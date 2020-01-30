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Оправдывают чиновников, ворующих по-крупному

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Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%. Суды Башкирии в 2019 году вынесли 69 оправдательных приговоров, из которых 30 — районные, 39 — мировые суды, следует из данных, предоставленных "Ъ-Уфа" Верховным судом республики. В 2018 году таких приговоров было 59.

Оправдывают чиновников, ворующих по-крупному


ВС, рассмотрев апелляционные жалобы подсудимых, вынес четыре оправдательных приговора в отношении шести лиц. Двое из них обвинялись в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), по одному — в халатности (ст. 293), умышленном уничтожении имущества (ст. 167), уклонении от прохождения службы (ст. 328 УК РФ).

Видео:



Доля оправдательных приговоров в республике составила 0,4% от общего числа. Обвинительные приговоры в 2019 году были вынесены в отношении 17 тыс. 419 подсудимых.

Среди резонансных дел, завершившихся оправданием подсудимых в Башкирии, в прошлом году было дело о мошенничестве предпринимателя-застройщика, депутата горсовета Уфы Андрея Носкова, а также в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства мэрии Марата Гареева, обвинявшихся в превышении полномочий при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. Приговор по делу господ Филиппова и Гареева в силу пока не вступил: в марте ВС будет рассматривать апелляционную жалобу, поданную прокуратурой.

Председатель ВС Башкирии Земфира Латыпова, обращаясь к судьям республики, напомнила, что «оправдательный приговор — такой же нормальный результат уголовного процесса, как и обвинительный». Она привела слова из выступления председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС России Владимира Давыдова о том, что российским судьям стоит искоренить стереотип о том, что оправдательный приговор является результатом ошибки, повысить требовательность к качеству работы органов следствия, чтобы гарантировать гражданам защиту от незаконного обвинения и осуждения.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 28.02.2020, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань, тварь и козёл, ты мразота и пелмень дырявый, жить тебе осталось мало и не долго! Есть такая профессия мезкая - доносить! Вот так и внуки твои узнают, кем был их вонючий старик, мы побеспокоимся об этом падаль! Прячься сучонок!
Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец•`



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  • 2 | 28.02.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%.
==================================
Это наглядный показатель обнищания населения,- только 0,4 процента обвиняемых имеют достаточно денег чтобы откупится откупится,
"занести кому надо", а остальным бидалагам "владимирский централ, ветер северный..."
Ведь судьи как думают: "Если начать выносить оправдательные приговоры, то так недолго лишится своего основного заработка,-взяток", а ведь у них потребности не чита нашим, уних потребности о-го-го какие, апять же семья, днти....



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  • 3 | 28.02.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда их ? Колыма и Гулаг отменены, везде гуманизация.
Вот Реймер , глава ГУФСИН вышел на УДО через 1,5 года . Правда деньги наворованные из бюджета( 1,5 млрд) так и не вернул.Видать пропил у ларька.



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  • 4 | 28.02.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суды Башкирии в 2019 году вынесли
69 оправдательных приговоров,

из которых 30 — районные, 39 — мировые суды,....

. ......Обвинительные приговоры в 2019 году были вынесены
в отношении 17 тыс. 419 подсудимых..........

......Доля оправдательных приговоров в республике
составила 0,4% от общего числа............"
============================================
99 , 96 % (17 419 подсудимых ) осужденных людей ,
ОКАЗАЛИСЬ
более опасными и проблемными , чем экс - вице-мэр г Уфы
Александр Филиппов и экс-начальник управления
капитального строительства мэрии Марата Гареева ?
Мошенника , предпринимателя-застройщика , депутата
горсовета Уфы Андрея Носкова,?
И у них больше сознательности и раскаяния
за содеянное перед обществом ?



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  • 5 | 28.02.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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все это при одобрительном попустительстве со стороны главы и правительства республики



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  • 6 | 28.02.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му
=======================
Ты можешь больше не подписываться, и без того понятно что это пишет ...
Вопрос: почему ты пишешь свои оскорбления на Великом и Могучем Русском языке, а подписываешься башкортостанцем, так и пиши:странабашкирец или как там эта билеберда с БЯцкого на Русский переводится....



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  • 7 | 28.02.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто своровал бюджет: ялалов, филиппов и гареев, да еще депутаты-застройщики: они и откупаются в суде, делятся сотнями миллионов -все это открыто, безбоязненно, под защитой власти в республике.
а ялалов вообще отличился: администрация набрала кредитов на миллиарды в годы его присутствия на должности главы города.
он также организовав МУП УИС на обслуживание новых застроек теплом и горячей водой - сумел и там набрать кредитов, также посадить МУП УИС в долги в 3 млрд руб. притом, что жильцы платили сполна по утвержденным тарифам.
куда ушли миллиарды,? опять ялалову.
Но власть упорно не видит его миллиардных хищений бюджета



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  • 8 | 28.02.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто своровал бюджет: ялалов, филиппов и гареев, да еще депутаты-застройщики: они и откупаются в суде, делятся сотнями миллионов -все это открыто, безбоязненно, под защитой власти в республике.
а ялалов вообще отличился: администрация набрала кредитов на миллиарды в годы его присутствия на должности главы города.
он также организовав МУП УИС на обслуживание новых застроек теплом и горячей водой - сумел и там набрать кредитов, также посадить МУП УИС в долги в 3 млрд руб. притом, что жильцы платили сполна по утвержденным тарифам.
куда ушли миллиарды,? опять ялалову.
Но власть упорно не видит его миллиардных хищений бюджета



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  • 9 | 28.02.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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ничего, он реабилитируется в сенаторах и вернется дальше воровать



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  • 10 | 28.02.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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У меня вопрос не по теме . Как быть : пойти на голосование или не ходить . Право мое , но че-та не хочется идти.



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  • 11 | 28.02.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут намедни написал:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ - САМАЯ НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ В МИРЕ!!!

Оппонент начал тыкать "швондерами", потом клеймил "задним кирильцом магазин" для партноменклатуры. Уййй...

Говоря о Советской власти, имею ввиду, прежде всего, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ модель общества, высокую степень социальных
гарантий для каждого, что позволяет быть уверенным в завтрашнем дне.

А "задний кирильцо"... Вот когда крыша протекает - её чинят. А не взрывают дом.



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