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Жизнь рядовых сограждан им не интересна

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Ох, эти иноагенты! Чуть зазеваешься, глядишь – провокация. И снова этот Левада-центр! Почти три четверти россиян, оказывается, считают, что интересы властей и народа не совпадают. 30% респондентов уверены, что «определенно не совпадают», 42% — «скорее не совпадают».

Жизнь рядовых сограждан им не интересна


А все потому, что властям не интересна жизнь рядовых сограждан.

Клевета и гнусный поклеп!

Еще как интересна! Только о народе и думают. Вот Владимир Владимирович вчера во время своего краткого, но насыщенного визита в Питер так прямо и сказал земляку, задавшему вопрос о внешней политике: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Или вот депутаты. Россияне и пожаловаться толком не успели, что с резкой оливье не справляются, потому что 31 декабря – рабочий день, а народные избранники раз – и проектик внесли, чтоб 31-го всегда был выходной.

Да что говорить! А разрешение бесплатно собирать валежник? Выправить лицензию и собирать грибы? Зарегистрироваться и охотиться с луком? Тянуть к дому газ за счет материнского капитала? Вам все мало? Да Собянин плитку день и ночь кладет, и росгвардейцев кличет, чуть народ больше трех собираться начинает. И все для того, чтобы москвичам комфортно было. Или питерский мэр Беглов . Он всю прошлую зиму лично снег простой лопатой в городе чистил!

Если 53% уверяющих, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ», имеют в виду Медведева, Шувалова, Сечина, Миллера или Костина с Рогозиным с их огромными квартирами, домами, яхтами и т.п., так зря. Министрам и топ-менеджерам, как объяснил наш президент, просто приходится много платить, а то «разбегутся по частным конторам или за границу уедут» и «в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны» .

А народ, он свой, глубинный. Он никуда не денется.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 29.11.2019, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и попка у нее! Тут не до народа, какого-то недовольного жизнью.



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  • 2 | 29.11.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец автор !



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  • Гость
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  • 3 | 29.11.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизнь рядовых сограждан им не интересна
===================================
А я Вам так скажу: "По сеньке и шапка"!
Если Вы придерживаетесь поговорки "Наше дело телячье обосрался и жди",-вас будут иметь по полной!!!!!
Я наблюдаю как покупатели ругаются с продавцаи, как покупатели ругаются с покупателями.... То ест, в обществе кипит недовольство, вот толко его надо направить в нужное !
Поймите в правительстве, госдуме седят нелюди, их очень мало, их ничтожно мало по сравнению с населением страны!
Их можно сковырнут без всяких усилий!



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  • Гость
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  • 4 | 29.11.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жизнь рядовых сограждан им не интересна
====================
Не надо думать что Вас это не касается:
Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: «Мышеловка — это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет!»
Чуть позже в мышеловку попалась змея — и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах.
И все это время, мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют!

Мораль: Если Вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит Вас по голове



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