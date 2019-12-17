Миргазямов: «Перед нашими собственниками, которые «наезжают» с Кипра и Франции – серьезных вопросов не поставишь»

Председатель Совета Министров Башкирской АССР (1986—1992) Марат Миргазямов считает, что в экономике Башкортостан и Татарстан сегодня не на равных, хотя стартовые позиции были одинаковыми. Даже метро в столицах двух республик начали строить одновременно.— Часто спрашивают «А что в Татарии?». В 90-е годы мы примерно одинаково шли по всем вопросам, даже по объем производства и реализации продукции мы были впереди, и больше строили жилья. Мы активно сотрудничали и соревновались. Не было недели, если бы не созванивался со своим коллегой Минтимером Шариповичем Шаймиевым, и в Москве многие вопросы мы решали совместно. Мы на уровне союзных республик были.Наши первые секретари обкомов входили в состав Президиума Верховного Совета СССР наряду с союзными республиками. А мощь была выше многих республик.Мы были на 5-6 месте по объёму производства. Сейчас мы серьезно отстали: валовый внутренний продукт в Татарстане на треть выше нашего. Отсюда и доходы бюджета. Наш совокупный бюджет около 200 млрд рублей, в Татарстане – 300 млрд. Доходы бюджета Башкирии 105 млрд, Татарии – 150.Расходы- 102, в Татарии – 137.По словам экс-премьера, проблема республики в том, что она осталась без собственности, в то же время в Татарии крупные активы остались в руках местной элиты и властей региона.— Башкирия – дотационная республика, — с горечью констатировал Миргазямов. – У них вся собственность – в собственных руках. Естественно они вкладывают в промышленное производство. За полугодие прошлого года они вложили 31,5 млрд, а мы 10 млрд. Почему? А куда их вкладывать?Собственности практически нету. Кто-то скажет – какая разница? Разница есть. Там свои люди (владельцы активов — ред) – перед ними можно ставить задачи, а перед нашими собственниками, которые «наезжают» с Кипра и Франции – серьезных вопросов не поставишь. Республика – колония.Марат Миргазямов заметил, что поставленная Радием Хабировым задача наращивать доходы регионального бюджета на 10 процентов — очень амбициозная и трудноисполнимая «в условиях, когда экономика страны топчется на месте».