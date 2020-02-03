Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
В числе поправок есть закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины, а одна из поправок предусматривает упоминание в основном законе федерации Бога. Кроме этого, в Конституции появятся положения о русском народе как государствообразующем и о преемственности РФ в отношении СССР.
Путин также предлагает включить в Конституцию положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.
Идель.Реалии
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Народ отпущения
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