Санаторий «Красноусольск» возглавил член красногорской команды Хабирова

Новым генеральным директором санатория «Красноусольск» в Башкирии (здравница принадлежит республике) назначен Евгений Волков, работавший в 2017-2018 годах в команде главы региона Радия Хабирова в подмосковном Красногорске, а позже — в должности помощника управделами господина Хабирова. Евгению Волкову 29 лет, сообщает «Башинформ».Он родился в Стерлитамаке, окончил станкостроительный техникум, а затем Башгосуниверситет. Карьеру начинал в 2011 году аппаратчиком цеха по производству сложных фенолов в ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод».В 2014 году, в возрасте 23 лет, получил назначение заместителем директора по техническим вопросам стерлитамакского ООО «Центр деловых решений», через год перешел на муниципальную службу и возглавил хозяйственно-эксплуатационный участок отдела культуры администрации Стерлитамака.В 2017 году, когда Радий Хабиров возглавил администрацию Красногорска, господин Волков перешел на работу в городской Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления, где получил должность заместителя директора.Фаяз Мазитов, управлявший санаторием с 2010 года, по информации портала «Проуфу», подал в отставку после проведенной проверки. Башкирское управление ФАС проверяет законность покупки здравницей мебели, ремонтных услуг, а также баяна за 700 тыс. руб. у одного поставщика.Бальнеогрязевой санаторий «Красноусольск» расположен в Гафурийском районе Башкирии, специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, кожных покровов. Выручка в 2018 году, по данным Kartoteka.ru, составила 559 млн руб., чистая прибыль — 30,3 млн руб. Стоимость чистых активов на конец 2018 года оценивалась в 435,5 млн руб.