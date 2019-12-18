Показуха и наполняемость гостиниц

Экс-ректор БАГСУ, политолог Сергей Лаврентьев согласился с получившим распространение в обществе мнением о том, что конгрессная деятельность под патронатом региональных властей не приносит дивидендов.— Я о форуме «Нефть.Газ» (ежегодно проходит в мае в Уфе – ред.), который проводится несколько десятилетий думал – а какой результат, какой смысл, его проводить? Собираются люди, которые друг друга давно знают, все они работают в этой системе давно. Для того, чтобы пообщаться-потусоваться?Что нам дал результат этих форумов? То, что у нефтехимического комплекса появились новые хозяева? Как правило не всегда эффективные. Наверняка этот форум за счет внебюджетных денег. Но думаешь: для чего это? – заметил Лаврентьев в эфире «Эха».По словам политолога, на форумах и конгрессах кормятся целые отрасли, особенно гостиничный бизнес.— Эффективность есть только в заполняемости гостиниц, — резюмировал экс-ректор БАГСУ.