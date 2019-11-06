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Барабаш: «Завтра слушания. То специалиста нет, то почта не работает, то трубку не берут»

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Ситуацию вокруг слушаний по бюджету, на которых главу штаба политика Алексея Навального Лилию Чанышеву охрана вынесла из зала, обсудят на встрече членов БашСПЧ с главой Башкирии Радием Хабировым 10 декабря.

Барабаш: «Завтра слушания. То специалиста нет, то почта не работает, то трубку не берут»


Об этом в эфире «Эха» заявил председатель совета Владимир Барабаш. По его словам, члены совета намерены обратить внимание главы на то, что институт публичных слушаний превратился в фарс.

— Эта ситуация и поведение депутата (Риды Субханкуловой – ред.) — меня возмутили, с какого перепуга все должны быть в реверансах, холопы что ли? Это депутат избранный народом. Это даже не министр. Недопустимы подобные выпады. На ближайшей встрече с главой будет обсуждена эта тема и вообще организация слушаний, превращённых в фарс.

Со слов Барабаша, даже учитывая, что Хабиров отрицательно относится к сторонникам Навального, нужно принять во внимание, что из 27 записавшихся на выступления в тот день, от штаба Навального было всего два человека, а выступили только семь участников.

— Почему остальные не смогли выступить? Такой формат недопустим. Я его (Хабирова – ред.) реакцию видел. Но он высказался о дурости таких действий, и если говорить о второй половине реакции — он осудил вынос с трибуны, и слушания с глушилками связи по дельфинарию.

При этом уже начинают приобретать скандальный характер публичные слушания по бюджету, которые пройдут завтра, 5 декабря, в ГДК. Несколько общественников сегодня сообщили, что не смогли внести в горсовет Уфы заявку на выступления.

— Завтра слушания. То специалиста нет, то почта не работает, то трубку не берут. И этот вопрос тоже будет обсуждаться. Кейс собран и проанализирован. Складывается ощущение, что не в сторонниках Навального дела, а в том что никого не хотят пропускать и город перестраховывается.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.12.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Об этом в эфире «Эха» заявил председатель совета Владимир Барабаш.
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Что там не говорите, а сама рожа лица этого млекопетающего вызывает у меня отвращение. Я много пожил и по физиономи любого животного могу определить его интелектуальные способности.Так , вот,- жтому главное прокукарекать....
Заметьте его фото сильно заретушированно, а как оно ввидится на самом деле, можно только догадываться, обыкновенннгый Бык в мафиозной структуре ЛДПР



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.12.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомню:
Владимир Барабаш, который участвовал в сентябрьских выборах главы Башкирии и набрал менее 1% голосов, назначен председателем Совета по правам человека и развитию гражданского общества при главе республики.
Вопрос:
Как это , этой гниде удалось????????



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