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Нет. Этот народ ничего решать не будет

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Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОМУ, КТО НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ГЛАВОЙ БАШКИРИИ. Радий Фаритович, Куштау не будет разрабатываться.

Нет. Этот народ ничего решать не будет


Эта гора не холмик в твоём огороде, чтобы ты мог единолично решать её судьбу. Она вроде как наше общее достояние, всех по чуть-чуть. И поэтому мы — башкиры, татары, русские, чуваши, мари, мордвины, казахи, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы, немцы, финны, цыгане.. не важно какой национальности — все, кто живёт в Башкирии и растит здесь своих детей, вместе, будем решать, жить горе или нет.

Куштау не будет разрабатываться. Если так решит народ Республики.

Многие порядочные люди говорят, что гора имеет огромное природное и культурное значение. И мы в этом вопросе склонны прислушаться к ним, а не к чиновникам путинской вертикали, что давно исчерпали лимит нашего доверия.

Ты возомнил себя нашим ханом, но сейчас не те времена. Мы все тут неглупые пацаны, и каждый имеет собственное мнение. Его мы готовы высказать на референдуме и при необходимости сможем отстоять.

Ты совершил ошибку, хотя наверное до конца ещё не осознаёшь — выбрал не ту сторону, и не ту тему, где нужно было бы проявить твёрдость и решительность лидера. Мы всё о тебе поняли. Куштау объединит нас, и будет жить и возвышаться над долиной белой реки. Возможно, как памятник твоему короткому правлению, если и дальше продолжишь так вести себя с нами.

Ты говоришь, что беспокоишься о тысячах рабочих СОДЫ, которые могут остаться без работы? Тогда подсуетись заранее — поддержи создание новых предприятий, перепрофилируй, модернизируй существующее производство — развивай экономику и всё станет на свои места. Думаю, многие стерлитамакцы не прочь будут сменить сферу деятельности. Если бы ты полжизни простоял у станка, то понял бы о чём я говорю.

Ты называешь нас, тех кто за Куштау, марионетками в чужой игре? Тебе и в голову не приходит, что мы можем думать самостоятельно, что с нашим мнением стоит считаться? Придёт время, и мы дадим твоим действиям моральную и правовую оценку. Придёт время, и каждый ответит за свои слова.

Меня зовут Руслан, Руслан Нуртдинов, я обычный парень из Чекмагуша, здесь живу, всегда на связи, и готов ответить за каждое сказанное сейчас слово.

Руслан Нуртдинов, Эхо Москвы
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  • Начинающий
  •  
  • 1 | 17.12.2019, 08:43 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 78 | Рейтинг: -2,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лучше побеспокойтесь, как будете спасать детёнышей, они сами убежать не смогут.



Оценили
2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 17.12.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нуртдинова-настоящая фамилия Габитов из укралфонда?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.12.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня зовут Руслан, Руслан Нуртдинов, я обычный парень из Чекмагуша, здесь живу, всегда на связи, и готов ответить за каждое сказанное сейчас слово.
================================
Русланчик, Золодце!!!!!!
Гора давно продана, деньги оприходанны в австрийском банке, принадлежащим мужу его дочери, ну ты хоть вешайся, гадий уже ничего изименить не может!



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5

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  • Гость
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  • 4 | 17.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта Куштау не числится в списке охраняемых объектов природы. Но кто-то вспомнил, что эту гору почитают башкиры, живущие издавна в этом районе. Но другой башкир своим указом отдает ее на разработку. Поэтому резонно считать этот вопрос чисто внутрибашкирским. Уверен, сами башкиры решат сию дилемму согласно своим древним обычаям. И стоит ли в этот спор "влазить" татарину? Неа, скажу я вам. В итоге башкиры договорятся между собой, а татарина сделают крайним. Поэтому - мир, дружба, фройндшафт, но наблюдаю издалека.



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3

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  • Гость
  •  
  • 5 | 17.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русланчик, Золодце!!!!!!
Гора давно продана, деньги оприходанны в австрийском банке, принадлежащим мужу его дочери, ну ты хоть вешайся, гадий уже ничего изименить не может!

Да уж, поздняк метаться. Да и на новые платья деньги нужны, не ходить жене же в старье.



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 17.12.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да вот так бы открыто и честно говорили бы люди РБ свое мнение .
Молодец Руслан ! Молодец ! На все 100 % Прав !



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7

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  • Гость
  •  
  • 7 | 17.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2019, 09:00 | Автор:

Эта Куштау не числится в списке охраняемых объектов природы. Но кто-то вспомнил, что эту гору почитают башкиры, живущие издавна в этом районе. Но другой башкир своим указом отдает ее на разработку. Поэтому резонно считать этот вопрос чисто внутрибашкирским. Уверен, сами башкиры решат сию дилемму согласно своим древним обычаям. И стоит ли в этот спор "влазить" татарину? Неа, скажу я вам. В итоге башкиры договорятся между собой, а татарина сделают крайним. Поэтому - мир, дружба, фройндшафт, но наблюдаю издалека.
====================================================
Как говорят зэки , чего ты ссучился ? Молча наблюдай , это твое законное место у параши .



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 17.12.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорят зэки , чего ты ссучился ? Молча наблюдай , это твое законное место у параши .

А чё, задело? Значит серпом попал куда надо. Не ссы, матрос ребенка не обидит.



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 17.12.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.12.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2019, 09:00 | Автор:

Как говорят зэки , чего ты ссучился ? Молча наблюдай , это твое законное место у параши .
===============================
Это ты, по видимуму большую жизнь провел у параши!
А здесь тусуются правельные паЦаны!!!!!



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 17.12.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.12.2019, 09:20 | Автор:


А чё, задело? Значит серпом попал куда надо. Не ссы, матрос ребенка не обидит.
==============================================
Чего задел , парашу ? Ты уже в своем комментарии №4 показал себя зассанцем , чего теперь в матросы рядишься ?
Зассанец наблюдатель издалека .это твое .



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0

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  • 11 | 17.12.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.12.2019, 09:25 | Автор

Это ты, по видимуму большую жизнь провел у параши!
А здесь тусуются правельные паЦаны!!!!!
========================================
Слышь Уебок , ты петух у параши .кукарекай правильно .



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2

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  • Эксперт
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  • 12 | 17.12.2019, 10:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31090 | Рейтинг: -711,7
А здесь тусуются правельные паЦаны!!!!!
---------------
Линдеман заценил пацанчика за правельность. пацанчик правельно зарабатывает, курочка по зернышку



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 13 | 17.12.2019, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
Руслан Нуртдинов - молодец. Это лучшее, кроме статей-интервью ученых-специалистов, из того, что мной было прочитано на тему противостояния СРАдию по Куштау.



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  • 14 | 17.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина. На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд.



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  • 15 | 17.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка!
При всем моем уважении к женщинам, к которым, как я догадываюсь пречисляешь себя и ты.....
Ну .... вощем, куха не смерди, не нравится комент, ну и хрен с ним. И дай Бог и в тебя когдто хрен войдет.... ты только верь! Хороший такой, толстый хрен!
Ведь сказано "По вере Вашей и тебе будет." Чего я Тебне и желаю..
Правда, правда....
С любовью БАЛАМУТ



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  • 16 | 17.12.2019, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66652 | Рейтинг: +12121,4
15 | 17.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован

Это чо было? Приснилось что? Умойся холодной водой - все пройдет.



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  • 17 | 17.12.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кухарка!
При всем моем уважении к женщинам, к которым, как я догадываюсь пречисляешь себя и ты.....
Ну .... вощем, куха не смерди, не нравится комент, ну и хрен с ним. И дай Бог и в тебя когдто хрен войдет.... ты только верь! Хороший такой, толстый хрен!
Ведь сказано "По вере Вашей и тебе будет." Чего я Тебне и желаю..
Правда, правда....
С любовью БАЛАМУТ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так видно у этого баламута все мысли о том что входит и выходит. Сексиальный маньяк просто. А за то что богохульствует, останется без входилки, хотя уже наверное, давнооо..



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  • 18 | 17.12.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 17.12.2019, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66646 | Рейтинг: +12122,9
15 | 17.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован

Это чо было? Приснилось что? Умойся холодной водой - все пройдет.
=============================
Самое обидное, что я действительно! так!!!!!!!!!
Я , БЫДЛО!!!!!!!
Я БЫДЛО!!!!!!
Если Я небыл БЫДЛОМ Я бы не смел гадию прпорваться во влас
Я- БЫДЛО



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  • 19 | 17.12.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта возня мне напоминает переименования аэропортов. Как будто от наших голосов это зависело. А Куха поддакивает, как будто в этом спетакле не участвует.



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  • 20 | 17.12.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 17.12.2019, 11:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66646 | Рейтинг: +12122,9
15 | 17.12.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован

Это чо было? Приснилось что? Умойся холодной водой - все пройдет.
==============================
Куха!
Представь на минутку, что в этом мире живут и такин Бедлы как Я.
Если я, ге дто - чемта помешал., ты уж скажи, я глубже в канализацию
залезу.
Извини за беспокойство с пепименной любовью на всегда твой БАЛАМУТ



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