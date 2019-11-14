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Не слуга народа

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Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Удивительно, что этот сериал вообще пустили в эфир, прокрутив 3 серии.

Не слуга народа


Пропаганда образа простого человека, который вдруг может стать главой государства, сменив несменяемого, – опасная политическая идея. Взрывоопасная в России.

Видео:



«Такое искусство нам не нужно», — спохватились в Кремле. И сначала канал ТНТ вырезал из первых эпизодов нелицеприятное упоминание о Путине, а потом уже из программы ТНТ шустро был выпилен весь сериал. И шкуркой прошлись по краям, чтобы легче встала какая-нибудь развлекательная образина.

Слуги народа в российской власти не нужны. У российских правителей иное понимание назначения власти. В России народ существует для власти, а не власть для народа.

Здесь нужен сериал «Слуга власти».

Про какого-нибудь скромного православного героя, готового всю жизнь пахать на ожиревших правителей, воевать за них, кланяться, благодарить, расчесывать шуваловских корги и подносить чемоданы брилевым, вылетающим на родину – в Англию. Поругивая при этом Запад.

Такой сериал пойдет на российском телевидении в прайм-тайм, как паровоз. Чух-чух-чух! Никто его не остановит. Только очумелые соловьевы да киселевы будут стоять, окоченев от зависти, окрест дороги, тараща оловянные глаза, обдаваемые паром локомотива, летящего в будущее из народных глубин.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 13.12.2019, 09:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Хотели унизить чужого президента, а получилось, что в свете встречи "Нормандской четверки", когда пуйло в туалет сопровождало шесть амбалов, унизили своего, да еще и пришлось вырезать сцены - а сколько их еще впереди?!



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2

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  • 2 | 13.12.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь нужен сериал «Слуга власти».
===========================
Скорее "Властелин над властью"



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1

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  • 3 | 13.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" В России народ существует для власти, а не власть для народа."

--------------------

Только Советская Власть была для народа.

Был перекрёстный контроль - от трудового коллектива до Президиума ЦК.



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3

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  • 4 | 13.12.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Пропаганда образа простого человека, который вдруг может стать главой государства, сменив несменяемого, – опасная политическая идея. Взрывоопасная в России."

-----------------------------------

Не блажите. Где это в буржуазном обществе простой человек может стать
президентом? Чтобы выставить кандидатуру - требуются миллионы рублей.
То есть, фильтр стоит уже на входе.



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4

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  • 5 | 13.12.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то смотрит телевизор? Сейчас киношники спекулируют на теме ВОВ.
Или долгоиграющие сериалы лепят, или обычные фильмы, вроде "Т-34". Вот и "РЖЕВ" на подходе. Из рекламных сюжетов уже ясно: компьютерные взрывы, рафинированная картинка... Политрук, устрашающе рычащий на солдат и
смахивающий скорее на бандита... Вобщем, весь джентльменский набор
современных трактовок образов и приёмов, одобряемых антисоветской властью.



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  • 6 | 13.12.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как же надоел этот пукин я не смотрю его и его зомбоящика вообше.
а он все равно рядом - в каждом разговоре, в каждом общении с чинами, судами, полицией и даже с врачами.
опостылело все в этой измочаленной России!!!!!!!
Куда деться старикам от безысходности у нас в России????!!!!



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5

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  • Гость
  •  
  • 7 | 13.12.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.12.2019, 09:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66569 | Рейтинг: +12132,9
Хотели унизить чужого президента, а получилось, что в свете встречи "Нормандской четверки", когда пуйло в туалет сопровождало шесть амбалов, унизили своего, да еще и пришлось вырезать сцены - а сколько их еще впереди?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Откуда тебе-то это известно? Пьяный Аваков рассказал? А вообще, сколько нужно для обеспечения безопасности охраняемого лица, столько и будет! Тем более в Париже неспокойно! Террористы очень не любят тех, кто с ними реально борется! Очень Опытный



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2

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  • 8 | 13.12.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря не показали! Зрители увидели бы тогда реальную разницу между киношным Президентом Украины и действующим! Очень Опытный



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  • 9 | 13.12.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Телевизор не смотрю, редко голливудские фильмы, там хоть без рекламы. Случайно нажал на первый канал, а там нашего брата накачивают Украиной, и это похоже круглые сутки. Тошно стало от топорной, примитивной игры массовки, получающей за это не хило из наших карманов. Ведь явно, не дураку видно, что суют нам какашку, но завернув её в золотой фантик. Неужели им кто то ещё верит, ведь за окном совсем другая жизнь, не та которую они нам придумывают, и всё это ради удержания власти Упыря всех Упырей?



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5

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  • Гость
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  • 10 | 13.12.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.12.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

как же надоел этот пукин я не смотрю его и его зомбоящика вообше.
а он все равно рядом - в каждом разговоре, в каждом общении с чинами, судами, полицией и даже с врачами.
опостылело все в этой измочаленной России!!!!!!!
Куда деться старикам от безысходности у нас в России????!!!!
=====================================================
Вот вот, в него плюют с остервенением (на мониторы, экраны), рейтинг на уровне плинтуса, а его суют и суют - нюхайте, боюсь уже на прно сайты заходить....



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1

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  • Эксперт
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  • 11 | 13.12.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Откуда тебе-то это известно? Пьяный Аваков рассказал?
________________________________________
Весь мир видел - как пуйло из туалета выходит - сначала по-парно - первые амбалы(один с чемоданчиком в очочках), затем вторая пара, потом пуйло, на ходу поворачивается к одному из амбалов, делает шаг назад и что-то отдает тому, тот роняет, нагибается поднять - и выдвигается со своим напарником позади пуйла - и все они шествуют в зал заседаний через фойе, где куча народа.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 12 | 13.12.2019, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
Пенсионер из Уфы Геннадий рассказал ProUfu, что в ноябре он недополучил часть пенсии. По словам Геннадия, ему сказали, что отсутствует финансирование.

- В ноябре я получил на 2500 рублей меньше, чем мне положено. Сказали, что нет денег, ждите. Обещали выплатить все, что недодали, в декабре, за два месяца, - рассказал Геннадий.

В ПФР Башкирии ситуацию не прокомментировали, сославшись на Минтруда республики. В Минтруда подтвердили, что проблема существует, однако точное количество тех жителей Башкирии, которые не получили часть пенсии, назвать не смогли.

- Действительно, такая ситуация сложилась и в прошлом, и в этом году. Деньги, которые задержались, - это выплаты инвалидам и детям-инвалидам из федерального бюджета, финансирование было не полностью, а частями. Сейчас деньги уже поступили, их жителям Башкирии выплатят в декабре или январе, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего же, под данным Минтруда Башкирии, в республике подобные выплаты получают около 300 тысяч жителей. Отмечается, что в ситуацию невыплаты денег попала лишь часть людей.



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  • 13 | 13.12.2019, 12:11 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 61 | Рейтинг: -2,2
После революции правят всегда мрази, непотопляемые при любой власти, они быстро перекрашиваются и снова начинается беспредел. Народу надоели революции, Путин проводит реформы, мы ему верим. Он сможет изменить ситуацию, а вы именно этого и боитесь, вы и есть коррупционеры, анонимно критикующие власти, просто все разрушите и снова будет тоже самое, коррупция, казнокрадство, кумовство и семейственность. Ваша цель - остаться при своем, Путин разрушит ваши коррупционные схемы, 37 коррупционеров осуждены, 42 уголовных дела возбуждены на коррупционеров в Башкирии за один год. Поэтому вы трясетесь от ужаса, что потеряете ворованное и критикуете Путина. Но можете сколько угодно критиковать, народ знает, кто вы и знает вам цену, пришли последние ваши дни.



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3

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  • 14 | 13.12.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.12.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66578 | Рейтинг: +12132,8
Откуда тебе-то это известно? Пьяный Аваков рассказал?
________________________________________
Весь мир видел - как пуйло из туалета выходит - сначала по-парно - первые амбалы(один с чемоданчиком в очочках), затем вторая пара, потом пуйло, на ходу поворачивается к одному из амбалов, делает шаг назад и что-то отдает тому, тот роняет, нагибается поднять - и выдвигается со своим напарником позади пуйла - и все они шествуют в зал заседаний через фойе, где куча народа.
_____________________
тупому объяснять - козла чесать..
турк



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  • Гость
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  • 15 | 13.12.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.12.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66582 | Рейтинг: +12132,9
Откуда тебе-то это известно? Пьяный Аваков рассказал?
________________________________________
Весь мир видел - как пуйло из туалета выходит - сначала по-парно - первые амбалы(один с чемоданчиком в очочках), затем вторая пара, потом пуйло, на ходу поворачивается к одному из амбалов, делает шаг назад и что-то отдает тому, тот роняет, нагибается поднять - и выдвигается со своим напарником позади пуйла - и все они шествуют в зал заседаний через фойе, где куча народа.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А я не видел! Кинь ссылку! Очень Опытный



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1

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  • 16 | 13.12.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А я не видел! Кинь ссылку! Очень Опытный
__________________________
ищи сам , я по пятницам не подаю
турк



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  • 17 | 13.12.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если вдруг, у тебя - тупого, получится найти - не забудь извиниться, иначе будешь "человек соврамши", не умеющий признать поражение.. далпайопина
турк



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  • 18 | 13.12.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12130,3
А я не видел! Кинь ссылку! Очень Опытный
__________________________________
Накуй иди, пидор!



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  • 19 | 13.12.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 13.12.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.12.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66578 | Рейтинг: +12132,8
Откуда тебе-то это известно? Пьяный Аваков рассказал?
________________________________________
Весь мир видел - как пуйло из туалета выходит - сначала по-парно - первые амбалы(один с чемоданчиком в очочках), затем вторая пара, потом пуйло, на ходу поворачивается к одному из амбалов, делает шаг назад и что-то отдает тому, тот роняет, нагибается поднять - и выдвигается со своим напарником позади пуйла - и все они шествуют в зал заседаний через фойе, где куча народа.
_____________________
тупому объяснять - козла чесать..
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Чеши козла, когда ответить нечего! Тебе это доставит удовольствие! Очень Опытный



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1

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  • 20 | 13.12.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 13.12.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66584 | Рейтинг: +12132,9
А я не видел! Кинь ссылку! Очень Опытный
__________________________________
Накуй иди, пидор!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поймал кухарку на вранье! Твой ответ - это твоё признание в бессилии! Кухарка - человек соврамши! Очень Опытный



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