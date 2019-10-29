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Регламент прост: Молчите и не высовывайтесь

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В Курултае считают, что сотрудники, силой выводившие Лилию Чанышеву с общественных слушаний по бюджету, действовали в рамках установленного порядка.

Регламент прост: Молчите и не высовывайтесь


Об этом говорится в ответе на запрос “Эха”. Ранее редакция попросила председателя Госсобрания Константина Толкачева дать оценку действиям депутата Риды Субханкуловой, которая модерировала слушания и по просьбе которой охрана вывела из зала координатора штаба Навального Лилию Чанышеву.

Из ответа, подписанного заместителем председателя Курултая Рустамом Ишмухаметовым, следует, что Чанышева сама нарушила порядок проведения общественных обсуждений, выйдя за трибуну без разрешения, а также указано, что она “допустила неэтичное поведение”, пререкаясь с Субханкуловой.

Напомню, ранее Радий Хабиров заявил, что представителей штаба Навального вообще нельзя пускать на подобные мероприятия, так как они “стремятся свергнуть действующую власть незаконными средствами”.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.11.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Регламент прост: Молчите и не высовывайтесь
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В соответствии с Федеральным бюджетом на 2020 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей, что примерно в 20 раза больше, чем средняя заработная плата по стране. Кроме того, на обслуживание одного депутата запланировано потратить 1.5 млн. рублей в месяц.

Источник: Какая зарплата депутатов Госдумы РФ в 2020 году в месяц и сколько получают их иностранные коллеги сайт bs-life.ru

Как говоримся,:"Коментарии излишни"



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3

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  • Начинающий
  •  
  • 2 | 27.11.2019, 11:20 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +8,2
Власть Башкирии боится граждан, так как знает, что творит против них.. Сами трусы. Генералы (!!) Толкачёв, Хамитов не заступились, когда силой выводили гражданина Загреева с трибуны. Сейчас генерал Толкачёв защищает охрану и свою депутатку, насильно выводя Чанышеву, которая предлагала всего навсего улучшить жизнь людям Башкирии!



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 27.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..." Из ответа, подписанного заместителем председателя Курултая Рустамом Ишмухаметовым, следует, что Чанышева сама нарушила порядок проведения общественных обсуждений, выйдя за трибуну без разрешения, а также указано, что она “допустила неэтичное поведение”, пререкаясь с Субханкуловой..."
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Суки и Ворье защищаться !



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1

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  • Начинающий
  •  
  • 4 | 27.11.2019, 11:41 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +8,2
К 2-му. Да и Хабиров из тех же трусоватых...



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1

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  • Гость
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  • 5 | 27.11.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
толкачев,народ знает как ты охотился и на кого в Туймазинских лесах...



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2






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