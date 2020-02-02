Хабирова призвали проверить грабительские тарифы ЖКХ

В Уфе в субботу прошел многолюдный митинг, организованный общественным движением "СтопБашРТС". Собравшиеся потребовали от главы республики Радия Хабирова вмешаться в ситуацию с завышением тарифов за услуги ЖКХ, в частности, с предельно завышенными суммами платежей за услуги отопления. Основные претензии активисты выдвинули к ООО "БашРТС" ("Башкирские распределительные тепловые сети", дочернее общество ООО "Башкирская генерирующая компания"), отвечающей, в том числе, за подачу тепла в жилые кварталы, а также к надзорным о контрольным государственным органам, обвинив их в бездействии.В конце нынешней недели стало известно, что мэрия Уфы неожиданно отказалась согласовать это мероприятие, прислав организаторам за два дня до проведения митинга сообщение, что, по данным республиканского правительства, указанная площадка, оказывается, уже занята другой организацией.Чиновники предложили провести вместо митинга собрание в самом Дворце культуры. Эта инициатива была поддержана руководством Совета по правам человека при главе РБ, предложившим, чтобы в мероприятии приняли участие представители госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Однако, последние дали понять, что на митинг не придут. В свою очередь, возмущенные общественники заявили, что считают свое мероприятие законным и согласованным, поскольку мэрия прислала свой отказ значительно позже сроков, установленных законодательством.Пришедшие в субботу на площадь перед ДК химиков общественники увидели, что все пространство уже занято организованными властями масленичными гуляниями. Полиция предложила активистам пройти в зал ДК, однако, общественники предпочли собраться на узком, заваленном снегом пятачке сбоку от здания.Общим голосованием собравшиеся активисты решили не проходить в зал, а остаться на улице. По словам организаторов, участников было не менее 700 человек.— В создавшейся ситуации виноваты не только "БашРТС", здесь есть и другая проблема, которую я хочу поднять, — сказал, открывая митинг, активист "Левого фронта" Альберт Рахматуллин. — Это бездействие надзорных органов. Как они могли допустить такой беспредел?! Вы посмотрите, сколько их — Госжилстройнадзор, госкомитет по тарифам, УФАС, отделы по ЖКХ в каждой администрации и целое министерство республиканское по ЖКХ! Чем занимаются все эти бездельники? Чем они занимались все эти годы, что ситуация достигла такой точки кипения? Встает вопрос — зачем они все нам нужны, если жители должны сейчас сами лазить по подвалам, проверяя счетчики, а заем сидеть по вечерам с калькулятором? Зачем мы должны ходить в суды, доказывая свою правоту? Можем, нам нужно не только "БашРТС" прогнать из нашей республики, но и всех этих чиновников повыгонять из кабинетов!Выступавшие на митинге резко критиковали "БашРТС" и управляющие компании.— В нашем доме стоят современные счетчики, со всеми показаниями. И я не понимаю, почему у нас такие большие наценки произошли, если я всю жизнь платил по счетчикам, которые у меня стоят дома [в квартире] и общедомовым счетчикам. Я посмотрел, какое ужаснейшее состояние наших подвалов — там везде течи! Горячая вода течет; миллионы литров тратятся! Если УЖХ не справляется со своими обязанностями, не контролирует исправность систем, почему мы должны платить за их ошибки?! Представители "БашРТС", выйдите сюда и объясните нам, когда это кончится! Почему у вас все перерасчеты идут в большую сторону и никак не в меньшую?! — гневно спросил один из председателей домовых комитетов.— У меня пенсия 13 800 рублей в месяц. Я инвалид, у меня 4 000 рублей уходят на лекарства. А мне принеси квитанцию на 6 700 рублей! На что мне жить? — возмутилась одна из пенсионерок.Другая выступающая призвала активистов поднимать все документы в управляющих компаниях.— Мы — жители трех домов по улице 30 лет СССР в Уфе с начала лета прошлого года стали заниматься расследованием, что творится в наших домах.Оказывается, на каждый дом существует свой индивидуальный проект по отоплению, который заказывали "БашРТС" и в котором указана конкретная цифра расхода теплоносителя в один час, конкретная цифра давления в теплосистеме. Так вот, у нас уже с февраля 2017 года увеличили давление в теплосистеме и оно стало недопустимым для домов с чугунными радиаторами. Увеличили расход теплоносителя, увеличили его утечку в 10-12 раз! — заявила пенсионерка.Депутат Госсобрания республики от КПРФ Дмитрий Чувилин пообещал "привлечь к ответственности всех чиновников "БашРТС".— Наши требования законны. Столько платить уже невозможно, они последние штаны с нас снимают! Сообщаю, что мной были направлены депутатские запросы в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку и привлекли чиновников "БашРТС" к ответственности. И эту проверка МВД уже начало, — заявил депутат, призвав затем отправить ответственное, по его мнению, за политику в сфере ЖКХ "Едро" [партию "Единая Россия"] "в помойное ведро".После выступлений на улице митингующие все решили перейти в предложенный им зал и там заслушать сообщения представителей "БашРТС". Однако, менеджеры ресурсоснабжающей организации, которые одновременно с митингом проводили во Дворце индивидуальные консультации для жителей, отказались выступать на собрании. Организаторам пришлось продолжить протестное мероприятие в прежнем формате, состоявшее, преимущественно, из обличительных речей активистов.— У нас самый высокий тариф по сравнению с Челябинском, Казанью, Оренбургом, другими российскими городами. Хорошо, что мы нашли в себе силы сказать "нет" беспределу олигархов, которые берут с нас большие деньги за тепло. В дальнейшем, нужно либо ввести конкурентные компании, чтобы у нас был выбор, либо каким-то образом заставить их снизить плату за отопление, — заявил один из координаторов движения "Стоп БашРТС" Леонид Бирюков.В конце "митинга-собрания" было записано видеообращение к главе республики Радию Хабирову с требованием "разобраться в ситуации и подключить к разрешению проблемы надзорные и правоохранительные органы". В обращении участники повторили уже выдвигавшиеся ими требования убрать все доначисления по отоплению за 2019 год, снизить тарифы по отоплению на 40%, сделав их "прозрачными и понятными".Как заявили организаторы мероприятия, обращение будет передано непосредственно главе республики, а также направлено в надзорные и контрольные органы. В ближайшее время юристами, сотрудничающими с движением, будут подготовлены судебные иски по оспариванию превышений предельных индексов изменений платы граждан за потребленные коммунальные услуги.