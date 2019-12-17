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Миргазямов: «Перед нашими собственниками, которые «наезжают» с Кипра и Франции – серьезных вопросов не поставишь»

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Председатель Совета Министров Башкирской АССР (1986—1992) Марат Миргазямов считает, что в экономике Башкортостан и Татарстан сегодня не на равных, хотя стартовые позиции были одинаковыми. Даже метро в столицах двух республик начали строить одновременно.

Миргазямов: «Перед нашими собственниками, которые «наезжают» с Кипра и Франции – серьезных вопросов не поставишь»


— Часто спрашивают «А что в Татарии?». В 90-е годы мы примерно одинаково шли по всем вопросам, даже по объем производства и реализации продукции мы были впереди, и больше строили жилья. Мы активно сотрудничали и соревновались. Не было недели, если бы не созванивался со своим коллегой Минтимером Шариповичем Шаймиевым, и в Москве многие вопросы мы решали совместно. Мы на уровне союзных республик были.

Наши первые секретари обкомов входили в состав Президиума Верховного Совета СССР наряду с союзными республиками. А мощь была выше многих республик.

Мы были на 5-6 месте по объёму производства. Сейчас мы серьезно отстали: валовый внутренний продукт в Татарстане на треть выше нашего. Отсюда и доходы бюджета. Наш совокупный бюджет около 200 млрд рублей, в Татарстане – 300 млрд. Доходы бюджета Башкирии 105 млрд, Татарии – 150.

Расходы- 102, в Татарии – 137.

По словам экс-премьера, проблема республики в том, что она осталась без собственности, в то же время в Татарии крупные активы остались в руках местной элиты и властей региона.

— Башкирия – дотационная республика, — с горечью констатировал Миргазямов. – У них вся собственность – в собственных руках. Естественно они вкладывают в промышленное производство. За полугодие прошлого года они вложили 31,5 млрд, а мы 10 млрд. Почему? А куда их вкладывать?

Собственности практически нету. Кто-то скажет – какая разница? Разница есть. Там свои люди (владельцы активов — ред) – перед ними можно ставить задачи, а перед нашими собственниками, которые «наезжают» с Кипра и Франции – серьезных вопросов не поставишь. Республика – колония.

Марат Миргазямов заметил, что поставленная Радием Хабировым задача наращивать доходы регионального бюджета на 10 процентов — очень амбициозная и трудноисполнимая «в условиях, когда экономика страны топчется на месте».

Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 15.01.2020, 08:40 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4807 | Рейтинг: -735,4
Я балдею от этих политиков. Во всем виноваты другие, только не он. Так же Хрущев открещивался от Сталина, хотя сам Сталин написал ему "Уймись дурак" на просьбу Хрущева увеличить квоту на расстрел в УСС
Р.
Может сперва надо покаяться в своих грехах, прежде чем осуждать других?



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  • 2 | 15.01.2020, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республика – колония.
===================
За такое "достижение" башкиры должны быть благодарны, уШителью и наставнику гадия,-муртазлу.
Радий продолжатель дела муртазы,пример,- гора Куштау, и это только начало его деятельности...



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5

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  • 3 | 15.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто то с печки бякяет против Марат абзыя Надо работать как он и бякать



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  • 4 | 15.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот добровольно записался в башкиры. Многого достиг. Нарсать.



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  • 5 | 15.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А зачем вкладываться сторонним собственникам. Они и с материальной производственной базы созданной при СССР итак получают сполна на свое существование в офшорах. Капиталист нацелен на получение максимальной прибыли. Читайте Капитал К.Маркса. И Куштау проглотят, и не поперхнутся



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  • 6 | 15.01.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.01.2020, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республика – колония.
===================
За такое "достижение" башкиры должны быть благодарны, уШителью и наставнику гадия,-муртазлу.
Радий продолжатель дела муртазы,пример,- гора Куштау, и это только начало его деятельности...
===============================
При чем тут Радий???? Шиханы геологоразведчики уже в 1936 году определили как источник содовой компании. Это только сегодня кем-то хорошо оплаченные башкиры придумали святые горы.



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2

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  • 7 | 15.01.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Марат Миргазямов заметил, что поставленная Радием Хабировым задача наращивать доходы регионального бюджета на 10 процентов — очень амбициозная и трудноисполнимая «в условиях, когда экономика страны топчется на месте».
===============================
Проще говоря,- авантюра



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2

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  • 8 | 15.01.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кем он записался по нации без разницы , просто с экономикой он был на ты.



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6

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  • 9 | 15.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Был умный мужик-бабай сожрал.....



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3

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1 | 15.01.2020, 08:40 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4804 | Рейтинг: -734,8
Я балдею от этих политиков. Во всем виноваты другие, только не он. Так же Хрущев открещивался от Сталина, хотя сам Сталин написал ему "Уймись дурак" на просьбу Хрущева увеличить квоту на расстрел в УСС
Р.
Может сперва надо покаяться в своих грехах, прежде чем осуждать других?
=================================

ты вроде известная персона в республика, должен бы знать - прежде чем написать комментарий нужно прочесть пост.



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0

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  • 11 | 15.01.2020, 09:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19230 | Рейтинг: -3278,1
А сколько крупных предприятий ты успел сплавить, уже забыл, или расчитываешь на то, что другие забыли? Выскочил как из табакерки будучи главным разорителем республики.



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1

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11 | 15.01.2020, 09:57 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19219 | Рейтинг: -3276
А сколько крупных предприятий ты успел сплавить, уже забыл, или расчитываешь на то, что другие забыли? Выскочил как из табакерки будучи главным разорителем республики.
==========================
- это тебе главный собиратель рассказал попивая пиво в Вене?



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  • 13 | 15.01.2020, 10:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19230 | Рейтинг: -3278,1
Всякая шваль типа кешки выдумывает что взбредет в его больную головёшку. Немного надо владеть темой, а потом высказываться.



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  • 14 | 15.01.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.01.2020, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Республика – колония.
===================
За такое "достижение" башкиры должны быть благодарны, уШителью и наставнику гадия,-муртазлу.
Радий продолжатель дела муртазы,пример,- гора Куштау, и это только начало его деятельности...
-----------------------
Он пишет что в 90-х РБ опережала РТ. А потом вмешалась Москва.



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  • 15 | 15.01.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кушнаренковский район перед новым годом посетил депутат госдумы
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Простое ,над чиновными педагогами нависла угроза привлечения к уголовке.И вот тут Фарит Глюсович опять выручает,он верный друг,а может
и подельник мужа Ралии Хатыповой федерального судьи арбитражного
суда РФ. Она родная сестра жены Идрисова Ришата, бывшего директора
Старокурмашевской средней школы .Ради спасения родного брата Рината
Вызвал из Москвы бывшего следака Генпрокуратуры РФФарита Ганиева.
Но вся эта шайка-лейка родни кум ов ,сватов уже на прицеле генерал-
Лейтенанта Чернятьева.Информация о преступлении Идрисова Рината
Рифкатовича при получении дважды квартиры 16-01-2020 ляжет на стол
Нового начальника СК РФ по РБ во время приёма граждан в г. Дюртюли.
Потуги следователя СК из Кушнаренково Яппарова Ильдара напрасны,
Он уже более года волокитит дело не отправляя в суд. А всякие почётные

Или филькины грамоты не прикроют зады коррупционеров «педагогов».
Глава кушнаренково Гизатуллин накапливает компромат на себя,думает
Что ему всё сойдёт.



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  • 16 | 15.01.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 15.01.2020, 10:11 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19222 | Рейтинг: -3275,9

Всякая шваль типа кешки выдумывает что взбредет в его больную головёшку. Немного надо владеть темой, а потом высказываться.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Какац, хватит кривляться. Давноли ли ты грязь месил, в своём мухосранске, в кирзачах? Ну надо же какого элитного дядьку к нам в столицу занесло. Теперь по асфальту в лаковых. Твой уровень - гардеробщик, дармоед, не тебе засранцу учить воспитанных интеллигентных людей.



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  • 17 | 15.01.2020, 11:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19230 | Рейтинг: -3278,1
А что так то кантяй? Решил изподтишка укусить? А вот не хер тебе, а тебя в жопу. Немного хоть владел бы, даже в отношении КАЦ, а ведь ни фуя ни в чем не имеешь понятия. А так тебе хочется пакостить.



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  • 18 | 15.01.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 15.01.2020, 11:08 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19224 | Рейтинг: -3275,9

А что так то кантяй? Решил изподтишка укусить? А вот не хер тебе, а тебя в жопу. Немного хоть владел бы, даже в отношении КАЦ, а ведь ни фуя ни в чем не имеешь понятия. А так тебе хочется пакостить.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ну что за лексикон? Хотя,, для гардеробщика самый раз, оно.



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  • 19 | 15.01.2020, 11:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19230 | Рейтинг: -3278,1
О каком лексиконе ты тут трындишь кантяй? Ты считаешь, что у тебя есть лексикон? Кантяй имеет только то, что дает.



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  • 20 | 15.01.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот обьявился Миргазямов, который сам себя обозвал башкиром, и о татарской проблеме даже обсуждать не хотел. Чистый исполнитель верхних указов и технократ.



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