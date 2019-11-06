Барабаш: «Завтра слушания. То специалиста нет, то почта не работает, то трубку не берут»

Ситуацию вокруг слушаний по бюджету, на которых главу штаба политика Алексея Навального Лилию Чанышеву охрана вынесла из зала, обсудят на встрече членов БашСПЧ с главой Башкирии Радием Хабировым 10 декабря.Об этом в эфире «Эха» заявил председатель совета Владимир Барабаш. По его словам, члены совета намерены обратить внимание главы на то, что институт публичных слушаний превратился в фарс.— Эта ситуация и поведение депутата (Риды Субханкуловой – ред.) — меня возмутили, с какого перепуга все должны быть в реверансах, холопы что ли? Это депутат избранный народом. Это даже не министр. Недопустимы подобные выпады. На ближайшей встрече с главой будет обсуждена эта тема и вообще организация слушаний, превращённых в фарс.Со слов Барабаша, даже учитывая, что Хабиров отрицательно относится к сторонникам Навального, нужно принять во внимание, что из 27 записавшихся на выступления в тот день, от штаба Навального было всего два человека, а выступили только семь участников.— Почему остальные не смогли выступить? Такой формат недопустим. Я его (Хабирова – ред.) реакцию видел. Но он высказался о дурости таких действий, и если говорить о второй половине реакции — он осудил вынос с трибуны, и слушания с глушилками связи по дельфинарию.При этом уже начинают приобретать скандальный характер публичные слушания по бюджету, которые пройдут завтра, 5 декабря, в ГДК. Несколько общественников сегодня сообщили, что не смогли внести в горсовет Уфы заявку на выступления.— Завтра слушания. То специалиста нет, то почта не работает, то трубку не берут. И этот вопрос тоже будет обсуждаться. Кейс собран и проанализирован. Складывается ощущение, что не в сторонниках Навального дела, а в том что никого не хотят пропускать и город перестраховывается.