Теперь заживем! В Башкирии увеличат минимальный размер взноса на капремонт

Вчера на заседании президиума правительства Башкирии одобрен проект постановления, согласно которому с 2020 года увеличится минимальный размер взноса на капремонт, сообщается на сайте правительства.Так, для многоквартирных домов до 6 этажей он будет увеличен с 5,2 руб. до 6,9 руб. за кв. м, а для домов выше 6 этажей — с 5,8 руб. до 7,5 руб. за кв. м.Как сообщил вице-премьер, министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев, на сегодняшний день тарифы в республике являются одними из самых низких не только в Приволжском федеральном округе, но и среди регионов России.С начала реализации программы капремонта в 2014 году они не пересматривались. Минимальный размер взноса уже увеличен в 46 регионах, а в 2020 году тарифы вырастут еще в 27 субъектах Российской Федерации.«Индексация позволит пополнить фонд капитального ремонта, а, соответственно, увеличить количество домов и видов работ, проводимых по программе»,— отметил он.В 2021 и 2022 годах размер взноса будет корректироваться, исходя из уровня инфляции.