Поповское мракобесие, смертельно опасное

Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви, опрошенные РИА Новости."Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.Он также отметил, что в России нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, поэтому прихожан и священнослужителей подворья угроза распространения эпидемии "хоть и не пугает, однако, конечно, вызывает озабоченность". В храме теперь еженедельно будут служить молебны о здравии тех, кого постигло это опасное заболевание.В свою очередь известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии и существует ли угроза заражения через евхаристические сосуды, с которыми соприкасается масса верующих."Ответ однозначный и простой: нет. И доказательство тоже очень простое: страшные, повальные эпидемии, - по сравнению с которыми нынешняя - всего лишь мелкая неприятность, - были бичом христианских стран с глубокой древности вплоть до конца XIX столетия", - сказал собеседник агентства.