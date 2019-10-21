Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!» («Человек в футляре»., А.П.Чехов, 1898 г.).Эх, да что там Чили. Вон в столице другой, не настолько далекой от нас страны на букву Ч, на улицу вышло около 300 тысяч человек.16 ноября в Праге протестующие потребовали от премьера Чехии Андрея Бабиша — либо избавиться от своего бизнеса, либо уйти в отставку. Срок выдвинутого народом ультиматума истекает 31 декабря.Про «избавиться от бизнеса» и «ультиматум» для нас, россиян, конечно, звучит невообразимо. В стране, где чуть ли не каждую неделю у высокопоставленного чиновника, то ФБК, то еще какой-нибудь расследователь находит очередную незаконную собственность, в том числе в клятой загранице. Да у нас даже против кражи целой страны (на поддельных выборах) и то столько никогда митинговать не выходило!Вспомните, сколько насчитывали самые многочисленные митинги, например, в Москве (12,6 млн населения) или Питере (почти 5,4 млн). В лучшем случае — десятки тысяч.А вышло бы в одной российской столице «по-чешски» 3 млн, в другой — больше миллиона, в крупных городах по сотне тысяч — не получали бы тогда дубинками по почкам и голове.Да что там… Не сидели бы за репосты и митинги. Не боялись бы публично высказывать свое мнение. Не получили бы пенсионного и налогового ограбления. Не работали бы за еду, трясясь за свое рабместо $250 в месяц в богатейшей ресурсами стране. Не имели бы более 20 млн нищих при постоянном росте числа миллиардеров. Не отдавали бы страну на распил политикам и чиновникам-коррупционерам и их дружкам-бизнесменам, оплачивая их офшоры, яхты, поместья и дворцы. Не получали бы плевки в лицо от чиновников, начиная от фальсификаций на выборах, заканчивая будничными унижениями в собесах.Не кормили бы Африку, Мадуро и Асада. Не финансировали бы путинскую войну с украинцами, сирийскую авантюру, пригожинских интернет-троллей, наемников в странах третьего мира и политических марионеток на Западе.Не превратили бы свою страну в пугало, посмешище, мировую бензоколонку и китайскую лесопилку. Не ели бы тоннами пальмовое масло и не давили бы бульдозерами нормальную еду. Не задыхались бы от вони незаконных мусорных полигонов и искусственных лесных пожаров. Не дожидались бы массового закрытия школ, больниц и предприятий.Не слушали бы ежедневно «вечерних мудозвонов» при тотальной цензуре и борьбе с интернетом. Не утирались бы от угроз золотовых и кадыровых. Не имели бы басманного кривосудия. Не содержали бы полицаев и прочих силовиков, пытающих нас в СИЗО и отжимающих последнее. Не мирились бы с очередными идиотскими запретами властей и ликвидацией конституционных прав и свобод…Очень уж много еще этих «не». Главное из которых — не соучаствовали бы в этом во всем. Может, уже хватит?А то, что в итоге-то? Максимум видеочелобитную царю записать или его же местоблюстителю в ножки бухнуться.Классик завещал нам «по капле выдавливать из себя раба». А мы в большинстве своем, наоборот, выдавили из себя остатки гражданина, а многие — и человека. И продолжаем давить, давить. Надеясь отгородиться, закрыться от происходящего «с другими, а не с нами» в собственном безопасном «футляре».На самом же деле, добровольно запирая себя в изолированной от остального мира «Палате номер шесть», оправдывая и себя, и происходящее. По сути, крадя у самих себя жизнь и будущее у потомков.«Не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость». («Палата номер 6», А.П.Чехов, 1892 г.)Простите нас, Антон Павлович! Мы вас давно не читаем…P.S. 29 января исполняется 160 лет со дня рождения писателя.