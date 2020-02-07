Жулики и воры в плену зарубежной недвижимости

«Ведомости»: В Конституции не будет запрета на зарубежную недвижимость для чиновников и депутатов — иначе многим пришлось бы ее продать или уйти со своих постов.В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», — рассказал собеседник издания в администрации президента.Как пишут «Ведомости», поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Госдумы Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но были отклонены.Согласно декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации (в том числе сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса).У членов нынешнего правительства, судя по декларациям за 2018 год, зарубежной недвижимости нет (у членов предыдущего правительства была).Сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, заявил «Подъему», что поправки о зарубежной недвижимости «в рабочей группе не было, и это не обсуждалось».В России [запреты и ограничения для чиновников] появились 10 лет назад в законе о противодействии коррупции и параллельно вставали вопросы об иностранной недвижимости, вспоминает [заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов]: «Но законодателям не предоставили достаточных оснований для ее запрета. Большую роль сыграло и то, что у части депутатов и их семей есть такая недвижимость».ВЕДОМОСТИВладимир Путин предложил прописать в Конституции запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для президента, парламентариев, членов правительства, губернаторов, судей и прокуроров. При этом Путин не предлагал запретить владение иностранной недвижимостью.Поправки Путина в Конституцию были приняты Госдумой в первом чтении 23 января.Российские законы разрешают федеральным госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, но ее необходимо указывать в декларациях. СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно публикуют расследования об иностранной недвижимости чиновников и парламентариев.***Татьяна Фельгенгауэр: Прекрасно выступила Элла Александровна Памфилова. Она у нас глава ЦИК. И говорит о том, что отдельно по каждой поправке голосование нельзя проводить. Надо голосовать все вместе. Потому что по мнению Памфиловой, голосование — это как комплексный обед. Вы слышали эту цитату. Вот уже скоро севрюжина с хреном, да что это вообще за сравнения такие.Лев Шлосберг, политик, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко»: Элла Александровна Памфилова отличается от многих других участников государственной машины России, от ее пассажиров, как все понимают, она не водитель, она пассажир, пусть и высокопоставленный. Она отличается искренностью. Она может открыто и образно проговаривать вещи, которые боятся проговаривать высокопоставленные сотрудники администрации президента и вряд ли проговорит Путин. Интуитивно может быть в силу высокого психологического напряжения, которое сейчас выпало ей, Элла Александровна создала образ, который идеально, просто идеально помогает объяснить, какую конструкцию авторы этих поправок заводят в голосование. Они хорошо понимают, что за те формальные поправки, которые нужны власти, привести на выборы на голосование 60-70 миллионов людей невозможно. Нужно эту очень сложную механистическую конструкцию из железа полить каким-то сахарным сиропом для того, чтобы она выглядела соблазнительно и чтобы ее хотелось лизнуть и может быть в ней что-то питательное.Т.Фельгенгауэр: И примерзнуть потом к ней языком.Л.Шлосберг: Всем, чем угодно примерзнуть. И эта попытка замаскировать очевидное холодное железо, опасное железо всякой патокой, — это попытка вынуждает власти затаскивать в Конституцию вещи, которые не имеют никакого отношения к повестке дня Конституции в принципе. Но у меня есть еще одно предположение. Жизнь только покажет, насколько оно реалистично.У меня есть гипотеза, версия, что мы можем получить сюрприз. Буквально перед голосованием по Конституции. Я не исключаю, что на общероссийское голосование может быть вынесен одновременно с вопросом о поддержке или не поддержке поправок в Конституцию еще один вопрос. Какой? – я не знаю. Но вопрос, который будет драйвером явки людей на выборы. При такой постановке дела Конституция станет довеском, а основным двигателем организации явки будет некое другое обращение властей к людям, которое люди сочтут для себя важным. Это моя гипотеза. Потому что все исследования, в том числе которые проводят вполне лояльные властям социологические компании, показывают две вещи. Первая – более двух третей избирателей не понимают, что происходит с Конституцией. А любое непонимание вызывает настороженность.Т.Фельгенгауэр: Вот же вам специально для тех, кто не понимает, отличное описание ситуации от Памфиловой. Это комплексный обед, берите борщ с котлетами. Винегрет не нравится, все равно берите…Л.Шлосберг: Есть одно важное обстоятельство. Я могу быть сыт.Т.Фельгенгауэр: Такого варианта нет. У нас графу «против всех» отменили.Л.Шлосберг: Садитесь жрать, пожалуйста. Татьяна, моя версия заключается в том, что, власти понимают уязвимость этого действия по изменению Конституции. И ищут сейчас, возможно уже нашли, но еще не сказали — дополнительный стимул для организации явки. Какой – мы узнаем очень скоро. Возможно, я не прав. Но тогда это тоже будет известно.Т.Фельгенгауэр: Как вы считаете, что обсуждают с начала недели про Бога, про детей как главное достояние и прочее. Это намеренно в фарс превращают все эти поправки. Или так получилось.Л.Шлосберг: Так получилось у Владимира Путина. Это получилось по итогам 20 лет. Это не ситуация 2020 года. Путин создал пропагандистское государство. Государство, которое держится на пропаганде. И системе мифов. И при открытии в данном случае ящика Пандоры в виде поправок в Конституцию, эти мифы стали оживать и приходить в нашу жизнь в виде предложений Конституции. Опирается государство на РПЦ как оду из скреп поддержки режима. Вот вам, пожалуйста, предлагают Бога. Да, есть 14-я статья Конституции: Россия – светское государство. Гениальный совершенно диалог журналистов «Эхо Москвы» и «Коммерсанта» с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Который просто был, я бы сказал более непосредственен, чем Э.А. Памфилова. Потому что наконец, когда он вынужден был дать честный ответ, ответ был такой: я не могу дать ответ на эти ваши вопросы.Совершенно очевидно, что при таком количестве людей, желающих прислониться к древу власти, воспользоваться возможностью найти какое-то расположение Путина, вот этот весь поток пропагандистских мифологических поправок, он засоряет Конституцию. И когда стало понятно, а это уже сейчас очевидно, что число этих декоративных пропагандистских поправок превысит число поправок, которые по существу являются правовыми, — это и сократит срок жизни этой Конституции. Пропагандистские Конституции долго не живут.Самая лучшая Конституция – краткая Конституция, где указаны базовые права и свободы человека и гражданина. Базовые принципы организации системы власти. И такая Конституция и не может и не должна меняться при смене правителей. А сейчас пишется Конституция Владимира Путина. Это в чистом виде подведение итогов политической деятельности Путина. И поэтому эта Конституции будет ограничены в сроке своей жизни. Путин попал в собственный капкан. Он решил пропагандистский миф закрепить в Конституции. И это смертельно для Конституции.