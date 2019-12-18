Андрей Пионтковский: Как он собирается всех на*****

Все, что делает В.В.Путин последние 20 лет своей земной жизни направлено, прежде всего, на решение одной сверхзадачи – пожизненного сохранения своей личной власти.Между тем пункт 3 статьи 81 Конституции РФ гласит:Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.Из этого положения Конституции РФ следует, что известное нам одно и то же лицо незаконно заняло пост Президента РФ в 2012 и 2018 годах. Однако в силу предательства Конституции ее хранителем – Конституционным судом – восторжествовала лукавая интерпретация словечка «подряд».Но даже эта интерпретация не позволяет известному лицу занять в 2024 году известный пост третий раз подряд.Поэтому ожидаемым было изменение Конституции: либо снятие любых ограничений на сроки президентской власти, либо создание иного по названию поста с диктаторскими полномочиями. Либо, наконец, экзотический, но вполне реальный вариант создания нового государства с новой Конституцией.Решение о конкретном способе сохранения власти ожидалось позднее, но неожиданно прозвучало сегодня за 4 года до дня Х. И оно в известном смысле окончательное. Всенародный референдум об изменении Конституции слишком сильное средство, чтобы сначала его распиарить, а потом через годик-полтора слить и придумывать что-то свеженькое.Так что же они там наверху решили?Начну, как я часто делаю в последнее время, с цитаты самого осведомленного нашего «крота» на вершинах российской власти:Путин оставляет за собой возможность (с учетом конституционных изменений) возглавить Госсовет (функции пока неизвестны), Госдуму (контроль за правительством), Совет Федерации (контроль за силовиками и судьями) и даже остаться президентом.Да, действительно, внешне он наделяет Госдуму и Совет Федерации декоративными полномочиями, создает Госсовет, но как некий клуб губернаторов и не более того. Ни одна из этих структур не тянет на вместилище будущего Елбасы. Напротив, реально усиливаются и так уже огромные полномочия Президента (он получает право увольнять членов Конституционного и Верховного судов, назначать прокуроров без всякого согласования с регионами).Он что работает на какого-то другого парня, чтобы передать ему власть в 2024 голу? И параллельно единственного такого проверенного в деле парня выбрасывает как щенка под лавку с поста премьер – министра?Нет, ААВ прав, он собирается остаться президентом. И я объясню вам как.Он сам рассказал нам об этом. В одной вскользь брошенной фразе, ради которой и было прочитано послание и будет проведен всенародный референдум:Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.Как замечательно выстроена тональность. (Кстати, дословно ту же фенечку он мельком пробросил месяц назад и на своей «пресс-конференции».)Знает отец родной, что в обществе обсуждается, и хотя сам не считает вопрос принципиальным, готов пойти навстречу. Сколько лет хомячки сранные бухтели про «подряд», петиции собирали, запросы посылали. А теперь он как просвещённый правитель сам это словечко «подряд» из Конституции убирает. «Подряд» ему очень помогло в 2012-ом и 2018-ом, а теперь оно ему совсем не нужно. Более того, оно для его власти теперь основная преграда.Поэтому российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п.3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024-2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят, а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а он пятый раз лезет?!Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза.А по новой – более демократической – вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 годы. Или с 2024 по 2030, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 лет стукнет.А не проще было бы полностью убрать п.3 ст.81 из Конституции. Нет не проще. Это был бы вопрос более чем принципиальный. И неизвестно еще, чем бы закончился референдум о пожизненном правлении одного и того же лица. А пустячок о словечке «подряд» просто никто и не заметит.