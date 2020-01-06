— Надо отметить, много с того периода произошло изменений: не те отношения между центром и субъектами, многие противоречия потеряли актуальность, — заметил парламентарий.
Он напомнил, что по данным ВЦИОМа 90 процентов респондентов одобряют поправки. При этом он опроверг мнение, что укрепляется президентская власть, а правительство будет утверждаться Госдумой.
— Президент делегирует полномочия депутатам.
По поводу реформирования местного самоуправления он заметил, что отношения между госвластью и МСУ иногда «искрили», а 90 процентов муниципалитетов — дотационные, за счет субсидий тех же органов госвласти.
— Чтобы не было «искренний», работали экономно и в интересах населения – правильное решение, чтобы эти органы работали консолидировано.
Якобы, имевшие место обсуждение поправок в Конституцию между депутатами по Ватсапу, он назвал «выяснением мнения», что позволяется регламентом.
— Не понятен ажиотаж, который развернулся вокруг этого факта. Мы живем в век информационных технологи и не использовать мессенджеры было бы крайне неправильно.
Спикер заметил, что если конституционная реформа потребует, то будет скорректирована и Конституция республики.
— Если будет необходимость, мы будем корректировать и свой основной закон, — сказал Толкачев. – Мы не рассматриваем Конституцию как священную корову, уже семь раз в нее вносили поправки.
Эхо Москвы
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Священная корова и Конституция
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