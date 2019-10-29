Регламент прост: Молчите и не высовывайтесь

В Курултае считают, что сотрудники, силой выводившие Лилию Чанышеву с общественных слушаний по бюджету, действовали в рамках установленного порядка.Об этом говорится в ответе на запрос “Эха”. Ранее редакция попросила председателя Госсобрания Константина Толкачева дать оценку действиям депутата Риды Субханкуловой, которая модерировала слушания и по просьбе которой охрана вывела из зала координатора штаба Навального Лилию Чанышеву.Из ответа, подписанного заместителем председателя Курултая Рустамом Ишмухаметовым, следует, что Чанышева сама нарушила порядок проведения общественных обсуждений, выйдя за трибуну без разрешения, а также указано, что она “допустила неэтичное поведение”, пререкаясь с Субханкуловой.Напомню, ранее Радий Хабиров заявил, что представителей штаба Навального вообще нельзя пускать на подобные мероприятия, так как они “стремятся свергнуть действующую власть незаконными средствами”.