По его условиям, победитель должен будет предоставить самолет вместимостью не менее пяти человек, с бортпроводниками и питанием на борту. В указанную сумму также должно входить обслуживание в VIP-залах и залах официальных делегаций, а также страхование пассажиров и членов экипажа.
Оплата фрахтовки будет произведена из бюджета республики. Итоги аукциона подведут 28 января.
Отметим, что за 2019 год правительство региона потратило на перелеты официальных лиц и делегаций более 30 млн рублей. Так, например, в феврале прошлого года Госкомтранс зафтрахтовал бизнес-джет за 4,4 млн рублей — на этом самолете делегация Башкирии летала на инвестиционный форум в Сочи.
Все контракты, заключенные в 2019 году, достались АО «Ютэйр-вертолетные перевозки».
Эхо Москвы
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Еще платите налоги? Перелеты чиновников Башкирии обойдутся в 10 миллионов рублей
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