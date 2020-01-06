Священная корова и Конституция

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев комментируя в эфире «Эха» процедуру обсуждения поправок в Конституцию заметил, что основной закон рождался в 1993 году «в другой ситуации», когда был развал в экономике и в умах граждан, когда был расстрелян Верховный Совет, и все это отложило отпечаток на содержание Конституции.— Надо отметить, много с того периода произошло изменений: не те отношения между центром и субъектами, многие противоречия потеряли актуальность, — заметил парламентарий.Он напомнил, что по данным ВЦИОМа 90 процентов респондентов одобряют поправки. При этом он опроверг мнение, что укрепляется президентская власть, а правительство будет утверждаться Госдумой.— Президент делегирует полномочия депутатам.По поводу реформирования местного самоуправления он заметил, что отношения между госвластью и МСУ иногда «искрили», а 90 процентов муниципалитетов — дотационные, за счет субсидий тех же органов госвласти.— Чтобы не было «искренний», работали экономно и в интересах населения – правильное решение, чтобы эти органы работали консолидировано.Якобы, имевшие место обсуждение поправок в Конституцию между депутатами по Ватсапу, он назвал «выяснением мнения», что позволяется регламентом.— Не понятен ажиотаж, который развернулся вокруг этого факта. Мы живем в век информационных технологи и не использовать мессенджеры было бы крайне неправильно.Спикер заметил, что если конституционная реформа потребует, то будет скорректирована и Конституция республики.— Если будет необходимость, мы будем корректировать и свой основной закон, — сказал Толкачев. – Мы не рассматриваем Конституцию как священную корову, уже семь раз в нее вносили поправки.