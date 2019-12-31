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Политическое кладбище Путина

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ФОМ снес электоральный рейтинг Президента, отправив его в архив, с официальной формулировкой: «С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах».

Политическое кладбище Путина


В течение 20 лет ФОМ чутко отслеживал электоральный рейтинг Путина и его гипотетических политических конкурентов. И последние два года безостановочно измерял электоральные настроения россиян в отношении гаранта и тех, кто участвовал с ним в президентской кампании-2018.

«Царь-горы» остался на политическом Олимпе в одиночестве. Даже для создания иллюзии демократичности пространства уже отпадает необходимость замера социологами электоральных проб на лидеров-возбудителей политического поля, зачищенного Кремлем во всех смыслах.

Из активных политиков, легким движением руки Путина, удален и сменщик №1, теперь уже бывший премьер-министр, доказавший на деле свою преданность хозяину, в случае ЧС всегда гарантировано мог лечь на амбразуру президентства: и по статусу исполняющего обязанности в отсутствии первого лица, и по факту своего бэкграунда, оправдавший доверие Путина в свою бытность экс-президентом.

Президент в ручном режиме запустил процесс политических тектонических сдвигов, чем вызвал в окружающем его пространстве отрицательный фидбэк — включилось активное брожение в элитах и непонимание в глубинном народе. Сбой в президентском навигаторе и неправильно откалиброванный кремлевский эхо-локатор ( где актуальные запросы общества не учитываются ) спродуцировали массовое отторжение предложенной повестки с фэйковыми перестановками в правительстве, теперь возглавляемом крупным специалистом по повышению налоговых «удоев» с беднеющего населения.

Но первую строку народного негатива и претензии к верховной власти занимает переписывание Конституции в формате спецоперации, где всем понятно, кто единственный выгодополучатель. Властелин электоральных «овец», задумавший общероссийское голосование, вместо референдума, который требуется фактически для принятия, поставленной на новые рельсы Конституции, уверен, что волеизъявление пройдет в формате «открытого и честного» под прикрытием ЦИК и при введении ноу-хау «мобильный избиратель». Ответ Президенту с просторов России должен быть таким же, как и первое голосование ГД по поправкам в Конституцию — единогласным.

Президенту необходима новая форма политического кладбища, без демократической мишуры. К личностной деформации, где лайфхак — безграничность власти, привела 20-летняя несменяемость существующего режима. Под тоталитарной пятой гаранта планируется похоронить все ветви власти.

Социально-экономическое кладбище уже сформировано. Экономика «лидирует» с отрицательным ростом, народонаселение от такой жизни активно вымирает, а у выживающих россиян петля на шее затягивается еще туже.

Глобальное недовольство народа, где 84% считают, что источником их неравенства является государство (социологические данные из исследования А. Никольской), где 72% возмущены политическим неравенством, а почти 60% уверены, что в обществе присутствует сильный и крайне сильный политический конфликт между населением и властью в целом, не замедлит стать катализатором новых турбулентных катастрофических процессов.

Эхо Москвы
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