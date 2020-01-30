Оправдывают чиновников, ворующих по-крупному

Доля оправдательных приговоров в Башкирии составила 0,4%. Суды Башкирии в 2019 году вынесли 69 оправдательных приговоров, из которых 30 — районные, 39 — мировые суды, следует из данных, предоставленных "Ъ-Уфа" Верховным судом республики. В 2018 году таких приговоров было 59.ВС, рассмотрев апелляционные жалобы подсудимых, вынес четыре оправдательных приговора в отношении шести лиц. Двое из них обвинялись в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), по одному — в халатности (ст. 293), умышленном уничтожении имущества (ст. 167), уклонении от прохождения службы (ст. 328 УК РФ).Видео:Доля оправдательных приговоров в республике составила 0,4% от общего числа. Обвинительные приговоры в 2019 году были вынесены в отношении 17 тыс. 419 подсудимых.Среди резонансных дел, завершившихся оправданием подсудимых в Башкирии, в прошлом году было дело о мошенничестве предпринимателя-застройщика, депутата горсовета Уфы Андрея Носкова, а также в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства мэрии Марата Гареева, обвинявшихся в превышении полномочий при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. Приговор по делу господ Филиппова и Гареева в силу пока не вступил: в марте ВС будет рассматривать апелляционную жалобу, поданную прокуратурой.Председатель ВС Башкирии Земфира Латыпова, обращаясь к судьям республики, напомнила, что «оправдательный приговор — такой же нормальный результат уголовного процесса, как и обвинительный». Она привела слова из выступления председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС России Владимира Давыдова о том, что российским судьям стоит искоренить стереотип о том, что оправдательный приговор является результатом ошибки, повысить требовательность к качеству работы органов следствия, чтобы гарантировать гражданам защиту от незаконного обвинения и осуждения.