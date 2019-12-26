Уголовника заметили в ООН ...

Ранее чувашский лидер призвал "мочить" пишущих "искаженную информацию". В Управлении ООН по правам человека осуждают любые нападки и угрозы в адрес журналистов, заявила корреспонденту "Idel.Реалии" представитель подразделения международной организации Марта Хуртадо.— Управление ООН по правам человека всегда однозначно осуждало и продолжает осуждать любые нападения и угрозы в адрес журналистов или вмешательство в их работу, — отметила Хуртадо.Ранее высказывания Игнатьева осудили в ОБСЕ, а в организации "Репортеры без границ" потребовали отставки главы Чувашии.Глава Чувашии Михаил Игнатьев на официальном сайте принес извинения журналистам за призыв. 18 января на мероприятии к Дню печати в поздравительном выступлении он предложил "мочить" пишущих "искаженную информацию".