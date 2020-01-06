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Священная корова и Конституция

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Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев комментируя в эфире «Эха» процедуру обсуждения поправок в Конституцию заметил, что основной закон рождался в 1993 году «в другой ситуации», когда был развал в экономике и в умах граждан, когда был расстрелян Верховный Совет, и все это отложило отпечаток на содержание Конституции.

Священная корова и Конституция


— Надо отметить, много с того периода произошло изменений: не те отношения между центром и субъектами, многие противоречия потеряли актуальность, — заметил парламентарий.

Он напомнил, что по данным ВЦИОМа 90 процентов респондентов одобряют поправки. При этом он опроверг мнение, что укрепляется президентская власть, а правительство будет утверждаться Госдумой.

— Президент делегирует полномочия депутатам.

По поводу реформирования местного самоуправления он заметил, что отношения между госвластью и МСУ иногда «искрили», а 90 процентов муниципалитетов — дотационные, за счет субсидий тех же органов госвласти.

— Чтобы не было «искренний», работали экономно и в интересах населения – правильное решение, чтобы эти органы работали консолидировано.

Якобы, имевшие место обсуждение поправок в Конституцию между депутатами по Ватсапу, он назвал «выяснением мнения», что позволяется регламентом.

— Не понятен ажиотаж, который развернулся вокруг этого факта. Мы живем в век информационных технологи и не использовать мессенджеры было бы крайне неправильно.

Спикер заметил, что если конституционная реформа потребует, то будет скорректирована и Конституция республики.

— Если будет необходимость, мы будем корректировать и свой основной закон, — сказал Толкачев. – Мы не рассматриваем Конституцию как священную корову, уже семь раз в нее вносили поправки.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 04.02.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...90% муниципалитет ов дотационные..
.за счет субсидий органов госвласти...
.........,,,..,,,,,
У этого Путинского весьма альтернативно одаренного скверная училка истории,-не могла подсказать Маргарет Тэтчер: "нет гос денег, есть деньги налогоплательщиков, хотя оный принцип известен со времен племенного сожительства людей.
А ваш Путин огромными деньгами содранными с бедных передает друганам и подельникам по Тамбовской 0ПГ.
А некоторым даже персональные персональные офшорные зоны в оффшорной зоне РФ обустроил.
Не за просто так идет отмирание народа РФ.
Недолго этому народу остаётся примазываться к победе дедов, у них страну украли л чём даже деп ЕР из состава ПЖиВ Фёдоров дал признательны е показания..
а эти с колорадинами...ни чести...ни достоинства...



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  • 2 | 04.02.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нарсать на эту толстую морду.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 04.02.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Священная корова и Конституция
==========================
Когда во власти политические проститутки, сама власть преврвщается в один большой публичный дом где торгуют и телом, и жизнью, и правами...



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1

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  • Гость
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  • 4 | 04.02.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан, инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценили 90%.
=========================
Это одна сторона медали, а другая сторона - простой народ эту ловушку не понимает.
1. Индексация пенсий на уровне инфляции - а кто нам покажет реальный уровень инфляции, может быть она не 6,6%, а 16%.
2. МРОТ не ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум можно и снизить, вот и получай свой МРОТ.
А нам скажут, что мы голосовали за основной закон. Тут ещё толкачёв как себе выгодно толкает.



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  • Начинающий
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  • 5 | 04.02.2020, 11:27 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 151 | Рейтинг: -9,7
Про тамбовскую ОПГ уже устарело, придумайте что-то другое, не смешите народ.



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  • 6 | 04.02.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот у меня в шкафу моль завелась, попортить успела зараза. Я её изловил, ногтём придавил, маленькая такая, бледная, а сколько от неё пакостей. Ведь можно же, и нужно, ногтём, маленькая такая, бледная..



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  • Гость
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  • 7 | 04.02.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.02.2020, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Священная корова и Конституция
==========================
Когда во власти политические проститутки, сама власть преврвщается в один большой публичный дом где торгуют и телом, и жизнью, и правами...
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+++
Хорошо сказал. Далее то чо? Чо делать то, с пячи слязать, али как?



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0

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  • Гость
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  • 8 | 04.02.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для внесения поправок в какой-либо документ, необходимо, чтобы он истинно существовал и имел влияние на реальную жизнью.

В виртуальный же документ можно вносить сколь угодно поправок - они на реальную действительность влияния не имеют.



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  • 9 | 04.02.2020, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.02.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для внесения поправок в какой-либо документ, необходимо, чтобы он истинно существовал и имел влияние на реальную жизнью.

В виртуальный же документ можно вносить сколь угодно поправок - они на реальную действительность влияния не имеют.
______________________________
это к Хрулю и ООчканутому
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 10 | 04.02.2020, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.02.2020, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.02.2020, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для внесения поправок в какой-либо документ, необходимо, чтобы он истинно существовал и имел влияние на реальную жизнью.

В виртуальный же документ можно вносить сколь угодно поправок - они на реальную действительность влияния не имеют.
______________________________
это к Хрулю и ООчканутому
турк
=================
Это к Золотарёву и Наумкину.



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2

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  • Участник
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  • 11 | 04.02.2020, 23:10 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1340 | Рейтинг: +92,3
Это Толкачев комментирует принятие Конституции России в начале 90х прошлого века?



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  • 12 | 04.02.2020, 23:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гарри 5й
Ваш Путин уголовно наказуемо запретил его критиковать,-- он сам о своих Тамбовских подельниках неоднократно сообщал!
Так что не "нарывайтесь"!



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  • 13 | 04.02.2020, 23:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5й Гарри
Над народом России изгаляться не нужно! Он даже пл признанию вашего Путина вымирает, что весьма плохо.
Я прекрасно понимаю, что за "30 сребренниеов" жля вас хоть мать родную...
Это ваше право, хотя и весьма неправое!



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