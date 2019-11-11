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Дмитрий Чувилин предложил вместо новогодних украшений и елок купить квартиры детям-сиротам

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Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Дмитрий Чувилин направил депутатский запрос министру финансов республики Лире Игтисамовой, в котором выразил недоумение по поводу затрат бюджета на новогоднее оформление улиц и прием официальных делегаций.

Дмитрий Чувилин предложил вместо новогодних украшений и елок купить квартиры детям-сиротам


По словам господина Чувилина, из СМИ он узнал, что власти намерены потрать 115 млн руб. на установку новогодних елок и иное украшение улиц, а также 8,7 млн руб. на прием официальных делегаций и организацию совещаний в 2020 году.

По мнению депутата, трата суммы, эквивалентной стоимости 80 квартир для детей-сирот, напоминает ему «пир во время чумы».

Дмитрий Чувилин попросил главу минфина разъяснить ситуацию, а в случае подтверждения фактов рассмотреть возможность о переводе этих денежных средств на более важные социально-экономические направления — покупку квартир для детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.

В прошлую пятницу ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» сообщило о заключении контракта стоимостью 115 млн руб. на установку новогодних декораций и иллюминации с единственным поставщиком — ООО «Клирлайт рус» (Одинцово, Московская область).

Контракт предполагает установку 99 сборных светодиодных декоративных конструкций в девяти городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Сибае и Агидели.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 09.12.2019, 08:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Как говорили на фронте, действие ведёте в верном направлении." (с)



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  • Гость
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  • 2 | 09.12.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А знает ли депутат Дима, серпом ему по одному месту, что детям-сиротам из фед.бюджета выделяются средства на строительство жилья. И эти денюжки направляются в региональные бюджеты областей и республик и не могут быть потрачены на иные цели. Так вот, от местных властей надо требовать грамотного, качественного освоения этих средств, а не строить всякий хлам, где нормальный человек не может жить. Прежний глава допускал вещи, за которые его надо привлекать к ответственности, т.к. деньги не осваивались и дети-сироты не могли получить законное жилье.



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  • 3 | 09.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дмитрий Чувилин предложил вместо новогодних украшений и елок купить квартиры детям-сиротам
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Сомневаюсь что радия интересуют дети сироты, вот банкеты закактить на 8 лямов, это да!!



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  • 4 | 09.12.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.12.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А знает ли депутат Дима, ... что детям-сиротам из фед.бюджета выделяются средства на строительство жилья.

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Он и говорит: "...рассмотреть возможность о переводе этих денежных средств на более важные социально-экономические направления ..."

Видимо, с квартирами для детей-сирот, как и везде, сплошной обман.



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