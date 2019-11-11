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Гуманный суд для своих: Филиппов уехал от суда на «Порше»

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 15655 | Комментарии: 6
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С правом на реабилитацию. Как завершился громкий процесс Александра Филиппова. Сегодня Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в одном из самых громких дел последних лет, т.н. «афере на миллиард». Напомним, что фигурантами выступали бывший замглавы администрации Уфы Александр Филиппов и чиновник мэрии Марат Гареев.

Гуманный суд для своих: Филиппов уехал от суда на «Порше»


Оба бывших муниципальных чиновника обвинялись в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), кроме этого Марату Гарееву вменялось незаконное приобретение и оборот специальных технических средств. Назвать статьи обвинения довольно просто, а вот суть сложно объяснить и журналистам, которые посещали каждое заседание.

Видео:



Фабула обвинения такова. Будучи первым заместителем градоначальника, Филиппов подписывал с застройщиками договоры развития земельных территорий (РЗТ). Согласно им, застройщик получал землю в городе, но был обязан расселять жителей домов, которые предполагалось снести.

Еще до Александра Филиппова договоры РЗТ стали совмещать с программой сноса аварийного и ветхого жилья. Данная программа софинансировалась за счет федерального Фонда реформирования ЖКХ, республики и города. Так сложилось, что в 2013 году дома из договоров РЗТ и программы расселения аварийного жилья совпали. В 2017 году в этом увидели желание помочь застройщикам не выполнять свои обязательства по РЗТ, а людей расселить только за счет бюджета. Филиппов и Гареев оказались основными фигурантами дела и дошли до суда.

Вся эта выстроенная и даже логичная конструкция следствием и гособвинением была реализована очень слабо. Во-первых, на всех документах по реализации программы сноса аварийного жилья, заявках региона в Фонд ЖКХ стояли подписи Ирека Ялалова и Рустэма Хамитова. В законе о фонде четко говорится, что за реализацию программы в регионе ответственен глава субъекта.

Во-вторых, на стадии следствия, а затем и суда никак не было доказано, что фигуранты формировали список домов. Все свидетели из администрации города, Правительства РБ и муниципальных организаций в суде показали, что Филиппов и Гареев не имели доступа к системе АИС «ЖКХ». Ключи и логины были только у определенных лиц.

Здесь следует сделать оговорку, что на протяжении всего процесса мы не услышали озвученный следствием внятный мотив подсудимых.

«Филиппов и Гареев в целях создания видимости реализации программы внесли в нее коррективы».

Это утверждение суд посчитал недоказанным, ну а мы вообще в его логичности сомневаемся. Слишком слабый мотив для преступления.

За долгие месяцы судебного процесса и за 8 часов зачитывания текста приговора мы едва уловили сумму ущерба, которая предполагалась гособвинением. Звучала цифра в 1,6 млрд рублей, но республика вернула в Фонд ЖКХ чуть более 500 млн рублей.

К слову, представители Правительства РБ, включая бывшего премьера Рустэма Марданова, не признали себя потерпевшей стороной. Аналогично высказался и бывший градоначальник Ирек Ялалов. Федеральный Фонд развития и содействия ЖКХ признал себя потерпевшей стороной уже после значительной паузы и давления силовиков.

Несмотря на то, что позиция защиты на протяжении процесса выглядела стройнее, у Александра Филиппова был один слабый момент. Дома из двух программ совпали, и кого-то из них действительно расселили за бюджетный счет, а не за деньги застройщиков. Зная о влиянии в указанный период Филиппова, его связи с руководством республики и строительной отрасли, люди естественно предположили его интерес.

Мало кто просто поверит, что бывшему вице-мэру что-то не прилипло к рукам.

Но вопрос веры не имеет значения. Ялалов, Филиппов, первые лица республики консолидировано выступили, что совмещение двух программ было согласовано с Фондом. Многочисленная переписка это подтверждает. После расселения граждан за счет программы по сносу ветхого жилья, мэрия начала претензионную работу через суды к застройщикам. Последние из них завершились в мае этого года. Кстати, количество исков к застройщикам после ухода из мэрии Филиппова сократилось. Ныне сенатор Ирек Ялалов на прошлой неделе пожелал Филиппову и Гарееву оправдания. Он напомнил, что в 2016 году Уфу ставили в пример на федеральном уровне. Почему же претензионная работа пошла на убыль, господин Ялалов отказался нам объяснять.

На сегодняшнее оглашение приговора Филиппов и Гареев пришли без сумок, конвоя не наблюдалось, поэтому многочасовую процедуру они ждали с оптимизмом. Настроение им испортили коллеги из «Мксет» и «Башинформа», которые уже в 11 часов утра успели выдать информацию об обвинительном приговоре. Это встревожило родных подсудимых и одним извинением они вряд ли обойдутся.

После того как судья Андрей Лебедев озвучил фабулу обвинения началась читка свидетельских показаний и материалов дела. Уже ближе к полдню оправдательный приговор замаячил в полную силу. Оставался вопрос по эпизоду с прибором прослушки Марата Гареева. Но по материалам дела он валялся дома, не был рабочим, включался считанные разы, а умысел Гареева кого-то записать не был доказан. В итоге оба фигуранта по всем эпизодам были оправданы и получили право реабилитации.

Гособвинение без сомнений будет оспаривать приговор. Но ничего нового прокуратура уже не озвучит. Поэтому в последующих инстанциях мы прогнозируем аналогичный исход. Обратим внимание на особенности уфимский фемиды, которая в 0,3 % оправдательных приговоров вмещает чиновников или застройщиков как Носков или Баутский.

У этого дела будет и информационное продолжение.

- От меня ждали, что я буду что-то давать на Рустэма Хамитова. Это было политическое дело. После того как приговор устоит, я много вам расскажу про прокуроров, чиновников, всяких «пономаревых». Это будет бомба, запаситесь терпением, - пообещал Александр Филиппов.

Суд также отменил арест на дома и автомобили фигурантов. Александр Филиппов уехал от суда на «Порше».

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 10.12.2019, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гуманный суд для своих: Филиппов уехал от суда на «Порше»
====================================
Если сажать Филипова, то тогда пришлось бы сажать всю верхушку Мерии, во главе с ихним мЕром, а дальше, если клубок раскручивать он бы и и до московии бы довел....



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  • 2 | 10.12.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Похоже бывшие и нынешние нашли консенсус. Проиграла российская государственность. Значит,по понятиям?



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  • 3 | 10.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Обратим внимание на особенности уфимский фемиды, которая в 0,3 % оправдательных приговоров вмещает чиновников или застройщиков как Носков или Баутский...."
==============================================
Это просто совпадение .



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  • Эксперт
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  • 4 | 10.12.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66519 | Рейтинг: +12136,7
Запощу мой диалог с Эльзой Маулимшиной(член СПЧ) под заметкой в Коммерсанте

Елена Захарова
1,6 лярда "усохли" - и никто не виноват. Как такое может быть? Следаков - уволить и заставить их выплачивать компенсации "невинным"?


Эльза Маулимшина
Теперь получат компенсации за незаконное преследование
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Елена Захарова
Эльза, по нескольку миллионов!!!! Убийце Николая Волкова(застрелил в Черниковке по беспределу!) - оперу с Победы 3 - за несколько месяцев и отстранения от работы на 1,5 года - 7 миллионов назначили несколько лет назад!

Эльза Маулимшина
Нет слов. Этот оправдательный приговор - это сигнал, что застройщики вместе с чиновниками могут безнаказанно дербанить Уфу. И никто им не помешает: ни ФСБ, ни следственный комитет РФ, ни прокуратура.
________________________________
Вопрос - куда делись 1,6 лярда денег - остался без ответа! Следаков натыкали носом, как насравших в тапки щенков - они стерпят?



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  • 5 | 10.12.2019, 11:01 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 37 | Рейтинг: -1,3
Преступников поймать непросто, научились прятаться за кого-то или что-то, но разобраться надо, ведь если подставляли невиновных, значит, кому-то это было нужно, чтобы себя обезопасить.



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  • 6 | 10.12.2019, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66519 | Рейтинг: +12136,7
Как грится - а судьи хто? А вот хто!

Зампредом ВС Башкирии назначен Иван Семенов

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя Верховного суда Башкирии Ивана Семенова, ранее возглавлявшего Стерлибашевский районный суд. Он будет исполнять эти полномочия шесть лет.

В сентябре господина Семенова на эту должность рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Он имеет восьмилетний судейский стаж. Как сообщал портал «Право.ру», на заседании ВККС кандидат мотивировал свое желание занять вакантную должность в ВС тем, что хочет получить повышение. Члены ВККС его рекомендовали.

Иван Семенов родился в 1979 году в Стерлитамаке. Окончил Башкирский государственный университет по специальности юриспруденция. В 2001-2011 годах работал на различных должностях в органах прокуратуры, в 2011-2014 годах — судьей Стерлибашевского районного суда. Председателем Стерлибашевского районного (позже межрайонного) суда он был назначен в 2014 году.
___________________________________________
Сначала в тексте не было биографии от слова - совсем, хотя, как вы понимаете и то, что изложено - тоже не биография... и вот какой произошел у меня диалог под заметкой с Наташей Павловой - главредом Ъ:

Елена Захарова
"Биография судьи не публикуется" - что порождает сомнения в безупречности таковой... да и судейский стаж в 8 лет - весьма не велик.
Редактировать или удалить это

Наташа Павлова
Елена, они позже прислали. Мы добавили


Елена Захарова
Наташа, спасибо. Почитаю.

Елена Захарова
Наташа, да уж... лаконичная биография - скажем вместо слова "небохатая".))))

И мотивация - та, что надо! Поискать бы тех, которые не хотели бы получить не только повышение, но и назначение из СЕЛА Мухосранское с населением в 5 тыщ человек!!!!, где прозябал почти 20 лет - в региональную столицу - город миллионник- разумеется с предоставлением жилья и не малых подъемных... какой-то бесхитростный судья))) Нет чтобы сказать о желании еще масштабней послужить родине и правосудию!
Поди ученик самогО?! Скамейка-то у него короче, чем у Хамитова, но вот по линии юриспруденции - тут он ХРЗ фору даст!
ЗЫ. Наверное самые тяжкие дела в его практике - это угон коровы с выпаса...
_____________________________
Вот вам и ответ - кто же судьи? "Умные(опытные, образованные) нам не надобны. Надобны верные."© Братья Стругацкие

Вчера посмотрела что из себя представляет это Стерлибашево, в котором прочел свои лучшие в возрастном плане годы этот новоиспеченный зампред ВЕРХОВНОГО суда 4-х миллионной республики!
Это 20 лкт ссылки в тьму-таракань!!! Село в котором даже в лучшие годы население не превышало ШЕСТИ тысяч! Кража коров, велосипедов, мопедов, мотоциклов с коляской, пьяные драки-побои - это максимум, что там рассматривал за 20 лет ставленник пуйла!
Понятно же, кто пуйлу "открыл" это чудо, кто его протектор!

В общем - это очередное А***Ь!!! от СРАдия, которое почему-то никто не заметил, кроме Ъ...



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