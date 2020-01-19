Второе хромое Сколково, зато с медом и кураем

Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, по задумке чиновников, должен будет объединить деятельность сразу нескольких образовательных учреждений.Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании, посвященном созданию этого центра. В нем приняли участие члены правительства региона, ректоры ведущих вузов республики, ученые, предприниматели.Радий Хабиров отметил, что будущий научно-образовательный центр должен будет сделать «рывок вперед для республики». Его также назвали своеобразным аналогом «Силиконовой долины» и по задумке чиновников и ученого сообщества, он должен будет объединить работу сразу нескольких вузов и образовательных учреждений.Добавим, что Уфу относят к перспективным центрам экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.Как сообщается на сайте главы республики, Евразийский НОЦ предполагает создание экосистемы для развития и поддержки талантливой молодежи в сфере науки и образования, реализацию комплексных программ совместно с предприятиями реального сектора экономики. В его состав вошли шесть университетов, академические структуры Уфимского федерального исследовательского центра РАН, крупные компании, работающие в регионе («Интер РАО», «Газпром», «Башнефть», «Петон», «ОДК-УМПО»).