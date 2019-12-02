Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году

Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным проектом «Здравоохранение». Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.Радий Хабиров отметил, что в 2019 году здравоохранение должно было стать задачей не отдельных министерств или ведомств, а делом каждого чиновника.«Работая в должности Главы республики, я не говорю, что это мои полномочия, а это федеральные или муниципальные. Я несу ответственность за все, что происходит в республике. Точно так же глава города или района несет ответственность за все, что творится у него в муниципалитете», –отметил Радий Хабиров. По его словам, работа с главами муниципалитетов носит совместный характер.Также Радий Хабиров отметил, что в республике уменьшились показатели смертности – в этом году умерло на 2,5 тысячи человек меньше, чем в предыдущем: «Это не только медицина, это и отравления суррогатом, и дорожно-транспортные происшествия, и утопления и прочее. Но очень заметны два показателя – снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, это точно».Отдельное внимание Радий Хабиров уделил показателям младенческой смертности. По словам главы республики, с показателями младенческой смертности республика тяжело выруливает, но проблема будет все же решена.Другой вопрос, который затронул Радий Хабиров, – развитие материальной базы, финансирование на развитие которой будет только расти: «… Мы с вами (хоть пока и не решили вопрос с федеральным финансированием) тянем груз по строительству нового корпуса онкодиспансера, и уже начали строительство хирургического корпуса кардиоцентра. Сегодня мы заложили еще одну поликлинику. У нас есть еще в мыслях Республиканский центр детской онкологии и гематологии, по которому мы ведём переговоры с Министерством здравоохранения России, и оно нас здесь поддерживает. У нас в планах ещё и большая поликлиника в Затоне», – рассказал Радий Хабиров.Неплохие результаты были отмечены в решении проблемы нехватки специалистов. Радий Хабиров отметил, что негативная тенденция нехватки специалистов на местах остановлена, но пока не решена – и до ее решения еще далеко. По словам главы республики, в настоящее время идет конкурентная борьба за врачей:«У них появляется выбор: где-то дают миллион, а где-то к этому миллиону дают ещё земельный участок или место в детском саду и т.д. Это нормальная рабочая практика».Вместе с тем продолжается возрождение сельской медицины. Радий Хабиров рассказал, что до 2024 года в республике будет построено 370 ФАПов, 57 из них – уже в следующем году.Особую благодарность Радий Хабиров выразил врачам, оказывавшим помощь жителям Сибая в прошлом году. Глава республики отметил, что выезд врачей в районы – это хорошая практика, которая в следующем году также будет продолжена.«Если проанализировать в целом, прошедший год был хорошим, рабочим. Разрешите в вашем лице поблагодарить профессиональные коллективы медиков – врачей, фельдшеров, средний медицинский персонал, медсестер, санитаров, которые очень многое делают для того, чтобы мы жили дольше и оставались здоровыми», – отметил в заключение Радий Хабиров.