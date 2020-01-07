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Башкирия вошла в «красную зону» ограничения свобод в интернете

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Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода" проанализировали вмешательство в свободу интернета в российских регионах и опубликовали ежегодный доклад "Свобода интернета 2019: план "Крепость". Авторы пришли к мнению, что общий курс на установление тотального государственного контроля над информацией, пользователями и сетями связи остается неизменным. "Idel.Реалии" приводят данные по Поволжью.

Башкирия вошла в «красную зону» ограничения свобод в интернете


"Агора" и "РосКомСвобода" в 2019 году зафиксировали более 438 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета в России — почти на 200 тысяч меньше по сравнению с прошлым годом. Абсолютное большинство этих случаев (более 434 тысяч) связано с ограничениями доступа к сайтам, сервисам и запретом информации.

Ключевыми событиями прошедшего года авторы доклада назвали в том числе вступившие в силу законы об "изоляции рунета", "фейковых новостях" и "неуважении власти". Репрессии в Рунете стали менее массовыми, но более жесткими и точечными, уверены в Агоре и РосКомСвободе. Под угрозой, по мнению авторов доклада, наиболее активные критики и оппоненты власти, публичные персоны, гражданские активисты и успешные IT-предприниматели (дело NGINX).

Авторы доклада поделили российские регионы на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную — от наиболее лучшего положения дел к худшему.

Всего в "красной" зоне оказались 43 региона. Лидером по Поволжью вновь стала Саратовская область. С 2015 года регион ни разу не покидал "красную" зону. Здесь зафиксировали 612 случаев ограничения цифровой свободы, один случай насилия и один случай вмешательства в работу СМИ.

В феврале 2019 года Кировский райсуд Саратова вынес первое постановление по статье 20.3.1 КоАП — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" ("административный" аналог статьи 282 УК РФ). Местному жителю назначили арест на пять суток и конфисковали технику из-за публикации поста во "ВКонтакте".

Частичная декриминализация 282 статьи УК РФ привела к тому, что такая статья практически перестала применяться, отмечают авторы доклада. При этом новые административные правонарушения прежде всего — о неуважении к власти, публикации фейковых новостей и возбуждении вражды — уже активно применяются, а общее количество дел по ним сопоставимо с пиком уголовного антиэкстремизма, говорится в докладе.

Так, по новой статье 20.3.1 КоАП о возбуждении вражды и унижении достоинства, вступившей в силу в начале 2019 года, только в первом полугодии осудили 158 человек (из них — 138 штрафов, 9 административных арестов и 11 случаев назначения обязательных работ).

В "красную" зону попала и Самарская область, где зафиксировали 50 случаев ограничения цифровой свободы и один случай уголовного преследования из-за публикации в сети. Так, в июле 2019-го Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии из-за публикации про взрыв приемной архангельского управления ФСБ.

К нарушению свободы информации в сети авторы доклада отнесли и увольнение журналиста ВГТРК Константина Семина. В эфире программы "Агитация и пропаганда" он зачитал часть письма сотрудника ракетно-космического центра "Прогресс" об опасениях в будущем отрасли. Остальные случаи давления, как отмечено в докладе, также связаны c публикацией запрещенной информации и делами о неуважении власти.

"Одной из ключевых тем 2019 года стало неуважение к власти", —говорится в докладе, — "Термин "неуважение к власти" используется даже в официальных документах — к примеру, в отчетах о деятельности Роскомнадзора, что дает четкое понимание подлинного содержания и направленности закона. Действительно, норма, принятие которой вынужден был лоббировать лично Владимир Путин, чаще всего используется для преследования критиков президента (в 44 из 78 известных к настоящему моменту дел)".

Авторы доклада отметили заметное ухудшение ситуации в Башкортостане. Республика в "красной" зоне. Здесь зафиксировали 155 случаев ограничения цифровой свободы (против семи в 2018 году) и 3 случая вмешательства в работу СМИ.

В доклад вошло и уголовное дело против башкирского оппозиционера Айрата Дильмухаметова о призывах к экстремизму и терроризму. Причиной стал видеоролик, который он опубликовал в своем YouTube-канале 6 ноября 2018 года. На записи оппозиционер высказался в поддержку фигурантов уфимского дела "Хизб ут-Тахрир", приговоренных к срокам от 5 до 25 лет колонии.

Помимо этого в доклад включили задержание директора издания ProUfu.ru Рината Рахимова и обнаружение прослушки у редакционного директора того же издания.

В "красной" зоне, по информации "Агоры" и "РосКомСвободы", также оказались Мордовия (ограничение цифровой свободы — 37 случаев), Пензенская область (ограничение цифровой свободы — 5 случаев, один случай насилия и один случай вмешательства в работу СМИ), а также Ульяновская область (ограничение цифровой свободы — 35 случаев).

В каждом из этих регионов к ограничениям цифровой свободы авторы доклада отнесли в том числе блокировку интернет ресурсов. Чаще всего здесь суды блокировали сайты и страницы по требованию прокуратуры. В целом по стране к концу 2019 года в так называемые "черные списки" попали 315 тысяч интернет-ресурсов.

Татарстан в этом году попал в "оранжевую" зону. Количество случаев ограничения свободы интернета здесь снизилось до 13-ти (против 57-ми в 2018 году), включая два случая вмешательства в работу СМИ.

Чувашия, Кировская область и Пермский край в "оранжевой" зоне. Здесь сократилось давление на цифровую свободу. В Удмуртии такие ограничения увеличились (19 в 2019 году против пяти в 2018-ом), но регион также вошел в "оранжевую" зону. Лучше дела обстоят в Марий Эл — регион единственный в Поволжье вошел в "желтую" зону. Здесь зафиксировали пять случаев ограничения цифровой свободы против двух в 2018 году.

"Агора" и "РосКомСвобода" пришли к выводу, что российские власти объявили крепостью весь Рунет, надеясь скрыть произвол и злоупотребления.

"Чиновники постепенно перестают считать ограничение свободы слова исключительной мерой, применяемой в крайних случаях, рассматривая блокировки сайтов, преследование пользователей и ограничение прав российских и зарубежных СМИ как инструмент политической борьбы и способ противостоять Западу в информационной войне", — говорится в докладе.

Таким образом, остается актуально подготовка инфраструктуры и юридических процедур для возможной изоляции Рунета. На 2020 год телекоммуникационные власти страны запланировали серию учений "по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации интернета и сети связи общего пользования".

Авторы доклада не исключают и усиление давления на интернет-бизнес: как российский (с целью контроля), так и зарубежный (в попытке принудить к самоцензуре и сотрудничеству), причем в новой реальности могут оказаться даже аполитичные сервисы и компании. Конечная цель, как считают в "Агоре" и "РосКомСвободе", создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского.

"Главная интрига заключается в том, насколько удастся реализовать задуманное. Пока подобные инициативы либо даже не стартуют (пакет Яровой о хранении и расшифровке трафика), либо не удаются (блокировка Telegram, запрет криптовалют), либо легко обходятся (многочисленные блокировки сайтов)", — говорится в докладе.

Идель.Реалии
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  • 1 | 05.02.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня такое ощущение что и Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода", умышленно настраивают граждан РФ, и прежде всего Русских, против демократических ценностей, путая свободу с вседозволенностью. Ну судите сами кого они защищают,- ряных русофобов айратку и ринатку!
Что то я не припомню, чтобы эти "правозащитнички" защищали Русских патриотов, незаконно отбывающих свои срока в зонах!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 05.02.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия вошла в «красную зону» ограничения свобод в интернете
==============================
Что то вспомнилось:
Предомною икона
И запретная зона,
А на вышке моячит
Озверевший ЧЕКИСТ...

К чему бы это?



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  • 3 | 05.02.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня такое ощущение что и Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода", умышленно настраивают граждан РФ, и прежде всего Русских, против демократических ценностей, путая свободу с вседозволенностью. Ну судите сами кого они защищают,- ряных русофобов айратку и ринатку!
Что то я не припомню, чтобы эти "правозащитнички" защищали Русских патриотов, незаконно отбывающих свои срока в зонах!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Есть такая работа - страну продавать



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 05.02.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.02.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня такое ощущение что и Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода", умышленно настраивают граждан РФ, и прежде всего Русских, против демократических ценностей, путая свободу с вседозволенностью. Ну судите сами кого они защищают,- ряных русофобов айратку и ринатку!
Что то я не припомню, чтобы эти "правозащитнички" защищали Русских патриотов, незаконно отбывающих свои срока в зонах!
....................................
Ничего не упустил?В Сети огромное количество сообществ до сих пор действующихтипа "За запрет преподавания татарского языка в Татарстане"
"За запрет преподавания башкирского языка в Башкортостане"
"За запрет преподавания марийского языка в Мари Эл
"За запрет преподавания мордовского языка в Мордовии""
За запрет преподавания чувашского языка в Чувашии"
"За запрет преподавания якутского языка в Якутии" и т.п. - количество таких сообществ стремится к плюс бесконечности,
ни одна подобная группа не заблокирована ни решениями судов, ни Роскомнадзором
ни один активист - разжигатель ненависти против якутского,марийского,чуваского,татарского,башкирского и любого другого языка не привлечен,не предупрежден не осужден.

Так что впустую скулишь-льешь крокодиловы слезы насчет патриотов



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  • Гость
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  • 5 | 05.02.2020, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи !!!



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 05.02.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
Что то я не припомню, чтобы эти "правозащитнички" защищали Русских патриотов, незаконно отбывающих свои срока в зонах!
__________________________
Потому-то и не припомнишь, что в Б-стане в зоны русских патриотов не сажали пока что ни разу. Законно или незаконно.
По делу Уфагубъ всем. включая Масленникова(ЕСПЧ обязал Россию заплатить 2,4 тысячи евро), дали условные сроки и в ЕСПЧ коммуницирована жалоба на приговор и судилище по остальным незаконно осужденным. Ждем-с...



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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 05.02.2020, 12:07 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1262 | Рейтинг: +534,4
4-му. Возможно,ошибаюсь,но не знаю документа
"За запрет преподавания башкирского языка в Башкортостане". Речь шла об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ изучении башкирского языка для всех учеников школ.Отменили Обязательность,а кто хочет-учите на здоровье!То же и в других республиках.
Ещё раз! Русский язык в России-государственный. В любой стране земного шара государственный язык ОБЯЗАТЕЛЕН для всех граждан страны.Это не обсуждается.



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  • 8 | 05.02.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.02.2020, 12:07 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1262 | Рейтинг: +534,3
4-му. Возможно,ошибаюсь,но не знаю документа
"За запрет преподавания башкирского языка в Башкортостане". Речь шла об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ изучении башкирского языка для всех учеников школ.Отменили Обязательность,а кто хочет-учите на здоровье!То же и в других республиках.
Ещё раз! Русский язык в России-государственный.
.....................................................
Врешь черепашка никого ещё не привлекли за незнание "обязательного языка" наоборот, в важных случаях спрашивают "вам нужен переводчик?"
Так что по законной правде когда запрещали нерусские языки следовало одновременно запретить преподавание и предмета "русский язык" - а это не было сделано.

Думаете что обманом и хитростью бога за бороду взяли? Лыжня проторена,запасемся поп-корну и ждем-с



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  • 9 | 05.02.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего не упустил?В Сети огромное количество сообществ до сих пор действующихтипа "За запрет преподавания татарского языка в Татарстане"
"За запрет преподавания башкирского языка в Башкортостане"
"За запрет преподавания марийского языка в Мари Эл
"За запрет преподавания мордовского языка в Мордовии""
За запрет преподавания чувашского языка в Чувашии"
"За запрет преподавания якутского языка в Якутии" и т.п. - количество таких сообществ стремится к плюс бесконечности,
ни одна подобная группа не заблокирована ни решениями судов, ни Роскомнадзором
ни один активист - разжигатель ненависти против якутского,марийского,чуваского,татарского,башкирского и любого другого языка не привлечен,не предупрежден не осужден.
_______________________________________________________
За запрет обязательного навяливания не зависимо от национальности? Так что там экстремисткого? Граждане России пытались защитить себя от нац заморочек нац меньшинств. Или соврешь что у нас преподавания БЯ было под запретом когда нибудь? Или все таки отдельные индивиды хотели не башкир заставить наречие свое изучать чтобы титульность свою выпятить? Прекрасные группы, пускай функционируют дальше



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  • 10 | 05.02.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что по законной правде когда запрещали нерусские языки следовало одновременно запретить преподавание и предмета "русский язык" - а это не было сделано.

Думаете что обманом и хитростью бога за бороду взяли? Лыжня проторена,запасемся поп-корну и ждем-с
__________________________________________________
Опять нацик крутит мутит. Напиши кто тебе и где запретил твой язык учить? С адресом должностью и т.д., пучтой пи..дешь титульников надоел. По поводу лыжни - точно подметил, оговорочка по Фрейду, башкиры лыжню и проторили, когда Белому Царю кланяться бегали. Так что жри попкорн, набирайся сил для забега



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  • 11 | 05.02.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Череп 7.0

Ваш аргумент по народному переводится: Мой аргумент Кованый сапог!
Да, по сапогам Расея впереди планеты всей!



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  • 12 | 05.02.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Илишевцы второй десяток лет «воюют» с беспределом главы администрации района Мустафиным И.И.. Его многократно ловят на элементарном воровстве, например ПГС,субсидий и.т.д ,но пока до ареста не доходит. Оказалось опыт Ильдар Иршатович приобрел в студенческие годы, когда дал наводку домушникам, которые украли новенькое «жигули» 6 модели прямо из гаража его отца в родной деревне Карабаш .Иршат абый, тогда председатель колхоза им Кирова снял колеса и поставил на колодки , закрыл помещение на замок. Сыночек Ильдар заехав домой провел разведку, выяснил где лежат ключи и сообщил ворам, остальное дело рук и никакого мошенничества. Кражей авто занимались сотрудники РОВД . Но узнав , кто это так ловко сделал, дело спустили на тормозах



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  • 13 | 05.02.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Гизатуллин впал в детство, чтобы остаться на должности главы Кушнаренково отправил свою матушку на прием к самому Хабирову Р.Ф бить челом оземь, лишь бы сыночек остался на посту. И вот такой чиновник продолжает грабить район , скандал с коллагеном вместо мяса в школах для питания детей вроде поутих. Теперь на подходе ситуация со зданием на перекрестке авто дороги Чекмагуш- Кушнаренково – Уфа. Несмотря на то,что на открытом аукционе его добросовестно приобрел Кушнаренковский предприниматель, господин Шайхиев Ильдус Шайнуров Альберт вздумали отжать объект в пользу некоего Калояна. Сей гражданин кильмешек (пришелец) из Армении, представитель курдской диаспоры ,тоже как бы бизнесмен , глаз положил на кирпичное строение , Поговаривают Руслан Ринатович уже получил мзду от него за положительное решение вопроса. А господа Ильдус и Альберт ,возможно , отрабатывают полученные деньги. Пока понаблюдаем за битвой указанных персон .



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  • 14 | 05.02.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гизатуллин впал в детство, чтобы остаться на должности главы Кушнаренково отправил свою матушку на прием к самому Хабирову Р.Ф бить челом оземь, лишь бы сыночек остался на посту. И вот такой чиновник продолжает грабить район , скандал с коллагеном вместо мяса в школах для питания детей вроде поутих. Теперь на подходе ситуация со зданием на перекрестке авто дороги Чекмагуш- Кушнаренково – Уфа. Несмотря на то,что на открытом аукционе его добросовестно приобрел Кушнаренковский предприниматель, господин Шайхиев Ильдус Шайнуров Альберт вздумали отжать объект в пользу некоего Калояна. Сей гражданин кильмешек (пришелец) из Армении, представитель курдской диаспоры ,тоже как бы бизнесмен , глаз положил на кирпичное строение , Поговаривают Руслан Ринатович уже получил мзду от него за положительное решение вопроса. А господа Ильдус и Альберт ,возможно , отрабатывают полученные деньги. Пока понаблюдаем за битвой указанных персон .



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  • Гость
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  • 15 | 05.02.2020, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш аргумент по народному переводится: Мой аргумент Кованый сапог!
Да, по сапогам Расея впереди планеты всей!
_______________________________________________
Определитись титульники уже, то лапти то сапоги когда выгодно. Хватит жопой вилять своей



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  • 16 | 05.02.2020, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 05.02.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Илишевцы второй десяток лет «воюют» с беспределом главы администрации района Мустафиным И.И.. Его многократно ловят на элементарном воровстве, например ПГС,субсидий и.т.д ,но пока до ареста не доходит. Оказалось опыт Ильдар Иршатович приобрел в студенческие годы, когда дал наводку домушникам, которые украли новенькое «жигули» 6 модели прямо из гаража его отца в родной деревне Карабаш .Иршат абый, тогда председатель колхоза им Кирова снял колеса и поставил на колодки , закрыл помещение на замок. Сыночек Ильдар заехав домой провел разведку, выяснил где лежат ключи и сообщил ворам, остальное дело рук и никакого мошенничества. Кражей авто занимались сотрудники РОВД . Но узнав , кто это так ловко сделал, дело спустили на тормозах

4 | 05.02.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Гизатуллин впал в детство, чтобы остаться на должности главы Кушнаренково отправил свою матушку на прием к самому Хабирову Р.Ф бить челом оземь, лишь бы сыночек остался на посту. И вот такой чиновник продолжает грабить район , скандал с коллагеном вместо мяса в школах для питания детей вроде поутих. Теперь на подходе ситуация со зданием на перекрестке авто дороги Чекмагуш- Кушнаренково – Уфа. Несмотря на то,что на открытом аукционе его добросовестно приобрел Кушнаренковский предприниматель, господин Шайхиев Ильдус Шайнуров Альберт вздумали отжать объект в пользу некоего Калояна. Сей гражданин кильмешек (пришелец) из Армении, представитель курдской диаспоры ,тоже как бы бизнесмен , глаз положил на кирпичное строение , Поговаривают Руслан Ринатович уже получил мзду от него за положительное решение вопроса. А господа Ильдус и Альберт ,возможно , отрабатывают полученные деньги. Пока понаблюдаем за битвой указанных персон .

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почему молчит "Башкорт" - совесть народа?



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  • 17 | 05.02.2020, 19:57 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 05.02.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия вошла в «красную зону» ограничения свобод в интернете
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Что то вспомнилось:
Предомною икона
И запретная зона,
А на вышке моячит
Озверевший ЧЕКИСТ...

К чему бы это?
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Должно к дороге дальней в казённый дом!
Собирай рюкзачок и тёплые подштаники и чесноковину с луковицей положить не забудь.



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