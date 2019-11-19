Нет. Этот народ ничего решать не будет

Руслан Нуртдинов — активист из Чекмагушевского района. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОМУ, КТО НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ГЛАВОЙ БАШКИРИИ. Радий Фаритович, Куштау не будет разрабатываться.Эта гора не холмик в твоём огороде, чтобы ты мог единолично решать её судьбу. Она вроде как наше общее достояние, всех по чуть-чуть. И поэтому мы — башкиры, татары, русские, чуваши, мари, мордвины, казахи, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы, немцы, финны, цыгане.. не важно какой национальности — все, кто живёт в Башкирии и растит здесь своих детей, вместе, будем решать, жить горе или нет.Куштау не будет разрабатываться. Если так решит народ Республики.Многие порядочные люди говорят, что гора имеет огромное природное и культурное значение. И мы в этом вопросе склонны прислушаться к ним, а не к чиновникам путинской вертикали, что давно исчерпали лимит нашего доверия.Ты возомнил себя нашим ханом, но сейчас не те времена. Мы все тут неглупые пацаны, и каждый имеет собственное мнение. Его мы готовы высказать на референдуме и при необходимости сможем отстоять.Ты совершил ошибку, хотя наверное до конца ещё не осознаёшь — выбрал не ту сторону, и не ту тему, где нужно было бы проявить твёрдость и решительность лидера. Мы всё о тебе поняли. Куштау объединит нас, и будет жить и возвышаться над долиной белой реки. Возможно, как памятник твоему короткому правлению, если и дальше продолжишь так вести себя с нами.Ты говоришь, что беспокоишься о тысячах рабочих СОДЫ, которые могут остаться без работы? Тогда подсуетись заранее — поддержи создание новых предприятий, перепрофилируй, модернизируй существующее производство — развивай экономику и всё станет на свои места. Думаю, многие стерлитамакцы не прочь будут сменить сферу деятельности. Если бы ты полжизни простоял у станка, то понял бы о чём я говорю.Ты называешь нас, тех кто за Куштау, марионетками в чужой игре? Тебе и в голову не приходит, что мы можем думать самостоятельно, что с нашим мнением стоит считаться? Придёт время, и мы дадим твоим действиям моральную и правовую оценку. Придёт время, и каждый ответит за свои слова.Меня зовут Руслан, Руслан Нуртдинов, я обычный парень из Чекмагуша, здесь живу, всегда на связи, и готов ответить за каждое сказанное сейчас слово.