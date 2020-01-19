Дмитрий Михайличенко: «Между «БСК» и Белым домом, думаю, уже созрел латентный конфликт»

Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. По шиханам. Again & again… 1. Казалось бы ничего нового: встреча с учеными прошла, Хабиров подтвердил свои ранее озвученные тезисы, но не совсем. Не совсем.Сама встреча, да и действия Белого дома, свидетельствует о том, что республиканские власти осознали: однозначная позиция («снести гору и поскорее забыть») принесет им серьезные имиджевые издержки. Я бы сказал — урон. Следовательно, начинаются маневры и нелинейные игры. И сейчас позиционирование идет по принципу: «Надо как-то покрасивее это устроить все. Как-то демпфировать» ( приметное словечко).А в это позиционирование жесткие меры против простых жителей, наклеивание на всех нас, активистов, ярлыков («продажные») уже не вписывается. И это небольшое, но достижение сторонников сохранения шиханов.2. Одно дело бояться Шиеса № 2, а другое сообразить, что не надо устраивать Благовещенск № 2. С каждым днем, думаю, руководство республикой все отчетливее понимает всю сложность проблемы и все больше понимает Р. Хамитова. Сейчас бы, думаю, уже Хабиров не решился бы троллить Хамитова («то отдаю, то не отдаю»).3. Власти устами своего спикера повторили те же тезисы, что и «БСК»: уничтожение горы будет долгим, ближайшие десятилетия ландшафт не поменяется (при этом принимают решение о вырубке леса на Куштау). Кстати, этот же тезис озвучивали и «БСК» совсем недавно. Характерно, при Хамитове таких тезисов не было. На мой взгляд, причина в том, что количество информированных о проблеме выросло очень сильно и число защитников горы, соответственно, тоже.4. Между «БСК» и Белым домом, думаю, уже созрел латентный конфликт. Зачем столько усилий было приложено, голова с плеч снята….И все это для того, чтобы получить не то, не Торатау. Вот и сейчас стороны хотят разного: одни одного, другие другого, а жители хотят сохранения шиханов.5. Юрия Шевчука порицали за обращение к Хабирову, но, думаю, он поступил мудро. Полагаю, он понимает больше чем говорит. А его медийность и авторитет защитникам еще пригодится. Нужно больше таких людей.