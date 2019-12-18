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Показуха и наполняемость гостиниц

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Экс-ректор БАГСУ, политолог Сергей Лаврентьев согласился с получившим распространение в обществе мнением о том, что конгрессная деятельность под патронатом региональных властей не приносит дивидендов.

Показуха и наполняемость гостиниц


— Я о форуме «Нефть.Газ» (ежегодно проходит в мае в Уфе – ред.), который проводится несколько десятилетий думал – а какой результат, какой смысл, его проводить? Собираются люди, которые друг друга давно знают, все они работают в этой системе давно. Для того, чтобы пообщаться-потусоваться?

Что нам дал результат этих форумов? То, что у нефтехимического комплекса появились новые хозяева? Как правило не всегда эффективные. Наверняка этот форум за счет внебюджетных денег. Но думаешь: для чего это? – заметил Лаврентьев в эфире «Эха».

По словам политолога, на форумах и конгрессах кормятся целые отрасли, особенно гостиничный бизнес.

— Эффективность есть только в заполняемости гостиниц, — резюмировал экс-ректор БАГСУ.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.01.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эффективность есть только в заполняемости гостиниц, — резюмировал экс-ректор БАГСУ.
=================================
Вот такие у нас ректора,- до них в последнюю очередь доходит что "Деньги любят тишину", что если, кому то, что то надо, они и без всяких форумов договорятся.



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  • Гость
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  • 2 | 16.01.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............." То, что у нефтехимического комплекса появились новые хозяева? Как правило не всегда эффективные. Наверняка этот форум за счет внебюджетных денег. Но думаешь: для чего это?
– заметил Лаврентьев в эфире «Эха»........."
==============================================
И главное ! Когда эти комплексы «Нефть.Газ»
НЕ собственность республики Башкортостан !
Спрашивается какая польза этих сборищ и что
в РБ появилось и развилось после этих форумов ?



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  • Эксперт
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  • 3 | 16.01.2020, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39301 | Рейтинг: +5300,3
Политолог- бывший завкабинетом КПСС в БГУ. Жополиз известный.



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