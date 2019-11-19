Ждем оправдания в «суде» с выплатой миллионов на реабилитацию

О том, что в минувшую субботу Кировский райсуд Уфы арестовал на два месяца директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнура Абсалямова, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.Ильнур Абсалямов обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).По версии следствия, чиновник за ускорение процедуры оплаты министерством земельных и имущественных отношений Башкирии выполненных работ в рамках государственных контрактов, а также "за общее покровительство по службе в пользу предприятия, потребовал от одного акционерного общества" передать ему 3 млн. руб.По данным “Ъ-Уфа”, речь идет о самарском АО «ВолгоНИИгипрозем», которое на протяжении последних лет по контракту с министерством проводило обследование почв, оцифровку и корректировку почвенных карт.