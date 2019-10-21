Матвей Ганапольский: «Пропагандоны» — шпионы в собственной стране

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Откуда у ЕдРа этические н ...

Откуда у ЕдРа этические нормы? ================================= 13 ци ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   42860    181

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   40037    21

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   18166    24

Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   14318    11

Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   19619    48

Последние публикации
«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   35119    181

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   40771    21

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   36522    24

Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   33433    11

Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   25738    48

Уфимский штаб Навального ...

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева опубликовала новую ...
  18.11.2019   28045    90

Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь ...
  18.11.2019   19669    72

Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   28145    369

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   28027    249

Мединский в ярости: ...

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта ...
  15.11.2019   35302    87

Читаемое за месяц
Очередной путинский ...

Ночью 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края ...
  21.10.2019   32154    109

Мало нам совка ...

В Уфе за экстремистские высказывания судят человека, считающего себя депутатом ...
  21.10.2019   19547    61

Откуда у ЕдРа этические ...

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко накануне ...
  21.10.2019   29003    30

Мурзагулов принес ...

Вчера председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов записал ...
  21.10.2019   28797    23

Помянем. Путинский СПЧ ...

Что и требовалось доказать. Запах прав человека улетучивается из Совета по ...
  22.10.2019   37011    19

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (56)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Матвей Ганапольский: «Пропагандоны» — шпионы в собственной стране

Оценили
0


М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для Путинского принципа «не сдавать своих». Никаких улучшений, но если ты верная шавка, ты будешь на своем месте – это Рогозин и Мединский. Почему я говорю именно об этих двух пупсах, потому что их провалы, их дискредитация собственной страны наиболее ярко видна. Другие такие же, просто их не видно.

Матвей Ганапольский: «Пропагандоны» — шпионы в собственной стране


Мединский — это абсолютное зло для российской культуры. Он говорит такую странную вещь, за которую в Америке, наверное, просто бы застрелились, — как говорит Шендерович — «в любой нормальной стране». Он говорит слово «продвигать». Он говорит про кино. То есть существует такая партия патриотического кино. Как бы в оппозиции проклятому Соросу делается кино хорошее, правильное кино, — потому что остальное неправильно. И это кино надо продвигать. Слово «продвигать» — вдумайтесь в это слово.

То есть ты находишься в стане врага и продвигаешь в малые города, среди врагов, которые смотрят нового «Терминатора», подкладываешь кассетки, человек пришел, а ему вдруг показывают это кино. Он плюется, но там уже ОМОН, который его держит.

Напомню, что когда Резо Гигинеишвили сделал фильм «Жара», то этот фильм собрал какое-то немыслимое количество денег — это был светлый, веселый фильм про хорошую жизнь. А тогда еще казалось, что в России будет эта жизнь и все будет совершенно хорошо. И много таких фильмов было.

Понимаете, эти «пропагандоны» — они шпионы в своей собственной стране. Соломин сейчас сказал абсолютно правильную вещь – он редко говорит правильно, чтобы его матюками не крыли. Но он сказал абсолютно правильную вещь, потому что не страна утверждается, а герой утверждается. Сколько у нас героев в стране? Так и сделайте нормальный фильм про героя, как делают на Западе, как делают американцы.

Самое интересное, что мы видим позитивные фильмы. Например, всякие сериалы российского производства, которые смотрят. «Маша и Медведь» покорил весь мир. Конечно, можно подумать, что это Путин и Медведев, но на самом деле это просто история про мишку и девочку. И все.

Значит, можно? – как говорит классик Соломин, — если это талантливо. И не надо ничего продвигать. Хотя думаю, что медаль на груди и на заднице Мединский имеет. Пару медалей именно за продвижение «Маши и Медведя». Власть это шпион в своей собственной стране. Она придумывает свою идеологию, и все время борется с людьми. А они то идут протестовать, то идут сюда, то туда.

Но самое главное – те, кто ее дискредитировал. Полностью. Вот эти прокуроры, у которых недвижимость этот Мединский, этот Рогозин, который, как вы помните, когда он только что пришел на должность, сказал, что мы готовы сначала до Марса, а потом везде, и освоим Вселенную.

Вообще ему надо бы посмотреть хотя бы два сериала — «Как устроена Вселенная» и второй сериал, который я советую посмотреть всем, «Космос, пространство и время». Посмотрите, Рогозин, как это все делается. И Мединский, посмотрите.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 19.11.2019, 07:47 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4727 | Рейтинг: -729,3
Ганопольский и Киселев до сих пор корреспонденты Эхо? То есть Газпром до сих пор им платит зарплату?
Может их заслали на Украину, чтобы они изнутри развалили Украину?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.11.2019, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда-то Примадонна безапелляционно заявила: "Всю культуру в России сделали евреи." Если имелся ввиду шоу-биз, то лучше подходит слово не
"сделали", а "заполонили". Димка Маликов не даст соврать.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.11.2019, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Пропагандоны» — шпионы в собственной стране
=========================================
Посмотрел на рожу лица, ту что на фото и вспомнилось
Бывают лица — сердце тает,
настолько форма их чиста,
и только сверху не хватает
от фиги нежного листа.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.11.2019, 08:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё верно говорит Ганопольский, пора Мединскому прекратить разбазаривать деньги налогоплательщиков и прекратить финансирование Райкина и Серебренникова.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Культура от латинского cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие.

Понятие культуры чрезвычайно широко, это многогранное явление человеческой истории."

----------------------

Отсюда вывод: шоу-бизнес и пауки в нём - это антикультура, вытесняющая из сознания более глубинные смыслы и предназначения культуры. Именно культура является формирующим началом и условием дальнейшего развития любого индивида, любой общности. Согласны со мной?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.11.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дима маликов вообще-то по матери еврей



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 19.11.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
Ну... местные мединские и рогозины под статьей отметились своими испражнениями.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.11.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.11.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66331 | Рейтинг: +12169,5
Ну... местные мединские и рогозины под статьей отметились своими испражнениями.
----------------------

Некультурный ты человек.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 19.11.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.11.2019, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Пропагандоны» — шпионы в собственной стране
=========================================
Посмотрел на рожу лица, ту что на фото и вспомнилось
Бывают лица — сердце тает,
настолько форма их чиста,
и только сверху не хватает
от фиги нежного листа.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ На слащаво-лживую рожу Гавнапольского посмотри! Желудок сразу освободится! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 19.11.2019, 12:10 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38696 | Рейтинг: +5367
8 | 19.11.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.11.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66331 | Рейтинг: +12169,5
Ну... местные мединские и рогозины под статьей отметились своими испражнениями.
----------------------

Некультурный ты человек.

============================================================
=
Это ещё вы мягко сказали. А на самом деле- озлобленная на весь мир неудачница.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.11.2019, 21:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дануна! Давайте лучше требовать повышения доходов! На одной цели надо сосредотачиваться! А остальное потом , когда этого добьемся!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com