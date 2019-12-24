Еще платите налоги? Перелеты чиновников Башкирии обойдутся в 10 миллионов рублей

За эту сумму Госкомтранс республики намерен зафрахтовать самолет на 23 летных часа. Аукцион, по итогам которого будет заключаться контракт, опубликован на портале госзакупок.По его условиям, победитель должен будет предоставить самолет вместимостью не менее пяти человек, с бортпроводниками и питанием на борту. В указанную сумму также должно входить обслуживание в VIP-залах и залах официальных делегаций, а также страхование пассажиров и членов экипажа.Оплата фрахтовки будет произведена из бюджета республики. Итоги аукциона подведут 28 января.Отметим, что за 2019 год правительство региона потратило на перелеты официальных лиц и делегаций более 30 млн рублей. Так, например, в феврале прошлого года Госкомтранс зафтрахтовал бизнес-джет за 4,4 млн рублей — на этом самолете делегация Башкирии летала на инвестиционный форум в Сочи.Все контракты, заключенные в 2019 году, достались АО «Ютэйр-вертолетные перевозки».