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Валериан Гагин: «Стратегически ошибочно лишать граждан России шанса защитить свои права в международных судах»

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Валериан Гагин — руководитель центра современного искусства «Облака». В группу по разработке изменений в Конституции вошла наша коллега по Совету при Главе Республики Башкортостан Ирина Киркора. Поздравляю!!!

Валериан Гагин: «Стратегически ошибочно лишать граждан России шанса защитить свои права в международных судах»


Ирина, мое частное мнение гражданина, юриста и члена СПЧ РБ:

Примат международного права не должен быть изменен на приоритет национального права ни при каких обстоятельствах!

Мы можем слушать много «за», высказанных в пользу этого нововведения. Все они будут решать тактические задачи: несправедливые (по мнению России) решения международных судов и пр!

НО:

Стратегически ошибочно лишать граждан России шанса защитить свои права в международных судах. И не только по причине сбоев (мягко говоря) в работе национальных судов!

А потому, что все мы — часть большого и очень тесного мира! Потому, что эти нормы ввели наши деды, победившие фашизм 75 лет назад. И наши отцы, изгнавшие заразу псевдокоммунизма 30 лет назад!

И потому, что в те времена был приоритет национального права, позволявший совершать преступным режимам дичайшие преступления почти безнаказанно!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И наши отцы, изгнавшие заразу псевдокоммунизма 30 лет назад!
=================================
Кого , кого ваши отцы изгнали?!
А в ГосДуре кто сидит?!
Коммунизм построен! Правда для очень узкой группы путиноидов, которым все дается по потребностям, а от них требуется по способностям
Правда потребности у них охуит.... ну в общем очень большие, а вот способностей малавато, да что там говорить,- нет у них никаких способностей акромя как страну разворовывать!



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  • Гость
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  • 2 | 17.01.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Псевдокоммунизма ???????????ну не идиотка ли .нам тогда никакие европейские суды были не нужны -все решалось даже без районных судов в райкомах,честно и справедливо .А сейчас чтоб добиться правды надо пройти терни АДА .



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  • Гость
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  • 3 | 17.01.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В этом случае особенно жалко американцев, у них в стране насаждение местных законов и полное пренебрежение к международным. Куда бедному американцу деваться?



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  • Эксперт
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  • 4 | 17.01.2020, 09:50 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38747 | Рейтинг: +6478,2
Примат международного права не должен быть изменен на приоритет национального права ни при каких обстоятельствах!
==================
...Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада.

Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью отечества.

Пётр Аркадьевич Столыпин



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 17.01.2020, 12:05 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1840 | Рейтинг: +491,5
Изменять Конституцию без референдума и в условиях узурпации власти есть антиконституционное преступление. Более того, это закрепление узурпации власти.

//Валериан Гагин — руководитель центра современного искусства «Облака». В группу по разработке изменений в Конституции вошла наша коллега по Совету при Главе Республики Башкортостан Ирина Киркора. Поздравляю!!!"
________________________

Валериан Гагин - идиот.

Ирина Киркора - будет соучастником преступления по изменению Конституции.

Ирина Киркора: "Стратегически ошибочно лишать граждан России шанса защитить свои права в международных судах. И не только по причине сбоев (мягко говоря) в работе национальных судов!

А потому, что все мы — часть большого и очень тесного мира! Потому, что эти нормы ввели наши деды, победившие фашизм 75 лет назад. И наши отцы, изгнавшие заразу псевдокоммунизма 30 лет назад!

И потому, что в те времена был

приоритет национального права, позволявший совершать преступным режимам дичайшие преступления почти безнаказанно!
___________________________

Вот этим вы и займетесь. Обеспечите новому режиму чекистов и комми право воевать и репрессировать.

Ирина Киркора - нет сомнений - вы не будете протестовать.



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  • 6 | 17.01.2020, 12:09 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1840 | Рейтинг: +491,5
И по сути - пакет мер от власти , есть подготовка к новому этапу агрессии и войны. Как в 2014 году.

Сталин в 41 в мае тоже так действовал. Сконцентрировал власть на себя.
и до этого репрессировал всех подряд.

Готовил Грозу против Европы. Аналог.



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  • 7 | 17.01.2020, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67002 | Рейтинг: +12075,7
Вчера у Гагина написала:

Список расстрельный, не с чем поздравлять. Придется ответить - рано или поздно, тем кто доживет(желаю всем долгих лет жизни) - за пособничество в узурпации власти.
По судам: а нас кто-то спрашивает? Поскольку в последние годы решений по ЕСПЧ и других международных судов с возмещением сумм(а кое кому и огромных) огромное количество, тот именно ради не исполнения этих решений и вводится данное изменение.
Ну как бы - что нам выгодно, что в нашу пользу - мы признаём, а что не в нашу пользу - идите лесом!
Двойные стандарты закрепляются в Конституции РФ. Так что нынешний режим не менее преступный, совершает дичайшие преступления и совершенно безнаказанно.



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  • Гость
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  • 8 | 17.01.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вы не рабы не поз воляйте сыну уборщицы практиковавшешося в Тамбовской 0ПГ вами командовать, - уважайте себя !



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  • 9 | 17.01.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." И потому, что в те времена был приоритет национального права, позволявший совершать преступным режимам дичайшие преступления почти безнаказанно!....."
===============================================
Вот ведь как можно оправдывать свой Одиозный взгляд
на Исторический Факт , что " репрессивные "суды Сталинского
периода , чаще выносили Оправдательные Приговоры , чем
сегодняшние " демократические " судьи .

Российские судьи при рассмотрении уголовных дел выносят
примерно 1 (один) оправдательный приговор на 1 000(тысячу).
А те немногие решения, что принимаются в пользу подсудимых,
отменяются в 30( тридцать) раз чаще обвинительных
В СПЧ обратили внимание, что для мировой практики нормальным
считается не 1% оправданный на тысячу осужденных, как у нас, а
примерно 20 %решений в пользу подсудимого.
При Сталине оправдывали от 7 до 10 процентов — это при
рассмотрении дел в обычном порядке. Там, конечно, еще были
«тройки», «двойки» — это уже другое дело. Представляете себе,
даже при Сталине так не судили!
Как сегодняшние коррумпированные насквозь судьи !



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  • 10 | 17.01.2020, 13:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67002 | Рейтинг: +12075,7
Кстати. Через пару часов поле моего ответа Гагину про ЕСПЧ - пуйло в госдуре заплакал, что ЕСПЧ имеет его во все дыры, поэтому-то и нужно менять конституцию, чтобы он не платил по его решениям.

Тем пуйлососам, которые будут визжать, что нужно выйти из ЕСПЧ - заранее отвечаю: для этого нужно выйти из Совета Европы, чего пуйло делать, разумеется, не станет. Пуйло даже из ПАСЕ не вышел и заплатил взносы за все годы, когда игнорил это ПАСЕ или ПАСЕ игнорил пуйлостан...
Иначе к пуйлостану будет, как говаривал тезка пуйла Маяковский - "отношение плёвое"...



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  • 11 | 17.01.2020, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 17.01.2020, 12:09 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1840 | Рейтинг: +491,5
И по сути - пакет мер от власти , есть подготовка к новому этапу агрессии и войны. Как в 2014 году.

Сталин в 41 в мае тоже так действовал. Сконцентрировал власть на себя.
и до этого репрессировал всех подряд.

Готовил Грозу против Европы. Аналог.
___________________
Виктор!
Не надо изображать Сталина глупее себя.
С вашим уровнем понимания истории и текущих событий вам не про Сталина и историю рассуждать, а метлой махать - предел ваших аналитических способностей.



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  • 12 | 17.01.2020, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гагин! Хрен ли ты за бугор смотришь, а под носом не видишь? Займись нашими судами и правоохренительными органами, чтобы там принимали такие решения, которые не отменит ЕСПЧ! Тебя зачем в СПЧ РБ избрали? Чтобы ты там работал, наводил порядок с правами человека здесь, а не ждать, когда ЕСПЧ отменит решения судов РФ! Тем более, что простому человеку до ЕСПЧ добраться очень нелегко в отличии записных оппозиционеров! Так что если ты действительно хочешь что-то сделать для простого народа, то наводи порядок здесь, а не надейся, как Остап Бендер, что "заграница нам поможет"! Очень Опытный



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  • 13 | 17.01.2020, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дискуссия о приоритетах международного или национального прав актуальна и понятна для узкого круга людей в РФ.

Для большинства Премудрых пескарей данная тема маловразумительна.



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  • 14 | 17.01.2020, 21:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по Корнею - вова всех либерастов ссцаными тряпками и всё либерастное правительство ... щас заживём!!!!
ООчканутое недоуёпище - скажи... нет либерастического правительства , всё в руках патриотиков... и конституцию, как ты бился в припадке - написанную пиндосскими либерастами меняют.... заживём???
дебилушко
турк



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  • 15 | 17.01.2020, 21:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13-му
Свобода большинству никогда не была нужна, она нужна только узкому кругу, но общество вперед ведут только они !



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