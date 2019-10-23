Паны дерутся, у холопов чубы трещат

Алексей Навальный: «И самое время поговорить о мурзилках». Алексей Навальный – политик. Как же хорошо-то! И самое время поговорить о мурзилках.«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; привести ситуацию к взрыву, революции, крови. Мы открыто признаем: нам с ними не по пути. Поэтому мы рады, что она не смогла выступить, и защищать права романтически настроенных людей, которые желают устроить в России кровавую баню во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».Это «башкирский Громов» — жулик, который командует всеми государственными СМИ республики.А до этого он был в партии Дмитрия Гудкова. И когда я на Диму наехал из-за него, то полфейсбука было в постах о моих авторитарных наклонностях.Как же так! Нетерпим! Раздает ярлыки. Нападает на всех, кто не ФБК.Гудков тогда, кстати, исключил этого Мурзагулова под нашим давлением и сделал совершенно правильно.Ну а мы все получаем 121 урок на тему: если биография как у мурзилки, говорит как мурзилка и дружит с мурзилками, то это мурзилка.***Ростислав Мурзагулов – председатель Совета директоров АО «Башинформ».Мой пресс-секретарь Алексей Навальный, продвигая меня, вчера «нёс такую пургу» ((с)ВВП), что придётся его немного поправить.1. Мурзилка — не я. А ты. И даже хуже. Ты — Гапон. Классический. Из скрижалей и анналов. Выпустить тебя после приговора могло в стране максимум человек 5. Одному из них, как оценочно сужу я, ты и служишь. Верой и правдой. А он тебя танцует.2. Вероятнее всего, под контролем ты у тех же людей, которые благословляли те самые русские марши, с которых ты начинал свою блистательную карьеру правдоруба. Эти мероприятия всегда, в любой точке мира организованы Кем-то. Кто решает так свои вопросы. И ты помогаешь им их решать.Вопросы эти — такая, как правило, дичь и грязь, что, увидев тебя, руки я тебе не подам. А, ну и ты мне не подашь, у меня же нерусская фамилия…3. Для тебя и твоих шефов нет ничего страшнее партий, вроде той, что могли создать Ксения и Дима. Когда появилась бы площадка для диалога, каковой был СПС лет 15 назад. Твоим хозяевам надо только и исключительно как сейчас. Кругом враги, все — козлы, сплотимся вокруг вождя, а талон на критику только у Навального. Удобно. Разделили, властвуете. Молодцы, чо.4. Я своей работой в Башкирии горжусь. Я занимаюсь цифровым обществом и уже перешёл к практике, к тому самому инцидент-менеджменту. Мы за год разобрали полтора миллиона потенциальных проблем наших жителей. Десятки тысяч дыр — залатали. Это тебе не пургу нести, Алексей.5. И последнее. Мне ужасно жалко хороших ребят, которые встречаются в отделениях твоей секты по стране. Они, как и я, либералы и демократы. И тоже хотят жить в хорошем будущем. Но они не знают, что тебе это не надо. Что тебе чем хуже — тем лучше. Но рано или поздно все всё поймут.