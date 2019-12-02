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Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.12.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11745 | Комментарии: 11
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Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным проектом «Здравоохранение». Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.

Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году


Радий Хабиров отметил, что в 2019 году здравоохранение должно было стать задачей не отдельных министерств или ведомств, а делом каждого чиновника.

«Работая в должности Главы республики, я не говорю, что это мои полномочия, а это федеральные или муниципальные. Я несу ответственность за все, что происходит в республике. Точно так же глава города или района несет ответственность за все, что творится у него в муниципалитете», –
отметил Радий Хабиров. По его словам, работа с главами муниципалитетов носит совместный характер.

Также Радий Хабиров отметил, что в республике уменьшились показатели смертности – в этом году умерло на 2,5 тысячи человек меньше, чем в предыдущем: «Это не только медицина, это и отравления суррогатом, и дорожно-транспортные происшествия, и утопления и прочее. Но очень заметны два показателя – снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, это точно».

Отдельное внимание Радий Хабиров уделил показателям младенческой смертности. По словам главы республики, с показателями младенческой смертности республика тяжело выруливает, но проблема будет все же решена.

Другой вопрос, который затронул Радий Хабиров, – развитие материальной базы, финансирование на развитие которой будет только расти: «… Мы с вами (хоть пока и не решили вопрос с федеральным финансированием) тянем груз по строительству нового корпуса онкодиспансера, и уже начали строительство хирургического корпуса кардиоцентра. Сегодня мы заложили еще одну поликлинику. У нас есть еще в мыслях Республиканский центр детской онкологии и гематологии, по которому мы ведём переговоры с Министерством здравоохранения России, и оно нас здесь поддерживает. У нас в планах ещё и большая поликлиника в Затоне», – рассказал Радий Хабиров.

Неплохие результаты были отмечены в решении проблемы нехватки специалистов. Радий Хабиров отметил, что негативная тенденция нехватки специалистов на местах остановлена, но пока не решена – и до ее решения еще далеко. По словам главы республики, в настоящее время идет конкурентная борьба за врачей:

«У них появляется выбор: где-то дают миллион, а где-то к этому миллиону дают ещё земельный участок или место в детском саду и т.д. Это нормальная рабочая практика».

Вместе с тем продолжается возрождение сельской медицины. Радий Хабиров рассказал, что до 2024 года в республике будет построено 370 ФАПов, 57 из них – уже в следующем году.

Особую благодарность Радий Хабиров выразил врачам, оказывавшим помощь жителям Сибая в прошлом году. Глава республики отметил, что выезд врачей в районы – это хорошая практика, которая в следующем году также будет продолжена.

«Если проанализировать в целом, прошедший год был хорошим, рабочим. Разрешите в вашем лице поблагодарить профессиональные коллективы медиков – врачей, фельдшеров, средний медицинский персонал, медсестер, санитаров, которые очень многое делают для того, чтобы мы жили дольше и оставались здоровыми», – отметил в заключение Радий Хабиров.

ПроУфу
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  • 1 | 30.12.2019, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Если в здравоохранении все так хорошо, то почему там все так плохо?



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  • 2 | 30.12.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров отметил, что в 2019 году здравоохранение должно было стать задачей не отдельных министерств или ведомств, а делом каждого чиновника.
================================
Короче: Спасение утопающих дело рук самих утопающих...



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  • 3 | 30.12.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.
=================================
Оказывается "Здравоохранение" это всего навсего "проект", и "реализация которого будет длиться ВЕГО ЛИШЬ в течение еще четырех лет"
А что протом,- Завернутся в простынь и на Сипайловское?!
Я по наивности думал что Здравоохранеение это государственная отрасль, а оказывается всего лиш "проект"....



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  • 4 | 30.12.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Вице-премьер (правительства РФ) Татьяна Голикова заявила, что оптимизации здравоохранения во многих регионах оказалась неудачной. Это заявление Голикова сделала в эфире телеканала «Россия 1». Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов признал, что медицинские учреждения в стране находятся «в ужасном состоянии». Все эти заявления появились после заседания Госсовета и встречи В. Путина с общественностью 31 октября в Светлогорске.
А что же с медициной в Бушкурдистане? Глава всех башкир – Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году. И вот вам другая картина, нарисовано, не сотрешь. Оказывается, под мудрым руководством бывшего юриста, у нас не все так плохо. Да есть, определенные трудности, но в общем и целом тенденция очень даже ничего. И теперь смотреть в глаза президенту будет не стыдно.
«Радий Хабиров отметил, что в 2019 году здравоохранение должно было стать задачей не отдельных министерств или ведомств, а делом каждого чиновника.» Теперь вам понятен секрет успеха в медицине? Врачеванием теперь должны заниматься все чиновники, а не только медики. И это прорывная идея. Посмотрим, как это скажется на медицине в следующем году, но что до меня, то я, пожалуй, не пойду на прием в ЖКХ, если у меня заболит горло. Я придерживаюсь консервативных взглядов и, наверное, устарел, коли считаю, что пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.
У Радия и материальная база медицины получает развитие и финансирование на развитие будет только расти.
«Неплохие результаты были отмечены в решении проблемы нехватки специалистов.» По словам главы республики, в настоящее время идет конкурентная борьба за врачей. Вот оно как. И миллионы то им сулят и земельные участки предлагают.
«Вместе с тем продолжается возрождение сельской медицины.»
«Если проанализировать в целом, прошедший год был хорошим, рабочим.» - отметил в заключении глава.
Так что, граждане, с медициной, как сказал глава, у нас не все так уж и плохо. Учитесь, как отчитываться.
И неважно, что житель республики видит, мягко говоря, другую картину.
Разве он может оценить ситуацию в целом по республике? На это способен только зур нашалник - глава, читающий в своем уютном кресле красивый отчет, составленный его подчиненными.

Миннебай Улы



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  • 5 | 30.12.2019, 11:47 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4784 | Рейтинг: -733,8
А что же с медициной в Бушкурдистане? Глава всех башкир – Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году.
-------------------------
Кроме вышеуказанных слов, с остальными доводами согласен. А если ты коверкаешь название республики и считаешь Хабирова только главой башкир, то может тебе поменять место жительство и ехать в страну, где президент глава всех татар?



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  • 6 | 30.12.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Кажется этой лапше на уши населения страны башкир уже тридцать лет,
Неужели нельзя придумать для телевизора чего- то нового.
Никакой конкретики где, как, насколько, кто. Даже благостные цифры в пределах статистическрй погрешности.
И что любопытно, елей Хабирова противоречит словам Путина
об острых проблемах первичного звена российской медицины.
Главный чиновник не знает о пролном провале онкологии в стране башкир.
Помните 58 летний онкобольной пришел в минздрав к Забелину, чтобы уьить себя, если его не станут лечить?
Люди тратят время по полгода и больше драгоценного времени, чтобы встать на учет, как онкологический больной.



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  • 7 | 30.12.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бл, за год башкирские главные врачи таки и не поняли, зачем медикам дают перчатки, что такое внешний вид персонала,что такое врачебная этика, что такое санитарные барьеры, почему в местах скопления людей необходимо делать УФО и ставить двери антипаники?
Почему нельзя даже перед приездом главы региона выгонять врачей и медсестер в белых халатах на уборку территории, почему во время приема нельзя проводить совещания врачей, а во время посещения министра запирать часть неработоспособных пенсионеров в подвалах?



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  • 8 | 30.12.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Ни слова о срыве сроков строительства РОДа, о проблемах детской медицины, о воровстве на реконструкции санатория Юбилейный в Крыму( хабировское позорище на фоне строительства крымского моста !).
Ни слова о проблемах скорой помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.
Совершенно никакой реакции на фото больничных туалетов уровня родной ишимбайской деревни ученика фрезеровщика, больничного постельного белья бомжацкого вида и невозможности больных принять душ.
Все сказанное по- чиновничьи поверхностно, легковестно, без признаков государственного подхода.



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  • 9 | 30.12.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры, не ругайте Хабирова, он не виноват, что он башкир, а вы именно такие, не буду перечислять ваши особенности и недостатки, у вас других нет и не будет.



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  • 10 | 30.12.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Бывшая общага УПЗ, ныне республиканский онкологический диспансер.
В кабинете двое, врач и больной с большой надеждой смотрят друг на друга.



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  • 11 | 30.12.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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9 му
Мы смирились с тем, что у вас нет других лидеров и не будет.
Но что- то для народа ваши лидеры должны делать?
Смотри, какую команду сформировал на основе личноц преданности- уже двое крупных чиновника попались в обкрадывании казны с поличным на рабочих местах .
А сколько еще на свободе?
Башкирия погрязла в трясине лжи , коррупции и криминала.
Чиновники не знают дела, не знают людей, способных к большому делу, оторваны от народа, от их истинных нужд и чаяний.
Вчера один бывший чиновник доверительно заявил, что к рахимовский минпром и лично хабиров причастны к уничтожению в Мелеузе фабрики спортивной обуви из натуральной кожи " Келме"
Попутно в Стерлитамаке был ликвидирован кожевенный завод
Когда то люди радовались качеству этой обуви и гордились, что Башкирия что- то умеет делать на мировом уровне.
Тысячи людей лишились заработка, бюджет вливаний, только потому, что ваши лидеры не были государственниками. А чтобы оправлать свою неумелость они способны на все , в т.ч на манипулирование цифрами и борьбу с искателями правды.



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