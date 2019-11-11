Гуманный суд для своих: Филиппов уехал от суда на «Порше»

С правом на реабилитацию. Как завершился громкий процесс Александра Филиппова. Сегодня Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в одном из самых громких дел последних лет, т.н. «афере на миллиард». Напомним, что фигурантами выступали бывший замглавы администрации Уфы Александр Филиппов и чиновник мэрии Марат Гареев.Оба бывших муниципальных чиновника обвинялись в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), кроме этого Марату Гарееву вменялось незаконное приобретение и оборот специальных технических средств. Назвать статьи обвинения довольно просто, а вот суть сложно объяснить и журналистам, которые посещали каждое заседание.Видео:Фабула обвинения такова. Будучи первым заместителем градоначальника, Филиппов подписывал с застройщиками договоры развития земельных территорий (РЗТ). Согласно им, застройщик получал землю в городе, но был обязан расселять жителей домов, которые предполагалось снести.Еще до Александра Филиппова договоры РЗТ стали совмещать с программой сноса аварийного и ветхого жилья. Данная программа софинансировалась за счет федерального Фонда реформирования ЖКХ, республики и города. Так сложилось, что в 2013 году дома из договоров РЗТ и программы расселения аварийного жилья совпали. В 2017 году в этом увидели желание помочь застройщикам не выполнять свои обязательства по РЗТ, а людей расселить только за счет бюджета. Филиппов и Гареев оказались основными фигурантами дела и дошли до суда.Вся эта выстроенная и даже логичная конструкция следствием и гособвинением была реализована очень слабо. Во-первых, на всех документах по реализации программы сноса аварийного жилья, заявках региона в Фонд ЖКХ стояли подписи Ирека Ялалова и Рустэма Хамитова. В законе о фонде четко говорится, что за реализацию программы в регионе ответственен глава субъекта.Во-вторых, на стадии следствия, а затем и суда никак не было доказано, что фигуранты формировали список домов. Все свидетели из администрации города, Правительства РБ и муниципальных организаций в суде показали, что Филиппов и Гареев не имели доступа к системе АИС «ЖКХ». Ключи и логины были только у определенных лиц.Здесь следует сделать оговорку, что на протяжении всего процесса мы не услышали озвученный следствием внятный мотив подсудимых.«Филиппов и Гареев в целях создания видимости реализации программы внесли в нее коррективы».Это утверждение суд посчитал недоказанным, ну а мы вообще в его логичности сомневаемся. Слишком слабый мотив для преступления.За долгие месяцы судебного процесса и за 8 часов зачитывания текста приговора мы едва уловили сумму ущерба, которая предполагалась гособвинением. Звучала цифра в 1,6 млрд рублей, но республика вернула в Фонд ЖКХ чуть более 500 млн рублей.К слову, представители Правительства РБ, включая бывшего премьера Рустэма Марданова, не признали себя потерпевшей стороной. Аналогично высказался и бывший градоначальник Ирек Ялалов. Федеральный Фонд развития и содействия ЖКХ признал себя потерпевшей стороной уже после значительной паузы и давления силовиков.Несмотря на то, что позиция защиты на протяжении процесса выглядела стройнее, у Александра Филиппова был один слабый момент. Дома из двух программ совпали, и кого-то из них действительно расселили за бюджетный счет, а не за деньги застройщиков. Зная о влиянии в указанный период Филиппова, его связи с руководством республики и строительной отрасли, люди естественно предположили его интерес.Мало кто просто поверит, что бывшему вице-мэру что-то не прилипло к рукам.Но вопрос веры не имеет значения. Ялалов, Филиппов, первые лица республики консолидировано выступили, что совмещение двух программ было согласовано с Фондом. Многочисленная переписка это подтверждает. После расселения граждан за счет программы по сносу ветхого жилья, мэрия начала претензионную работу через суды к застройщикам. Последние из них завершились в мае этого года. Кстати, количество исков к застройщикам после ухода из мэрии Филиппова сократилось. Ныне сенатор Ирек Ялалов на прошлой неделе пожелал Филиппову и Гарееву оправдания. Он напомнил, что в 2016 году Уфу ставили в пример на федеральном уровне. Почему же претензионная работа пошла на убыль, господин Ялалов отказался нам объяснять.На сегодняшнее оглашение приговора Филиппов и Гареев пришли без сумок, конвоя не наблюдалось, поэтому многочасовую процедуру они ждали с оптимизмом. Настроение им испортили коллеги из «Мксет» и «Башинформа», которые уже в 11 часов утра успели выдать информацию об обвинительном приговоре. Это встревожило родных подсудимых и одним извинением они вряд ли обойдутся.После того как судья Андрей Лебедев озвучил фабулу обвинения началась читка свидетельских показаний и материалов дела. Уже ближе к полдню оправдательный приговор замаячил в полную силу. Оставался вопрос по эпизоду с прибором прослушки Марата Гареева. Но по материалам дела он валялся дома, не был рабочим, включался считанные разы, а умысел Гареева кого-то записать не был доказан. В итоге оба фигуранта по всем эпизодам были оправданы и получили право реабилитации.Гособвинение без сомнений будет оспаривать приговор. Но ничего нового прокуратура уже не озвучит. Поэтому в последующих инстанциях мы прогнозируем аналогичный исход. Обратим внимание на особенности уфимский фемиды, которая в 0,3 % оправдательных приговоров вмещает чиновников или застройщиков как Носков или Баутский.У этого дела будет и информационное продолжение.- От меня ждали, что я буду что-то давать на Рустэма Хамитова. Это было политическое дело. После того как приговор устоит, я много вам расскажу про прокуроров, чиновников, всяких «пономаревых». Это будет бомба, запаситесь терпением, - пообещал Александр Филиппов.Суд также отменил арест на дома и автомобили фигурантов. Александр Филиппов уехал от суда на «Порше».