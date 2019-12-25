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Посмел бороться за свои права — отберем детей

  • Опубликовано: mkset.ru | 23.01.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 17749 | Комментарии: 10
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Анонимный собеседник сообщил Наталье Зыряновой, что её семьей снова интересуется служба опеки. 22 января, стало известно, что Наталье Зыряновой, которая накануне провела пикет возле Дома Республики в Уфе, звонили из школы, где учатся ее дети, и сообщили, что ею опять заинтересовались сотрудники управления опеки.

Посмел бороться за свои права — отберем детей


- Я увидела пропущенный звонок на своем мобильнике, перезвонила. Оказалось, что это кто-то из школы звонил. Спросили, как у нас дела и намекнули, что по поводу меня звонили из опеки, спрашивали, как учатся дети, - сообщила Медиакорсети Наталья. – Когда я просила о помощи, никто не реагировал, только отписки да отговорки получала, а теперь вот сразу все активизировались.

Напомним, накануне 37-летняя Наталья Зырянова вышла с плакатом на одиночный пикет к Дому Республики. Она рассказала позже корреспонденту Медиакорсети, что решилась на этот поступок от отчаяния. Это произошло после визита к судебным приставам, которые должны восстановить права Натальи и добиться выделения ей жилья администрацией Демского района и администрацией Уфы. В декабре 2018 года чиновники вновь обещали решить жилищный вопрос Натальи – теперь уже в декабре 2019 года. Но ничего подобного не произошло.

- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян – там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые, - сообщила журналистам Наталья.

Ее сыновьям сейчас 10 и 11 лет. Обоим нужно ходить в школу, они каждый день вынуждены по 2,5 км идти на учебу. Никакой школьный автобус за ними не заезжает, поскольку, кроме двух мальчиков, в этом садовом товариществе больше детей школьного возраста нет.

По словам Натальи, после развода с мужем и восстановления родительских прав она через суд добилась решения о выделении ей жилья. В администрации ей сообщили, что поставили в очередь на квартиру.

- Я там восемьдесят-какая-то по счету. И когда же я получу квартиру? Это просто издевательство над людьми! – возмущена женщина. – Дети ходят в школу прямо по дороге, там машины рядом ездят. Когда совсем плохая погода – гололед или метель, я их не отпускаю на учебу, потому что это очень опасно. Может, хотя бы школьный автобус утром смог за ними заезжать. Для автобуса два километра – это ерунда, а для маленьких детей ведь это огромное расстояние!

Наталья живет по временной прописке. Конечно, баня, переделанная под жилье, это не лучший вариант. Но кто виноват в том, что она оказалась в таких условиях? Ведь, по сути, государство уже почти 20 лет не исполняет свои обязательства перед ней, как перед сиротой. Такой позиции придерживается и депутат Госсобрания РБ Дмитрий Чувилин, к которому женщина обратилась за поддержкой.

- Хорошо помню, как в конце 2018 года, когда мне пообещали через год дать квартиру, в администрации Демского района бывший глава Сергей Плотников сказал: «Берегите детей». Я и берегу как могу. Но власти мне как не помогали, так и не помогают, - говорит Наталья.

Напомним, проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.

Когда статья была готова, Наталья позвонила и рассказала, что сегодня в школе учителя устроили допрос ее сыну, интересовались, где и в каких условиях живет семья.

- Будто они не знают, в каких условиях мы живем! Будто для них это новость! - так прокомментировала данное событие Наталья. - Наверное, теперь пришлют проверку. Пусть еще раз увидят всё своими глазами.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 23.01.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но власти мне как не помогали, так и не помогают, - говорит Наталья.
===========================
Такая судьба ждет тех, кто клюнет на обещания путина и ради сеименутной наживы начнет рожать второго, третьего ребенка.
Зарубите себе на носу что путин,- хозяин своего слова: сегодня дал, завтра забрал!!! А ситуация в стране будет только ухудшаться, и даже те деньги которые вдруг Вы и получите, в любой момент могут обесценится.Постарайтесь воспитать уже имеющихся детей, а у кого нет не рожайте больше одного!



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  • Гость
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  • 2 | 23.01.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что она живет по биологическим законам это нормально, но то, что Путин живет по ним, это губительно для страны.
Это нужно же дойти до кощунства в виде выдачи квартир, а не равного ваучера на приобретение квартиры под надзором и ответствнностью органа опеки. В стране рф 14 трл руб излишних средств. Их путин ни украсть ни своим забугорным партнерам срлавить не успел...
Кстати москалям при выдаче жилья ее полностью комплектуют всем необходимым включая ложки чашки, а в россии голые стены и берёт плату за обучение пользования газплитой, до унитаза этот мочильщик сортиров пока не добрался...



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3

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  • Гость
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  • 3 | 23.01.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нижняя часть вертикаля сортирного мочильщика - дайте семье жилье!
Фрахтуете самолеты на пятерых по 10 миллионов - летайты в нормальных самолетах,не треснете,
да пользы от ваших полетов никокакой нет



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4

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  • Гость
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  • 4 | 23.01.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас самое главное действенное правило во власти -
Запугать , Наворовать , Наврать , Наобещать и во время Удрать !
Нам баранам остается Пугаться , Нищать , Ждать , Верить и
с Надеждой на будущее улучшение подыхать !



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 23.01.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67081 | Рейтинг: +12067,3
Сейчас еще и детей отберут...

Вот бы увидеть цифры - сколько чиновников, госслужащих и прочих курултайцев, депутатов, служащих в АП РБ, артистов, училок БЯки, ментов с нехилыми зарплатами и ранними пенсиями и т.д. - получили бесплатно(или почти бесплатно под невозвратные беспроцентные займы по программам Муртазы) жилье в Уфе, в республике(половина из которых - обманным путем, отказались в пользу родственников от уже имевшегося, ведь не в детдомах выросли), а потом приватизировав его в обход законов.
Уверена, что столько сирот в РБ не наберется за 20 лет и на годы вперед



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  • 6 | 23.01.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Битва титанов: ученик фрезеровщика & штукатур- мапяр ?



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  • 7 | 23.01.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для 6 .Фрезеровщик он фрезерным станком берет,а маляр-кисточкой .Ситуация плачевная и вряд ли разрешимая -лучше елки покупать на 125 млн.а сколько квартир можно бы было приобрести



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  • 8 | 23.01.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.01.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что она живет по биологическим законам это нормально, но то, что Путин живет по ним, это губительно для страны.
Это нужно же дойти до кощунства в виде выдачи квартир, а не равного ваучера на приобретение квартиры под надзором и ответствнностью органа опеки
____________________________________
именно так сделали для военнослужащих ..всё открыто видно и просто
видимо военные щас стране нужны больше чем дети, хотя и дети - будущие военные и у военных семьи есть
турк
турк



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  • 9 | 23.01.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.01.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1340 | Комментарии: 67077 | Рейтинг: +12068,1
Сейчас еще и детей отберут...

Вот бы увидеть цифры - сколько чиновников, госслужащих и прочих курултайцев, депутатов, служащих в АП РБ, артистов, училок БЯки, ментов с нехилыми зарплатами и ранними пенсиями и т.д. - получили бесплатно(или почти бесплатно под невозвратные беспроцентные займы по программам Муртазы) жилье в Уфе, в республике(половина из которых - обманным путем,
____________________

повторяю - народ БЫДЛОООО... кто не откажется от 2 квартиры . ели вдруг можно?.. у меня вот лепший друг, служили вместе.
уже после муртазы .. развелся - квартиру оставил , женился на молодой и получил квартиру... полгода не прожили - развелся и пришел к старой ..
мне ему щас морду набить?
турк



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  • Гость
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  • 10 | 23.01.2020, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.01.2020, 14:58 | Автор:

повторяю - народ БЫДЛОООО... кто не откажется от 2 квартиры . ели вдруг можно?.. у меня вот лепший друг, служили вместе.
уже после муртазы .. развелся - квартиру оставил , женился на молодой и получил квартиру... полгода не прожили - развелся и пришел к старой ..
мне ему щас морду набить?
турк
=========================================
Нии , не можа и не гожа морду бити !
Как же вам не бесстыже , дюже жутко
Бультыхаться в этой жиже !
Ваше дело сторона , вы жж не третий мужж ?



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