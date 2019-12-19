Валериан Гагин: «Стратегически ошибочно лишать граждан России шанса защитить свои права в международных судах»

Валериан Гагин — руководитель центра современного искусства «Облака». В группу по разработке изменений в Конституции вошла наша коллега по Совету при Главе Республики Башкортостан Ирина Киркора. Поздравляю!!!Ирина, мое частное мнение гражданина, юриста и члена СПЧ РБ:Примат международного права не должен быть изменен на приоритет национального права ни при каких обстоятельствах!Мы можем слушать много «за», высказанных в пользу этого нововведения. Все они будут решать тактические задачи: несправедливые (по мнению России) решения международных судов и пр!НО:Стратегически ошибочно лишать граждан России шанса защитить свои права в международных судах. И не только по причине сбоев (мягко говоря) в работе национальных судов!А потому, что все мы — часть большого и очень тесного мира! Потому, что эти нормы ввели наши деды, победившие фашизм 75 лет назад. И наши отцы, изгнавшие заразу псевдокоммунизма 30 лет назад!И потому, что в те времена был приоритет национального права, позволявший совершать преступным режимам дичайшие преступления почти безнаказанно!