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«Каждому свое» — 2020

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РФ готовится широко отметить 75-летие Победы, оценив растущий вклад в нее В.В.Путина. Копии бронепоездов заказаны РЖД еще в ноябре . Краска и «соляра» для «Армат» зарезервированы на складах. Фанера для Рейхстага по приказу Шойгу уже «распилена». Километры, закупленной в Китае георгиевской ленты, режутся на лоскуты. Пластиковые триумфальные арки а-ля Собянин отливаются в трафаретах. Парадная речь Главковерха (уже с поправками на обновленную Конституцию) уже заготовлена Кириенко в черновике.

«Каждому свое» — 2020


Ну и «спасибо Деду за победу». Ветеранов награждают очередной юбилейной медалью «75 лет Победы». От суперпрофицитного бюджета им оторвали аж по 75 тыс. руб., и по 50 тыс. – труженикам тыла.

Правда, выплатят лишь в апреле-мае, порадовала вице-премьер Голикова. Поразительный цинизм, учитывая, что это очень пожилые, больные люди, у которых каждая неделя на счету.

За 20 лет Путин больше им обещал, чем сделал.

Читаем кремлевское РИА «Новости»: 96-летнему ветерану Оловянникову, живущему под Уфой в старом доме без воды и туалета, власти дали новую квартиру. О том, что старик даже не был включен в очередь, чиновники типа узнали из СМИ.

Но многие очередники ушли, не дождавшись жилья за все «тучные годы» правления Путина. Зато дворцы и многоэтажные квартиры его друзья и холуи исправно «получали». За счет фронтовиков в том числе.

Говорят, о государстве судят по тому, как оно относится к старикам и детям.

И как же расценить то, что принадлежащая государству компания РЖД потратит на вышеупомянутые потешные «бронепоезда» для «торжеств» 300 млн руб., — недоумевает публицист Илья Вайцман — а «239 млн для спасения ВСЕХ болеющих спинальной мышечной атрофией детей в России найти, по заверениям Минздрасоцразвития (того же самого государства), просто невозможно. А больные муковисцидозом дети умирают, а «импортозамещение» в онкологии оборачивается смертью». Согласны – это и есть «абсолютное зло».

Телеэфир забит призывами помощи больным детям. И нищие собирают им смс-ками по 100 руб. на операции. На каналах, получающих миллиарды из бюджета (из карманов тех же нищих) на пропаганду ненависти и ложь!

Сходящим с ума от безнаказанности и денег, эрнстам-добродеевым-симоньянам, не говоря о путиных-сечиных-миллерах, плевать на умирающих детей (как и ветеранов). На всех. Кроме своих. Соловьев справил детишкам ПМЖ в особняках Италии, часть детей пресс-Пескова живет в Париже, глава Совбеза Патрушев устроил сынульку министром ...

Вот такое путинское прочтение классического принципа справедливости «Каждому свое». Спасибо, хоть разрешают собирать нищим для нищих. А также валежник. У нас же не какой-нибудь Рейх. Там, просто бы в расход пустили. Нацисты античный принцип «переосмыслили» ещё «дальше», разместив над входом в Бухенвальд — Jedem das Seine.

Вот только немцы сделали выводы из истории. И поэтому их граждане, включая проигравших ветеранов, живут лучше и дольше наших. Они построили реальное социальное государство. А россияне насаживают портреты стариков на палки «Бессмертных полков», одевают малышей в полевую форму РККА и убивают фашистов в потешный боях.

Кремль превратил память о войне в оружие новой «гибридной войны». И Европа уже шарахается от всего этого, включая памятники и поминальные мероприятия. А путинцы лишь сильнее бьют себя в грудь, крича — «мы освободили Освенцим!» Почему США не вопят про Бухенвальд?

На днях исполнилось 100 лет со дня рождения актера Алексея Смирнова. Он был фронтовиком, но мало кто об этом знал. Как и многие прошедшие через ад, он об этом не говорил. Ордена надел лишь раз в 1970-м, на юбилей 9 мая.

Что бы он сказал, увидев эти пляски на костях? А ваши дедушка или бабушка? «Можем повторить» или «Никогда снова»?

Да, они победили «абсолютное зло». Но тогда почему сейчас мы в РФ оказались за той же вывеской?

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 04.03.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему США не вопят про Бухенвальд?

-------------------

Перед кем им суетиться? Любой американский школьник знает, что во Второй Мировой Войне победили американцы в союзе с Великобританией и Францией. Даже памятную медаль-жетон отчеканили с тремя флагами.



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  • 2 | 04.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин назначает министрами и руководителями чёрт-те знает кого, нет чтобы назначить Гозмана, Шендеровича или Макаревича.



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  • 3 | 04.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РФ готовится широко отметить 75-летие...
================================
Все ни так однозначно как нас учили в школе.
Вот отрывок из письмаисьмо Гитлера Муссолини от 21 июня 1941 г. опубликованного в «Военно-исторический журнал», 1965, №5, стр.89—92 :

Дуче!
Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не в праве больше терпеть положение после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями. Я прежде всего считаю, что уже нет иного пути для устранения этой опасности. Дальнейшее выжидание приведет самое позднее в этом или в следующем году к гибельным последствиям.
...Поэтому после долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше разорвать эту петлю до того, как она будет затянута. Я полагаю, дуче, что тем самым окажу в этом году нашему совместному ведению войны, пожалуй, самую большую услугу, какая вообще возможна.



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  • 4 | 04.03.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От суперпрофицитного бюджета им оторвали аж по 75 тыс. руб., и по 50 тыс. – труженикам тыла. Правда, выплатят лишь в апреле-мае,...
======================================
А вот ак живут ветераны Второй мировой войны в разных странах: Германия
Ветеранам вермахта государство обеспечило безбедную старость и высокий уровень социальных защит. В зависимости от звания и заслуг размер их пенсии колеблется от 1,5 до 8 тыс. евро. Например, пенсия младшего офицера составляет 2500 евро. Около 400 евро начисляется вдовам погибших или умерших в послевоенное время.
Великобритания
Размер пенсии для ветеранов Второй мировой войны в Великобритании напрямую зависит от воинского звания и тяжести ранений. Ежемесячные выплаты в переводе на европейскую валюту колеблются между 2000 и 9000 евро. Если есть необходимость, то государство дополнительно оплачивает сиделку.
США
Американским ветеранам полагается надбавка в 1200$ к пенсии, которая в среднем составляет 1500$.

Источник: Как живут ветераны Второй мировой войны в разных странах
© Русская Семерка russian7.ru



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  • Эксперт
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  • 5 | 04.03.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12023,6
3 | 04.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

Не знаю, подлинное это письмо или беллетристика, вроде бы подлинное - скажу одно:

План Барбароса начали разрабатывать в августе 1940г. по приказу Гитлера и к апрелю 1941г. он был уже готов. В то время, когда Сралин с Гитлером в дёсны лобзались, обменивались горячими поздравлениями на днюхи и были союзниками в деле раздела восточной Европы.



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  • 6 | 04.03.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
поймёт народ или нет: причём тут русский Гитлер?!!



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  • 7 | 04.03.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован

Путин назначает министрами и руководителями чёрт-те знает кого, нет чтобы назначить Гозмана, Шендеровича или Макаревича.
===
так они "независимые", а на Мишустиных Назаровых Хабировых столь компромата что они будут полностью "ручными"!
так что ошибки нет!
"повязаны кровью" по русски!



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  • 8 | 04.03.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
доктор наук Делягин на днях рассказал что Гитлер чуток поспешил, за Финляндию Англия уже наметила день бомбардировки бакинских нефтепромыслов!



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  • 9 | 04.03.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.03.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67389 | Рейтинг: +12023,9
3 | 04.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

Не знаю, подлинное это письмо или беллетристика, вроде бы подлинное - скажу одно:

План Барбароса начали разрабатывать в августе 1940г. по приказу Гитлера и к апрелю 1941г. он был уже готов. В то время, когда Сралин с Гитлером в дёсны лобзались, обменивались горячими поздравлениями на днюхи и были союзниками в деле раздела восточной Европы.
___________________
Кухарка!
Все знают, что ты глупа - зачем ты это опять демонстрируешь!
Занимайся понятными тебе темами, которые обсуждают твои ровесницы на лавочках у подъездов.



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  • 10 | 04.03.2020, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.03.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован

Путин назначает министрами и руководителями чёрт-те знает кого, нет чтобы назначить Гозмана, Шендеровича или Макаревича.
===
так они "независимые", а на Мишустиных Назаровых Хабировых столь компромата что они будут полностью "ручными"!
так что ошибки нет!
"повязаны кровью" по русски!
____________________
Повязаны кровью, говоришь?
А с Гозманом, Шендеровичем и Макаревичем во власти не боишься просто в крови захлебнуться? В собственной, естественно, а не их!
Мало было во власти Свердловых, Урицких, Ягод, Берманов, Коганов, Френкелей. Тебе хочется возродить подобных типажей?
Ты уж один, пожалуйста, лобзайся со всеми этими Шендеровичами, а людей вновь в это не втягивай.



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  • 11 | 04.03.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67393 | Рейтинг: +12023,6
Занимайся понятными тебе темами, которые обсуждают твои ровесницы на лавочках у подъездов.
_______________________________________
Не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе пойти. Ну раз ты уже сказал(а), то и я в долгу не останусь:

Ты, одноклеточное, кроме дерьма ничего не можешь произвести и не просто глуп(а), а глуп(а) до степени олигофренизма!
Так что ступай туда, откуда только что слез(ла) - на х-уй!!!! Пока другие такие же ушлёпки не заняли.



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  • 12 | 04.03.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 04.03.2020, 13:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67392 | Рейтинг: +12023,9
Занимайся понятными тебе темами, которые обсуждают твои ровесницы на лавочках у подъездов.
_______________________________________
Не говори, что мне делать и я не скажу куда тебе пойти. Ну раз ты уже сказал(а), то и я в долгу не останусь:

Ты, одноклеточное, кроме дерьма ничего не можешь произвести и не просто глуп(а), а глуп(а) до степени олигофренизма!
Так что ступай туда, откуда только что слез(ла) - на х-уй!!!! Пока другие такие же ушлёпки не заняли.
__________________
Вот ты ешё раз доказала, что ты абсолютно глупа: стиль речи выдал тебя ибо умный человек до такого примитива не опустится.
Глупа, глупа ты Кухарка!



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  • 13 | 04.03.2020, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера прочитал статью про гибридные войны- блин, все сходится- наши ведут такую войну против врагов России.Вот основы! Сказать то, что не понятно, вместо правды треть лжи,вместо улыбки-хихиканье. Это уже вторая фаза- первая была, когда вместо правды была ложь- какой примитив!
Чекист у руководства не только таким научит и образумит, что перестанете понимать соседа!



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  • Эксперт
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  • 14 | 04.03.2020, 15:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
Говорят, о государстве судят по тому, как оно относится к старикам и детям.
===
Это ИДИОТИЗМ, сравнивать нормальную страну с комуняцкой системой.



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  • 15 | 04.03.2020, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.03.2020, 15:59 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38794 | Рейтинг: +6481,1
Говорят, о государстве судят по тому, как оно относится к старикам и детям.
===
Это ИДИОТИЗМ, сравнивать нормальную страну с комуняцкой системой.
________________
Ну, не тебе про идиотизм Глаголить, идиотик ты наш УЖовский.



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4

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  • 16 | 04.03.2020, 20:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14076 | Рейтинг: -2025,1
"Вот, казалось бы, запрыгать, закричать "да, да, да!"

Ан не прыгается.

Дело в том, что ещё живущие ветераны Великой Отечественной получают очень неплохие (а кое-где - и гигантские) пенсии. И квартиры многие получили, и кучи всяческих бонусов от регионов. И проверить это очень легко. Кстати, если выйти из-за МКАДа и из миллионников, то выяснится, что на 30 000 рублей, например, в этих самых регионах можно жить очень хорошо, и я не шучу.

Так в чём же дело?

Мы не будем отмечать Победу. Мы поплачем и покаемся. Ну хоть перед кем-нибудь. Такую задачу поставили наши враги - и я совершенно серьёзен сейчас: не давать русским гордиться ничем, сразу бросаться в атаку на их гордость, размахивая - неважно! - реальными проблемами или вот таким враньём."

В общем, от себя добавлю - либерасты из кожи лезут, лишь бы обосрать нашу Победу, лишь бы выслужиться перед своими хозяевами.



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  • 17 | 04.03.2020, 21:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.03.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РФ готовится широко отметить 75-летие...
================================
Все ни так однозначно как нас учили в школе.
Вот отрывок из письмаисьмо Гитлера Муссолини от 21 июня 1941 г. опубликованного в «Военно-исторический журнал», 1965, №5, стр.89—92 :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Нет такого письма в "Военно-историческом журнале", 1965, №5! В интернете есть перечень всех публикаций этого журнала за 1965 год, там такого письма нет! Это письмо придумал "историк" Осокин А.Н., который придумал и визит Гитлера в Москву в 1939 году! Хватит врать! Очень Опытный



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  • 18 | 04.03.2020, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему США не вопят про Бухенвальд?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не вопят потому что никто и не претендует, а вот про освобождение Освенцима Советской армией многими перевирается, то украинцы его освободили, то войска антигитлеровской коалиции, вот поэтому и приходится идиотов ставить на место! А если быть более точным, то Бухенвальд освободили сами заключённые и только потом туда вошли американцы! Очень Опытный



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