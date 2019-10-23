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Паны дерутся, у холопов чубы трещат

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Алексей Навальный: «И самое время поговорить о мурзилках». Алексей Навальный – политик. Как же хорошо-то! И самое время поговорить о мурзилках.

Паны дерутся, у холопов чубы трещат


«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; привести ситуацию к взрыву, революции, крови. Мы открыто признаем: нам с ними не по пути. Поэтому мы рады, что она не смогла выступить, и защищать права романтически настроенных людей, которые желают устроить в России кровавую баню во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».

Это «башкирский Громов» — жулик, который командует всеми государственными СМИ республики.

А до этого он был в партии Дмитрия Гудкова. И когда я на Диму наехал из-за него, то полфейсбука было в постах о моих авторитарных наклонностях.

Как же так! Нетерпим! Раздает ярлыки. Нападает на всех, кто не ФБК.

Гудков тогда, кстати, исключил этого Мурзагулова под нашим давлением и сделал совершенно правильно.

Ну а мы все получаем 121 урок на тему: если биография как у мурзилки, говорит как мурзилка и дружит с мурзилками, то это мурзилка.

Алексей Навальный, Эхо Москвы
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***

Ростислав Мурзагулов: «Мурзилка — не я. А ты»

Ростислав Мурзагулов – председатель Совета директоров АО «Башинформ».

Мой пресс-секретарь Алексей Навальный, продвигая меня, вчера «нёс такую пургу» ((с)ВВП), что придётся его немного поправить.

1. Мурзилка — не я. А ты. И даже хуже. Ты — Гапон. Классический. Из скрижалей и анналов. Выпустить тебя после приговора могло в стране максимум человек 5. Одному из них, как оценочно сужу я, ты и служишь. Верой и правдой. А он тебя танцует.

2. Вероятнее всего, под контролем ты у тех же людей, которые благословляли те самые русские марши, с которых ты начинал свою блистательную карьеру правдоруба. Эти мероприятия всегда, в любой точке мира организованы Кем-то. Кто решает так свои вопросы. И ты помогаешь им их решать.

Вопросы эти — такая, как правило, дичь и грязь, что, увидев тебя, руки я тебе не подам. А, ну и ты мне не подашь, у меня же нерусская фамилия…

3. Для тебя и твоих шефов нет ничего страшнее партий, вроде той, что могли создать Ксения и Дима. Когда появилась бы площадка для диалога, каковой был СПС лет 15 назад. Твоим хозяевам надо только и исключительно как сейчас. Кругом враги, все — козлы, сплотимся вокруг вождя, а талон на критику только у Навального. Удобно. Разделили, властвуете. Молодцы, чо.

4. Я своей работой в Башкирии горжусь. Я занимаюсь цифровым обществом и уже перешёл к практике, к тому самому инцидент-менеджменту. Мы за год разобрали полтора миллиона потенциальных проблем наших жителей. Десятки тысяч дыр — залатали. Это тебе не пургу нести, Алексей.

5. И последнее. Мне ужасно жалко хороших ребят, которые встречаются в отделениях твоей секты по стране. Они, как и я, либералы и демократы. И тоже хотят жить в хорошем будущем. Но они не знают, что тебе это не надо. Что тебе чем хуже — тем лучше. Но рано или поздно все всё поймут.

Ростислав Мурзагулов, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.11.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то Мурзилка стал гавкать громко, видимо, Хозяин не доволен своим песиком.



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  • 2 | 21.11.2019, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это «башкирский Громов» — жулик, который командует всеми государственными СМИ республики.
====================================
А мне кажется что он больше похож на золотова который угрожал Навальному физической расправой.
И золотови мурзагулов,такие борзые, потому что они при власти, что на их старане чудовищная репрессивная машина в лице государства.
Так поступают трусы и падонки.
Ну ничего:
Недолго музыка играла
Недолго фраер танцевал
Как бабки есть - Уфа гуляем
Как нет - Чишмы и похилял



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  • 3 | 21.11.2019, 09:00 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1443 | Рейтинг: +732,3
Ростик, ты дибил)))



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4

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  • 4 | 21.11.2019, 09:03 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19085 | Рейтинг: -3266,3
3 | 21.11.2019, 09:00 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 111 | Комментарии: 1443 | Рейтинг: +732,3
Ростик, ты дибил)))
---------
Глянь ко, кукайка от калатуна пишет с ошибками. Хочет показать, что это не она.



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6

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  • 5 | 21.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За год " полтора миллиона проблем разобрали" и "десятки тысяч дыр залатали"?
+++
Не верю. Ложь от начала и до конца.



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2

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  • 6 | 21.11.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо Ростик ответил! Все правильно.



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  • 7 | 21.11.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Мурзилка — не я. А ты. И даже хуже. Ты — Гапон. Классический. Из скрижалей и анналов. Выпустить тебя после приговора могло в стране максимум человек 5. Одному из них, как оценочно сужу я, ты и служишь. Верой и правдой. А он тебя танцует.
------------------------------
Чистая правда про Навальнера.



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  • 8 | 21.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие паны дерутся , это Мурзагулов свое корыто защищает .
Ладно хоть есть Навальный , открывает нам глаза на безграничное российское воровство !
Вот ворье и корчиться и лязгает зубами , а прислужники гавкают из своих будок .



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  • 9 | 21.11.2019, 09:20 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13548 | Рейтинг: -1982,8
Ну что ж, Ростислав Мурзагулов умеет говорить убедительно.
И про Навального я с ним согласен.
Если бы Мурзагулов ещё бы и дела делал бы так же хорошо, как говорил, ценный был бы кадр.



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  • 10 | 21.11.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно навальный и гапон,но то что мурзик Гришка Распутин -это точно .Он то жрет из одних рук .как в случае с Бабаем ,то в них гадит мелкими книжонками,изображая кормильца полным идиотом .Хотя это далеко не так



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  • 11 | 21.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, сегодня сайт будет в полной власти мурзагуловских троллей?
Но правда состоит в том, что команда красногорцев за год показала свою бесплодность.
Руководящую немощь и непрофессионализм они компенсируют голым администрированием в привычном стиле" через коленку".



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  • 12 | 21.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще уголовные дела Красногорской мэрии не рассмотрены в судах, а тут снова самопиар?
Неизвестно, что накопают заитересованные лица и как преподнесут судебное следствие оппозиционные СМИ?
Зря господин Мурзагулов начал обличение в таком развязном тоне, больше присущем существу, похожему на каца?
Как бы не получилось ситуации "за что боролись, на то и напоролся?



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  • 13 | 21.11.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
меня давно уже не удивляет цинизм путинских приспешников! Не удивлюсь, если выяснится что Путин им повелел: "русский как овца, его режут, а он не понимает что его режут"!



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  • 14 | 21.11.2019, 10:30 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38707 | Рейтинг: +5364,7
3 | 21.11.2019, 09:00 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 111 | Комментарии: 1443 | Рейтинг: +732,2
Ростик, ты дибил)))
============================================================
=====
Надо же! Теперь понятно, почему похолодало: наш калатушка вылез из-под юбки!



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  • 15 | 21.11.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПЖиВ - руки прочь от Шиес !!!



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  • 16 | 21.11.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
Очередное ЛЖИВОЕ графоманство МЕРЗАВЦА МЕРЗАгулова.
Всё это влажные фантазии МЕРЗАгулова и просто клевета.

Ему уже навтыкали куёв у него же на странице в ФБ. Мягко, но навтыкали. Почему мягко - да потому что он жестких банит))))



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  • 17 | 21.11.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выпустить тебя после приговора могло в стране максимум человек 5. Одному из них, как оценочно сужу я, ты и служишь. Верой и правдой. А он тебя танцует.
___________________________
хочу спросить знатоков антинавальновцев - о ком говорит Мурзилка???
Гуриев?? дануна , он там ваще не при делах..
кто же из нашей "элиты" настока велИк, что имеет возможность выпустить после приговора??? я знаю тока одного такого человека (если ошибаюсь - поправьте пожалуйста) и этот человек - Сам...
тогда из слов мурзилки логично вытекает , что верой и правдой Навальный служит - САМОМУ.
Ежели , то , что человек служит СамомУ... вызывает у мурзилки негатив, опять же логично - мурзилка в контрах с Самим и по нашим законам является иноагентом и 5 колонной.
ежели мурзилка является противником СамогО, то опять же из наших законов - начальник рекомендовавший на должность (госстркутуры) , давший положительную характеристику интересанту госвакансии - несет с ним ответственность.
кто же дает положительную характеристику мурзилке? кто несет с этим иноагентом ответственность? да не может быть, сам Х-2?
итого, тока из первого пункта обвинений мурзилки путем логики, без всякого СК, я выявил 2х иноагентов в РБ
турк



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  • 18 | 21.11.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
А, ну и ты мне не подашь, у меня же нерусская фамилия…
______________________________
Как же низко пал МЕРЗАгулов.
Перечислю фамилии из окружения Навального?
Руслан Шеведдинов
Кира Ярмыш
Анна Ведута
Георгий Албуров
Лилия Чанышева
У Эльвиры Дмитриевой из Казани(умерла недавно) хоть и русская фамилия, но имя говорит о ее не русском происхождении.
Можно продолжать - но зачем?
Ложь и бестыжая провокация МЕРЗАВЦА МЕРЗАгулова - очевидна.

Руки тебе Лёха не подаст не из-за твоей фамилии, а потому, что ты враг и его, и всего русского и не русского народа!
Тебя и башкиры не уважают - ни один! То, что тебе кажется уважением со стороны холуев - и есть холуйство. Топтать они тебя кинутся первыми, когда окажешься под конем, а не на коне...



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  • 19 | 21.11.2019, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
мы рады, что она не смогла выступить
__________________________
Опять ложь - Лиля не не смогла выступить, а вы ей НЕ ДАЛИ выступить, ибо ЗАССАЛИ!!!!!!!!!!! ВСЕ разом - зассали вместе со СРАдием!
И я вам скажу - было от чего зассать!

Жаль, что Лилин пост сегодня Админ не выставил - выставлю его я - в следующем комменте - и вы, сосайтники, вместе с холуями - хернеем и самим МЕРЗАгуловым, ананимящем тут на УЖике - попробуйте возразить.



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  • 20 | 21.11.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
Лилия Чанышева
15 ч. ·
МОИ 17 ВОПРОСОВ И ДВА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ

Их на публичных слушаниях по бюджету республики испугалась Лира Игтисамова, министр финансов РБ, и ее защитница Рида "вы забыли с кем разговариваете" Субханкулова, депутат Курултая

ВОПРОСЫ:
1. Почему снизились расходы на физкультуру и спорт на 2,4 млрд. руб. по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 год?

2. Почему снизились расходы на культуру и кинематографию на 858 млн.руб. по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 года?

3. Почему сократилась помощь местным бюджетам на 8 млрд руб. по сравнению с 2019 годом?

4. Почему сократили расходы на ЖКХ на 5,1 млрд. руб. по сравнению с уточненным бюджетом на 2019 год. У нас в республике больше нечего ремонтировать или вы можете это делать только в избирательный период?

5. Почему воспитатели детских садов будут получать среднюю зарплату по региону 2019 года, т.е. 35 тысяч рублей, только в 2022 году, хотя такая зарплата у воспитателей должна быть уже сейчас?

6. Будут ли учителя, воспитатели детских садов и медсестры Башкирии получать не меньше 35 тысяч рублей в месяц за одну полную ставку в 2020 году?

7. Будут ли врачи и преподаватели вузов Башкирии получать не меньше 70 тысяч в месяц в 2020 году?

8. Почему для расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по выплате зарплаты бюджетникам в целях выполнения "майских указов" берется прогноз средней зарплаты в разрезе районов и зарплаты работников соответствующей отрасли (средняя зарплата педагогических работников дополнительного образования такого-то района, средняя зарплата работников учреждений культуры такого-то района), а не берется прогноз средней зарплаты в целом по всей республике всех наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, как это предусмотрена "майскими указами" по зарплатам бюджетников?

9. Будут ли в бюджете РБ на 2020 год заложены средства для того, чтобы направить в Сибай химико-токсикологическую лабораторию?

10. Предусматривает ли проект бюджета РБ на 2020 год средства на компенсацию вреда здоровья жителям Сибая, пострадавшим от возгорания сибайского карьера?

11. Заложены ли в проекте бюджета РБ на 2020 год деньги на переселение жителей Сибая из "зоны 500" возле сибайского карьера?

12. Почему в региональном проекте по созданию особо охраняемых природных территорий в ближайшие три года площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) останется на уровне 7% и рост площади ООПТ не предусмотрен? У нас что, больше нечего охранять? А как же Куштау?

13. Почему расчет субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на освещение делается исходя из доли численности населения в Республике Башкортостан, а не исходя из реальной потребности в освещении? Ведь есть муниципалитеты, где численность жителей может быть больше, а потребность в освещении меньше, т.к. там уже есть освещение или там более компактное проживание жителей.

14. В бюджете заложены суммы на отлов, содержание и убийство 10752 бездомных кошек и 41048 бездомных собак. При этом на каждую кошку уходит 866,5 руб. в год, а на собаку 1316,6 руб. в год. Общая сумма в год - 63 млн руб., которая повторяется и в 2021, и 2022 годах. Но зачем же эти суммы закладывать в 2021 и 2022 гг, если вы планируете убить всех этих кошек и собак в 2020 году? Планируете ли вы, как в цивилизованных странах, в 2020 году исключить убийство бездомных животных и предусмотреть средства на стерилизацию и чипирование бездомных животных?

15. Штаб Навального в Уфе выпустил видео 23 октября 2019 года, в котором рассказал, что Хабиров почти в 6 раз больше тратит на питание делегаций, чем Хамитов, хотя результат от приема этих делегаций не очевиден. С чем связан такой рост расходов? И сколько денег на питание делегаций Управление делами Хабирова запланировало потратить в 2020, 2021 и 2022 годах?

16. Хабиров обещал, что будет привлекать из Федерального бюджета больше денег в республику, а по факту в следующем году будет снижение на 5,6 млрд руб., в 2021 году - аж на 11,6 млрд руб. Планируется ли в связи с этим сократить расходы на чиновников, чтобы нехватка федеральных средств не сказалась на жителях республики?

17. Для того, чтобы купить квартиры 6246 детям-сиротам необходимо 6,87 млрд руб. Почему Вы вместо того, чтобы выделить эти деньги на квартиры сиротам, увеличиваете расходы на общегосударственные нужды?

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Увеличить расходы на программу по сохранению природных ресурсов Башкортостана на ту сумму, которая позволит присвоить шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории и уберечь Куштау от уничтожения.

2. Сократить расходы на общегосударственные нужды в 2020 годах и последующие годы с 12 млрд. руб. до 8 млрд руб. (уровень 2017-2018 гг.), на государственные СМИ в размере 0,5 млрд руб., а также на национальную экономику на 2,37 млрд руб. Экономию в размере 6,87 млрд руб. требую направить на покупку квартир 6246 детям-сиротам, которые живут сейчас в республике.

Как и предложила Рида Субханкулова, эти вопросы и требования были направлены по адресу электронной почты, которая демонстрировалась на экране во время так называемых публичных слушаний по бюджету.



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