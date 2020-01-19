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Дмитрий Михайличенко: «Между «БСК» и Белым домом, думаю, уже созрел латентный конфликт»

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Дмитрий Михайличенко — политолог. Из facebook. По шиханам. Again & again… 1. Казалось бы ничего нового: встреча с учеными прошла, Хабиров подтвердил свои ранее озвученные тезисы, но не совсем. Не совсем.

Дмитрий Михайличенко: «Между «БСК» и Белым домом, думаю, уже созрел латентный конфликт»


Сама встреча, да и действия Белого дома, свидетельствует о том, что республиканские власти осознали: однозначная позиция («снести гору и поскорее забыть») принесет им серьезные имиджевые издержки. Я бы сказал — урон. Следовательно, начинаются маневры и нелинейные игры. И сейчас позиционирование идет по принципу: «Надо как-то покрасивее это устроить все. Как-то демпфировать» ( приметное словечко).
А в это позиционирование жесткие меры против простых жителей, наклеивание на всех нас, активистов, ярлыков («продажные») уже не вписывается. И это небольшое, но достижение сторонников сохранения шиханов.

2. Одно дело бояться Шиеса № 2, а другое сообразить, что не надо устраивать Благовещенск № 2. С каждым днем, думаю, руководство республикой все отчетливее понимает всю сложность проблемы и все больше понимает Р. Хамитова. Сейчас бы, думаю, уже Хабиров не решился бы троллить Хамитова («то отдаю, то не отдаю»).

3. Власти устами своего спикера повторили те же тезисы, что и «БСК»: уничтожение горы будет долгим, ближайшие десятилетия ландшафт не поменяется (при этом принимают решение о вырубке леса на Куштау). Кстати, этот же тезис озвучивали и «БСК» совсем недавно. Характерно, при Хамитове таких тезисов не было. На мой взгляд, причина в том, что количество информированных о проблеме выросло очень сильно и число защитников горы, соответственно, тоже.

4. Между «БСК» и Белым домом, думаю, уже созрел латентный конфликт. Зачем столько усилий было приложено, голова с плеч снята….И все это для того, чтобы получить не то, не Торатау. Вот и сейчас стороны хотят разного: одни одного, другие другого, а жители хотят сохранения шиханов.

5. Юрия Шевчука порицали за обращение к Хабирову, но, думаю, он поступил мудро. Полагаю, он понимает больше чем говорит. А его медийность и авторитет защитникам еще пригодится. Нужно больше таких людей.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.02.2020, 08:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Между «БСК» и Белым домом, думаю, уже созрел латентный конфликт»
===================================
А вот моя позиция такая:
Отдадут шиханы на раздербанивание,- хорошо, во первых сохранятся рабочие места на "Соде",а во вторых ответочка прилетит башкирам, за все их пакости, маленькая, но все же ответочка.
А не отдадут, тоже хорошо, - радия,этого муртазинского выкормыша, московские начнут так гнобить, что "мама негорюй"!
Так что "Будем наблюдать" и получать удовольствие от происходящего...



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  • 2 | 17.02.2020, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юрия Шевчука порицали за обращение к Хабирову, но, думаю, он поступил мудро.

----------------------

"Кто ходит в гости по утрам -
Тот поступает мудро!
То тут сто грамм, то там сто грамм -
На то оно и утро!"



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3

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  • 3 | 17.02.2020, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...жители хотят сохранения шиханов...

-------------

Правильно. Ибо "мимо носа носят чачу". Капитализьм, растудыть его.



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5

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  • 4 | 17.02.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неудачники и завистники, полудохлые морально против разработки.
А этот очкарик оказался вы..бистый,только посмотрите что говорит:"С каждым днем, думаю, руководство республикой все отчетливее понимает всю сложность проблемы и все больше понимает Р. Хамитова." Умник блин нашелся . Осел тоже думал!
Зеленый свет производству без всяких условий и сомнений!!!



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1

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  • Гость
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  • 5 | 17.02.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
114 | 17.02.2020, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто такой Шевчук , большой политический деятель ? Он что заменит весь народ который против уничтожения горы Куштау? Бред какой -то ! Нужен референдум !
___________________________
на счёт референдума:
1. зная наши избирательные системы - напишут то, что нужно
2. мнение толпы (большинства) обычно является ошибочным и им легко манипулировать

По Шевчуку - ну ты и ДЛБ, любой медийный человек - общественный деятель и исходя из этого - политик... я тебе просто задам вопрос - предположим щас Шевчук выдвинет свою кандидатуру на главу РБ, как думаешь сколько он процентов наберет? больше или меньше Кутлгужина? вот то-то!! думай иногда прежде, чем писать
турк



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  • 6 | 17.02.2020, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у ты и ДЛБ, любой медийный человек - общественный деятель и исходя из этого - политик...

---------------------

"Политик", гы-гы-гы!.. То-то все "политики" рекламируют на ТВ прокладки.



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  • 7 | 17.02.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Политик", гы-гы-гы!.. То-то все "политики" рекламируют на ТВ прокладки.
________________________
иногда лучше прокладки рекламировать, чем геноцидить свой народ... и чё та я не видел Шевчука с прокладками (читай здесь прокладка - политическая проститутка)
турк



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  • 8 | 17.02.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политик должен прочесть "Капитал", сдать "Ленинский зачёт". А этот тока и мог: "Эй, нащальник!.." Внёс свои пять копеек в уничтожение Сов. власти.



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  • 9 | 17.02.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и чё та я не видел Шевчука с прокладками
турк

---------------------

Ну, Юра-то избегает, грех наговаривать:

"Нам время от времени предлагают что-то отрекламировать, но мы не вписываемся в эти дела. Мне кажется, это не рок-н-рольно. Ну как я могу, я пою «Еду я на Родину», и тут рекламирую какие-то тапочки!"

Но ты посмотри на одиозные хари из шоубиза, то и дело мелькают. "Политики", хех!..



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  • 10 | 17.02.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.02.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политик должен прочесть "Капитал", сдать "Ленинский зачёт". А этот тока и мог: "Эй, нащальник!.." Внёс свои пять копеек в уничтожение Сов. власти.
______________________________
ты уверен что Шевчук не прочёл и не сдал?
вот блять что за ДЛБ такое пишет?
турк



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  • 11 | 17.02.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ты уверен что Шевчук не прочёл и не сдал?
вот блять что за ДЛБ такое пишет?
турк

--------------------

"Прочитавший" и "сдавший" не пел бы так об СССР:

"Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
А ну, а к нам -- тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...
Эй - начальник!.."

Герой песни, никак, из зоны возвращается? Из сталинского ГУЛага? Ни за что пострадал? Низа что не сажали.



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  • 12 | 17.02.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_________________________
________ Стучал, стучу и буду доносить на вас всех за нарушение законов и прав, потому что вы все ничтожества, а кухарка без админа ни кто и зовут её ни как, а турк подъюбочный командир. Очень Опытный



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  • 13 | 17.02.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.02.2020, 09:06 | Автор:

Неудачники и завистники, полудохлые морально против разработки.
А этот очкарик оказался вы..бистый,только посмотрите что говорит:"С каждым днем, думаю, руководство республикой все отчетливее понимает всю сложность проблемы и все больше понимает Р. Хамитова." Умник блин нашелся . Осел тоже думал!
Зеленый свет производству без всяких условий и сомнений!!!
=============================================
Раз ты открыл свое производство по производству дерьма , продолжай , не умничай , а то осел тоже думал !
Не думай , давай стране побольше качественного дерьма !



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  • 14 | 17.02.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.02.2020, 10:56 | Автор:
_________________________
________ Стучал, стучу и буду доносить на вас всех за нарушение законов и прав, потому что вы все ничтожества, а кухарка без админа ни кто и зовут её ни как, а турк подъюбочный командир. Очень Опытный

________ Стучал, стучу и буду доносить на вас всех за нарушение законов и прав, потому что вы все ничтожества, а кухарка без админа ни кто и зовут её ни как, а турк подъюбочный командир. Очень Опытный
================================================
Запомнили ? Вот кредо ничтожного человека !
Думал стыд есть ! Наверное Одумался , но нет !
Доказывает , что ОСВЕДОМИТЕЛЬ по призванию .



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  • 15 | 17.02.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доказывает , что ОСВЕДОМИТЕЛЬ по призванию .

----------------

А шо? И я вас всех закладу. Тока стучать некуда стало. КГБ почил, так сказать.
Теперь впору не властям стучать, а на власти стучать. А это - шо в лоб, шо...



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  • 16 | 17.02.2020, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67256 | Рейтинг: +12037,4
что ОСВЕДОМИТЕЛЬ по призванию .
_____________________
Ну гены-то пальцем не зажмешь - яблоко от яблони не далеко ябнулось...

Вот и старый пидорас по кличке доцент - весь в папашку-сралинского-прокурора, который невинных на расстрел и в ГУЛАГ отправлял.
И у О_Ошки родаки тёрлись во власти, сам же хвастался...



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4

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  • Гость
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  • 17 | 17.02.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
который невинных на расстрел и в ГУЛАГ отправлял.

-----------------

"Невинных", хе-хе-хе! Да щас облаву устрой - не ошибёсси. Ить, хушь караул
кричи - кругом одни мошенники и воры. А ежели кажному - да по лопате?
Уй, мама рОдная, ямишша-то будет!.. Да хушь канал Бело-реко-морский.



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3

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  • 18 | 17.02.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
По Шевчуку - ну ты и ДЛБ, любой медийный человек - общественный деятель и исходя из этого - политик...
____________________________________________________________

Шевчука люблю, но политиком он вряд ли будет Вон Анждрюшка Макаревич все крутился на тв и около политики, а потом поспешил, провернулся и теперь в заднице. Шевчуку в этом болоте делать нечего, люди там выгоду а не правду какую то ищут



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  • Эксперт
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  • 19 | 17.02.2020, 14:01 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39453 | Рейтинг: +5271,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 | 17.02.2020, 12:31 | Автор: Кухарка

Ну гены-то пальцем не зажмешь - яблоко от яблони не далеко ябнулось...

Вот и старый пидорас по кличке доцент - весь в папашку-это я вам точно говорю. И меня, гад, из койки выгнал. До сих пор слезы капают и капают.



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2

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  • 20 | 17.02.2020, 17:49 | Автор: san-ufa
    Публикации: 166 | Комментарии: 1466 | Рейтинг: +459,5
Правка В.Путиным Конституции РФ, реновация в Москве и по стране, войны с участием России, ухудшение экономической ситуации, экологии, обман пенсионеров, повышение пенсионного возраста, обнищание, противостояние экспорту московского мусора в другие места, дискриминация детей-сирот, матерей, отцов-одиночек, чиновничий, судебно-полицейский беспредел постепенно усиливают протестные настроения различных групп граждан.
А то, что это политика, от которой ещё вчера шарахались, граждане уже начинают понимать.
Руки прочь от Куштау и других шиханов!



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