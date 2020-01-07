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Поповское мракобесие, смертельно опасное

  • Опубликовано: natall | 05.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 27746 | Комментарии: 7
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Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви, опрошенные РИА Новости.

Поповское мракобесие, смертельно опасное


"Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.

Он также отметил, что в России нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, поэтому прихожан и священнослужителей подворья угроза распространения эпидемии "хоть и не пугает, однако, конечно, вызывает озабоченность". В храме теперь еженедельно будут служить молебны о здравии тех, кого постигло это опасное заболевание.

В свою очередь известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии и существует ли угроза заражения через евхаристические сосуды, с которыми соприкасается масса верующих.

"Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии, - по сравнению с которыми нынешняя - всего лишь мелкая неприятность, - были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия", - сказал собеседник агентства.

РИА Новости
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  • Гость
  •  
  • 1 | 05.02.2020, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Упаси Боже ! Вдруг прибыль упадет , если прихожане перепугаются и перестанут ходить в церкви !
Да уж , да уж ! Вот не прошло и 30 лет и земля стала плоская на трех китах и вирусы эпидемии в церквях стали бояться
Иисуса Христа !
А если еще и Конституционно закрепить Бога в законе , то точно
ни болеть нам и не хворать и не Воровать !



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.02.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поповское мракобесие, смертельно опасное
=================================
Беда в том, что нынешняя православная церьковь, отдалилась от истинного учения Христа, и превратила Веру в обрядоверие...
О времена! Онравы!



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1

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  • Участник
  •  
  • 3 | 05.02.2020, 10:13 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1470 | Рейтинг: +358,2
Ударим кадилом по короновирусу. Если не упадет крестом ушатаем.



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.02.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.
====================================================
Скажите на милость , это 21 век али это 14 или 15 век ?
Страшнее таких долгогривых , только сам вирус !

Вот он , типичный патологический лжец !
Врачей и ученых не надо , лечиться ходить надо в церкви .
Помолился и нет Онкологии , помолился и нет головных
болей !
В больницы он конечно никогда не обращался .



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 05.02.2020, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67165 | Рейтинг: +12051,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Отлично. Нужно запретить верующим и клирикам(в первую очередь) посещать поликлиники и ложиться стационары - ведь на все воля божья. Хоть очереди сократятся.



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5

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  • Гость
  •  
  • 6 | 05.02.2020, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, уже без разницы куда, что в церковь, что в больницу. Результат один. Только в больнице больше заплатишь. Единственное, что в церквях операции не делают, хотя…



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2

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  • Гость
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  • 7 | 05.02.2020, 21:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лечиться будем в церквах и мечетях , даже в Конституцию впишем слово Бог.
Это и есть оптимизация . Скоро перейдем полностью на пластмассовую пищу.
АК Раб наш Галерный трудится денно и нощщно....



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