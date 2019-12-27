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Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось (часть II)

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин вспоминает историю создания ТОЦ Башкортостана. Часть II. Первую часть читайте здесь.

Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось (часть II)


ПРОГРАММА ТОЦ

Чтобы понять, какие цели ставил перед собой Татарский общественный центр и вообще татарское национальное движение на рубеже 1980-90-х и чего удалось достичь, нужно проанализировать резолюцию учредительного собрания ТОЦ. В ней нашли свое отражение как нарушение этнокультурных прав татар БАССР, происходившее на первом этапе башкиризации (период правления Мидхата Шакирова) и указывавшеея в письмах граждан, которые шли в ЦК КПСС в Москву, так и пути решения назревшей давно проблемы. В чем суть вопроса? "Проводилась политика башкиризации татарского населения методом принудительного изменения национальности при переписи населения, введения башкирского языка в школах вместо родного татарского". Резко сократилось количество [татарских] школ. А в городах они исчезли полностью. В Уфе, где проживает около 300 тысяч татар, осталась всего одна школа с татарским классом, не стало татарских детских садов и групп в дошкольных учреждениях". "Не стало передач на татарском на радио и телевидении". "До сих пор нет в Башкирии татарских театров". И наконец, ключевой тезис —​ "Татарский язык потерял статус государственного в БАССР по Конституции... 1978 года".

В связи с вышеперечисленным ТОЦ считал необходимым:

— "Предоставить возможность обучения на родном языке в дошкольных учреждениях, школах во всех районах и городах БАССР, где проживает татарское население, путем создания школ и классов с татарским языком обучения". Тут же ниже идут два конкретных предложения по городу Уфе:

— "Создать в каждом районе г. Уфы ясли, детские сады с татарскими группами";

— "Открыть в каждом районе города (Уфы) татарские школы и классы";

— "Считать обучение на родном языке делом государственного значения, самым важным и актуальным вопросом перестройки межнациональных отношений";

Далее в рассматриваемой редакции документа говорилось:

— "Создать секцию татарских писателей при Союзе писателей БАССР";

— "Добиться у вышестоящих инстанций увеличения объема печатной продукции для возобновления издания в Уфе книг на татарском языке";

— "Обеспечить условия для беспрепятственного распространения татарских книг, газет и журналов по всей республике";

— "Организовать издание в Уфе общественно-политического журнала на татарском языке";

— "Открыть татарское отделение на факультете дошкольного и начального обучения";

— "Возродить передачи по республиканскому радио и телевидению на татарском языке";

— "Организовать передачи казанского радио и телевидения для населения Башкирии";

— "Возродить в Уфе татарский драматический театр, который существовал с 1912 по 1922 годы";

— "Открыть татарские театры в Туймазах, Нефтекамске и Дюртюлях"...

Главная же задача состояла в решении языковой проблемы татарского населения республики. "Важнейшей задачей общественности и официальных органов по перестройке межнациональных отношений Уфимское отделение ТОЦ считает разработку государственной программы возрождения татарского и других национальных языков БАССР." В этих целях считалось необходимым "восстановить конституционный статус татарского языка как государственного — наряду с башкирским и русским языками. А также ведение на этой основе делопроизводства на татарском языке" — говорилось в тексте резолюции.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СУВЕРЕНИТЕТЕ

Еще задолго до начала обсуждения проектов Декларации о государственном суверенитете Башкортостана ТОЦ обозначил позицию татарского национального движения по этому вопросу. На собрании представителей татарской общественности республики и Уфы, созванном ТОЦ БАССР 15 октября 1989 года, подчеркивалось, что татарская общественность республики выступает за предоставление Башкирской АССР статуса союзной республики, но при этом оговаривалось, что должны быть обеспечены конституционные гарантии для развития языка и культуры татарского населения. А уже 8 сентября 1990-го, при подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете, состоялся расширенный пленум ТОЦ БАССР. В резолюции был отвергнут принцип государственного суверенитета только одной нации и вновь было выдвинуто требование придать башкирскому, русскому и татарскому языкам статуса государственных.

На Советской площади Уфы, накануне принятия этого исторически важного документа, писатель Айдар Халим вместе с рабочим Кадерле Имаметдиновым установили палатку и объявили политическую голодовку с требованием гарантировать в Декларации о суверенитете этнокультурные права татар республики: в частности, вернуть татарскому языку государственный статус. Данная акция вызвала большой общественный резонанс, в итоге ее осветили и официальные СМИ. В это же время в знак солидарности один из лидеров Союза башкирской молодежи Артур Идельбаев также объявил голодовку, установив палатку за кинотеатром "Родина" в Уфе.

В 1992 году, под влиянием принятия закона о президенте республики, который де-факто прописал двуязычие в Башкортостане, основные татарские организации (ТОЦ, татарская демократическая партия "Идель-Урал", Уфимский клуб татарской культуры, СТМ "Азатлык") вышли с совместным заявлением, в котором выступили за консолидацию депутатов татар Верховного Совета республики Башкортостан и предложили: в "в целях защиты национальных прав пришло время депутатам из числа татар организоваться во фракцию" — говорилось в документе. Главная цель, которая преследовалась в данном случае — провести через Верховный Совет закон о государственном статусе для татарского языка. Депутаты, предпринявшие попытку реализовать это предложение на практике, предложили организовать фракцию депутатов нефтедобывающих районов (как раз западная татароязычная часть РБ), но председатель Верховного Совета Муртаза Рахимов, вначале поддержав эту идею, затем ее отверг.

Тогда же, в 1992-м, когда обсуждались проекты Конституции Башкортостана, усилиями городских и районных отделений ТОЦ удалось провести через городские и районные Советы постановления о необходимости придания татарскому языку статуса государственного. Такие постановления прошли через горсоветы, райсоветы и сельсоветы западных татароязычных районов республики. Они легитимизировали вопрос о статусе татарского языка в республике и послужили основанием к рассмотрению этого вопроса в Верховном Совете РБ. И чтобы проигнорировать это волеизъявление народных представителей, принятие Конституции и Закона о языках вновь было отложено.

РЕКА ИК — БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

Фото с акции "Река Ик — Берлинская стена" (фотография из личного архива Карима Яушева).

8 июня 1991 года у города Октябрьский состоялась, пожалуй, самая громкая акция Татарского общественного центра Башкортостана: "Река Ик — Берлинская стена". Акция проходила в формате встречи двух татарских делегаций и совместного проведения Сабантуя. На середине знаменитого моста через реку Ик у города Октябрьский, прозванного "самым длинным мостом в мире" (из-за двухчасовой разницы во времени на обоих его концах), встретились две татарские делегации обеих республик: Башкортостана и Татарстана. Учитывая, что по обеим берегам реки Ик проживал один народ, данная акция символизировала своеобразный "разрыв" искусственно созданной границы между двумя республиками — наподобие Берлинской стены, которая долгие десятилетия разделяла немецкий народ.

Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось (часть II)


Митинг, организованный Татарским общественным центром на Советской площади Уфы 19 марта 1992 года в поддержку референдума о суверенитете Татарстана (на переднем плане — председатель ТОЦ Карим Яушев и татарский поэт Фарит Габдрахим.

БОРЬБА ЗА МУФТИЯТ

В 1992 году остро встал вопрос о Духовном управлении мусульман. Башкирское национальное движение в лице некоторых его организаций (Башкирской народной партии и БНЦ "Урал") попыталось сместить с поста муфтия Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) Талгата Таджутдина, занять здание, принадлежавшее ДУМЕС на улице Тукаева в Уфе, и основать там Духовное управление мусульман Республики Башкортостан во главе с муфтием башкирской национальности.

Татарское общественное движение республики выступило в поддержку Талгата Таджутдина, считая, что смещение его с поста еще сильнее укрепит позиции антитатарски настроенной части башкирской элиты, выступавшей против любых действий татарских объединений по отстаиванию интересов татар Башкортостана. Этому в немалой степени способствовало то, что татарское национальное движение республики с самого момента его создания находилась в союзнических отношениях с Талгатом Таджутдином, который идейно поддерживал его деятельность.

ТОЦ и другие татарские объединения совместно с ДУМЕС созвали митинг в его поддержку. Более того, ТОЦ, при поддержке части татарской общины Уфы, организовал оборону здания ДУМЕС, которое силовым путем пытались захватить представители радикальных башкирских объединений. Как свидетельствовали участники тех событий, в эти дни сторонники силового захвата комплекса зданий на улице Тукаева организовали привод группы своих сторонников численностью около 40 человек к Соборной мечети Уфы, но, убедившись, что организована охрана зданий, развернулись и ушли восвояси. После этого события сам конфликт был исчерпан. В конечном итоге был создан отдельный ДУМ республики Башкортостан, а за ДУМЕС Талгата Таджутдина, позднее переименованном в ЦДУМ, остались районы с преобладающим татарским населением (западная и северо-западная часть республики). Тем не менее, можно констатировать, что именно благодаря поддержке ТОЦ и других татарских национальных объединений ЦДУМ сохранился как институт, а Талгат Таджутдин сохранил свое лидерство.

ИТОГИ

1989-1993 годы считаются периодом наибольшего расцвета Татарского общественного центра, когда организация стала одной из наиболее влиятельных общественно-политических сил в республике. С 1989-го и до начала 1991 года организацию возглавлял Марат Рамазанов, после него в 1992-94 гг. — Карим Яушев. В это время благодаря деятельности ТОЦ были достигнуты следующие успехи:

1) Восстановлены татарские школы, закрытые в период "башкиризации" времен Мидхата Шакирова. К примеру, в 1989-90 годах в каждом районе Уфы было открыто по несколько школ с изучением татарского языка (15 первых классов). Две из них в будущем получили статус гимназий. Это школы №61 и 84.

2) В 1990 году был открыт Туймазинский татарский драматический театр.

3) В 1991-м возрожден Уфимский татарский театр "Нур".

4) Открылись татарские отделения при Бирском, Стерлитамакском пединститутах и при Башкирском пединституте в Уфе.

5) Была основана новая республиканская татарская газета — "Өмет" (1991 г.).

6) Начались передачи на татарском языке на радио и телевидении.

7) Благодаря действиям ТОЦ ДУМЕС (нынешняя ЦДУМ) сохранило свою резиденцию в Уфе.

8) В 1992 году городские и районные Советы западного Башкортостана (территория компактного проживания татар) проголосовали за возвращение татарскому языку статуса государственного. Это было, пожалуй, самым важным идеологическим и политическим успехом ТОЦ Башкортостана за всю его историю. Это показало, что вопрос о возращении татарскому языку государственного статуса поддерживает не только татарское национальное движение, но и само татарское население РБ. Успех этого мероприятия был целиком и полностью обеспечен благодаря высокой работоспособности местных отделений ТОЦ.

9) Перепись населения 1989 года, проходившая в беспрецендентных условиях политической открытости и плюрализма, показала, что несмотря на отчаянные попытки прежнего руководства Башкирского обкома КПСС по изменению этнической идентичности татарского населения БАССР, татары сумели сохранить свое национальное самосознание и уверенно вышли на второе место по численности в республике — после русских.

10) Татарские национальные объединения принимали самое активное участие в организации дней районов в столице — Уфе. Это культурно-массовое мероприятие в немалой степени способствовало консолидации землячеств западных районов Башкортостана, которые и составляли основную массу татароязычного населения Уфы, что никак не играло на руку республиканским властям, опасавшимся усиления татарского фактора. Поэтому после разгона Советов в 1993 году и принятия новой Конституции республики, установившей единоличную власть президента Рахимова, эта инициатива была свернута.

Таким образом, большинство пунктов резолюции учредительного съезда ТОЦ 1989 года, выдвинутых от имени татарской общественности республики, к началу 90-х были выполнены. Но главный вопрос, в случае положительного решения которого все остальные пункты автоматически были бы сняты — возвращение татарскому языку государственного статуса в Башкортостане — так и не был решен.

Почему же татарские общественные объединения наибольших успехов в деле отстаивания национально-культурных интересов татар республики добились именно на первом этапе своего развития?

Во-первых, в условиях открытого общества и политических свобод вести такую деятельность было существенно легче, чем при существовании жесткой административной системы, которая была создана в Башкортостане в последующий период. И политика Перестройки с её демократизацией общественной жизни, свободными выборами и т.д. дала все эти возможности.

Во-вторых, на начальном этапе возникновения национальных организаций в РБ татарское общественное движение являлось наиболее мощным сегментом.

В-третьих, в этот период административно-управленческий аппарат республики не представлял собой монолитного образования, поэтому татарское общественное движение, добиваясь поставленных перед собой задач, могло лавировать между разными группами во властной элите региона. К примеру, обком КПСС долгое время игнорировал требование восстановить театр "Нур", но, в конце концов, решение это было принято председателем Совета министров республики Маратом Миргазямовым в 1991 году, когда обком уже потерял реальные властные рычаги, а Муртаза Рахимов, еще будучи председателем Верховного Совета, не имел возможностей этому препятствовать.

Если судить объективно, всё это — максимум того, что мог выжать ТОЦ из политической ситуации того времени. В немалой степени таким успехам способствовало и то, что Татарский общественный центр совмещал политическую деятельность с культурно-просветительской, сумев консолидировать вокруг себя как политизированную, так и крайне умеренную часть татарского населения. И что особенно стоит выделить в конце, так это то, что ТОЦ является, пожалуй, единственной организацией перестроечного типа, из множества подобных организаций, возникших тогда в разных уголках Советского Союза (в том числе и в Башкортостане), существующей и по сей день.

Ведь остальные уже давно прекратили свое существование.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 25.01.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда гавно мамонта выкопали . Да открыть татарские школы и д/ садики- явно проигрышное дело .Мало кто захочет дать своим детям татарское образование . Сейчас свободно смотри татарское телевидение , кабельное телевидение и проч . дают такую возможность.Татарский театр -есть , посещай сколько хошь.
Муфтият меня не касается , да хоть кто будет - это все равно малограмотные( за редким исключением ) муллы..Да ну их .
Разделять близкородственные народы с, говорящие на тюрки, крайне неумно . Объединять - намного труднее, но этому будет препятствовать и препятствует Госдеп.. Вы просто агенты Госдепа !



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  • 2 | 25.01.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось (часть II)
==============================
О мой БОГ!!!!
Как достали эти башкиро-татарские нацики!!!!
Уже целую летопись пушут с разбивкой по частям!!!!
Нехрина до них недоходит что у Русских терпение не безгранично. А ну как оно в какойто момент лопнет?! Куда бежать будете? Кому вы нахрен нужны?



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  • 3 | 25.01.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда такое гавно мамонта выкопали .?
театр есть , Вещание СМИ на татарском из Казани - без проблем . Только татароязычных школ не будет - желающих нет!Родитель не хочет обучения своему отпрыску на татарском ..И проч и проч.
Просто кто-то хочет расколоть близкородственные народы , говорящие на тюрки,может это в угоду Госдепа? И может все это двигают агенты во главе с корреспондентом Радио Свободы( сейчас вроде как бывшим) Каримом Яушевым ?



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  • 4 | 25.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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а где боевые диваны, гаражный мудазвон и профессор коровьих хвостов? давно про карпини не слышал
турк



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  • 5 | 25.01.2020, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39331 | Рейтинг: +5296,4
Странно! Диль на нарах, а Ильнара сажать не хотят?



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  • 6 | 25.01.2020, 10:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
5 | 25.01.2020, 10:32 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39328 | Рейтинг: +5296,9

Странно! Диль на нарах, а Ильнара сажать не хотят?
__________________________________
А что здесь странного?
Дильмухаметов совершил самое страшное преступление (с точки зрения власти) - не подчинение этой власти.
А Гарифуллин сбежал в Казань и вылизывает властные жопы.
Ну и кто власти из них неугоден?



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  • 7 | 25.01.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Разделять близкородственные народы с, говорящие на тюрки, крайне неумно . Объединять - намного труднее, но этому будет препятствовать и препятствует Госдеп.. Вы просто агенты Госдепа !"
------------------------------------------------
По моему, ты сам и есть агент госдепа.
С другой стороны, кивать на госдеп просто. А вот создать равные условия непросто. Татарский народ, численностью около 2-х миллионов человек, тревожит всех чиновнников, что в Уфе, что в Москвах. И для того, чтобы оставить ни с чем все народы, и не проводить Референдума, который обязаны были проводить еще при большевиках, при создании большой Башкирии.
Таким образом, многочисленный татарский народ никогда не забудет обман большевиков насчет Референдума, и будет бороться за свою свободу. Да и при других чиновников, что при Шакирове, что при Рахимове, Хамитове, что при Хабирове с его сюзереном.



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  • 8 | 25.01.2020, 10:57 | Автор: юнг
    Публикации: 157 | Комментарии: 39331 | Рейтинг: +5296,4
А что- в Казани другие законы?
Вот судью Р.Рахматуллина лишили должности за критику.



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  • 9 | 25.01.2020, 10:58 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4817 | Рейтинг: -736,1
А почему это татары казанские присвоили себя название "татары"? На это название без всяких приставок имеют право тюменские, астраханские, крымские, литовские и др.



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  • 10 | 25.01.2020, 11:01 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4817 | Рейтинг: -736,1
Я вчера был поражён Кухаркой, оказывается она в совершенстве владеет башкирским и татарскими языками. И для неё отличие башкирского языка и татарского лишь в различие букв с и h.



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  • 11 | 25.01.2020, 11:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13976 | Рейтинг: -2012,2
7 | 25.01.2020, 10:57 | Автор: юнг
Публикации: 157 | Комментарии: 39329 | Рейтинг: +5296,9

А что- в Казани другие законы?
Вот судью Р.Рахматуллина лишили должности за критику.
_______________________________________________________
Такие же законы. Они одинаковы.
Вот бывшего пресс-секретаря Шаймиева - Ирека Муртазина сразу посадили, стоило ему только книгу написать про Шаймиева, которая не понравилась Шаймиеву.
Но причём здесь Гарифуллин?
Он же против власти слова не говорит, он им жопу лижет.
За что же его сажать?



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  • 12 | 25.01.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось (часть II)
==============================
О мой БОГ!!!!
Как достали эти башкиро-татарские нацики!!!!
Уже целую летопись пушут с разбивкой по частям!!!!
Нехрина до них недоходит что у Русских терпение не безгранично. А ну как оно в какойто момент лопнет?! Куда бежать будете? Кому вы нахрен нужны?
------------------------------------------------------
Терпение может лопнуть у других народов, но башкиры представляются, что ничего не понимают, и за своими пока начальниками готовы, например, еще раз обмануться и принять обманные результаты перериси. Но со временем всё это может выйти им боком.



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  • 13 | 25.01.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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"...Только татароязычных школ не будет - желающих нет!Родитель не хочет обучения своему отпрыску на татарском ..И проч и проч.
Просто кто-то хочет расколоть близкородственные народы , говорящие на тюрки,может это в угоду Госдепа? И может все это двигают агенты во главе с корреспондентом Радио Свободы( сейчас вроде как бывшим) Каримом Яушевым ?"
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Так и кажется, что один и тот же человек беспокоится о судьбе родственных народов. Так и есть, наверное, агент госдепа. Откуда бы он всё знал про Карима Яушева и прочее и прочее.



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  • 14 | 25.01.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Шамиев выделял большую сумму из бюджета Татарстана на исследование генома татар. Ну и что получил? Обкакался. Татары-общее название кочевых племен не являющихся родственниками по крови. Это как коренных жителей Американского континента записали всех в индейцы. Крымские и сибирские татары не признают казанских татар за родственников.



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  • 15 | 25.01.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Татарами называли всех , с нерусской национальностью .Даже дагов Л.Н. Толстой называл татаринами .Азеры -тоже татары. Много кого причисляли к татарами.. Правда называли чулымским , барабинскими и прочим сибирскими татарами. Но башкиры как были так ими и остались .
Но будущее казаннцев не совсем понятное , Они ассимилируются с другими народами , прежде всего с русским .Такая судьба ждет и мордву( эрьзя, мокшу ). Мещеряки уже остались в бытовом общении.Типтяре - то же самое . За счет них вроде казанцы не теряют численности .
Только не пойму , сейчас хотят увеличить численность за счет башкир ?Лучше б развивались на своей выделенной территории проживания .Прав был Жирик, что нужно ликвидировать республики , и превратить в губернии. Доиграетесь , татарове!



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  • 16 | 25.01.2020, 11:30 | Автор: Ирек
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Объединять - намного труднее, но этому будет препятствовать и препятствует Госдеп.. Вы просто агенты Госдепа !
+++++++++++++++++++++++++++++
Во, во, именно так, но не Госдеп старается, а тот же именитый Институт этнологии и антропогии РАН "им. В.А. Тишкова":
https://irek-tattarich.livejournal.com/81702.html
А.Д. Корстелева, специалиста этого института по нашему региону, или даже самого академика В.А Тишкова спросил было один историк из Казани. Вот де вы собираетесь некую российскую гражданскую нацию смастерить, а вместе с тем дробите народы, и в частности, или в особенности татар. А как будете всё это в ту вашу российскую нацию собирать? Ответа нет, но что-то сбирают. В Уфах с этим Габдрафиков Ильдар оченно старается.



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  • 17 | 25.01.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Гаражный мудозвон ,, машется" на соседней ветке , Доводов не хватает , тогда всех обзывает пельменями и кацанутыми . Вроде как нападает на аргументы Корнея.
Прибежит , как кот на запах мяса



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  • 18 | 25.01.2020, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Институт развития образования Башкирии в ближайшее время расторгнет контракт с ректором Гульназ Шафиковой. Временно исполнять обязанности руководителя образовательной организации будет ее заместитель Альберт Ташбулатов, который сейчас является проректором по социально-экономическим вопросам.
Читать в источнике
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Ну наконец то, на ферму, к телятам, раскрыть свой потенциал по предназначению.



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  • 19 | 25.01.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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• 12 | 25.01.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татарский общественный центр Башкортостана. Как всё начиналось (часть II)
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О мой БОГ!!!!
Как достали эти башкиро-татарские нацики!!!!
Уже целую летопись пушут с разбивкой по частям!!!!
Нехрина до них недоходит что у Русских терпение не безгранично. А ну как оно в какойто момент лопнет?! Куда бежать будете? Кому вы нахрен нужны?
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Терпение может лопнуть у других народов, но башкиры представляются, что ничего не понимают, и за своими пока начальниками готовы, например, еще раз обмануться и принять обманные результаты перериси. Но со временем всё это может выйти им боком.
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Вот так и начинаются межнациональные конфликты, а терпение не безгранично и не дай бог им перерасти в конфликт тутси и хуту, в угоду верхушкам.
И-2



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  • 20 | 25.01.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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В вопросе третьего госязыка для РБ Рахимов показал свою духовную нищету.



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