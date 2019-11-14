Террор, стаканчик и игра престолов

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Кристина Абрамичева: «Дав ...

странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кристина Абрамичева: «Дав ...

Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Скоро будет квартет

........ Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
ВС Башкирии оставил в ...

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому ...
  13.12.2019   15099    14

Обвиняемые в ...

Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во ...
  13.12.2019   12280    45

СПЧ ему как кость в горле ...

Н.Сванидзе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Частично это в ...
  13.12.2019   19217    23

Террор, стаканчик и игра ...

Нельзя не отметить, впрочем, что на «совете по правам человека» Путин, ...
  13.12.2019   32067    40

Не слуга народа ...

Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной ...
  13.12.2019   37872    29

Последние публикации
ВС Башкирии оставил в ...

Верховный суд Башкирии сегодня оставил в силе оправдательный приговор уфимскому ...
  13.12.2019   18513    14

Обвиняемые в ...

Два из трех бывших полицейских Башкирии, которые обвиняются в изнасиловании во ...
  13.12.2019   26743    45

СПЧ ему как кость в горле ...

Н.Сванидзе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Частично это в ...
  13.12.2019   24797    23

Террор, стаканчик и игра ...

Нельзя не отметить, впрочем, что на «совете по правам человека» Путин, ...
  13.12.2019   38291    40

Не слуга народа ...

Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной ...
  13.12.2019   28996    29

Славься и властвуй, ...

Альмира Жукова создала о Радие Хабирове. Он меня потряс. Я считаю ее текст - ...
  12.12.2019   37382    33

Деньги на затыкание ртов ...

Власти Башкирии профинансируют муниципалитетам конкурсы на лучшую программу по ...
  12.12.2019   25744    5

Неизвестные ...

У активистов экологического движения «Сибай, дыши» в Башкирии сегодня вечером ...
  12.12.2019   35893    5

«Давайте на минуту ...

Давайте на минуту представим, что живём в правовой республике. И фамилия нашего ...
  12.12.2019   40988    39

«Башкорт» проверяют ...

В офис национальной организации "Башкорт" сегодня пришли с проверкой сотрудники ...
  12.12.2019   33621    17

Читаемое за месяц
Глубинный народ на ...

В селе Санниково под Барнаулом пенсионерка встала на колени перед премьером РФ ...
  14.11.2019   17485    16

Между КрымНашем и Уфой: ...

Башкирский госсанаторий «Янган-тау» направил в арбитражный суд республики иск к ...
  14.11.2019   22044    20

Палата номер шесть ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена ...
  14.11.2019   28903    14

И это проглотят, хлопая ...

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был ...
  14.11.2019   30741    34

Глава района с повадками ...

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают ...
  14.11.2019   27177    42

Архив публикаций
Декабрь 2019 (42)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Террор, стаканчик и игра престолов

Оценили
0


Нельзя не отметить, впрочем, что на «совете по правам человека» Путин, почувствовав в этом органе достаточную меру ничтожности, вполне искренне признал, что по смыслу своему «московское дело» является актом политического террора.

Террор, стаканчик и игра престолов


Рассуждение: правильно сажать в тюрьму тех, кто бросал пластмассовые стаканчики, потому что иначе потом бросят камни, а потом возьмутся за оружие, — является прямым признанием, что в действиях тех, кого Путин отправляет в тюрьму, НЕТ НИКАКОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. А отправлены они в тюрьму в назидание и острастку тем, у кого может возникнуть мысль бросать камни и брать в руки оружие. То есть их осуждают, лишают законных прав и свобод и отправляют в тюрьму за еще не совершенные не ими деяния.

Это и есть политический террор, т.е. демонстрация жестокости в отношении невиновных, которая должна предотвратить возможные действия других людей.

Интересно, что, даже помимо того, что трудно придумать в принципе более противоправное рассуждение, чем это (узнаем советский юрфак), оно является еще и абсолютно неверным по смыслу.

Дело в том, что насильственные революции случаются именно там, где старый режим демонстрировал высокую превентивную репрессивность. И наоборот, «оранжевые революции», призраком которых Путин пугает своих подданных и себя самого уже 15 лет, это мирные народные возмущения, которые обычно обходятся без жертв, и этот сценарий является, как правило, следствием именно низкой репрессивности старого режима.

То есть логика Путина, утверждающего, что таким образом он хочет предотвратить насилие, является совершенно ложной. Вероятность насилия в будущем, вероятность немирной революции в результате повышается.

Выбор лидера авторитарной коалиции в пользу высокой репрессивности может оказаться вовсе не оптимальной стратегией не только потому, что он увеличивает вероятность насильственного сопротивления, но и потому что он ставит перед неприятным выбором его окружение. Если способность лидера контролировать ситуацию в какой-то момент оказывается под сомнением, то перед окружением встает вопрос: стоит ли ему нести ответственность за репрессивные склонности лидера, учитывая, что его кредибилити падает и он может по каким-то причинам выпасть из игры? Именно это и иллюстрировал пример с Чаушеску, о котором я говорил на последнем эфире на Эхе.

Иными словами, в каком-то периоде политический террор (показательное наказание невиновных, вызывающее страх в потенциальных противниках), безусловно, помогает снизить риски неповиновения и дисциплинировать членов авторитарной коалиции. Но в какой-то момент эта байдарка переворачивается ровно вверх дном.

В случае путинской элиты этот вопрос звучит сегодня и будет в ближайшие годы звучать так: повышение уровня репрессивности режима сегодня сокращает для них возможности сохранения своих активов или даже их части в будущем.

Кирилл Рогов, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 13.12.2019, 09:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Разумеется. Люстрация по всем и каждому. Аресты по всему миру - сначала счетов, включая офшоры, затем недвижимости с выселением из нее, яхты, самолеты и выставлением на аукцион. Продать антиквариат, художественные произведения и ювелирку - открыто - они(их дети-внуки) тоже не смогут - все будет сниматься с аукционов и изыматься, аналогично и с дорогими авто. Потом выдача причастным к коррупции и разграблению страны, причастных к репрессиям, силовиков пуйло уже сделал невыездными, а остальных выдаст интерпол и демократические страны. Прятаться придется на всяких кубах-венесуэлах... не всех сразу, разумеется, но будут годами ночами не спать и думать - когда же придут за мной... а придут непременно! Люди всё помнят...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.12.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Террор, стаканчик и игра престолов
==========================
Считаю безсмысленным обсуждать путина. Он и в иные годы не отличался большими умственными способностями судя по его Советской карьере, а сейчас когда ему уже к 70-ти, что и говорить!
По себе знаю, ранше на работе одновременно мог делать несколько дел, а сейчас в 65, сварить обыкновенные Щи, для меня, требуются определенные умственные усилия.
Старость ,- она свое берет, ну вспомните того же Брежнева, но у того была сильная команда, потому то и СССР какое то время еще держался.
А путин со своими дебилоидами, окончательно развалит Россию на мелкие княжества.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.12.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поговаривают что готовится законопроект, предусматривающий, получение разрешения на ношение, хранение, и использование пластиковых стаканчиков частными лицами. В Этом же законопроекте предедусматривается что пластиковый стаканчик будет приравнен к травматическому оружию со всеми вытекающими последствиями.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.12.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прав Путин в отношении т.н. правозащитников.
Не делом занимаются.
Например, почему в стране башкир правозащитники не организовали массовую поддержку потерпевшей от насилия?
Не осудили коррупционные действия в городском строительстве и коммунальном хозяйстве мэра Уфы Ялалова и дикий непрофессионализм сегодняшней мэрии.
Нет публичной оценки факта получения взятки федеральному инспектору.
Нет правозащитного участия в разрешении глубочайших проблем башкирской медицины, образования, культуры, массовых физкультуры, спорта и туризма.
Все у них ля-ля, тру ля- ля, а во всех внутрибашкирских проблемах виноват федеральный центр и почему- то борцы с... ТНК, открыто обворовывающим Башкирию?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.12.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше был булыжник орудием пролетариата, теперь пластиковый стаканчик, орудие пролетариата.
Насколько же существующая власть трусливее Царской власти....



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 13.12.2019, 10:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1407 | Рейтинг: +352,9
Близится новый год. Неужели чуда не случится. Неужели солнцеликий не скажет, я устал, я ухожу, какое было время я все прос рал. Вот теперь придется вам работать пока не подохнете. За 20 лет я уничтожил миллионы людей, закрыл завады и фабрики, угробил село.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.12.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Кирюши Рогова перловая каша в голове, называемая в народе шрапнелью! Всё смешал в одну статью! Хулиганы должны отвечать за свои поступки, где бы они не хулиганили, а не выборочно! Боишься ответственности - сиди дома или не хулигань! Правила проведения митингов и демонстраций - это тема для другого обсуждения! С теми правилами, которые сейчас есть, я в корне не согласен! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.12.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка не согласна с моими пожеланиями башкирским правозащитникам и поставила минус.
Сам не согласен с 99 % ее копипастов с подвизгиванием, но поставить не могу, потому что такие, как она , чубанутые ельциноидные дерьмократы категорически против рейтингового госования.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 13.12.2019, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Я поставила тебе минус потому что:
- а чего ты сидишь сложа ручки и не выходишь, не протестуешь, ждешь, чтобы за тебя все сделали.
- избранные в СПЧ РБ - на самом деле имеют работу - каждый день по 5 дней в неделю и это дополнительная нагрузка на них. Которую они взвалили на себ добровольно. При этом действительно работают(по секторам - они поделены на участки ответственности) - человек 10 из 36 - не более! Остальные там куем груши околачивают - в том числе любимые вами пи-здобол Кобзев.
- что они могут? Вот Руслан Валеев и Наташа Павлова подготовили хороший доклад по митингам - и озвучили его СРАдию. Не уверена, что их предложения - отменить незаконное ограничение проведения протестных акций вблизи госучреждений курултаем, орагнизации гайд-парков по всем населенным пунктам с проживающими более 5 тысяч и возврат к закону о митингах в редакции ДО 12 июня 2012 года - когда бешеный принтер почикал право народа на свободное согласно 31 статьи Конституции РФ - мирно и без оружия собираться и изъявлять свою волю без всяких заявлений.

Сектора занимаются - и медициной, и физкультурой- со спортом - пока что им просто слова не давали или доклады у них не готовы. Два месяца только прошло - а ты вся ляжки обоссал!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 13.12.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, ты ничего не путаешь?
Жукова, Барабаш и Исянгулов - труженики?
Ну- ну!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.12.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Павлова -тоже рабочий класс?



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 13.12.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валеев- молотобоец?



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 13.12.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сектора занимаются - и медициной, и физкультурой- со спортом - пока что им просто слова не давали или доклады у них не готовы. Два месяца только прошло - а ты вся ляжки обоссал!
--------------------------------------
Хапбирова еще даже не назначили, только слухи ходили, а ты уже все ляжки себе обоссала. А у него должность тяжелее и ответственнее. Почему одним ты считаешь нужным дать время, а ему нет?



Оценили
5

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 14 | 13.12.2019, 11:54 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
Потому что ему всё равно о чем, лишь бы протестовать. Всепропральщик и паникер.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 13.12.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Я ничего не путаю - у каждого из них, кроме Кобзева - есть своя РАБОТА. Только идиоты могут считать, что от млотобойцев в СПЧ, где нужно знание или хотя бы умение вникнуть в законы, различные правовые акты, инструкции и т.д. - будет толк.

Исянгулов, как и Кобзев, как и Зайнуллин - как-то не замечены в активности в СПЧ... я же сказала - работает лишь человек 10 - не больше.

И это Валеев, Павлова, Барабаш(по Куштау готовит доклад), Маулимшина(архитектурное наследие) и даже Жукова - в основном по узникам. Ринат Боотаник(Факиев) - по выборам("Голос"), Вадим Беляков - по ЖКХ, мусору.

Ниже опубликую список вошедших в СПЧ - в интерпретации Павловой. Правда там произошла замена - судью Вакилова на лидера волонтеров "Лиза Аллерт"



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 16 | 13.12.2019, 12:00 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
Вы Путина переспорить то не сможете, не то что строй свергнуть. Он слишком умный. Разница в уровне интеллекта видна невооружённым глазом. Странно, что вы себя умными считаете(?!), а Путина глупым обзываете. Вы в самом деле так думаете?! Тупизна что-то о себе воображает?! Сядь за печку и заткнись, слабоумные существо!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 13.12.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Состав СПЧ дополненный
Владимир Барабаш, фонд городских проектов. бывший советник вице-мэра Уфы, экс-кандидат на пост главы Башкирии
Рауфа Рахимова, издатель газеты "Бонус" и портала "Проуфу"
Валериан Гагин, основатель центра современного искусства "Облака"
Динар Зайнуллин - затрудняюсь определить статус. ранее был известен участием в акциях в поддержку шиханов
Жуков Сергей, Благовещенск. ИП, депутат горсовета
Виль Тухватуллин (позиционирует себя просто как "общественник")
Эльза Маулимшина, юрист, активистка "Архзащиты".
Азамат Галин, предприниматель (сидр, медовуха). Также выступает в прессе как политолог. в прошлом чиновник правительства
Валерий Аббасов, адвокат. Выступал, насколько помню, против Юмадилова
Рустам Набиев, параолимпиец
Файруза Латыпова, директор БФ "Особенные дети", доцент БГМУ
Ридан Ахьямов, "Зеленый патруль Башкортостана"
Индира Салахова, "Альянс защитников животных"
Полина Вишневская - косплей, велосипед
Руслан Валиев, шеф-редактор уфимского "Эха"
Алексей Зеликман, адвокат
Олег Галин, ОНК (посещение учреждений ГУФСИН)
Ренат Факиев, движение "Голос"
Зульфия Гайсина, юрист, экс-кандидат на пост главы РБ
Вадим Беляков, основатель "Уфаситими", юрист - ЖКХ
Сергей Лаврентьев, политолог, бывший ректор БАГСУ
Кристина Абрамичева, ЛГБТ-движение, "Архзащита"
Эдуард Кадыров, основатель сообщества "Сибай дыши"
Альмира Жукова (защита по "экстремистским" делам, Антикроношпановское движение и пр)
Марат Вакилов, бывший председатель Верховного суда РБ, помню называли его раньше "похоронщик суверенитета"
Владимир Кобзев, он же Кобзон. наверное, в представлении не нуждается
Ильдар исангулов, депутат курултая прошлого созыва, вел программу "Дознание"...
Ирина машковская (не знаю)
Файруза латыпова (повтор)
Гульшат Ибрагимова - "Материнское сердце"
Валерий Самохин, юрист "Форт-Юст", защита прав банковских заемщиков
Радмила Сурначева, БФ "Потерь нет"
Наталья Сорг, защита прав детей-инвалидов
PS. Регалии, принадлежность к организациям указаны так, как я сама их понимаю и частично так, как сами члены совета себя представили
PS-2. это тоже не все. о паре-тройке людей не знаю пока вообще ничего
Наташа Павлова
__________________________
Вот вам список - и обращайтесь непосредственно к правозащитникам, согласно их квалификации!
И да - вроде бы уже есть сайт(но я пока что не нашла), он кажется заработал - туда и пишите, обращайтесь, критикуйте, требуйте - в том числе и выхода из состава тех, кто там никуя не делает!

А вот официальный список с Башинформа - с четкими регалиями всех правозащитников - ху из ху
http://www.bashinform.ru/news/1355379-kto-voshel-v-sovet-po-
pravam-cheloveka-bashkirii-i-chem-oni-budut-zanimatsya-/



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 13.12.2019, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Хапбирова еще даже не назначили, только слухи ходили, а ты уже все ляжки себе обоссала.
__________________________________
Все, кто хотел, уже прекрасно знали что за мразь этот СРАдий! И понятно было сразу - что от него ждать.
Назови хоть 2-3 чего-то хорошего, что сделал этот мерзавец ХОРОШЕГО за 1 год и 2 месяца.
Волка пустили в овчарню.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 13.12.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исянгулов - ставленник иноагента Пономарева в Башкирии.
Одновременно член всех партий внесистемной оппозиции, содержащихся на деньги стран НАТО.
Одновременно конфидент всех региональных коррумпированных чиновников, в погонах и без.
Знаю ,о чем говорю и знаю людей в погонах, которые все вышесказанное могут подтвердить.
Так что, госпожа кухарка, судьба защиты прав и свобод человека в стране башкир с такими, как Исянгулов ,Барабаш,Гайсина, Жукова и пр., очень даже предсказуема своей печалью.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 13.12.2019, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
18 | 13.12.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован

А кто-то на что-то шибко рассчитывал?
1. Половина - 18 человек - лично назначены СРАдием. Вторая половина выбрана тоже как-то кулуарно - но уже из тех, кто засветился в Фейсбуке, но среди них есть нормальные.
2. Орган - симулякр. Никто особо от них ничего не ждал - ИЗНАЧАЛЬНО!
Например, Наташа Павлова(я знаю, мы с ней переписывались и я ее уговаривала все же пойти - чтобы в составе пусть и симулякра - были достойные, порядочные и честные люди -при всем при том, что к ее мужу Шоме я отношусь очень плохо и она это знает давным давно) - не хотела входить в состав СПЧ и пошла только ради призрачного шанса вытащить Дильмухаметова из застенок. Не получается пока...



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com