Дмитрий Михайличенко: Про «Единую Россию». Башкирскую

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. При назначении Ахмадинурова задача от врио главы поставлена четко: повысить рейтинг правящей партии (правильнее — партии власти) в Башкортостане. Этого не произошло. И как это может произойти? За счет проектов типа «Народный контроль»? За счет мониторинга суррогатной алкогольной продукции? За счет блогеров, которые лайкают сами себя и отчитываются наверх?Нет, нет, и еще раз нет! Инерция пенсионной реформы, отсутствия экологической повестки, молчания (очень красноречивое) по поводу резонансных событий в республике (Куштау, например) не позволяют региональному отделению надеятся на рост рейтинга.Учатся по-новому разговаривать с людьми? Новая искренность? Ну …тут и комментировать нечего.Проблемы во многом типологически схожи с другими региональными отделениями. Но в ряде региональных отделению действуют намного эффективнее.Например, заставляют депутатов ездить по своим округам (не точечно, ради отчетика в соцсети), а поголовно. Почти всех (всех, конечно, не получается).Правда, депутатам не нравится (некоторые говорят «ездим позоримся»).А у нас «Продолжаем продолжать».Основное изменение за последние 14 месяцев: в кабинетах вместо Р. Хамитова висят портреты Р. Хабирова.Кстати, Р. Хабиров четко дал понять: лояльность лояльностью, а работу надо работать. Где сейчас лояльный ему Киреев? Кажется, в Москву уехал, в ожидании назначения. Ждет? Ну-ну… Думаю, не его одного из лояльных (хоть даже друзей) ждет такая судьба. Лояльных то много в окружении. А способных работать?Ахмадинуров сказал про рейтинг депутатов Госдумы: да, они это сделают. Сейчас в Госдуме по-прежнему сидят определенные Р. Хамитовым депутаты (интересные персонажи). Думаю, можно будет в 2020 г. поставить им «неуд» и на их место поставить своих (в том числе и самому пойти в Госдуму). Да, думаю работа в этом направлении идет.Ну а остальное?Этот пост не ради критики башкирского отделения «ЕдРа». По мне, так там критиковать нечего уже.В итоге:Все партии молчат по резонансным событиям в республике. Фактически, мы живем в беспартийном пространстве, в котором есть «федералы», «региональная власть», «народные трибуны» (в глазах власти нелегитимные и даже маргинальные, хотя здесь все непросто), «горстка думающих людей», «информационный эскорт» и «молчаливое большинство». И оно все больше увеличивается. Отчуждается.