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Хабирова призвали проверить грабительские тарифы ЖКХ

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В Уфе в субботу прошел многолюдный митинг, организованный общественным движением "СтопБашРТС". Собравшиеся потребовали от главы республики Радия Хабирова вмешаться в ситуацию с завышением тарифов за услуги ЖКХ, в частности, с предельно завышенными суммами платежей за услуги отопления. Основные претензии активисты выдвинули к ООО "БашРТС" ("Башкирские распределительные тепловые сети", дочернее общество ООО "Башкирская генерирующая компания"), отвечающей, в том числе, за подачу тепла в жилые кварталы, а также к надзорным о контрольным государственным органам, обвинив их в бездействии.

Хабирова призвали проверить грабительские тарифы ЖКХ


В конце нынешней недели стало известно, что мэрия Уфы неожиданно отказалась согласовать это мероприятие, прислав организаторам за два дня до проведения митинга сообщение, что, по данным республиканского правительства, указанная площадка, оказывается, уже занята другой организацией.

Чиновники предложили провести вместо митинга собрание в самом Дворце культуры. Эта инициатива была поддержана руководством Совета по правам человека при главе РБ, предложившим, чтобы в мероприятии приняли участие представители госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Однако, последние дали понять, что на митинг не придут. В свою очередь, возмущенные общественники заявили, что считают свое мероприятие законным и согласованным, поскольку мэрия прислала свой отказ значительно позже сроков, установленных законодательством.



Пришедшие в субботу на площадь перед ДК химиков общественники увидели, что все пространство уже занято организованными властями масленичными гуляниями. Полиция предложила активистам пройти в зал ДК, однако, общественники предпочли собраться на узком, заваленном снегом пятачке сбоку от здания.



Общим голосованием собравшиеся активисты решили не проходить в зал, а остаться на улице. По словам организаторов, участников было не менее 700 человек.

— В создавшейся ситуации виноваты не только "БашРТС", здесь есть и другая проблема, которую я хочу поднять, — сказал, открывая митинг, активист "Левого фронта" Альберт Рахматуллин. — Это бездействие надзорных органов. Как они могли допустить такой беспредел?! Вы посмотрите, сколько их — Госжилстройнадзор, госкомитет по тарифам, УФАС, отделы по ЖКХ в каждой администрации и целое министерство республиканское по ЖКХ! Чем занимаются все эти бездельники? Чем они занимались все эти годы, что ситуация достигла такой точки кипения? Встает вопрос — зачем они все нам нужны, если жители должны сейчас сами лазить по подвалам, проверяя счетчики, а заем сидеть по вечерам с калькулятором? Зачем мы должны ходить в суды, доказывая свою правоту? Можем, нам нужно не только "БашРТС" прогнать из нашей республики, но и всех этих чиновников повыгонять из кабинетов!



Выступавшие на митинге резко критиковали "БашРТС" и управляющие компании.

— В нашем доме стоят современные счетчики, со всеми показаниями. И я не понимаю, почему у нас такие большие наценки произошли, если я всю жизнь платил по счетчикам, которые у меня стоят дома [в квартире] и общедомовым счетчикам. Я посмотрел, какое ужаснейшее состояние наших подвалов — там везде течи! Горячая вода течет; миллионы литров тратятся! Если УЖХ не справляется со своими обязанностями, не контролирует исправность систем, почему мы должны платить за их ошибки?! Представители "БашРТС", выйдите сюда и объясните нам, когда это кончится! Почему у вас все перерасчеты идут в большую сторону и никак не в меньшую?! — гневно спросил один из председателей домовых комитетов.



— У меня пенсия 13 800 рублей в месяц. Я инвалид, у меня 4 000 рублей уходят на лекарства. А мне принеси квитанцию на 6 700 рублей! На что мне жить? — возмутилась одна из пенсионерок.

Другая выступающая призвала активистов поднимать все документы в управляющих компаниях.

— Мы — жители трех домов по улице 30 лет СССР в Уфе с начала лета прошлого года стали заниматься расследованием, что творится в наших домах.

Оказывается, на каждый дом существует свой индивидуальный проект по отоплению, который заказывали "БашРТС" и в котором указана конкретная цифра расхода теплоносителя в один час, конкретная цифра давления в теплосистеме. Так вот, у нас уже с февраля 2017 года увеличили давление в теплосистеме и оно стало недопустимым для домов с чугунными радиаторами. Увеличили расход теплоносителя, увеличили его утечку в 10-12 раз! — заявила пенсионерка.

Депутат Госсобрания республики от КПРФ Дмитрий Чувилин пообещал "привлечь к ответственности всех чиновников "БашРТС".

— Наши требования законны. Столько платить уже невозможно, они последние штаны с нас снимают! Сообщаю, что мной были направлены депутатские запросы в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку и привлекли чиновников "БашРТС" к ответственности. И эту проверка МВД уже начало, — заявил депутат, призвав затем отправить ответственное, по его мнению, за политику в сфере ЖКХ "Едро" [партию "Единая Россия"] "в помойное ведро".

После выступлений на улице митингующие все решили перейти в предложенный им зал и там заслушать сообщения представителей "БашРТС". Однако, менеджеры ресурсоснабжающей организации, которые одновременно с митингом проводили во Дворце индивидуальные консультации для жителей, отказались выступать на собрании. Организаторам пришлось продолжить протестное мероприятие в прежнем формате, состоявшее, преимущественно, из обличительных речей активистов.

— У нас самый высокий тариф по сравнению с Челябинском, Казанью, Оренбургом, другими российскими городами. Хорошо, что мы нашли в себе силы сказать "нет" беспределу олигархов, которые берут с нас большие деньги за тепло. В дальнейшем, нужно либо ввести конкурентные компании, чтобы у нас был выбор, либо каким-то образом заставить их снизить плату за отопление, — заявил один из координаторов движения "Стоп БашРТС" Леонид Бирюков.

В конце "митинга-собрания" было записано видеообращение к главе республики Радию Хабирову с требованием "разобраться в ситуации и подключить к разрешению проблемы надзорные и правоохранительные органы". В обращении участники повторили уже выдвигавшиеся ими требования убрать все доначисления по отоплению за 2019 год, снизить тарифы по отоплению на 40%, сделав их "прозрачными и понятными".

Как заявили организаторы мероприятия, обращение будет передано непосредственно главе республики, а также направлено в надзорные и контрольные органы. В ближайшее время юристами, сотрудничающими с движением, будут подготовлены судебные иски по оспариванию превышений предельных индексов изменений платы граждан за потребленные коммунальные услуги.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 02.03.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновники погрели свои грязные руки!!!!
ИИ с н.з.г



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  • Эксперт
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  • 2 | 02.03.2020, 08:53 | Автор: юнг
    Публикации: 158 | Комментарии: 39486 | Рейтинг: +5265,8
Почему у вас все перерасчеты идут в большую сторону и никак не в меньшую?! — гневно спросил один из председателей домовых комитетов.
==========================================================
Потому, что обнаглели до беспредела!



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  • 3 | 02.03.2020, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Как заявили организаторы мероприятия, обращение будет передано непосредственно главе республики, а также направлено в надзорные и контрольные органы. ..."
=================================================
Боже мой ! Ну зачем расстраивать и знакомить с такой жизненной мелочью высокий ум нашего руководителя РБ ?
Ведь он об этом , ни сном ни духом !



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  • 4 | 02.03.2020, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна малина для воров беспредельщиков. Воры - чиновники всех мастей, являющиеся смотрящими от глав вора пахана царька, коронованного для грабежа матушки России. Кому челобитную подаете? Они все с этого и кормятся, если не грабить народ, как же они будут жить ни в чем себе не отказывая? Они же друг с другом соревнуются у кого в гараже на тонну денег больше. Пора бы уже знать своих врагов в лицо - врагов трудового народа, упырей, клопов и прочей кровососущей безполезной твари. Расскажите сказки, как клоп или клещ в слезах расскаяния, обещал вам никогда впредь на вас не садиться. У них натура такая, заложенная природой. Там, на верху, людей нет, одни ляди.



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  • 5 | 02.03.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собравшиеся потребовали от главы республики Радия Хабирова вмешаться в ситуацию с завышением тарифов за услуги ЖКХ
==========================
А на каком основание "Собравшиеся потребовали"?!
Он что вам подотчетный?!
Да пИлЮвать он хотел на Ваши требования!
Его назначил путин, вот только перед ним он и отчитывается, и только его указания выполняет! Вы что думаете, поднятие тарифов небыло с ним согласовано?! Не будте столь наивными!!!



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  • Гость
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  • 6 | 02.03.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти же овцы и бараны побегут 22 апреля голосовать за Путина, так власти у него мало чтобы навести порядок в ЖКХ.



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  • Эксперт
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  • 7 | 02.03.2020, 10:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67366 | Рейтинг: +12024,1
1 | 02.03.2020, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован

- зима была теплая а за отопление три шкуры содрали,путинские чиновники погрели свои грязные руки!!!!
_____________________________________
Совершенно правильное замечание! При этом батареи ГОРЯЧИМИ были всего несколько раз за зиму - не в феврале(посмотрим сколько Гкал нам предъявят). Сижу за компом прямо возле батареи и по 18 часов могу контролировать температуру в радиаторе. Такого, чтобы руку держать на нем было нельзя - за этот отопительный сезон было только дня 2-3, ну сами знаете - морозов-то почти не было!

То есть теплоноситель подавался весьма не высокой температуры всю зиму, а в квитанциях БашРТС не указывает температуру за бортом за месяц, а надо! Хоть такого рода контроль с нашей стороны был бы.

В квитанциях



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 02.03.2020, 10:42 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1864 | Рейтинг: +449,1
На митинге было хорошо отмечено ! У нас так много надзорных органов !! Не один не работает !! Вопрос почему !? Да потому что рука руку моет все с друг другом повязаны ! Надо поступить проще ! Просто всех разогнать чтоб никого не осталось ! Куда не зайди везде на тебя так смотрят будто ты говоришь того чего они не знают ! Всех разогнать к чертям собачим и провести проверку их деятельности ! На митинге было такое чувство что народ сам с собой ведет диалог и никому ничего не надо , люди уже устали !!!



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 02.03.2020, 10:54 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1864 | Рейтинг: +449,1
С ними по нормальному не получается они человеческих слов не понимают !!
ИМ НУЖНЫ ЗЛЫЕ И ГОЛОДНЫЕ ЛЮДИ !
Эти мрази лешины моральных принципов ! Они суки детьми прикрываются!!



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  • 10 | 02.03.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Холопы, как челобитную подаёте?
50 розгами каждому и пенделя.



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  • 11 | 02.03.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
АААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!! Конь болел, конь жалел!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У мене халат нет, каждый шакал халат ходит!!!!!!!!!!!!!!! АААААААА!!!!!!!!!!!!



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  • 12 | 02.03.2020, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67366 | Рейтинг: +12024,1
Стоимость отопления и других услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы


Министерство строительства и ЖКХ России пересмотрит стоимость отопления и других услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, снижение цен коснется жителей тех регионов, где платежи за отопление начисляются не по общедомовым счетчикам, а по нормативу, то есть равномерно в течение года, исходя из среднемесячного объема потребления.

- В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика, — заявили в Минстрое.



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  • 13 | 02.03.2020, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гособвинитель то есть Прокуратура РБ обратился в Верх суд РБ с просьбой отсрочить заседание - перенести, так как он не ознакомился с возражениями адвокатов подсудимых на эту апелляциию прокуратуры.
Апелляция и так была подана через два месяца, когда по закону в течение 10-ти дней. - видать, думали не подавать вообще, но с января новый прокурор... подали. а теперь надо на попятную переиграть - нового прокурора-то не видно и не слышно, видать и этого подмяли коррумпированные подчиненные....
Теперь потянут-потянут да и закроют дело.
хабиров-то хорош обирать только жильцов по ЖКХ и переправлять в оффшор кошелькам.
Не будет он трогать этих ялаловых-филипповых и гареевых.
ему похищенные милиларды для нужд народа на хрен не нужны, чтобы своих друзей напрягать на возврат украденных миллиардов.



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  • 14 | 02.03.2020, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю проверять не будет ! Да и если проверять , то и то для того , чтобы поставить галочку в строке или спагетти на уши повесить кудрявым баранам РБ !
Это ведь ни Куштау , которое надо во чтобы не стоило надо отстоять , для своего кармана ! Здесь ведь не интерес для личной пользы !
Но если заупрямится народ , то и вас всех " припрут " к статье - Экстремизм !



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  • 15 | 02.03.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гособвинитель то есть Прокуратура РБ обратился в верх суд рб с просьбой отсрочить заседание перенести так как он не ознакомился с возражениями адвокатов подсудимых Филиппова и гареева на эту апелляцию прокуратуры.
Апелляция и так была подана через два месяца, когда по закону в течение 10-ти дней. - видать думали не подавать вообще, но с января новый прокурор... подали. а теперь надо на попятную переиграть - нового прокурора-то не видно и не слышно, видать и этого подмяли коррумпированные подчиненные....
Теперь потянут-потянут да и закроют дело.
хабиров-то хорош обирать только жильцов по ЖКХ и переправлять в оффшор кошелькам.
Не будет он трогать этих ялаловых-филипповых и гареевых.
ему похищенные милиларды для нужд народа на хрен не нужны, чтобы своих друзей напрягать на возврат украденных миллиардов.



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  • 16 | 02.03.2020, 19:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67366 | Рейтинг: +12024,1
В Салаватском районе уволена учительница, оскорблявшая детей

Об этом РИА-Новостям сообщили в администрации района. Аудиозапись, на которой учитель башкирского языка и литературы из села Мурсалимкино Зуляйха Саитгалина кричит и оскорбляет учеников, в социальные сети выложил член БашСПЧ Динар Зайнуллин. Из записи слышно, что преподаватель называет ученицу алкоголичкой и предлагает всему классу повеситься.

В администрации сообщили, что инцидент в школе произошёл в минувшую субботу, после чего состоялось совещание в РОНО, где решили учительницу уволить.
__________________________________________
Зуля! Ты хде?



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  • 17 | 02.03.2020, 20:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31320 | Рейтинг: -709,5
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
----------------
Хабиров последует ли примеру босса?
Или будет ждать указаний по поводу



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  • 18 | 02.03.2020, 23:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну прям как дети, или хуже, но промолчу насколько...
Хабирова не просить нужно, а гнать метлой поганой, других тем для обсуждения с ним нет. хотя. 0н за предыдущее не отсидел, хотя и его босс Путин также!



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