Страна в футляре ...

Эх, да что там Чили. Вон в столице другой, не настолько далекой от нас страны на букву Ч, на улицу вышло около 300 тысяч человек.
16 ноября в Праге протестующие потребовали от премьера Чехии Андрея Бабиша — либо избавиться от своего бизнеса, либо уйти в отставку. Срок выдвинутого народом ультиматума истекает 31 декабря.
Про «избавиться от бизнеса» и «ультиматум» для нас, россиян, конечно, звучит невообразимо. В стране, где чуть ли не каждую неделю у высокопоставленного чиновника, то ФБК, то еще какой-нибудь расследователь находит очередную незаконную собственность, в том числе в клятой загранице. Да у нас даже против кражи целой страны (на поддельных выборах) и то столько никогда митинговать не выходило!
Вспомните, сколько насчитывали самые многочисленные митинги, например, в Москве (12,6 млн населения) или Питере (почти 5,4 млн). В лучшем случае — десятки тысяч.
А вышло бы в одной российской столице «по-чешски» 3 млн, в другой — больше миллиона, в крупных городах по сотне тысяч — не получали бы тогда дубинками по почкам и голове.
Да что там… Не сидели бы за репосты и митинги. Не боялись бы публично высказывать свое мнение. Не получили бы пенсионного и налогового ограбления. Не работали бы за еду, трясясь за свое рабместо $250 в месяц в богатейшей ресурсами стране. Не имели бы более 20 млн нищих при постоянном росте числа миллиардеров. Не отдавали бы страну на распил политикам и чиновникам-коррупционерам и их дружкам-бизнесменам, оплачивая их офшоры, яхты, поместья и дворцы. Не получали бы плевки в лицо от чиновников, начиная от фальсификаций на выборах, заканчивая будничными унижениями в собесах.
Не кормили бы Африку, Мадуро и Асада. Не финансировали бы путинскую войну с украинцами, сирийскую авантюру, пригожинских интернет-троллей, наемников в странах третьего мира и политических марионеток на Западе.
Не превратили бы свою страну в пугало, посмешище, мировую бензоколонку и китайскую лесопилку. Не ели бы тоннами пальмовое масло и не давили бы бульдозерами нормальную еду. Не задыхались бы от вони незаконных мусорных полигонов и искусственных лесных пожаров. Не дожидались бы массового закрытия школ, больниц и предприятий.
Не слушали бы ежедневно «вечерних мудозвонов» при тотальной цензуре и борьбе с интернетом. Не утирались бы от угроз золотовых и кадыровых. Не имели бы басманного кривосудия. Не содержали бы полицаев и прочих силовиков, пытающих нас в СИЗО и отжимающих последнее. Не мирились бы с очередными идиотскими запретами властей и ликвидацией конституционных прав и свобод…
Очень уж много еще этих «не». Главное из которых — не соучаствовали бы в этом во всем. Может, уже хватит?
А то, что в итоге-то? Максимум видеочелобитную царю записать или его же местоблюстителю в ножки бухнуться.
Классик завещал нам «по капле выдавливать из себя раба». А мы в большинстве своем, наоборот, выдавили из себя остатки гражданина, а многие — и человека. И продолжаем давить, давить. Надеясь отгородиться, закрыться от происходящего «с другими, а не с нами» в собственном безопасном «футляре».
На самом же деле, добровольно запирая себя в изолированной от остального мира «Палате номер шесть», оправдывая и себя, и происходящее. По сути, крадя у самих себя жизнь и будущее у потомков.
«Не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость». («Палата номер 6», А.П.Чехов, 1892 г.)
Простите нас, Антон Павлович! Мы вас давно не читаем…
P.S. 29 января исполняется 160 лет со дня рождения писателя.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Страна в футляре
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