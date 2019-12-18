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Андрей Пионтковский: Как он собирается всех на*****

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Все, что делает В.В.Путин последние 20 лет своей земной жизни направлено, прежде всего, на решение одной сверхзадачи – пожизненного сохранения своей личной власти.

Андрей Пионтковский: Как он собирается всех на*****


Между тем пункт 3 статьи 81 Конституции РФ гласит:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Из этого положения Конституции РФ следует, что известное нам одно и то же лицо незаконно заняло пост Президента РФ в 2012 и 2018 годах. Однако в силу предательства Конституции ее хранителем – Конституционным судом – восторжествовала лукавая интерпретация словечка «подряд».

Но даже эта интерпретация не позволяет известному лицу занять в 2024 году известный пост третий раз подряд.

Поэтому ожидаемым было изменение Конституции: либо снятие любых ограничений на сроки президентской власти, либо создание иного по названию поста с диктаторскими полномочиями. Либо, наконец, экзотический, но вполне реальный вариант создания нового государства с новой Конституцией.

Решение о конкретном способе сохранения власти ожидалось позднее, но неожиданно прозвучало сегодня за 4 года до дня Х. И оно в известном смысле окончательное. Всенародный референдум об изменении Конституции слишком сильное средство, чтобы сначала его распиарить, а потом через годик-полтора слить и придумывать что-то свеженькое.

Так что же они там наверху решили?

Начну, как я часто делаю в последнее время, с цитаты самого осведомленного нашего «крота» на вершинах российской власти:

Путин оставляет за собой возможность (с учетом конституционных изменений) возглавить Госсовет (функции пока неизвестны), Госдуму (контроль за правительством), Совет Федерации (контроль за силовиками и судьями) и даже остаться президентом.

Да, действительно, внешне он наделяет Госдуму и Совет Федерации декоративными полномочиями, создает Госсовет, но как некий клуб губернаторов и не более того. Ни одна из этих структур не тянет на вместилище будущего Елбасы. Напротив, реально усиливаются и так уже огромные полномочия Президента (он получает право увольнять членов Конституционного и Верховного судов, назначать прокуроров без всякого согласования с регионами).

Он что работает на какого-то другого парня, чтобы передать ему власть в 2024 голу? И параллельно единственного такого проверенного в деле парня выбрасывает как щенка под лавку с поста премьер – министра?

Нет, ААВ прав, он собирается остаться президентом. И я объясню вам как.

Он сам рассказал нам об этом. В одной вскользь брошенной фразе, ради которой и было прочитано послание и будет проведен всенародный референдум:

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Как замечательно выстроена тональность. (Кстати, дословно ту же фенечку он мельком пробросил месяц назад и на своей «пресс-конференции».)

Знает отец родной, что в обществе обсуждается, и хотя сам не считает вопрос принципиальным, готов пойти навстречу. Сколько лет хомячки сранные бухтели про «подряд», петиции собирали, запросы посылали. А теперь он как просвещённый правитель сам это словечко «подряд» из Конституции убирает. «Подряд» ему очень помогло в 2012-ом и 2018-ом, а теперь оно ему совсем не нужно. Более того, оно для его власти теперь основная преграда.

Поэтому российский добрый наш народ на своем референдуме единодушно одобрит п.3 ст. 81 Конституции в следующей новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам Президента РФ на 2024-2030 гг. Отдельные несознательные граждане спросят, а как же Конституция, в ней написано не более двух сроков, а он пятый раз лезет?!

Грамотные юристы им ответят: выборы Президента регламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и избирали его 4 раза.

А по новой – более демократической – вы сможете избрать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 годы. Или с 2024 по 2030, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему как раз 90 лет стукнет.

А не проще было бы полностью убрать п.3 ст.81 из Конституции. Нет не проще. Это был бы вопрос более чем принципиальный. И неизвестно еще, чем бы закончился референдум о пожизненном правлении одного и того же лица. А пустячок о словечке «подряд» просто никто и не заметит.

Андрей Пионтковский, Эхо Москвы
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  • 1 | 16.01.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в чем не бывало, представит свои документы в комиссию по выборам
================================
Вполне возможен такой вариант, но мне кажется что он наделит Совбез особыми полномочими, и будет рулить его членами как марионетками, будет эдакое надгосударственное образование во главе с ни, с путиным. Напомню: в совбез входит и президент и председатель правительства, и председатель совета федерации, и председатель госдумы, и все силовики...
Вот как то так ибудет.
.



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  • 2 | 16.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Не хватило ума автору додумать, что убрать надо не одно слово, а три.



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  • 3 | 16.01.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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В-общем диктаторское государство во главе с этим .... будет и дальше гнобить народ.22 года или более



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  • 4 | 16.01.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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референдум!... какой мощный инструмент сохранения своей власти до середины 21 века



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  • 5 | 16.01.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Решили поменять одёжу, а менять надо головы. Тех кто сидел в зале и слушал сказачного. Соберутся ли так ещё?

И-2



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  • 6 | 16.01.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая разница по новой или старой статье Конституции РФ будут проводиться выборы 2024 года? Путин уже занимает должность Президента РФ 4 срока, из них 2 последних срока подряд, поэтому ему нельзя больше избираться на эту должность ни по старой ни по будущей редакции статьи 81! Это если строго придерживаться требований статьи 81 в любой редакции, но с нашим Конституционным судом возможно всё! Чтобы снова избираться, Путину надо переименовать должность Президента РФ на какую-нибудь другую, тогда сможет снова избираться! Только ему, пожалуйста, об этом не говорите! Просто, как всё великое! Очень Опытный



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  • 7 | 16.01.2020, 11:54 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 130 | Рейтинг: -6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как он вас гнобит, я не пойму, хорошо живёте и недовольны ещё, эх, не видели вы настоящих трудностей, нытики. Не поддерживайте гнилую либерасню, она способна на одно лишь загнивание, разврат и пропаганду лгбтт среди детей, ваших детей.



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  • 8 | 16.01.2020, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
На самом деле после 2024 года - будет и президент(новый), и премьер, но они будут фигурами номинальными, мальчиками для битья - реальная власть будет сосредоточена в руках председателя Госсовета, т.е. - пуйла и силовиков.
Даже, если Госдума взъерепенится(ну мало ли что), то контроль за СовФедом - тотальный, будет в руках кремлевского старца. Все неугодные законы будут заблокированы уже там. До нью-презика даже не дойдет.



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  • 9 | 16.01.2020, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66987 | Рейтинг: +12079,1
референдум!... какой мощный инструмент сохранения своей власти до середины 21 века
________________________
Шутишь? Никакого референдума! Еще деньги на быдло тратить!

Песков сказал: вы все неверно поняли - никакого референдума, а некое голосование, формат которого пока что неизвестен никому:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков исключил проведение референдума для утверждения предложенных президентом поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, речь идет именно о голосовании, а не о референдуме. «Поскольку президент (в послании Федеральному собранию) говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», – сказал Песков. Для определения сроков и порядка проведения голосования по поправкам президент подпишет отдельный указ.



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