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Ждем оправдания в «суде» с выплатой миллионов на реабилитацию

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О том, что в минувшую субботу Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

Ждем оправдания в «суде» с выплатой миллионов на реабилитацию


Ильнур Абсалямов обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, чиновник за ускорение процедуры оплаты министерством земельных и имущественных отношений Башкирии выполненных работ в рамках государственных контрактов, а также "за общее покровительство по службе в пользу предприятия, потребовал от одного акционерного общества" передать ему 3 млн. руб.

По данным “Ъ-Уфа”, речь идет о самарском АО «ВолгоНИИгипрозем», которое на протяжении последних лет по контракту с министерством проводило обследование почв, оцифровку и корректировку почвенных карт.

Коммерсант
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  • 1 | 17.12.2019, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ранее в поле зрения правоохранительных органов попал бывший начальник Ильнура Абсалямова, экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев. Как только в республике сменился глава, его «попросили» с поста, а затем стали тщательно проверять его деятельность.

В апреле этого года Евгения Гурьева задержали и обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, еще в 2015 году министр организовал продажу казенных земель в обход конкурсных процедур. Два земельных участка, расположенные в Уфе, он якобы распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, переданной в частные руки, составила 17 тысяч квадратных метров.

Сейчас Евгений Гурьев дожидается суда под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU



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  • 2 | 17.12.2019, 08:29 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 78 | Рейтинг: -2,9
У некоторых судебные выплаты стали видом зработка. Ничего другого ждать от у@бищ не приходится.



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  • 3 | 17.12.2019, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы видели фото этого чиновника?
Откормил фейс, ни в одно ведро не влезет.
Кто то верит из вас, что какой то директор департамента в правительстве решил положить в свой карман крупную взятку?
Тогда вы ничего не смыслите в устройстве такого механизма коим является аппарат правительства страны башкортов.
Не рановато ли у сотрудников Хабирова начались аресты?



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  • 4 | 17.12.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вора отпустить,нихрен дуроковалять.Суды закрыть



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  • 5 | 17.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ильнур Абсалямов обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере
====================================
Вот она новая команда гадия!
Здрнавствуй поемя до сез знакомое!
Гадий,- уходи,пока не поздно, а то и тебя посаДю,!!!!!



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  • 6 | 17.12.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.12.2019, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы видели фото этого чиновника?
==============================
Видел!!!!!
Типичная башкирская Харя!!!!!!!!!



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2

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  • Эксперт
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  • 7 | 17.12.2019, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
Не рановато ли у сотрудников Хабирова начались аресты?
___________________________
Шутите? У него все назначенные и полученные по наследству - имеют не по одной статье - по которой они давно должны были сидеть.
Ну вспомните хотя бы Артурку Идельбаева? Правда - что-то пошло не так или не совсем так - но все равно...
Вон - Филю выпустили - думаю и ему местечко найдется...



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6

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  • Гость
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  • 8 | 17.12.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ждем оправдания в «суде» с выплатой миллионов на реабилитацию
============================
Тили- вили, трали -вали, он ворюга, а знали, тарам- там- там, тарам там-там....



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  • 9 | 17.12.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ждем оправдания в «суде» с выплатой миллионов на реабилитацию
======================================
Нет, ну чего вы ждете от дашкир!!!!!!!!!!!!!!!!
У них два главных национальных героя, это душигуб салаватка, и измннник родиныи валидка!. Уже не одно поколение врспитано на этих "рероях!
Я Вам болше скажув: Намедни, мне надо было снять с карточки 10000 рублей, я зашол в сбеокасссу , та что на пушкина, в переди было 3 человека, у одного и з них было написано на майке "я башкир"", Я подашел к нему и поинтересовался почему он рекламирует свою ущербность Тот сбежал



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  • 10 | 17.12.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередная и скорее всего безнаказанная дискредитация закона и порядка в Башкирии братьями Т. и их приспешниками?
Прижимал ведь их Муртаза Губайдуллович, так нет обратно проползли во власть крысятничать.
Кадровая политика " дверей- вертушек" деструктивна.
Согласно теории управления категорически нельзя выпинутых в правую дверь неудачников тут же принимать с распростертыми объятиями в возле левой двери.
Снимать главу района " по недоверию" и через полгода назначить заместителем министра- это не кадровая ошибка - это глупость и коррупция



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  • 11 | 17.12.2019, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, полковника Андрея Щирова, уволенного после дела Голунова, восстановили на службе

Ну вот теперь и Ольгу "Никто не просил рожать" Глацких вернули



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  • 12 | 17.12.2019, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По Кушнаренково ходят упорные слухи о пропаже 15000000\пятнадцати миллионов \рублей бюджетных средств,перечисленных правительством Башкирии на нужды района.Начальник райфинотдела Исмагилов Азат пожалуй влип в грязную историю по отмыванию государственных денег.Ранее он выходил сухим из воды,главы района были опытные,Касаткин Сергей ,Юсупов Алмаз,Нургалиев Руслан…Хотя новый Гизатуллин Руслан тоже не лыком шит,когда руководил ипподромом Акбузат также поднабрался опыта,собрав с арендаторов мзду купил себе дорогой джип.А вообще может быть указанная сумма ушла наверх нужным людям,помогавшим Гизатуллину занять пост главы Кушнаренковского района.Традиция платить за доходную должность четко установилась ещё при башлыке Рустеме Хамитове.Скрыть многомиллионнную дыру в тощем райбюджете почти невозможно,даже если постарается Ильдар Яппаров следователь Дюртюлинского МСО следственного комитета Башкирии .Он довольно опытный укрыватель коррупционных нарушений,например,направленное райпрокурором Насыровым Маратом в середине февраля дело о незаконном получении дважды квартиры директором первой школы райцентра Идрисовым Ринатом давно уже расследовано,его нужно направить в суд.Ильдар Фанилевич похоже волокитит процесс и тогда дело будет отменено за истечением времени давности .Но Яппаров видно забыл, дело возбуждало управление ФСБ,а контора ничего не забывает ,думай Ильдар о последствиях укрытия преступления на твоём счету их ой как много и Шайнуров твой друган не поможет!!!



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  • 13 | 17.12.2019, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посадите следователя Утяшева, жуткий националист, покрывает преступника. Весь народ знает, что маньяк, орудующий в Сикиязе, и есть безопасник, но Утяшев ничего не делает совсем. Убийства продолжатся.



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  • 14 | 17.12.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Директор департамента Башкирии Ильнур Абсалямов арестован ФСБ в момент получения крупной взятки Замечательный факт: Ильнур Салауатович Абсалямов – автор научной статьи по специальности «право» под названием “Представления судей о культуре правосудия”. Вероятно, этот вопрос Абсалямову предстоит изучить глубже и на личной практике. Так сказать, прочувствовать изнутри… Региональное Управление ФСБ поделилось фото задержания Директора департамента экономического развития Аппарата Правительства РБ, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, в декабре 2019 года он потребовал от одного акционерного общества 3 млн рублей. Взамен чиновник пообещал ускорить процедуру оплаты Минземимуществом РБ выполненных по контракту работ, а также “за общее покровительство по службе в пользу предприятия”. Речь идет, по нашим сведениям, о самарском АО «ВолгоНИИгипрозем», генеральным директором которого является Дмитрий Ахматов. После передачи денег его с поличным задержали сотрудники ФСБ. Свою вину он признал частично, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным с сайта Правительства РБ, директором департамента экономического развития является Ильнур Салауатович Абсалямов Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова. Как сообщила пресс-служба регионального СК, дело возбуждено по материалам республиканского УФСБ. Господин Абсалямов обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Чем занимается в Башкирии компания «ВолгоНИИгипрозем» из Самары? Она работает с Минземимуществом РБ с 2016 года. Характер работ ежегодно один – обследование почв в городах и районах Башкирии, оцифровка и подготовка электронных почвенных карт. В 2016 г. самарская фирма получила контракт на 14 млн, в 2017 г. – 84 млн, в 2018 г. – 71 млн, в 2019 г. – 76 млн. В нынешнем году 2019 году «ВолгоНИИгипрозем» работал в Аскинском, Краснокамском, Янаульском, Татышлинском и Калтасинском районах. Хотя госконтракты проводились через сайт госзакупок, на деле самарская компания ежегодно становилась единственным допущенным к аукциону участником. Хотя… иногда дело шло не по сценарию. Например, в 2018 г. на конкурс попытался выйти Башкирский государственный университет, но ситуацию быстро скорректировали – заявка БашГУ была отклонена еще до стадии рассмотрения. Теперь очевидно – после задержания Ильнура Абсалямова с республиканского рынка самарцы уйдут. Напомним, ранее Ильнур Абсалямов был вынужден покинуть пост заместителя Министерства земельных и имущественных отношений. И. Абсалямов в Минземимущества курировал отделы кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и предоставления прав пользования на земельные участки, вопросы правового обеспечения. Так что было, где разгуляться! Пост замглавы Минземимущества Башкирии он занимал с 2015 года. А увольнение было связано с тем, что Абсалямов фигурировал в прокурорском представлении на имя руководства Минземимущества, где содержалась просьба проверить замов на соответствие занимаемой должности. В представлении также значился другой заместитель министра – Азамат Хасанов, который уволился по собственному желанию. В представлении речь шла о сделках с незаконным отчуждением земель и объектов недвижимости, проходившие через отделы, подконтрольные чиновникам. Ильнур Абсалямов – 39-летний выходец из Нефтекамска. Работал старшим преподавателем кафедры гражданского права и процесса Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ На нём клейма негде ставить! Очень Опытный



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  • 15 | 17.12.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.12.2019, 12:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66650 | Рейтинг: +12122,4
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, полковника Андрея Щирова, уволенного после дела Голунова, восстановили на службе

Ну вот теперь и Ольгу "Никто не просил рожать" Глацких вернули
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____________________________________________________________
__
Московский городской суд отказался восстановить на службе Андрея Щирова — бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы, уволенного после скандального задержания журналиста Ивана Голунова. Об этом Znak.com сообщили в городском суде. Детали заседания в суде раскрыть отказались, так как слушание проходило в закрытом режиме. Ответчиками по иску Щирова выступали глава МВД и руководитель УВД, где он работал.
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_ Кухарка! У тебя есть более новая информация? Скинь почитать! И про восстановление Глацких на госслужбе я тоже не слышал! Очень Опытный



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  • 16 | 17.12.2019, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы о чем говорите -о 3 милн рублей на лапу этому абсалямову
А гареев нач УКСа с Филипповым отвалили на порядок выше, чем прокурору горбунову - не 10мон.руб а сотню миллионов судье лебедеву и председателю Октябрьского суда вот в декабре.
а ставленник хабирова еще год назад авансировал своего подрядчика на ремонт подъездов 320млн.руб из фонда капремонта.
хабиров его тихо убрал.



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  • 17 | 17.12.2019, 19:10 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1322 | Рейтинг: +92,5
А это не тот зам министра, через кого назначения на должности продавались?
Был случай, когда проходимец с фамилией Азнабаев продавал должность главврача небольшого прединфарктного санатория за "оч тиен" (т.е. за 3 миллиона рублей. Дико торговался, а начинал с 5 лямов, постоянно созванивался с МЗИОовцем, а на притирку цифирь бежал к нему, для разговора "без ушей". Поговаривал, что за ним какой то могучий Роман с хитрым фондом.



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  • 18 | 17.12.2019, 19:10 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1322 | Рейтинг: +92,5
А это не тот зам министра, через кого назначения на должности продавались?
Был случай, когда проходимец с фамилией Азнабаев продавал должность главврача небольшого прединфарктного санатория за "оч тиен" (т.е. за 3 миллиона рублей. Дико торговался, а начинал с 5 лямов, постоянно созванивался с МЗИОовцем, а на притирку цифирь бежал к нему, для разговора "без ушей". Поговаривал, что за ним какой то могучий Роман с хитрым фондом.



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в поле ветер в жопе дым



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