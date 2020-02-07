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Жулики и воры в плену зарубежной недвижимости

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«Ведомости»: В Конституции не будет запрета на зарубежную недвижимость для чиновников и депутатов — иначе многим пришлось бы ее продать или уйти со своих постов.

Жулики и воры в плену зарубежной недвижимости


В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», — рассказал собеседник издания в администрации президента.

Как пишут «Ведомости», поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Госдумы Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но были отклонены.

Согласно декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации (в том числе сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса).

У членов нынешнего правительства, судя по декларациям за 2018 год, зарубежной недвижимости нет (у членов предыдущего правительства была).

Сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, заявил «Подъему», что поправки о зарубежной недвижимости «в рабочей группе не было, и это не обсуждалось».

В России [запреты и ограничения для чиновников] появились 10 лет назад в законе о противодействии коррупции и параллельно вставали вопросы об иностранной недвижимости, вспоминает [заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов]: «Но законодателям не предоставили достаточных оснований для ее запрета. Большую роль сыграло и то, что у части депутатов и их семей есть такая недвижимость».

ВЕДОМОСТИ

Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для президента, парламентариев, членов правительства, губернаторов, судей и прокуроров. При этом Путин не предлагал запретить владение иностранной недвижимостью.

Поправки Путина в Конституцию были приняты Госдумой в первом чтении 23 января.

Российские законы разрешают федеральным госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, но ее необходимо указывать в декларациях. СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно публикуют расследования об иностранной недвижимости чиновников и парламентариев.

Медуза
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***

Лев Шлосберг: Пропагандистские конституции долго не живут

Татьяна Фельгенгауэр: Прекрасно выступила Элла Александровна Памфилова. Она у нас глава ЦИК. И говорит о том, что отдельно по каждой поправке голосование нельзя проводить. Надо голосовать все вместе. Потому что по мнению Памфиловой, голосование — это как комплексный обед. Вы слышали эту цитату. Вот уже скоро севрюжина с хреном, да что это вообще за сравнения такие.

Лев Шлосберг, политик, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко»: Элла Александровна Памфилова отличается от многих других участников государственной машины России, от ее пассажиров, как все понимают, она не водитель, она пассажир, пусть и высокопоставленный. Она отличается искренностью. Она может открыто и образно проговаривать вещи, которые боятся проговаривать высокопоставленные сотрудники администрации президента и вряд ли проговорит Путин. Интуитивно может быть в силу высокого психологического напряжения, которое сейчас выпало ей, Элла Александровна создала образ, который идеально, просто идеально помогает объяснить, какую конструкцию авторы этих поправок заводят в голосование. Они хорошо понимают, что за те формальные поправки, которые нужны власти, привести на выборы на голосование 60-70 миллионов людей невозможно. Нужно эту очень сложную механистическую конструкцию из железа полить каким-то сахарным сиропом для того, чтобы она выглядела соблазнительно и чтобы ее хотелось лизнуть и может быть в ней что-то питательное.

Т.Фельгенгауэр: И примерзнуть потом к ней языком.

Л.Шлосберг: Всем, чем угодно примерзнуть. И эта попытка замаскировать очевидное холодное железо, опасное железо всякой патокой, — это попытка вынуждает власти затаскивать в Конституцию вещи, которые не имеют никакого отношения к повестке дня Конституции в принципе. Но у меня есть еще одно предположение. Жизнь только покажет, насколько оно реалистично.

У меня есть гипотеза, версия, что мы можем получить сюрприз. Буквально перед голосованием по Конституции. Я не исключаю, что на общероссийское голосование может быть вынесен одновременно с вопросом о поддержке или не поддержке поправок в Конституцию еще один вопрос. Какой? – я не знаю. Но вопрос, который будет драйвером явки людей на выборы. При такой постановке дела Конституция станет довеском, а основным двигателем организации явки будет некое другое обращение властей к людям, которое люди сочтут для себя важным. Это моя гипотеза. Потому что все исследования, в том числе которые проводят вполне лояльные властям социологические компании, показывают две вещи. Первая – более двух третей избирателей не понимают, что происходит с Конституцией. А любое непонимание вызывает настороженность.

Т.Фельгенгауэр: Вот же вам специально для тех, кто не понимает, отличное описание ситуации от Памфиловой. Это комплексный обед, берите борщ с котлетами. Винегрет не нравится, все равно берите…

Л.Шлосберг: Есть одно важное обстоятельство. Я могу быть сыт.

Т.Фельгенгауэр: Такого варианта нет. У нас графу «против всех» отменили.

Л.Шлосберг: Садитесь жрать, пожалуйста. Татьяна, моя версия заключается в том, что, власти понимают уязвимость этого действия по изменению Конституции. И ищут сейчас, возможно уже нашли, но еще не сказали — дополнительный стимул для организации явки. Какой – мы узнаем очень скоро. Возможно, я не прав. Но тогда это тоже будет известно.

Т.Фельгенгауэр: Как вы считаете, что обсуждают с начала недели про Бога, про детей как главное достояние и прочее. Это намеренно в фарс превращают все эти поправки. Или так получилось.

Л.Шлосберг: Так получилось у Владимира Путина. Это получилось по итогам 20 лет. Это не ситуация 2020 года. Путин создал пропагандистское государство. Государство, которое держится на пропаганде. И системе мифов. И при открытии в данном случае ящика Пандоры в виде поправок в Конституцию, эти мифы стали оживать и приходить в нашу жизнь в виде предложений Конституции. Опирается государство на РПЦ как оду из скреп поддержки режима. Вот вам, пожалуйста, предлагают Бога. Да, есть 14-я статья Конституции: Россия – светское государство. Гениальный совершенно диалог журналистов «Эхо Москвы» и «Коммерсанта» с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Который просто был, я бы сказал более непосредственен, чем Э.А. Памфилова. Потому что наконец, когда он вынужден был дать честный ответ, ответ был такой: я не могу дать ответ на эти ваши вопросы.

Совершенно очевидно, что при таком количестве людей, желающих прислониться к древу власти, воспользоваться возможностью найти какое-то расположение Путина, вот этот весь поток пропагандистских мифологических поправок, он засоряет Конституцию. И когда стало понятно, а это уже сейчас очевидно, что число этих декоративных пропагандистских поправок превысит число поправок, которые по существу являются правовыми, — это и сократит срок жизни этой Конституции. Пропагандистские Конституции долго не живут.

Самая лучшая Конституция – краткая Конституция, где указаны базовые права и свободы человека и гражданина. Базовые принципы организации системы власти. И такая Конституция и не может и не должна меняться при смене правителей. А сейчас пишется Конституция Владимира Путина. Это в чистом виде подведение итогов политической деятельности Путина. И поэтому эта Конституции будет ограничены в сроке своей жизни. Путин попал в собственный капкан. Он решил пропагандистский миф закрепить в Конституции. И это смертельно для Конституции.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.03.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников.
=============================
А как быть с тем , что покупка недвижимости за рубежом открывает возможные перспективы не только комфортного и относительно недорогого отдыха, но и приобретения статуса постоянного резидента страны, что так важно для "слуг народа?! Это не только европейские государства входящие в состав Евросоюза, а также государства Центральной Америки и Азии.
Путин опять обманул....



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  • 2 | 07.03.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Абсолютно верное решение мы должны интегрироваться в цивилизованный мир, что такое железный занавес знаем на своем горбу.



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.03.2020, 10:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67412 | Рейтинг: +12022,4
Поправки в Конституцию — лишение гражданства
АВТОР
Леонид Гозман
политик
Мои предки не передавали мне веру в Бога – родители и бабушки с дедушками были атеистами. Поправка о Боге выводит меня, как и миллионы других людей, за пределы гражданской нации.

Конституция принимается не как прежняя — «многонациональным народом России», к которому я, безусловно, принадлежу, а, судя по преамбуле, Российской Федераций, государством, которое представляется мне далеко не совершенным, а часто и просто враждебным моей стране – России — и ее народу.

Процедура принятия поправок не просто антиконституционна. Она будет контролироваться Общественной палатой – неконституционным органом, члены которого назначаются президентом, находящимся у власти в нарушении духа действующей Конституции и в результате выборов, также, проведенных с многочисленными нарушениями.

Все это означает фактическое лишение меня гражданства Российской Федерации и снимает с меня обязанность уважать новую Конституцию и исполнять ее.
________________________________
Я так же это ощущаю.
Более того - я не считаю своего ребенка - достоянием государства. Он, конечно уже взрослый, но я и внуков не буду считать достоянием(принадлежностью) этого тоталитарного государства! Дети - принадлежат их родителям, усыновителям или опекунам!
А вот соблюдение прав детей государство контролировать обязано. И ни в кем случае самому не нарушать эти права! В том числе - права на жизнь!
А оно нарушало и нарушает!
Беслан, Норд-Ост, НЕобеспечение беслпатными лекарствами и лечением, в то числе в других странах, где сложные заболевания лечатся, в отличие от нашей!

А пока в моей стране вот так:
С девочки, которая родилась с одним глазом, московские чиновники сняли инвалидность. Они сочли, что ребенок может комфортно жить с таким диагнозом. Семья лишилась льгот. Права на бесплатный глазной протез.



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  • 4 | 07.03.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Конституции не будет запрета на зарубежную недвижимость для чиновников и депутатов — иначе многим пришлось бы ее продать или уйти со своих постов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот и поэтому я буду голосовать против поправок в Конституцию РФ, а все промолчавшие будут засчитаны как одобрившие, поэтому им вечный позор и презрение! Очень Опытный



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  • 5 | 07.03.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девушка рассказала, что почувствовала радость и волнение, когда Путин, остановившийся поговорить с жителями Иваново, обратил внимание на нее. "Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" Он ответил: "Интересное предложение, как вас зовут?" Я сказала: "Юлия"
====================
"Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах", - объясняет Юлия свое отношение к президенту.
========================
предвыборный пиар ход



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  • Эксперт
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  • 6 | 07.03.2020, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1345 | Комментарии: 67412 | Рейтинг: +12022,4
Теперь атеистам и агностикам про "Бога нет" рта раскрыть будет нельзя - ибо противоречит конституции(на этот раз с маленькой буквы, ибо это фарс, а не Конституция), и оскорбившихся будет тьмы и тьмы, и тьмы! И по меньшей мере оштрафованных за неуважение уже не к верующим, а к конституции - еще больше!



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  • 7 | 07.03.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страшно от этого путина за детей за внуков....



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  • 8 | 07.03.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.03.2020, 10:22 | Автор:

Абсолютно верное решение мы должны интегрироваться в цивилизованный мир, что такое железный занавес знаем на своем горбу.
=================================================
Кто это Мы ? 10 -15 % ворья ? Интегрировать ворованное в РФ
в зарубежную недвижимость ?



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  • 9 | 07.03.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.03.2020, 10:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67412 | Рейтинг: +12023,1
Теперь атеистам и агностикам про "Бога нет" рта раскрыть будет нельзя - ибо противоречит конституции(на этот раз с маленькой буквы, ибо это фарс, а не Конституция), и оскорбившихся будет тьмы и тьмы, и тьмы! И по меньшей мере оштрафованных за неуважение уже не к верующим, а к конституции - еще больше!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Конституция РФ. Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
____________________________________________________________
_ Угомонись, убогая! Хватит придумывать то, что не грозит! Займись реальными проблемами! Очень Опытный



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  • # 10 | 07.03.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 07.03.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.03.2020, 10:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1345 | Комментарии: 67412 | Рейтинг: +12023
Теперь атеистам и агностикам про "Бога нет" рта раскрыть будет нельзя - ибо противоречит конституции
==================
не бойся Кухарочка - и Бога закрепят в конституции,но и дарвинизм не изымут из учебников.
Заставят и Бога чтить, одновременно заставят верить в происхождение человека из обезьяны,в случайное зарождение жизни .



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  • 12 | 07.03.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь атеистам и агностикам про "Бога нет" рта раскрыть будет нельзя - ибо противоречит конституции(на этот раз с маленькой буквы, ибо это фарс, а не Конституция), и оскорбившихся будет тьмы и тьмы, и тьмы! И по меньшей мере оштрафованных за неуважение уже не к верующим, а к конституции - еще больше!
------------------------------
Вот же дура. Не все же как ты сидят в инете сутками раскрыв рот и следят что там в конституции написано! Люди живут и работают, кто и когда помнил хоть слово из Основного Закона? Ничего ровно не изменится, и только сумасшедшие кухарки будут орать как все плохо! Но так было всегда, процент умалишенных в любом социуме примерно одинаков.
Для таких и выпускания пара из таких и существуют сайты вроде этого.



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  • Наблюдатель
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  • 13 | 07.03.2020, 13:08 | Автор: natall
    Публикации: 588 | Комментарии: 292 | Рейтинг: +100
Картина маслом: Черепаха с деменцией плюсит маневрирующего ублюдка - адвоката воров со спизженным баблом на клятый бездуховный запад с педерастией и виллами. Воистину, старая дура



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  • 14 | 07.03.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Картина маслом: Черепаха с деменцией плюсит маневрирующего ублюдка - адвоката воров со спизженным баблом на клятый бездуховный запад с педерастией и виллами. Воистину, старая дура
-----------------
Ты с Кухаркой и вовсе плюсите "своих" и минусите "врагов", не разбирая кто прав, кто виноват. Воистину, две еб.анутые маразматички. Дождетесь кондратий придет к вам из-за дурного характера и недоеба.



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  • 15 | 07.03.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха молодец: забила на двух злобных одиноких шавок, и делает что хочет.
Респект и уважуха!



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  • 16 | 07.03.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталка бесится что Черепаха в ней разгадала мужика?



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  • 17 | 07.03.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока в обществе активно обсуждают поправки в конституции, в Госдуме снова всё предельно весело - в первом же чтении был отклонён законопроект от коммунистической партии КПРФ, который запрещал бы супругам депутатов и их детей постоянно проживать заграницей.



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  • 18 | 07.03.2020, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 07.03.2020, 13:14 | Автор:

Черепаха молодец: забила на двух злобных одиноких шавок, и делает что хочет.
Респект и уважуха!
=============================================

Вместо того чтобы обсуждать Конституцию , мусорную реформу,
пенсионную реформу , падение уровня жизни ,обсуждают друг -
друга ! Как говорится -
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают
события
. Мелкие умы обсуждают людей.!



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  • 19 | 07.03.2020, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мелкие умы обсуждают людей.!
---------------
Знаем, что у Наталки с Кухаркой мелкий ум, мог бы и не говорить!



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  • 20 | 07.03.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тыкни калатункой, будет красненькое, учить тебя?



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