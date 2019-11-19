Куда и кого зовет Башкортостан?

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошел первый инвестиционный форум «Башкортостан зовёт!». На нем республику представляли как территорию для выгодных инвестиций. Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании.В своей речи он объяснил, почему башкирский регион с точки зрения предпринимателей выгоден для вложения инвестиций. Так, помимо эффективной команды Радий Хабиров заявил о «верности слову».Второе, что нас отличает, – мы держим слово. Это тоже важно. Нам чужды такие вещи, как, например, «кинуть» кого-то и т.д. Если мы дали слово и о чем-то договорились, мы будем это исполнять, - цитирует Хабирова пресс-служба главы РБ.Отметим, что модератором форума «Башкортостан зовёт!» выступил известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер. Он ведет авторскую программу «Познер» в формате интервью на «Первом канале».