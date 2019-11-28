По словам Аббасова инициатором потасовки стали сторонники президента адвокатской палаты Булата Юмадилова. На этой неделе Аббасова из-за этого инцидента лишили адвокатского статуса.
Он заявил, что есть видеозапись случившегося, где видно, что потасовку затеяли оппоненты, но при рассмотрении его дисциплинарного дела эту видеозапись отказались просмотреть.
Причиной же стычки адвокатов послужил тот факт, что к моменту начала мероприятия президиум собрания был уже избран, и на столах стояли таблички с фамилиями, хотя президиум должен быть избран во время конференции. Оппоненты семьи Юмадиловых потребовали избрать председательствующего на альтернативных выборах, однако им в этом отказали.
— Считаю, что эта конференция была полным беззаконием и после этого некие люди организовывают жалобы от адвокатуры, якобы, мы некорректно себя вели, и пишут, что Аббасов нарушил, и так далее. При этом потасовку устроили те, кто об этом говорят. Квалификационной комиссии это видео не показали: на нем видно, кто и что делает. Считаю, что этот состав дисциплинарного производства отдельными лицами сфальсифицирован, чтобы возбудить дисциплинарное производство за иное мнение. Полагаю, что найдем там действия подлежащие уголовно-правовой оценки. Результатом стало, то, что меня лишили статуса, а значит есть состав 201-й статьи (Злоупотребление полномочиями – ред.) отдельными руководителям адвокатской палаты с соучастниками и будем добиваться от правоохранительных органов установления фактов. И если то, что мы полагаем, соответствует действительности, будем требовать правового решения, — сказал Аббасов.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Валех Аббасов намерен добиться «уголовного преследования отдельных руководителей адвокатской палаты»
Раздел: Новости | Просмотры: 36325 | Комментарии: 8