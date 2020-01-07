Башкирия вошла в «красную зону» ограничения свобод в интернете

Международная правозащитная группа "Агора" и общественная организация "РосКомСвобода" проанализировали вмешательство в свободу интернета в российских регионах и опубликовали ежегодный доклад "Свобода интернета 2019: план "Крепость". Авторы пришли к мнению, что общий курс на установление тотального государственного контроля над информацией, пользователями и сетями связи остается неизменным. "Idel.Реалии" приводят данные по Поволжью."Агора" и "РосКомСвобода" в 2019 году зафиксировали более 438 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета в России — почти на 200 тысяч меньше по сравнению с прошлым годом. Абсолютное большинство этих случаев (более 434 тысяч) связано с ограничениями доступа к сайтам, сервисам и запретом информации.Ключевыми событиями прошедшего года авторы доклада назвали в том числе вступившие в силу законы об "изоляции рунета", "фейковых новостях" и "неуважении власти". Репрессии в Рунете стали менее массовыми, но более жесткими и точечными, уверены в Агоре и РосКомСвободе. Под угрозой, по мнению авторов доклада, наиболее активные критики и оппоненты власти, публичные персоны, гражданские активисты и успешные IT-предприниматели (дело NGINX).Авторы доклада поделили российские регионы на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную — от наиболее лучшего положения дел к худшему.Всего в "красной" зоне оказались 43 региона. Лидером по Поволжью вновь стала Саратовская область. С 2015 года регион ни разу не покидал "красную" зону. Здесь зафиксировали 612 случаев ограничения цифровой свободы, один случай насилия и один случай вмешательства в работу СМИ.В феврале 2019 года Кировский райсуд Саратова вынес первое постановление по статье 20.3.1 КоАП — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" ("административный" аналог статьи 282 УК РФ). Местному жителю назначили арест на пять суток и конфисковали технику из-за публикации поста во "ВКонтакте".Частичная декриминализация 282 статьи УК РФ привела к тому, что такая статья практически перестала применяться, отмечают авторы доклада. При этом новые административные правонарушения прежде всего — о неуважении к власти, публикации фейковых новостей и возбуждении вражды — уже активно применяются, а общее количество дел по ним сопоставимо с пиком уголовного антиэкстремизма, говорится в докладе.Так, по новой статье 20.3.1 КоАП о возбуждении вражды и унижении достоинства, вступившей в силу в начале 2019 года, только в первом полугодии осудили 158 человек (из них — 138 штрафов, 9 административных арестов и 11 случаев назначения обязательных работ).В "красную" зону попала и Самарская область, где зафиксировали 50 случаев ограничения цифровой свободы и один случай уголовного преследования из-за публикации в сети. Так, в июле 2019-го Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии из-за публикации про взрыв приемной архангельского управления ФСБ.К нарушению свободы информации в сети авторы доклада отнесли и увольнение журналиста ВГТРК Константина Семина. В эфире программы "Агитация и пропаганда" он зачитал часть письма сотрудника ракетно-космического центра "Прогресс" об опасениях в будущем отрасли. Остальные случаи давления, как отмечено в докладе, также связаны c публикацией запрещенной информации и делами о неуважении власти."Одной из ключевых тем 2019 года стало неуважение к власти", —говорится в докладе, — "Термин "неуважение к власти" используется даже в официальных документах — к примеру, в отчетах о деятельности Роскомнадзора, что дает четкое понимание подлинного содержания и направленности закона. Действительно, норма, принятие которой вынужден был лоббировать лично Владимир Путин, чаще всего используется для преследования критиков президента (в 44 из 78 известных к настоящему моменту дел)".Авторы доклада отметили заметное ухудшение ситуации в Башкортостане. Республика в "красной" зоне. Здесь зафиксировали 155 случаев ограничения цифровой свободы (против семи в 2018 году) и 3 случая вмешательства в работу СМИ.В доклад вошло и уголовное дело против башкирского оппозиционера Айрата Дильмухаметова о призывах к экстремизму и терроризму. Причиной стал видеоролик, который он опубликовал в своем YouTube-канале 6 ноября 2018 года. На записи оппозиционер высказался в поддержку фигурантов уфимского дела "Хизб ут-Тахрир", приговоренных к срокам от 5 до 25 лет колонии.Помимо этого в доклад включили задержание директора издания ProUfu.ru Рината Рахимова и обнаружение прослушки у редакционного директора того же издания.В "красной" зоне, по информации "Агоры" и "РосКомСвободы", также оказались Мордовия (ограничение цифровой свободы — 37 случаев), Пензенская область (ограничение цифровой свободы — 5 случаев, один случай насилия и один случай вмешательства в работу СМИ), а также Ульяновская область (ограничение цифровой свободы — 35 случаев).В каждом из этих регионов к ограничениям цифровой свободы авторы доклада отнесли в том числе блокировку интернет ресурсов. Чаще всего здесь суды блокировали сайты и страницы по требованию прокуратуры. В целом по стране к концу 2019 года в так называемые "черные списки" попали 315 тысяч интернет-ресурсов.Татарстан в этом году попал в "оранжевую" зону. Количество случаев ограничения свободы интернета здесь снизилось до 13-ти (против 57-ми в 2018 году), включая два случая вмешательства в работу СМИ.Чувашия, Кировская область и Пермский край в "оранжевой" зоне. Здесь сократилось давление на цифровую свободу. В Удмуртии такие ограничения увеличились (19 в 2019 году против пяти в 2018-ом), но регион также вошел в "оранжевую" зону. Лучше дела обстоят в Марий Эл — регион единственный в Поволжье вошел в "желтую" зону. Здесь зафиксировали пять случаев ограничения цифровой свободы против двух в 2018 году."Агора" и "РосКомСвобода" пришли к выводу, что российские власти объявили крепостью весь Рунет, надеясь скрыть произвол и злоупотребления."Чиновники постепенно перестают считать ограничение свободы слова исключительной мерой, применяемой в крайних случаях, рассматривая блокировки сайтов, преследование пользователей и ограничение прав российских и зарубежных СМИ как инструмент политической борьбы и способ противостоять Западу в информационной войне", — говорится в докладе.Таким образом, остается актуально подготовка инфраструктуры и юридических процедур для возможной изоляции Рунета. На 2020 год телекоммуникационные власти страны запланировали серию учений "по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации интернета и сети связи общего пользования".Авторы доклада не исключают и усиление давления на интернет-бизнес: как российский (с целью контроля), так и зарубежный (в попытке принудить к самоцензуре и сотрудничеству), причем в новой реальности могут оказаться даже аполитичные сервисы и компании. Конечная цель, как считают в "Агоре" и "РосКомСвободе", создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского."Главная интрига заключается в том, насколько удастся реализовать задуманное. Пока подобные инициативы либо даже не стартуют (пакет Яровой о хранении и расшифровке трафика), либо не удаются (блокировка Telegram, запрет криптовалют), либо легко обходятся (многочисленные блокировки сайтов)", — говорится в докладе.