Дмитрий Михайличенко: Про «Единую Россию». Башкирскую

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии
Скоро будет квартет

........ Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разд ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обратились не по форме, с ...

Безобразие. Вот так надо обращаться: — Владимир Владимирович! Это Нин ...
  Рейтинг: +4  xrul

Виктор Шендерович: «Ко дн ...

Сталинизм, к сожалению, действительно не связан со Сталиным. Это некая ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Откуда украдено ...

Как любитель истории, купил книгу «Преображение Республики. Путь в 100 лет». ...
  23.12.2019   42357    38

Дмитрий Михайличенко: ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. При назначении Ахмадинурова ...
  23.12.2019   22188    26

Почему татаро-башкир в ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о Всероссийской ...
  23.12.2019   28948    59

По самым острым вопросам ...

В Арбитражном суде Башкортостана продолжается судебный процесс, иницированный ...
  23.12.2019   43331    8

Виктор Шендерович: «Ко ...

Сталин и Гитлер — одного поля ягоды, но Гитлер уже давно закаменел в прошлом, в ...
  22.12.2019   32356    167

Последние публикации
Откуда украдено ...

Как любитель истории, купил книгу «Преображение Республики. Путь в 100 лет». ...
  23.12.2019   30812    38

Дмитрий Михайличенко: ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. При назначении Ахмадинурова ...
  23.12.2019   13313    26

Почему татаро-башкир в ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о Всероссийской ...
  23.12.2019   32647    59

По самым острым вопросам ...

В Арбитражном суде Башкортостана продолжается судебный процесс, иницированный ...
  23.12.2019   18779    8

Виктор Шендерович: «Ко ...

Сталин и Гитлер — одного поля ягоды, но Гитлер уже давно закаменел в прошлом, в ...
  22.12.2019   12004    167

Резать баранов через ...

Управление ветеринарии Башкирии планирует запустить услугу ...
  21.12.2019   24205    53

Ильнар Гарифуллин: ...

В поселке «Цветы Башкирии» новую улице дали имя Даяна Мурзина. Можно было бы ...
  20.12.2019   28721    178

Обратились не по форме, ...

Активисты из Нефтекамска, выступающие против создания завода по утилизации ...
  20.12.2019   40039    11

С ленинским приветом! ...

Ну, наконец-то, Путин сознался, какая Россия ему дорога — «строго ...
  20.12.2019   27281    6

Лучше тихие вина, чем ...

Корреспондент «Башинформа» Азат Гизатуллин на большой пресс-конференции в ...
  20.12.2019   20369    20

Читаемое за месяц
«У меня большой опыт ...

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с главными редакторами ...
  24.11.2019   13995    109

Хабиров считает, что ...

Глава региона сегодня на встрече с журналистами заявил, что не будет менять ...
  25.11.2019   13548    21

Башкорт объявил о ...

Радий Хабиров заявил, что не изменит своего решения отдать гору под разработку. ...
  25.11.2019   36580    14

Скоро будет квартет ...

Глава Башкирии Радий Хабиров изъявил желание играть в квартете. Вчера, когда ...
  25.11.2019   15334    99

И правильно: Летать с ...

Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей. ...
  26.11.2019   12354    17

Архив публикаций
Декабрь 2019 (76)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)


Дмитрий Михайличенко: Про «Единую Россию». Башкирскую

Оценили
0


Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. При назначении Ахмадинурова задача от врио главы поставлена четко: повысить рейтинг правящей партии (правильнее — партии власти) в Башкортостане. Этого не произошло. И как это может произойти? За счет проектов типа «Народный контроль»? За счет мониторинга суррогатной алкогольной продукции? За счет блогеров, которые лайкают сами себя и отчитываются наверх?

Дмитрий Михайличенко: Про «Единую Россию». Башкирскую


Нет, нет, и еще раз нет! Инерция пенсионной реформы, отсутствия экологической повестки, молчания (очень красноречивое) по поводу резонансных событий в республике (Куштау, например) не позволяют региональному отделению надеятся на рост рейтинга.

Учатся по-новому разговаривать с людьми? Новая искренность? Ну …тут и комментировать нечего.

Проблемы во многом типологически схожи с другими региональными отделениями. Но в ряде региональных отделению действуют намного эффективнее.

Например, заставляют депутатов ездить по своим округам (не точечно, ради отчетика в соцсети), а поголовно. Почти всех (всех, конечно, не получается).

Правда, депутатам не нравится (некоторые говорят «ездим позоримся»).

А у нас «Продолжаем продолжать».

Основное изменение за последние 14 месяцев: в кабинетах вместо Р. Хамитова висят портреты Р. Хабирова.

Кстати, Р. Хабиров четко дал понять: лояльность лояльностью, а работу надо работать. Где сейчас лояльный ему Киреев? Кажется, в Москву уехал, в ожидании назначения. Ждет? Ну-ну… Думаю, не его одного из лояльных (хоть даже друзей) ждет такая судьба. Лояльных то много в окружении. А способных работать?

Ахмадинуров сказал про рейтинг депутатов Госдумы: да, они это сделают. Сейчас в Госдуме по-прежнему сидят определенные Р. Хамитовым депутаты (интересные персонажи). Думаю, можно будет в 2020 г. поставить им «неуд» и на их место поставить своих (в том числе и самому пойти в Госдуму). Да, думаю работа в этом направлении идет.

Ну а остальное?

Этот пост не ради критики башкирского отделения «ЕдРа». По мне, так там критиковать нечего уже.

В итоге:

Все партии молчат по резонансным событиям в республике. Фактически, мы живем в беспартийном пространстве, в котором есть «федералы», «региональная власть», «народные трибуны» (в глазах власти нелегитимные и даже маргинальные, хотя здесь все непросто), «горстка думающих людей», «информационный эскорт» и «молчаливое большинство». И оно все больше увеличивается. Отчуждается.

Дмитрий Михальниченко, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.12.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При назначении Ахмадинурова задача от врио главы поставлена четко: повысить рейтинг правящей партии (правильнее — партии власти) в Башкортостане.
===============================
Задача невыпролнимая!
Это все равно, что тухлое яйцо, даст команду улучшить его запах!
Это нонсенс, бред, абсурд!!!!!
Только в помойное ведро, как доктор прописал!!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 23.12.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Уже давно никто ничего хорошего от власти не ждет, они только по карманам шарить умеют и с бюджета тащить, пока главарь пальчиком грозит».



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.12.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так нас еще не убивали: С начала либеральных реформ Россия потеряла 34 млн человек
---
Во время ВОВ, предположим столько же... Это что, наши деды воевали и гибли напрасно? Не добили гниду? Кругом те же надписи "Каждому своё", "Труд делает свободным", "Право оно или не право, но это моя Родина", "Оставь надежду всяк сюда входящий". Больше трёх не собираться, млчаааать!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 23.12.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
Народ отдельно - все партии до единой - отдельно!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.12.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Читаешь про Россию в новостях -
Россия оплатит штраф в 3 миллиарда долларов Украине ,
( а они не отплатят свой долг в Три миллиарда долларов )
Транзит подпишут на 5 лет и секретно !
" Газпром " продавать будут на 25 % ниже , чем остальным !
Россиянам наоборот с Нового года подорожает !
Российские спортсмены на 4 года отстранены от международных
соревнований ,
К России все более больше территориальные претензии от других
государств !
От санкций к России , без всякой ответственности морские
трубоукладчики других государств бросили почти законченную работу
Наши трубоукладчики не будут допущены к продолжению работ !
А сколько вбухано на эти газопроводы и все в убыток народу !
И это только часть плевков и харканий на Россию .
Это мне только стыдно за Россию , за такое правление страной
компрадорской буржуазии тоже ?



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 6 | 23.12.2019, 10:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 305 | Рейтинг: +8,2
И всё же есть партия в Башкирии, которая поддерживает жителей Сибая, Нефтекамска, защищает Куштау,право на митинги, против Кроношпана, против повышения пенсионного возраста, критикует нынешнюю власть!



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 7 | 23.12.2019, 11:19 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: -3,2
Снова всепропральщики бьются в истерике. Не вы ли за деньги хозяев претворяете план Даллеса в жизнь. Да, России трудно, но Путин умный, он знает, что делать и никто не сможет нас сломить. Вы сами воровали и разрушали страну, прикрываясь Путиным и каждый пустяк происходил, конечно же, по его вине. Как не смогли, так и не сможете добиться своего. К тому же, Уфимский журнал никто, кроме вас, не читает. Истина.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 23.12.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.12.2019, 11:19 | Автор: Гарри

Снова всепропральщики бьются в истерике. Не вы ли за деньги хозяев претворяете план Даллеса в жизнь. Да, России трудно, но Путин умный, он знает, что делать и никто не сможет нас сломить. Вы сами воровали и разрушали страну, прикрываясь Путиным и каждый пустяк происходил, конечно же, по его вине. Как не смогли, так и не сможете добиться своего. К тому же, Уфимский журнал никто, кроме вас, не читает. Истина.
===============================================
Классический демагог , то есть подтирка жирных воровских задниц !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 23.12.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще покойный бывший секретарь ОК ВЛКСМ БАССР Мифтахов прилюдно обещал повернуть партию ЕР лицом к народу.
Сегодня мы за ЕР " помним, любим и скорбим"
Судя по качеству дел для населения - кажется мелкобуржуазная партия правого толка с размытой ответственностью?
Остановуу для автобуса в отдаленной деревне всей партией нормально , без крииинального подтекста, построить не смогли



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 23.12.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.12.2019, 11:19 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: -3,1
Снова всепропральщики бьются в истерике. Не вы ли за деньги хозяев претворяете план Даллеса в жизнь. Да, России трудно, но Путин умный, он знает, что делать и никто не сможет нас сломить. Вы сами воровали и разрушали страну, прикрываясь Путиным и каждый пустяк происходил, конечно же, по его вине. Как не смогли, так и не сможете добиться своего. К тому же, Уфимский журнал никто, кроме вас, не читает. Истина.
__________________________________________
баааа... знакомые всё ноты (лица). Маратка, жив еще чертяка!!! нука брысь на проуфу, чеши там своим тупым сленгом
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 23.12.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
Не вы ли за деньги хозяев претворяете план Даллеса в жизнь.
__________________________________
Гарик-гэбёшечка! Ты поздновато появился на УЖике - все местные давно уже не апеллируют к плану Даллеса, выдуманному у вас в подвалах Лубянки из текста романа "Вечный зов" А.Иванова. Цитата из романа длинная - поэтому читай ее туточки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/https://ru.wikipedia.org/wiki/
План_Даллеса

НО! Ты по осторожнее с этим "планом", поскольку:
В ноябре 2016 года текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» включён в Федеральный список экстремистских материалов.

ЗЫ. Понаберут идиотов за 11:80, а они даже методички из макулатуры вытаскивают...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 23.12.2019, 11:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
3 | 23.12.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован

Читаешь про Россию в новостях -
____________________________
Но есть и хорошие новости:

Студентам из России стали отказывать в выдаче виз для учебы в США
Студентам из России стали отказывать в выдаче виз для учебы в США, — рассказал РИА руководитель американской Торговой палаты в России Алексей Родзянко. По его словам, в целом студентам продолжают давать визы, но не стали пускать тех, у кого богатые родителя в России. Возможно, это связано с подозрениями в сомнительном происхождении денег. Родзянко признался, что всё это грустно наблюдать. По его мнению, необходимо упрощать визовый режим и поощрять различные обмены между странами, в том числе культурные и образовательные.
_______________________
Ваще щетаю, что не только деток богатеньких нельзя пускать в пиндоссию и гейропу - но и детей-внуков черепах, хрюшек, хернеев, аринушкиных, старых пидорасов оошек и доцентов, ананий и чмыриков - то есть потомков ватоголовых. Пусть учатся - первые - там, где воруют их предки, вторые - там, где их предки восхваляют пуйло и СРАдия и парафинят США и ЕС.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 23.12.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.12.2019, 11:19 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: -3,3

Снова всепропральщики бьются в истерике. Не вы ли за деньги хозяев претворяете план Даллеса в жизнь. Да, России трудно, но Путин умный, он
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Пока Мир развивается. В России все планируют, пилят и вымирают. Скучно жить на этом свете, господа.
Интернет кипит от возмущения и это не наймиты госдепа и не укробандеровцы, это жители переферий и даже столиц. Ты наверное в магазины не ходишь, жкх не плотишь. А если они все выйдут на улицы, куда спрячешься?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 23.12.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.12.2019, 11:19 | Автор: Гарри
Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: -3,3

Снова всепропральщики бьются в истерике. Не вы ли за деньги хозяев претворяете план Даллеса в жизнь. Да, России трудно, но Путин умный, он знает, что делать и никто не сможет нас сломить. Вы сами воровали и разрушали страну, прикрываясь Путиным и каждый пустяк происходил, конечно же, по его вине. Как не смогли, так и не сможете добиться своего. К тому же, Уфимский журнал никто, кроме вас, не читает. Истина.
===================================
Упырь и сейчас бы ушёл, но на пенсию как Лужков не получится. Поэтому будет цепляться, что бы нет, не развивать и строить, а цепляться за трон до конца, что бы выжить. Потому что он сам стал заложником своей выстроенной мафиозной системы. Есть вариант уйти под шумок войны, не дай бог ядерной. Ты тоже хочешь в рай?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 23.12.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по поводу резонансных событий в республике (Куштау, например)
________________________________________________________
Для кого резонансных? Для пары националистических кружков, которые визжат и пиарятся на её фоне? А потом будут билеты на её посещение продавать? На йух вместе с горой



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 23.12.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни чо робяты. Мы сейчас у черты когда лошадь доходяга с выпирающими ребрами, перекусив удила, игнорируя горе погонщика, с остервенением лупящего по свалявшимся в язвах бокам, устремилась с горки, впереди обрыв. Гарри, не смей прыгать на ходу, патриот!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 23.12.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть вариант уйти под шумок войны, не дай бог ядерной



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 18 | 23.12.2019, 12:21 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: -3,2
Россию всегда хотели убить, но никто не смог. На что вы надеетесь? Ах, да, я и забыл, вам же всё равно, что писать, лишь бы заплатили.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 23.12.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Читаешь про Россию в новостях -
Россия оплатит штраф в 3 миллиарда долларов Украине ,
( а они не отплатят свой долг в Три миллиарда долларов )
Транзит подпишут на 5 лет и секретно !
" Газпром " продавать будут на 25 % ниже , чем остальным !
Россиянам наоборот с Нового года подорожает !
------------------------------------------------------------
-------------
Вы прямо как дети малые. Такая политика осуществляется со времен СССР, чтобы привлечь на свою сторону государства, чтобы они голосовали за нас в ООН и других организациях. Эх, вы



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 23.12.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем стремительнее растут цены в стране башкир, чем сильнее любовь народа к правящей партии.



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com