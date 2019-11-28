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Валех Аббасов намерен добиться «уголовного преследования отдельных руководителей адвокатской палаты»

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Глава филиала Гильдии российских адвокатов Валех Аббасов в эфире «Эха» заявил, что намерен добиться уголовного «преследования отдельных руководителей адвокатской палаты». Напомним, во время летнего съезда адвокатов на сцене произошла потасовка.

Валех Аббасов намерен добиться «уголовного преследования отдельных руководителей адвокатской палаты»


По словам Аббасова инициатором потасовки стали сторонники президента адвокатской палаты Булата Юмадилова. На этой неделе Аббасова из-за этого инцидента лишили адвокатского статуса.

Он заявил, что есть видеозапись случившегося, где видно, что потасовку затеяли оппоненты, но при рассмотрении его дисциплинарного дела эту видеозапись отказались просмотреть.

Причиной же стычки адвокатов послужил тот факт, что к моменту начала мероприятия президиум собрания был уже избран, и на столах стояли таблички с фамилиями, хотя президиум должен быть избран во время конференции. Оппоненты семьи Юмадиловых потребовали избрать председательствующего на альтернативных выборах, однако им в этом отказали.

— Считаю, что эта конференция была полным беззаконием и после этого некие люди организовывают жалобы от адвокатуры, якобы, мы некорректно себя вели, и пишут, что Аббасов нарушил, и так далее. При этом потасовку устроили те, кто об этом говорят. Квалификационной комиссии это видео не показали: на нем видно, кто и что делает. Считаю, что этот состав дисциплинарного производства отдельными лицами сфальсифицирован, чтобы возбудить дисциплинарное производство за иное мнение. Полагаю, что найдем там действия подлежащие уголовно-правовой оценки. Результатом стало, то, что меня лишили статуса, а значит есть состав 201-й статьи (Злоупотребление полномочиями – ред.) отдельными руководителям адвокатской палаты с соучастниками и будем добиваться от правоохранительных органов установления фактов. И если то, что мы полагаем, соответствует действительности, будем требовать правового решения, — сказал Аббасов.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава филиала Гильдии российских адвокатов Валех Аббасов в эфире «Эха» заявил, что намерен добиться уголовного «преследования отдельных руководителей адвокатской палаты»
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Ктож их посОдит,- ониже адвокаты!!!



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  • 2 | 27.12.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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ДОКОЛЕ ???? Гнать эту семейку-отца .сына.дочь. И вот даже Хабиров знаком с ситуацией ,но молчит.Он же гарант соблюдения прав населения на территории губернии ,а они попираются,над людьми измываются .а он знает ,но МОЛЧИТ.Хорошая ,скажу я вам позиция ...



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  • Участник
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  • 3 | 27.12.2019, 10:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13814 | Рейтинг: -2001,6
Надоела эта мутотень.
Одно вынес - как эти адвокаты могут защищать людей, если они себя не в состоянии защитить?



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  • 4 | 27.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто дал приказ мочить главу адвокатов? Из номера в номер УЖ предоставляет мутным людям место. Явно, кто мочит, тот отрабатывают деньги, а кто платил, хочет занять это доходное место. Весь секрет полишинеле.



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  • 5 | 27.12.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выходец из Агдамского района Азербайджана Валех Осман оглы Аббасов метил на должность главы адвокатской палаты РБ. Не все время же торговать зеленью на рынке. Пора и к вершинам власти. Если вы всетакие умные езжайте в Азербайджан и тоже попытайтесь "свалить" главного адвоката Азербиджона. У нас сейчас время равных возможностей, дерзайте



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  • Начинающий
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  • 6 | 27.12.2019, 12:16 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 102 | Рейтинг: -3,7
Вечно в Башкортостане бодаются какие-то мутные людишки, а народ так и не видит никакой справедливости.



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  • 7 | 27.12.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пауки в банке! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 8 | 27.12.2019, 18:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66787 | Рейтинг: +12106,2
Виталий Буркин
5 ч. ·
И так, новый прокол Адвокатской палаты, указывающий на то, что там засела преступная группировка.
Новость о лишении статуса адвоката Валеху Аббасова была размещена на сайте палаты 19 декабря, тогда событие произошло 23 числа. И самое здесь важное то, что в этой же новости речь ведется о поджоге автомобиля, случившегося тоже 23 декабря.
Может ошибка в дате? Нет, этого не может быть, потому как код страницы сайта, осмотренный специалистами, говорит о том, что новость с заголовком и фотографией Аббасова, была размещена на сайте именно 19 числа.

Текст, начинающийся со слов "сегодня 23 декабря...." поставлен на сайт за четыре дня до события. И от этого уже не отвертишься, потому как легко доказывается специальными исследованиями. Прокол исправлению не подлежит. Дату исправить можно, что они и сделали, а вот внутренности сайта - нет.
Выходит, что администратор сайта знал о том, что произойдет через четыре дня - про лишение статуса адвоката, а самое главное, про предстоящий поджог?
25 декабря мной было подано заявление в МВД о принятии срочных мер к доказыванию возможной причастности управленцев палаты к поджогу, так как доказательства можно было собрать только действуя стремительно.
Но вчера мне стало известно, что в палате о узнали о поданном заявлении и сегодня утром дату в новости исправили. Поэтому держать новость в секрете смысла больше нет.
В связи с этим много вопросов к МВД. Основной из них - почему не действовали стремительно? Здесь в первую очередь необходимо было передать уголовное дело в СК, который должен был задокументировать описанное обстоятельство и срочно начать работу с администраторами сайта, дабы выяснить, кто дал 19 декабря информацию для публикации.
В настоящее время палатским представлено драгоценное время. Через некоторое время, я уверен,последуют комментарии, в которых они будут все объяснять ошибкой, сумасшествием администратора и т.д. Хотя и сейчас все можно доказать. Но администратор уже проинструктирован, к следственным мероприятиям будет готов. В крайнем случае спишет на помутнение своего рассудка.
Медлительность МВД объясняю тем, что раскрытие преступлений, совершаемых общеопасным способом, скорее всего, не является для них приоритетным занятием. Иначе чем объяснить, что по прошествии двух лет не отработана версия о возможной причастности Юмадиловых к поджогу трех автомобилей на ул. С.Перовской, один из которых был мой? Поджог был в те дни, когда мной была обнародована первая информация о многомиллионных махинациях с арендой у тещи.
Кстати, за два года я так и не был допрошен в качестве потерпевшего. А это был поджог в густо населенном микрорайоне, могли погибнуть люди.
В фотографиях информация с сайта: сама новость и код страницы, прямо доказывающий размещение новости 19 числа.

Скрины с доказательствами -
https://www.facebook.com/100006384734557/posts/2611105925778
873/?d=n



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