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Уголовника заметили в ООН

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Ранее чувашский лидер призвал "мочить" пишущих "искаженную информацию". В Управлении ООН по правам человека осуждают любые нападки и угрозы в адрес журналистов, заявила корреспонденту "Idel.Реалии" представитель подразделения международной организации Марта Хуртадо.

Уголовника заметили в ООН


— Управление ООН по правам человека всегда однозначно осуждало и продолжает осуждать любые нападения и угрозы в адрес журналистов или вмешательство в их работу, — отметила Хуртадо.

Ранее высказывания Игнатьева осудили в ОБСЕ, а в организации "Репортеры без границ" потребовали отставки главы Чувашии.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на официальном сайте принес извинения журналистам за призыв. 18 января на мероприятии к Дню печати в поздравительном выступлении он предложил "мочить" пишущих "искаженную информацию".

Идель.Реалии
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  • 1 | 24.01.2020, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда властолюбивый кукурузник, невежда и самодур, подарил (не имея на то никаких прав!) Крым Украине, уже тогда слагавшемуся буферному государству, искусственно составленному из униатского Закарпатья, собственно Украины и отвоеванной у турок Новороссии, то вряд ли понимал, чью волю выполняет он, какова цена его «дарения» и какие катастрофы воспоследуют оттого в грядущем, катастрофы, перед которыми даже гибель Черноморского флота покажется детскою забавою.

Впрочем, Хрущев был «выдвиженец». Этот термин означает, что его носитель достиг занимаемой должности не по уму, талантам и заслугам, а был выдвинут в угоду чьим-то политическим амбициям и тайным расчетам, не умея ни понять всей меры ответственности, свалившейся на него, ни справиться с порученным делом, – в данном конкретном случае делом сохранения страны.

Великие адмиралы Лазарев, Корнилов, Нахимов бессильны были встать из своих могил, дабы воспротивить бессовестному отторжению Крыма, как и сотни тысяч русских солдат, отдавших жизни за то, чтобы этот древний полуостров стал наконец русскою землей. Не забудем, что на каждого нынешнего крымского жителя приходится по крайней мере две солдатских головы, отданных за его бытие!

Дорого было отдано за то, чтобы справиться с крымской ордой, последним осколком распавшейся монгольской державы. Лишь в конце восемнадцатого столетия удалось окончательно избавиться от разорительных набегов крымских татар на Русь.

Еще дороже стоило, за три века до того, сокрушить Турцию, начавшую завоевывать полуостров в последней четверти пятнадцатого столетия, уничтожившую Мангупское христианское государство в Крыму и захватившую все генуэзские колонии на побережье. Четыре века упорной борьбы потребовалось России, чтобы справиться с могущественным соседом и выйти к берегам Черного моря. И сколько же сил, средств, таланта и энергии вложили русские люди, чтобы обиходить Крым! Возвести портовые города и крепости, проложить дороги, развить земледелие и виноградарство, завести различные ремесла, словом – превратить перевалочную торговую базу итальянских купцов и гнездо степных разбойников в благоустроенную цветущую страну!



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  • 2 | 24.01.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Трампа они там не заметили? Именно это он предлагал сделать с журналистами из фейк-ньюс. И он прав - за базар надо отвечать.



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  • Гость
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  • 3 | 24.01.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ранее чувашский лидер призвал "мочить" пишущих "искаженную информацию".
================================
Тогда надо "мочить", министров всех уровней пишущих "искаженную информацию" об экономике РФ, руководителей и кореспондентов государственных СМИ, разного рода социологов прикормленных путиным, членов правитедьства, ... да для мочилова кондидатов хоть отбавляй!!!!



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  • Участник
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  • 4 | 24.01.2020, 09:44 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1451 | Рейтинг: +356,5
Это персонаж засветился тем, что сказал вслух то, что власть уже применяет давно. Тогда нужно замочить всех врунов пропагандонов из тв, всяких журнашлюшек проплаченных, да даже самого главвора. За 20 летнюю ложь.



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  • 5 | 24.01.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на официальном сайте принес извинения журналистам за призыв.
=======================
А вы слышали что радий отчудил?
Он сравнил башкир с лошадьми !!!
22 января, около полудня глава республики опубликовал фотографию с лошадьми в стойлах, подписав его следующим образом: Мы, башкиры, такие же выносливые, как и наши башкирские лошадки. Жалко, еду из-под снега добывать не умеем.
Где только путин берет таких"рукой водителей"?!



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  • 6 | 24.01.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не забудем, что на каждого нынешнего крымского жителя приходится по крайней мере две солдатских головы, отданных за его бытие!
__________________________
ватан - чьих голов , только РУССКИХ? а мож там и хохлы и татары тоже участие принимали, нет?
турк



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  • Начинающий
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  • 7 | 24.01.2020, 12:01 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 337 | Рейтинг: +7,9
ХАПиров предлагает людям "добывать еду из под снега"? До этого предлагал дышать газами из сибайского карьера, поддержал вырубки леса в Куштау и Зелёной роще... Всё для "бабуинов", "невежд" и "сопливых".



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  • 8 | 24.01.2020, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67092 | Рейтинг: +12065,9
Есть видео, как этот глав-чуваш вручает ключи от новых пожарных машин командирам экипажа - он высоко поднимает на вытянутой руке ключи, а командир экипажа сначала просто протягивает за ключами вверх руку, глав-чуваш поднимает ключи еще выше и пожарный подпрыгивает, чтобы выхватить у него из руки эти ключи. Ну, как с собачками играет... кто не верит - можете посмотреть тут:

https://twitter.com/NataliyaTelula/status/122042605744001433
6



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  • 9 | 24.01.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько таких дурачков на РУСИ -русских и не русских.Пукнул .а потом извинения приносит.А мордочка то-как с этапа .Ну ,если не украл,по этапу отправлять не надо.а вот задвинуть на свиноферму поросятам хвосты крутить -как раз в пору



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