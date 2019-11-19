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Куда и кого зовет Башкортостан?

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 13708 | Комментарии: 0
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В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошел первый инвестиционный форум «Башкортостан зовёт!». На нем республику представляли как территорию для выгодных инвестиций. Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании.

Куда и кого зовет Башкортостан?


В своей речи он объяснил, почему башкирский регион с точки зрения предпринимателей выгоден для вложения инвестиций. Так, помимо эффективной команды Радий Хабиров заявил о «верности слову».

Второе, что нас отличает, – мы держим слово. Это тоже важно. Нам чужды такие вещи, как, например, «кинуть» кого-то и т.д. Если мы дали слово и о чем-то договорились, мы будем это исполнять, - цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.

Отметим, что модератором форума «Башкортостан зовёт!» выступил известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер. Он ведет авторскую программу «Познер» в формате интервью на «Первом канале».

ПроУфу
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