В своей речи он объяснил, почему башкирский регион с точки зрения предпринимателей выгоден для вложения инвестиций. Так, помимо эффективной команды Радий Хабиров заявил о «верности слову».
Второе, что нас отличает, – мы держим слово. Это тоже важно. Нам чужды такие вещи, как, например, «кинуть» кого-то и т.д. Если мы дали слово и о чем-то договорились, мы будем это исполнять, - цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.
Отметим, что модератором форума «Башкортостан зовёт!» выступил известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер. Он ведет авторскую программу «Познер» в формате интервью на «Первом канале».
ПроУфу
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Куда и кого зовет Башкортостан?
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