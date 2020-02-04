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Санаторий «Красноусольск» возглавил член красногорской команды Хабирова

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Новым генеральным директором санатория «Красноусольск» в Башкирии (здравница принадлежит республике) назначен Евгений Волков, работавший в 2017-2018 годах в команде главы региона Радия Хабирова в подмосковном Красногорске, а позже — в должности помощника управделами господина Хабирова. Евгению Волкову 29 лет, сообщает «Башинформ».

Санаторий «Красноусольск» возглавил член красногорской команды Хабирова


Он родился в Стерлитамаке, окончил станкостроительный техникум, а затем Башгосуниверситет. Карьеру начинал в 2011 году аппаратчиком цеха по производству сложных фенолов в ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод».

В 2014 году, в возрасте 23 лет, получил назначение заместителем директора по техническим вопросам стерлитамакского ООО «Центр деловых решений», через год перешел на муниципальную службу и возглавил хозяйственно-эксплуатационный участок отдела культуры администрации Стерлитамака.

В 2017 году, когда Радий Хабиров возглавил администрацию Красногорска, господин Волков перешел на работу в городской Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления, где получил должность заместителя директора.

Фаяз Мазитов, управлявший санаторием с 2010 года, по информации портала «Проуфу», подал в отставку после проведенной проверки. Башкирское управление ФАС проверяет законность покупки здравницей мебели, ремонтных услуг, а также баяна за 700 тыс. руб. у одного поставщика.

Бальнеогрязевой санаторий «Красноусольск» расположен в Гафурийском районе Башкирии, специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, кожных покровов. Выручка в 2018 году, по данным Kartoteka.ru, составила 559 млн руб., чистая прибыль — 30,3 млн руб. Стоимость чистых активов на конец 2018 года оценивалась в 435,5 млн руб.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 04.03.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он родился в Стерлитамаке, окончил станкостроительный техникум, а затем Башгосуниверситет.
================================
Что происходи,- На руководящую должность санатория назначается технарь?!!
Ну давайте будем назначать глав врачами в больницы инженеров сторителей, ... да когог угодно только не врачей, а потом будем собирать совещания по вопросам ухудшения медицинского обслуживания населения.
Кстати раньше , руководящая должность во всех санаториях называлась Главврач, а теперь вишь ты "генеральный директор"!!!



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  • 2 | 04.03.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 ты не дописал самое главное - работал в администрации Красногорска
турк
ну а по системе санаториев думаю так - 2. Самый главный в санатории - ГВ с профильным образованием. Именно он решает - что нужно закупить, построить, кого принять на работу 2. Его первый зам - Управленец ( АХОшник, МТОшник...) хушь как обзови. Он исполняет волю ГВ в соответствии с фин возможностями.
думаю так прально было бы, хотя... )(ер его знает, скорее всего у зама тоже должно быть хоть какое то мед образование.. наверное
турк



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2

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  • 3 | 04.03.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
)(ер его знает, скорее всего у зама тоже должно быть хоть какое то мед образование.. наверное
турк
==============================
Обязательно!
Чтобы ему вместо ренгенаппарата не подсунули духовой шкаф...



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2

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  • Гость
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  • 4 | 04.03.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В санатории раньше приезжали как то поправить свое здоровье, получали назначение врачей и принимали лечение.. Сейчас санатории перешли в статус домов отдыха в прямом смысле слова...Создали на основе ГУПов ООО (общества ограниченной организации), поставили во главе их директоров, не имеющих медицинского образования: "Якты-Куль"- юрист, "Красноусольский"- химик, "Юматово" -экономист, "Танып" -ветеринарный врач....



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6

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  • Гость
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  • 5 | 04.03.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обязательно!
Чтобы ему вместо ренгенаппарата не подсунули духовой шкаф...
_____________________
для этого зам во врачебной должен быть
турк



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  • Участник
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  • 6 | 04.03.2020, 11:17 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4845 | Рейтинг: -738,4
Недавно был в Центре Мулдашева. Дороги туда завалено снегом, легковые машины не могут проехать, доступная среда для колясочников отсутствует или пандус завален снегом. мраморная лестница во льду. Внутри как на вокзале. Так что не всегда смена руководства приводить к хорошему. Посмотрим через год, что станет со САНАТОРИЕМ, если так же как и мулдашевским центром, то овчинка не стоит выделки.



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  • 7 | 04.03.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что происходи,- На руководящую должность санатория назначается технарь?!!
__________________________________________________
Какой ужас! Долженбыть истфак БашГу, на худой конец бащфилолог!



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  • 8 | 04.03.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12024,5
Санаторий «Красноусольск» возглавил член красногорской команды Хабирова
________________________________
СРАдий прибирает к своим загребущим рукам ВСЕ финансовые потоки.
Не удивлюсь, если в скором времени санаторий окажется частно-офшорным с известным неизвестным фондодерателем.
Впрочем - как и все остальное, что еще не прихватизировано в Б-стане.

Если бы мог, то и школы-детсады прихватизировал...



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  • 9 | 04.03.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и что осталось сейчас делать Волкову?
Ответь чем можешь!
Пусть хромающие бросят клюшку, язвенники начнуть жевать мясо, ну и импотентов бы поубавилось в Башкирии. Задачи ясны?



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  • 10 | 04.03.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-му.Дедурас. А чего тебя там черти носят!? Сиди дома и будет тебе счастье. А ежели душа болит, так приди к директору, да предложи посильную помощь...Там директором врач сидит, так ему помощь опытного хозяйственника лишней не будет..



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  • 11 | 04.03.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
баяна за 700 тыс. руб.
===
маленько добавить и сверх крутой орган можно было купить!
был бы первый в РФ орган!



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  • 12 | 04.03.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В санатории раньше приезжали как то поправить свое здоровье, получали назначение врачей и принимали лечение.. Сейчас санатории перешли в статус домов отдыха в прямом смысле слова...Создали на основе ГУПов ООО (общества ограниченной организации), поставили во главе их директоров, не имеющих медицинского образования: "Якты-Куль"- юрист, "Красноусольский"- химик, "Юматово" -экономист, "Танып" -ветеринарный врач....
------------------------------------------------------------
----------------------------------
При Муртазе Губайдулловиче санатории строились на народные деньги и во благо народа! Правительством выделялись денежные средства на дальнейшее развитие санаторно-курортной отрасли. Существовало соревнования между санаториями на качество предоставляемых лечебных процедур и количеству пролеченных жителей жителей нашей страны. А сейчас довольствуемся предоставленными услугами и выкаченными у людей суммой денег. Посмотрите Юматово - как остановилось строительство в 2010 году, так и стоит. А сколько было сделано при Президентстве Рахимова М.Г. Про кумысолечение остается только вспоминать!



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  • 13 | 04.03.2020, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Санатории , больницы, курорты могли бы поднять сельхозников Башкортостана. Если бы их руководители были немного за Башкирию и честнее чуть-чють и расторопнее на полграмюллечку.
Но блин- парадокс- дорвавшись до руководства создают свое хозяйство, продающее молоко за 400 руб литр и 100 рупь за кг картошки.
Мечта узбека по башкирски!



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  • 14 | 04.03.2020, 16:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
Всё ж логично.
Если в Казани, на должность министра образования сажают агрономов и зоотехников, то рулить местной лечебницей должен технарь умеющий обращаться с кайлом и гвоздодёром.



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  • 15 | 04.03.2020, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.03.2020, 16:05 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38790 | Рейтинг: +6481,1
Всё ж логично.
Если в Казани, на должность министра образования сажают агрономов и зоотехников, то рулить местной лечебницей должен технарь умеющий обращаться с кайлом и гвоздодёром.
=======================
Ты прав, Вдум!
Нужны вдувающие в курай! Вечный источник вдохновения, кстати и универсальный, проверенный столетиями. Кайло прошлый век, хотя и не пройденный нами, может стоит повторить?



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  • 16 | 04.03.2020, 19:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего вы переполошились на своих насетках?
Женечка пристроен на теплое место, надо же где то человеку кормиться, заодно и здоровьишко подлатать. Не вас же, баранов незнакомых туда назначать. Барин знает, что делает.



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  • 17 | 04.03.2020, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.03.2020, 11:01 | Автор:
......"..Создали на основе ГУПов ООО (общества ограниченной организации), поставили во главе их директоров, не имеющих медицинского образования: "Якты-Куль"- юрист, "Красноусольский"- химик, "Юматово" -экономист,
"Танып" -ветеринарный врач...."
=============================================
Ну и что , что не специалисты ? Директор был всегда и остается - хозяйственником с обширным кругозором !
Он должен подбирать себе первым делом , хороших заместителей в своих спецефических профессиях то есть специальностях !
Зам по лечебной части , зам по хозчасти , зам по маркетингу и тд и тп ! ДИРЕКТОР должен создавать Условия для успешного существования предприятия и коллектива работающих людей !
Вот ГЛАВНАЯ задача Директора предприятия , задача создавать условия для работы специалистов и видеть перспективу развития предприятия данного профиля !
А вы специалист , специалист ! Да хрен там специалист !



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  • 18 | 04.03.2020, 19:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Муртазе Губайдулловиче санатории строились на народные деньги и во благо народа! Правительством выделялись денежные средства на дальнейшее развитие санаторно-курортной отрасли.
_____________________________________________
Какого народа, уточни?



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