Народ отпущения ...

Путин предложил прописать в Конституции особую роль русского народа. В профильный комитет Госдумы поступили поправки российского президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.В числе поправок есть закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины, а одна из поправок предусматривает упоминание в основном законе федерации Бога. Кроме этого, в Конституции появятся положения о русском народе как государствообразующем и о преемственности РФ в отношении СССР.Путин также предлагает включить в Конституцию положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому.