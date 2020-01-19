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Второе хромое Сколково, зато с медом и кураем

  • Опубликовано: mkset.ru | 18.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 18587 | Комментарии: 25
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Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, по задумке чиновников, должен будет объединить деятельность сразу нескольких образовательных учреждений.

Второе хромое Сколково, зато с медом и кураем


Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании, посвященном созданию этого центра. В нем приняли участие члены правительства региона, ректоры ведущих вузов республики, ученые, предприниматели.

Радий Хабиров отметил, что будущий научно-образовательный центр должен будет сделать «рывок вперед для республики». Его также назвали своеобразным аналогом «Силиконовой долины» и по задумке чиновников и ученого сообщества, он должен будет объединить работу сразу нескольких вузов и образовательных учреждений.

Добавим, что Уфу относят к перспективным центрам экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.

Как сообщается на сайте главы республики, Евразийский НОЦ предполагает создание экосистемы для развития и поддержки талантливой молодежи в сфере науки и образования, реализацию комплексных программ совместно с предприятиями реального сектора экономики. В его состав вошли шесть университетов, академические структуры Уфимского федерального исследовательского центра РАН, крупные компании, работающие в регионе («Интер РАО», «Газпром», «Башнефть», «Петон», «ОДК-УМПО»).

МКС
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  • 1 | 18.02.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже поздно пить боржоми. Язва неизлечимая стала. Метастазы всюду.



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  • 2 | 18.02.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Если что-то хочешь развалить - подвергни это постоянным реорганизациям.



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  • 3 | 18.02.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец®



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  • 4 | 18.02.2020, 09:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14041 | Рейтинг: -2020,5
Второе храмое Сколково, зато с медом и кураем
_________________________________________
Храмое?
Опять Наташка заголовок придумала?
Наташке надо не Сколково обсуждать, пусть даже храмое, а в начальную школу походить, русский язык подучить.



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  • 5 | 18.02.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня,
===========================================
Если уж путину, с его возможностями (меется в виду финансы, и административные рычаги, но никак не умственные способности) не удалось создать " научно-образовательный центр мирового уровня" в Сколково,то что уж говорить о радии, никогда ничего не сделавшего путного за свою жизнь,- наглядные, свежие примеры: "Умные остановки", и "вперед" карта .
Вот раздербанить бюджетные деньги под этот шумок, -это да, это он сможет, тут большого ума ненадо....



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  • 6 | 18.02.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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А какая цель?
Должна быть проблема,конкретная проблема, такая болящая, что не могу.
Хуже зубной боли.
А не праздный пиар, где деньги на ветер.
Научных званий нахватали по 10 тыс баксов любой желающий, куда не плюнь, везде ущеные-кандидаты да доктора. Не надоело в науку играть? Конечно нет, хотят играть в науку по крупному за большие деньги.Чубайсовской нано науки не хватает?



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  • 7 | 18.02.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media. Она выложила скриншоты соответствующих документов.

Письмо разведки было адресовано государственном прокурору в Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом. Оно было отправлено 21 сентября 2016 года, за неделю до пресс-конференции совместной следственной группы, JIT, 28 сентября). Bonanza Media делает вывод, за неделю перед конференцией у JIT не было информации из надежного источника о том, что какой-либо российский «Бук М1» пересекал границу с Украиной в любой момент конфликта.



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  • 8 | 18.02.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня" -а что , звучит.
Почти как Всемирный курултай!
А где база?Да и без татар? Без базы и без татар это Васюки!



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  • 9 | 18.02.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
--------------------------
И хохлы всех своих прокуроров которые принимали участие в расследовании убрали. Всех до одного сменили. Хохлы похоже решили слинять от шухера большого.



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  • 10 | 18.02.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.02.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
---------------------------

Сотрудник турагентства повёз группу туристов пораньше в аэропорт, чтобы занять лучшие места.По дороге вспомнил, что оставил папку с документами.
Пришлось всем вернуться, забрать папку и приехать в аэропорт уже к концу
посадки. Достались места в самом хвосте самолёта. Девушки-туристки этому гиду чуть морду не исцарапали. Мол, сволочь такая. Тот виновато молчал...

Самолёт разбился на вершине холма, на подлёте. Все погибли, кроме тех,
кто сидел в хвосте. Так что не торопитесь злиться, если вы что-то
забыли и вам надо вернуться за этим. Возможно, это подарок судьбы.



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  • 11 | 18.02.2020, 10:53 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1277 | Рейтинг: +533
Крупнейшая дискуссионная площадка региона! Стыдно писать безграмотно!
... хрАмое...! Загляните в Словарь!



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  • 12 | 18.02.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... хрАмое...! Загляните в Словарь!
--------------

"Храмая лошать" эта площадка.



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  • 13 | 18.02.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, по задумке чиновников, должен будет объединить деятельность сразу нескольких образовательных учреждений.
___________________________________________________
Опять историю великих батырОв изучать будут?



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  • 14 | 18.02.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.02.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media. Она выложила скриншоты соответствующих документов.

Письмо разведки было адресовано государственном прокурору в Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом. Оно было отправлено 21 сентября 2016 года, за неделю до пресс-конференции совместной следственной группы, JIT, 28 сентября). Bonanza Media делает вывод, за неделю перед конференцией у JIT не было информации из надежного источника о том, что какой-либо российский «Бук М1» пересекал границу с Украиной в любой момент конфликта.
============================
Главное Россию обвинить, а настоящих виновников даже искать не будут, их знают. А российские либерасты и рады лизнуть. Им тоже настоящие виновники не нужны, им бы свою страну обвинить.



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  • 15 | 18.02.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.02.2020, 10:53 | Автор: черепаха

Крупнейшая дискуссионная площадка региона! Стыдно писать безграмотно!
... хрАмое...! Загляните в Словарь!
==========================================
Осподи ! Да чтой - то энто с рюсским языком ! Все пишут с осипками ! А мы шо тут , в журнале сдаем экзамены по чистопесанию и орфографии рюсского языка ? По моему главное , похлеще взбрыкнуть



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  • 16 | 18.02.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять историю великих батырОв изучать будут
----------------------------------
Историю надо изучать. Ты такой необходимости не имеешь, у тебя нет истории. Твоя пожрал, посрал, поспал.



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  • 17 | 18.02.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1344 | Комментарии: 67256 | Рейтинг: +12037,4
4 | 18.02.2020, 09:27 | Автор: Корней
Храмое?
Опять Наташка заголовок придумала?

11 | 18.02.2020, 10:53 | Автор: черепаха
... хрАмое...! Загляните в Словарь!

12 | 18.02.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Храмая лошать" эта площадка.
____________________________________

Перефразирую Элеонору Рузвельт:
Великие умы обсуждают идеи.
Средние умы обсуждают события.
Мелкие умы обсуждают... оЧепятки.

Такого рода опечаток полно на любых сайтах - включая Эхо Москвы(не Уфимский, но и уфимский тоже бывает, а вот на главном Эхе - они ежедневны и не по одной), КомменсантЪ-Уфа, ПроУфу(на ПроУфу даже не столько опечатки, сколько плохое знание русского языка, например на днях увидела в тексте и сразу резануло: "управляющие компании обязаны отчитываться о осмотре каждого дома" - о осмотре... указала, конечно, что по-русски следует не только писать, но и говорить "об осмотре", поскольку это СМИ и пишут там дипломированные журналисты в отличие от Админа УЖика, они исправили, правда их админ сайта или модер, точно не знаю кто он там - огрызался))))
Как минимум каждую неделю я на ПроУфу нахожу подобного рода ошибки - непростительные даже третьеклассникам, но еще и стилистические.
Наташа Павлова благодарит, если кто-то указывает на опечатки на сайте Ъ и исправляет.



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  • 18 | 18.02.2020, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14041 | Рейтинг: -2020,5
Осподи ! Да чтой - то энто с рюсским языком ! Все пишут с осипками ! А мы шо тут , в журнале сдаем экзамены по чистопесанию и орфографии рюсского языка ? По моему главное , похлеще взбрыкнуть
______________________________________________
Нет, конечно.
Вы тут критикуете науку, образование и научные центры.
И знаете что?
В Вашем случае эта критика уместна. И в Наташкином случае она к месту.



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  • 19 | 18.02.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров отметил, что будущий научно-образовательный центр должен будет сделать «рывок вперед для республики». Его также назвали своеобразным аналогом «Силиконовой долины» и по задумке чиновников и ученого сообщества, он должен будет объединить работу сразу нескольких вузов и образовательных учреждений.


Хосспаде, и этот туда же, рывок ему давай, рывкач, прости меня хосспаде.

-"Его также назвали своеобразным аналогом «Силиконовой долины»- Ага, денюшку попилят нехило.

-: по задумке чиновников и ученого сообщества: - Ага. Задумали они, а не ростиславушка, так и поверил.



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  • 20 | 18.02.2020, 12:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14041 | Рейтинг: -2020,5
Перефразирую Элеонору Рузвельт:
Великие умы обсуждают идеи.
Средние умы обсуждают события.
Мелкие умы обсуждают... оЧепятки.
___________________________________________
Не, ты, конечно, великий ум.
Обсуждай.
Таких великих умом на просторах интернета каждый второй, не считая каждого первого. Обсуждают.



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