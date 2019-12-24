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Еще платите налоги? Перелеты чиновников Башкирии обойдутся в 10 миллионов рублей

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За эту сумму Госкомтранс республики намерен зафрахтовать самолет на 23 летных часа. Аукцион, по итогам которого будет заключаться контракт, опубликован на портале госзакупок.

Еще платите налоги? Перелеты чиновников Башкирии обойдутся в 10 миллионов рублей


По его условиям, победитель должен будет предоставить самолет вместимостью не менее пяти человек, с бортпроводниками и питанием на борту. В указанную сумму также должно входить обслуживание в VIP-залах и залах официальных делегаций, а также страхование пассажиров и членов экипажа.

Оплата фрахтовки будет произведена из бюджета республики. Итоги аукциона подведут 28 января.

Отметим, что за 2019 год правительство региона потратило на перелеты официальных лиц и делегаций более 30 млн рублей. Так, например, в феврале прошлого года Госкомтранс зафтрахтовал бизнес-джет за 4,4 млн рублей — на этом самолете делегация Башкирии летала на инвестиционный форум в Сочи.

Все контракты, заключенные в 2019 году, достались АО «Ютэйр-вертолетные перевозки».

Эхо Москвы
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  • 1 | 22.01.2020, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отметим, что за 2019 год правительство региона потратило на перелеты официальных лиц и делегаций более 30 млн рублей.
================================
Хватит уже говорить размытыми фразами!
Ведь понятно, что за словом "чиновники" стоит конкретный алояр, и это ,-гадий!!!



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  • 2 | 22.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 млн - сущий пустяк для республики .Единственное , не злоупотреблять поездками ..тога станет ясно , нужен ли вертолет.



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  • 3 | 22.01.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень скоро авиакомпании обяжут комплектовать парк только из самолётов российского производства. МС-21 уже на конвейере. "Летайте самолётами..."



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  • 4 | 22.01.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 млн - сущий пустяк для республики.

---------------------

- Помилуйте, какие же это пустяки?! Я не настолько выпивши, чтоб не
разбираться!..



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  • 5 | 22.01.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4.Для тебя , вечно пьяному,никогда не державшему и 100тыс руб в руках трудно разобраться!



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  • 6 | 22.01.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.01.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4.Для тебя , вечно пьяному,никогда не державшему и 100тыс руб в руках трудно разобраться!

-----------------------------

Скучный ты, товарищ. Без чувства юмора. Фраза-то из х/ф "Не может быть!"
Н-да... В 90-е привозил с Севера каждый месяц по 6 миллионов рублей. :)



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  • 7 | 22.01.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За юмор , спасибо , Просто не запомнил .



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  • 8 | 22.01.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мелкобуржуазные понты элитариев Башкирии, лежащей на боку в период очередного перманентного политического кризиса самой богатой страны мира?



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  • 9 | 22.01.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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• 2 | 22.01.2020, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 млн - сущий пустяк для республики .Единственное , не злоупотреблять поездками ..тога станет ясно , нужен ли вертолет.
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Да, есть два сладких слова – это сладкое слово свобода, ну и сладкое слово бюджет. В купе даёт ещё более сладкое словосочетание свобода использования бюджета. Захотели самолёт- пожалуйста, вертолёт- канэшна, про парк дорогих служебных иномарок можно даже не говорить. 10 млн. сущий пустяк туда, 10 млн. сущий пустяк туда. Песни, пляски, Сванидзы всё из бюджета, а деньги на операции детей и подростков собираем с нищего населения. Зажравшаяся беЗконтрольная власть. Веселитесь, пока народ спит. По счетам, рано или позно, придётся платить.

И-2



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  • 10 | 22.01.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам же Путин ткнул: 'вертикаль' власти', а принцип единоначалия неработосрособен, тем паче в шаловливых ручонках сына уборщицы,
Н0 это не снимает с него ответственности.
Итог.
Путин инан кутен!



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  • 11 | 22.01.2020, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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В 2003 году в салоне такого же самолётика пиарились во время выборов в Госдуму наши вожди оппозиции из Союза Правых Сил: Хакамада, Немцов, Чубайс. Ну и пролетели бизнес классом как фанера над Парижем.

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
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