Дмитрий Михайличенко: Про «Единую Россию». Башкирскую

Нет, нет, и еще раз нет! Инерция пенсионной реформы, отсутствия экологической повестки, молчания (очень красноречивое) по поводу резонансных событий в республике (Куштау, например) не позволяют региональному отделению надеятся на рост рейтинга.
Учатся по-новому разговаривать с людьми? Новая искренность? Ну …тут и комментировать нечего.
Проблемы во многом типологически схожи с другими региональными отделениями. Но в ряде региональных отделению действуют намного эффективнее.
Например, заставляют депутатов ездить по своим округам (не точечно, ради отчетика в соцсети), а поголовно. Почти всех (всех, конечно, не получается).
Правда, депутатам не нравится (некоторые говорят «ездим позоримся»).
А у нас «Продолжаем продолжать».
Основное изменение за последние 14 месяцев: в кабинетах вместо Р. Хамитова висят портреты Р. Хабирова.
Кстати, Р. Хабиров четко дал понять: лояльность лояльностью, а работу надо работать. Где сейчас лояльный ему Киреев? Кажется, в Москву уехал, в ожидании назначения. Ждет? Ну-ну… Думаю, не его одного из лояльных (хоть даже друзей) ждет такая судьба. Лояльных то много в окружении. А способных работать?
Ахмадинуров сказал про рейтинг депутатов Госдумы: да, они это сделают. Сейчас в Госдуме по-прежнему сидят определенные Р. Хамитовым депутаты (интересные персонажи). Думаю, можно будет в 2020 г. поставить им «неуд» и на их место поставить своих (в том числе и самому пойти в Госдуму). Да, думаю работа в этом направлении идет.
Ну а остальное?
Этот пост не ради критики башкирского отделения «ЕдРа». По мне, так там критиковать нечего уже.
В итоге:
Все партии молчат по резонансным событиям в республике. Фактически, мы живем в беспартийном пространстве, в котором есть «федералы», «региональная власть», «народные трибуны» (в глазах власти нелегитимные и даже маргинальные, хотя здесь все непросто), «горстка думающих людей», «информационный эскорт» и «молчаливое большинство». И оно все больше увеличивается. Отчуждается.
Дмитрий Михальниченко, Эхо Москвы
Оригинал публикации
Дмитрий Михайличенко: Про «Единую Россию». Башкирскую
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