивающихся стран. А Россия... Во мгле.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 18.11.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"А вышло бы в одной российской столице «по-чешски» 3 млн, в другой — больше миллиона, в крупных городах по сотне тысяч — не получали бы тогда дубинками по почкам и голове".
______________________
В 1991 году вышли "по-чешски".
Получили результат:
спившегося негодяя ЕБеНя,
воровскую приватизацию,
развал экономики,
нищету и безнадёгу,
власть олигархов,
две чеченские войны,
парад суверенитетов,
превращение России в полуколонию Запада, объект грабежа и унижения...

Можно ещё долго продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять, какова цена беганья по столичным площадям миллионов дураков, верящих в демократию.
Так что лучше пусть дома сидят - страна целее будет.



Оценили
10

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com