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Народ отпущения

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Путин предложил прописать в Конституции особую роль русского народа. В профильный комитет Госдумы поступили поправки российского президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

Народ отпущения


Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В числе поправок есть закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины, а одна из поправок предусматривает упоминание в основном законе федерации Бога. Кроме этого, в Конституции появятся положения о русском народе как государствообразующем и о преемственности РФ в отношении СССР.

Путин также предлагает включить в Конституцию положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.



Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.03.2020, 08:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31347 | Рейтинг: -708,5
Путин также предлагает включить в Конституцию положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.
--------------------
Что имеет сказать Хабиров по поводу неотчуждаемость частей Башкортостана и призывов к этому?



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  • 2 | 03.03.2020, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кацундер... теперь по конституции - ты чел второго сорта. а то карпини карпини , )(ерня твой карпини , вот путини и володини, я тебе скажу - сила, им палец в рот не клади. оне не тока татар под колесо , а ваще всех и тебя тоже.. а уж там под колесом ты сможешь до усёра письками мериться и хошь вшей есть - ешь . не хошь - оне тебя пусть едят.
чё скажешь, чудо? язык в ..опу как обычно?
турк
ваще интересно как себя щас поведут "националисты". с Кацем то всё понятно - трус и шополиз... не уж то татары и все остальные нохчи пойдут голосовать?



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 03.03.2020, 08:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31347 | Рейтинг: -708,5
упоминание в основном законе федерации Бога
---------------
Пусть Володин сперва докажет существование богов и прочих сверхъестественных существ



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3

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  • Гость
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  • 4 | 03.03.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что брак является союзом мужчины и женщины
===================================
Непонял?!
Союз мужчины и женщины,- это брак, А допустим, союз женщины и женщины, это что замужество или семейный союз?!
Что то вован опять мутит....



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2

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  • Гость
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  • 5 | 03.03.2020, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Если Господа Бога впишут в Конституцию , то не понимаю , а почему Аллаха не вписать для 25 миллионов мусульман которые проживают в РФ ?
Чем Аллах , хуже православного Бога ?



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3

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  • Гость
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  • 6 | 03.03.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За каких -то 30 лет и так ДЕГРАДИРОВАТЬ ?
Этак внешних врагов не надо и так пропадем ,
при таком правителе !



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10

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  • Гость
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  • 7 | 03.03.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме этого, в Конституции появятся положения о русском народе как государствообразующем
====================================
Дожили млять!!!
Чтобы Русских на Руссси не считали людьми второго сорта, это прописывают в Конституции!!!



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  • Участник
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  • 8 | 03.03.2020, 09:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19413 | Рейтинг: -3305,3
2-му.
"В прошлом году учитель Ахмак Шерик Сафсата Саттаров помешался на слове татарский. Этот господин почти ежедневно стал печатать различный мусор под названиями: "Татарский народ", "Татарская девушка", "Татарская шапочка", "Татарские башмаки", "Татарская простокваша", "Татарские рожки", и заполнил ими книжные магазины. Таких людей обычно помещают в желтый дом, но тут есть одна сторона дела: если помещать этого национального юродивого, который каждую вещь обязательно называет татарской, то необходимо его помещать именно в "Татарский сумасшедший дом". А такого дома у нас, к сожалению нет. Что поделаешь? На воле ходит!"

Источник: Г.Тукай. Былтырнын, хисабы. Эсэрлэр, дурт томда. Казань, 1977г, стр.166



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  • 9 | 03.03.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За конституцию развитОго феодализма голосовать не пойду.



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6

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  • Гость
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  • 10 | 03.03.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.03.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кроме этого, в Конституции появятся положения о русском народе как государствообразующем
====================================
Дожили млять!!!
Чтобы Русских на Руссси не считали людьми второго сорта, это прописывают в Конституции!!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Давно пора. А то нацмены себе конституций понаписали про полеты на львах,потом ими же трясут как догмой какой то. А тут сразу понятно будет.



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  • 11 | 03.03.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и о преемственности РФ в отношении СССР.

-----------------------------

Преемственность предполагает уважительное отношение к СССР и к
советскому периоду. А то себе навыковыривали (как изюм из булочки)
Победу-45, Гагарина - остальное "совкам". Да, я - советский человек!



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3

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  • 12 | 03.03.2020, 09:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31347 | Рейтинг: -708,5
Дожили млять!!!
Чтобы Русских на Руссси не считали людьми второго сорта, это прописывают в Конституции!!!
----------------
Тебя как первосортного представителя показывали на выставках



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1

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  • 13 | 03.03.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.03.2020, 09:51 | Автор:

Преемственность предполагает уважительное отношение к СССР и к
советскому периоду. А то себе навыковыривали (как изюм из булочки)
Победу-45, Гагарина - остальное "совкам". Да, я - советский человек!
====================================================
Признателен ! УВАЖАЮ , таких не продажных людей !



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4

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  • Гость
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  • 14 | 03.03.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.03.2020, 09:52 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31327 | Рейтинг: -709,4
Дожили млять!!!
Чтобы Русских на Руссси не считали людьми второго сорта, это прописывают в Конституции!!!
----------------
Тебя как первосортного представителя показывали на выставках
===========================
А тебя в зверинцах



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1

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  • 15 | 03.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.03.2020, 09:32 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19404 | Рейтинг: -3304,2
2-му.
_______________________
тебя, придурок, не об этом спрашивают , )(ули ты достал свои ипанутые талмуды и трясёшь ими, как юнец мудями.. тебя, дебила, спрашивают - как ты относишься к своей второсортности, закрепленной конституцией путини -володини
ну блять и ссучонок этот кац... сцыт своё мнение высказать и сразу цитатку не по теме .... хавно ты ишачье... вот такие у тебя , Зуляпа, единокровцы. А ты за них задницу дерешь
турк



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2

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  • Гость
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  • 16 | 03.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.03.2020, 09:52 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31327 | Рейтинг: -709,4

Дожили млять!!!
Чтобы Русских на Руссси не считали людьми второго сорта, это прописывают в Конституции!!!
----------------
Тебя как первосортного представителя показывали на выставках
________________________________________________________
Тебя в павильоне животноводство держали?



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1

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  • Участник
  •  
  • 17 | 03.03.2020, 10:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4021 | Рейтинг: -320
22 апреля, в День рождения вождя и учителя Владимира Ильича Ленина, проголосуем всё дружно против поправок в конституцию.

Всем врагам назло.



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3

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  •  
  • 18 | 03.03.2020, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ваще интересно как себя щас поведут "националисты". с Кацем то всё понятно - трус и шополиз... не уж то татары и все остальные нохчи пойдут голосовать?
__________________________________________________________
Как всегда. Коньюктура поменялась, дремучим националистом из яранги быть стало не модно, побегут наперегонки записываться в государствообразующие. Как когда то на лыжах в Казань бежали наперегонки.



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  • Наблюдатель
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  • 19 | 03.03.2020, 10:35 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11905 | Рейтинг: -1940,1
Кацундер... теперь по конституции - ты чел второго сорта. а то карпини карпини
--------------------------

Все думал, что такого до боли общего между туркой и Кухаркой, и вот осенило - оба прирожденные провокаторы.

Примитивные, без ВО, с невероятной легкостью рассуждающие абсолютно на любые темы (от расстояния грибка от забора на плацу до полетов Маска), не знающие тени сомнений в своей правоте, и спокойно при этом считающие всех остальных быдлом.

РS И не смей называть меня здесь по имени, дурак, я с тобой на брудершафт не пил, и лицензию на панибратство не выдавал, пока сам не назовешь свою мирскую погремуху, буду считать тебя простым петушком без роду и племени.

Понел, приблуда?



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  • 20 | 03.03.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Серега, как клизма сегодняшняя прошла? сколько тебе еще осталось, вроде ты говорил пару недель еще .. а потом гуляй рванина. Но не долго.
Серега, хушь нормального врача подгоню. Я с ним в горах был, ЗБ спец, Пироговской школы, на живую резал - ни)(уя не чувствуешь боли... ты только скажи , я ему позвоню
турк



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